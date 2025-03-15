Штутгарт - Байер, 16 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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16 марта «Штутгарт» и «Байер» закроют игровую программу 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Хозяева поля попытаются взять реванш за поражение в финале национального Суперкубка, а заодно приблизиться в турнирной таблице к зоне еврокубков. Оцениваем шансы соперников и линии букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Штутгарт» (Штутгарт)
16.03.2024, Вс
21:30 МСК
«Байер» (Леверкузен)
|П1 - 3.00
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Турнир: Бундеслига, 26-й тур
Стадион: «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Штутгарт»
|23
|24
|45
|118-167
|«Байер»
|45
|24
|23
|167-118
Последние пять матчей «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Хольштайн»
2:2
«Штутгарт»
Бундеслига
|28.02.2025
|«Штутгарт»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|23.02.2025
|«Хоффенхайм»
1:1
«Штутгарт»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Штутгарт»
1:2
«Вольфсбург»
Бундеслига
|08.02.2025
|«Боруссия Д»
1:2
«Штутгарт»
Бундеслига
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2025
|«Байер»
0:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Байер»
0:2
«Вердер»
Бундеслига
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Айнтрахт»
1:4
«Байер»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Хольштайн»
0:2
«Байер»
Бундеслига
Последние пять матчей «Штутгарта» и «Байера»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
01.11.2024
«Байер»
0:0
«Штутгарт»
Бундеслига
|17.08.2024
|«Байер»
2:2 (4:3 - пен.)
«Штутгарт»
Суперкубок Германии
27.04.2024
«Байер»
2:2
«Штутгарт»
Бундеслига
06.02.2024
«Байер»
3:2
«Штутгарт»
Кубок Германии
10.12.2023
«Штутгарт»
1:1
«Байер»
Бундеслига
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|25
|19
|4
|2
|74-23
|61
|2. Байер
|25
|15
|8
|2
|55-30
|53
|3. Майнц
|25
|13
|5
|7
|42-26
|44
|4. Айнтрахт
|25
|12
|6
|7
|51-39
|42
|5. Фрайбург
|25
|12
|5
|8
|34-36
|41
|6. Лейпциг
|25
|10
|9
|6
|39-33
|39
|7. Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|49-39
|38
|8. Штутгарт
|25
|10
|7
|8
|44-39
|37
|9. Боруссия М
|25
|11
|4
|10
|39-38
|37
|10. Боруссия Д
|25
|10
|5
|10
|45-39
|35
|11. Аугсбург
|25
|9
|8
|8
|28-35
|35
|12. Вердер
|25
|9
|6
|10
|38-49
|33
|13. Унион
|25
|7
|6
|12
|23-37
|27
|14. Хоффенхайм
|25
|6
|8
|11
|32-47
|26
|15. Санкт-Паули
|25
|6
|4
|15
|19-30
|22
|16. Бохум
|25
|4
|6
|15
|25-50
|18
|17. Хольштайн
|25
|4
|5
|16
|37-61
|17
|18. Хайденхайм
|25
|4
|4
|17
|28-51
|16
На бумаге «Байер» выглядит фаворитом предстоящей встречи, но футбол это не только статистические выкладки. Для «швабов» сезон по сути закончен уже сейчас. Из Лиги чемпионов команду Хаби Алонсо со свистом вынесла «Бавария» (0:5 по сумме двух встреч). Довольно сложно найти «аспириновым» мотивацию и в национальном чемпионате. Догнать мюнхенцев или хотя бы обозначить борьбу за титул практически невозможно. Упустить второе место тоже надо постараться, ведь отрыв от ближайшего преследователя вполне комфортный.
У «Штутгарта» ситуация иная. От еврокубковой зоны команду Хенеса отделяет расстояние в одну победу, да и до зоны Лиги чемпионов рукой подать. С мотивационной составляющей у «швабов» нет проблем, но «Байер» объективно сильней. Смущает и статистика личных встреч - в последний раз «Штутгарт» выигрывал у «Байера» в далеком 2018-м году.
Соперники довольно охотно соглашаются в очных встречах на ничью. Таких в последних пяти матчах этих команд насчитывается аж четыре. Это если считать не выявленного победителя в основное время в финале Суперкубка Германии-2024, в котором леверкузенцы склонили чашу весов в свою сторону лишь в серии пенальти. Есть резон предположить, что и в раз дело закончится дележом очков.
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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Штутгарте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Штутгарт»: Загаду (травма)
«Байер»: Белосьян, Терье, Вирц, Тапсоба, Телла, Эрмосо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Байер»:
|Позиция
|«Штутгарт»
«Байер»
Позиция
|Вратарь
|33. Нюбель
1. Градецки
Вратарь
|Защитник
|4. Вагноман
3. Инкапье
Защитник
|Защитник
|29. Ельч
4. Та
Защитник
|Защитник
|24. Хабот
23. Мукиэле
Защитник
|Защитник
|7. Миттельштедт
20. Гримальдо
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Каразор
30. Фримпонг
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Штиллер
8. Андрих
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Левелинг
34. Джака
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Фюрих
21. Адлди
Нападающий
|Нападающий
|26. Ундав
24. Гарсия
Нападающий
|Нападающий
|11. Вольтемаде
14. Шик
Нападающий
|Главный тренер
|Сеьбастьян Хенес
Хаби Алонсо
Главный тренер
Самым вероятным исходом называется ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.50.
Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Штутгартев прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аналитики FONBET не сомневаются, что забитые мячи будут. На то, что соперники совместными усилиями забьют не меньше трех голов, предлагается поставить за весьма скромные 1.68.
Партнерский проект