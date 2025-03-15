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15 марта 16:27ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Штутгарт - Байер, 16 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Швабы» 7 лет не могут обыграть леверкузенцев
Руслан Ипполитов

16 марта «Штутгарт» и «Байер» закроют игровую программу 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Хозяева поля попытаются взять реванш за поражение в финале национального Суперкубка, а заодно приблизиться в турнирной таблице к зоне еврокубков. Оцениваем шансы соперников и линии букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Штутгарт» (Штутгарт)

16.03.2024, Вс

21:30 МСК

«Байер» (Леверкузен) 

П1 - 3.00

Х - 3.55

П2 - 2.30

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Турнир:  Бундеслига, 26-й тур

Стадион:  «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Штутгарт» 232445118-167
«Байер»452423167-118

Последние пять матчей «Штутгарта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Хольштайн»

2:2

«Штутгарт»

Бундеслига

28.02.2025«Штутгарт»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

23.02.2025«Хоффенхайм»

1:1

«Штутгарт»

Бундеслига

15.02.2025«Штутгарт»

1:2

«Вольфсбург»

Бундеслига

08.02.2025«Боруссия Д»

1:2

«Штутгарт»

Бундеслига

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2025«Байер»

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

08.03.2025«Байер»

0:2

«Вердер»

Бундеслига

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

01.03.2025«Айнтрахт»

1:4

«Байер»

Бундеслига

22.02.2025«Хольштайн»

0:2

«Байер»

Бундеслига

Последние пять матчей «Штутгарта» и «Байера»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2024

«Байер»

0:0

«Штутгарт»

Бундеслига

17.08.2024«Байер»

2:2 (4:3 - пен.)

«Штутгарт»

Суперкубок Германии

27.04.2024

«Байер»

2:2

«Штутгарт»

Бундеслига

06.02.2024

«Байер»

3:2

«Штутгарт»

Кубок Германии

10.12.2023

«Штутгарт»

1:1

«Байер»

Бундеслига

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария25194274-2361
2. Байер25158255-3053
3. Майнц25135742-2644
4. Айнтрахт25126751-3942
5. Фрайбург25125834-3641
6. Лейпциг25109639-3339
7. Вольфсбург25108749-3938
8. Штутгарт25107844-3937
9. Боруссия М251141039-3837
10. Боруссия Д251051045-3935
11. Аугсбург2598828-3535
12. Вердер25961038-4933
13. Унион25761223-3727
14. Хоффенхайм25681132-4726
15. Санкт-Паули25641519-3022
16. Бохум25461525-5018
17. Хольштайн25451637-6117
18. Хайденхайм25441728-5116

Прогноз на матч

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На бумаге «Байер» выглядит фаворитом предстоящей встречи, но футбол это не только статистические выкладки. Для «швабов» сезон по сути закончен уже сейчас. Из Лиги чемпионов команду Хаби Алонсо со свистом вынесла «Бавария» (0:5 по сумме двух встреч). Довольно сложно найти «аспириновым» мотивацию и в национальном чемпионате. Догнать мюнхенцев или хотя бы обозначить борьбу за титул практически невозможно. Упустить второе место тоже надо постараться, ведь отрыв от ближайшего преследователя вполне комфортный.

У «Штутгарта» ситуация иная. От еврокубковой зоны команду Хенеса отделяет расстояние в одну победу, да и до зоны Лиги чемпионов рукой подать. С мотивационной составляющей у «швабов» нет проблем, но «Байер» объективно сильней. Смущает и статистика личных встреч - в последний раз «Штутгарт» выигрывал у «Байера» в далеком 2018-м году.

Соперники довольно охотно соглашаются в очных встречах на ничью. Таких в последних пяти матчах этих команд насчитывается аж четыре. Это если считать не выявленного победителя в основное время в финале Суперкубка Германии-2024, в котором леверкузенцы склонили чашу весов в свою сторону лишь в серии пенальти. Есть резон предположить, что и в раз дело закончится дележом очков.     

Бонусы на матч

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Трансляции

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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Штутгарте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Штутгарт»: Загаду (травма)

«Байер»: Белосьян, Терье, Вирц, Тапсоба, Телла, Эрмосо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Байер»:

Позиция«Штутгарт»

«Байер»

Позиция

Вратарь33. Нюбель

1. Градецки

Вратарь

Защитник4. Вагноман

3. Инкапье

Защитник

Защитник29. Ельч

4. Та

Защитник

Защитник24. Хабот

23. Мукиэле

Защитник

Защитник7. Миттельштедт

20. Гримальдо

Полузащитник

Полузащитник16. Каразор

30. Фримпонг

Полузащитник

Полузащитник 6. Штиллер

8. Андрих

Полузащитник 

Полузащитник 18. Левелинг

34. Джака

Полузащитник

Полузащитник 27. Фюрих

21. Адлди

Нападающий

Нападающий26. Ундав

24. Гарсия

Нападающий

Нападающий11. Вольтемаде

14. Шик

Нападающий

Главный тренерСеьбастьян Хенес

Хаби Алонсо

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET утроит на номинал успешной ставки на победу «Штутгарта». Коэффициент на выигрыш гостей - 2.30. Ничья котируется за 3.55.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Штутгарт» - «Байер»?

Самым вероятным исходом называется ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.50.

Где бесплатно смотреть матч «Штутгарт» - «Байер»?

Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Штутгартев прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Будет ли много голов в матче «Штутгарт» - «Байер»?

Аналитики FONBET не сомневаются, что забитые мячи будут. На то, что соперники совместными усилиями забьют не меньше трех голов, предлагается поставить за весьма скромные 1.68.

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