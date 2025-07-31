Клара Таусон — Юлия Стародубцева, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

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В 3-м круге женского представительного турнира в Монреале сразятся Клара Таусон и Юлия Стародубцева. Дамы никогда раньше не встречались в рамках турниров WTA. Оцениваем котировки букмекеров и шансы соперниц пройти дальше.
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Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «ИГА Стэдиум»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Клара Таусон (22 года, 19-я ракетка мира)
Юлия Стародубцева (25 лет, 73-я ракетка мира)
Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Экс-первая ракетка юниорского рейтинга. Лучшее место в мировом рейтинге - 19. Профессионал с 2017 года.
В текущем сезоне 28 побед и 15 поражений в 41 матче. Победительница турнира в Окленде (хард). Финалистка турнира в Дубае (хард), где уступила в титульном матче россиянке Мирре Андреевой. Полуфиналистка турнира в Линце (хард). Четвертьфиналистка турнира в Ноттингеме (трава).
На Уимблдоне в четвертом раунде проиграла будущей победительнице турнира - полячке Иге Швентек. На «Ролан Гаррос» вылетела в 3-м круге, уступив американке Аманде Анисимовой. На Australian Open в 3-м раунде плей-офф проиграла первой ракетке мира - Арине Соболенко.
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Победительница 7 турниров ITF (из них 4 в одиночном разряде). Профессионал с 2023 года. Лучшее место в мировом женском рейтинге - 67.
В текущем сезоне выиграла 17 и проиграла 23 матча.
На Уимблдоне выбыла после второго круга, проиграв россиянке Людмиле Самсоновой. На «Ролан Гаррос» дошла до третьего, в котором уступила Жасмин Паолини. На Australian Open вылетела в первом круге.
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Прежде дамы на кортах в рамках турниров WTA не встречались.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5), котируется за 1.98. Номинал сыгравшей ставки на тотал меньше 21.5 будет рассчитан по коэффициенту 1.83.
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Таусон явно на подъеме и ее присутствие в женском топ-20 тому яркое подтверждение. Клара не блеснула на Уимблдоне и сошла на стадии четвертьфинала в Вашингтоне, где уступила россиянке Анне Калинской, но ее выступление в сезоне можно признать крайне успешным. Украинка не выглядит на фоне результатов этого года персоной, способной остановить молодую датчанку. Наш выбор довольно прост - победа Таусон в двух сетах. Любой другой результат станет неожиданностью для экспертов. Итого: 2:0 в пользу Клары.