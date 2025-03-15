Штутгарт - Байер, 16 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

На бумаге «Байер» выглядит фаворитом предстоящей встречи, но футбол это не только статистические выкладки. Для «швабов» сезон по сути закончен уже сейчас. Из Лиги чемпионов команду Хаби Алонсо со свистом вынесла «Бавария» (0:5 по сумме двух встреч). Довольно сложно найти «аспириновым» мотивацию и в национальном чемпионате. Догнать мюнхенцев или хотя бы обозначить борьбу за титул практически невозможно. Упустить второе место тоже надо постараться, ведь отрыв от ближайшего преследователя вполне комфортный.

У «Штутгарта» ситуация иная. От еврокубковой зоны команду Хенеса отделяет расстояние в одну победу, да и до зоны Лиги чемпионов рукой подать. С мотивационной составляющей у «швабов» нет проблем, но «Байер» объективно сильней. Смущает и статистика личных встреч - в последний раз «Штутгарт» выигрывал у «Байера» в далеком 2018-м году.

Соперники довольно охотно соглашаются в очных встречах на ничью. Таких в последних пяти матчах этих команд насчитывается аж четыре. Это если считать не выявленного победителя в основное время в финале Суперкубка Германии-2024, в котором леверкузенцы склонили чашу весов в свою сторону лишь в серии пенальти. Есть резон предположить, что и в раз дело закончится дележом очков.