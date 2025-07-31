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31 июля 11:39ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Клара Таусон — Юлия Стародубцева, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

На кону путевка в четвертьфинал
Руслан Ипполитов

В 3-м круге женского представительного турнира в Монреале сразятся Клара Таусон и Юлия Стародубцева. Дамы никогда раньше не встречались в рамках турниров WTA. Оцениваем котировки букмекеров и шансы соперниц пройти дальше.

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Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Клара Таусон (22 года, 19-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Лючия Бронцетти (Италия, 63) — 6:1, 6:2

Юлия Стародубцева (25 лет, 73-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ван Яфань (Китай, 125) — 6:7, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Магдалена Френх (Польша, 24) — 6:1, 6:1

Клара Таусон (Дания)

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Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Экс-первая ракетка юниорского рейтинга. Лучшее место в мировом рейтинге - 19. Профессионал с 2017 года. 

В текущем сезоне 28 побед и 15 поражений в 41 матче. Победительница турнира в Окленде (хард). Финалистка турнира в Дубае (хард), где уступила в титульном матче россиянке Мирре Андреевой. Полуфиналистка турнира в Линце (хард). Четвертьфиналистка турнира в Ноттингеме (трава).  

На Уимблдоне в четвертом раунде проиграла будущей победительнице турнира - полячке Иге Швентек. На «Ролан Гаррос» вылетела в 3-м круге, уступив американке Аманде Анисимовой. На Australian Open в 3-м раунде плей-офф проиграла первой ракетке мира - Арине Соболенко.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Юлия Стародубцева (Украина)

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Победительница 7 турниров ITF (из них 4 в одиночном разряде). Профессионал с 2023 года. Лучшее место в мировом женском рейтинге - 67. 

В текущем сезоне выиграла 17 и проиграла 23 матча. 

На Уимблдоне выбыла после второго круга, проиграв россиянке Людмиле Самсоновой. На «Ролан Гаррос» дошла до третьего, в котором уступила Жасмин Паолини. На Australian Open вылетела в первом круге. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Прежде дамы на кортах в рамках турниров WTA не встречались.

Ставки на исход

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Аналитики PARI считают явной фавориткой вовсе не украинку, предлагая несоизмеримо больший коэффициент на победу датчанки. Вероятность выигрыша Таусон оценена коэффициентом 1.33. Удачная ставка на выход в следующий раунд плей-офф Стародубцевой сулит выплату по кэфу 3.33.

Ставки на тотал

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Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5), котируется за 1.98. Номинал сыгравшей ставки на тотал меньше 21.5 будет рассчитан по коэффициенту 1.83.

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Коэффициенты букмекеров

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й

Победа Таусон

Победа Старордубцевой

ТБ (21.5)

ТМ (21.5)

PARI

1.33

3.33

1.98

1.83

Таусон явно на подъеме и ее присутствие в женском топ-20 тому яркое подтверждение. Клара не блеснула на Уимблдоне и сошла на стадии четвертьфинала в Вашингтоне, где уступила россиянке Анне Калинской, но ее выступление в сезоне можно признать крайне успешным. Украинка не выглядит на фоне результатов этого года персоной, способной остановить молодую датчанку. Наш выбор довольно прост - победа Таусон в двух сетах. Любой другой результат станет неожиданностью для экспертов. Итого: 2:0 в пользу Клары.  

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