Клара Таусон — Юлия Стародубцева, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

В 3-м круге женского представительного турнира в Монреале сразятся Клара Таусон и Юлия Стародубцева. Дамы никогда раньше не встречались в рамках турниров WTA. Оцениваем котировки букмекеров и шансы соперниц пройти дальше.

Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Клара Таусон (22 года, 19-я ракетка мира)

1-й круг: пропуск

2-й круг: Лючия Бронцетти (Италия, 63) — 6:1, 6:2

Юлия Стародубцева (25 лет, 73-я ракетка мира)