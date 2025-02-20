Торино — Милан, 22 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 22 февраля, в рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу в Турине сыграют «Торино» и «Милан». Гости выйдут на поле после крайне неожиданного вылета из Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире команда Сержиу Консейсау не смогла в стыковых матчах одолеть «Фейенорд» и упустила путевку в 1/8 финала.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Торино» (Турин)
22.02.2025, Сб
20:00 МСК
«Милан» (Милан)
|П1 - 3.85
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур
Стадион: «Олимпико Гранде Торино» (Турин, Италия)
Главный судья: Симоне Содза
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торино»
|55
|67
|77
|231-304
|«Милан»
|77
|67
|55
|304-231
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2025
|«Милан»
|1:1
|«Фейенорд»
|Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Милан»
|1:0
|«Верона»
|Серия А
|12.02.2025
|«Фейенорд»
|1:0
|«Милан»
|Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Эмполи»
|0:2
|«Милан»
|Серия А
|05.02.2025
|«Милан»
|3:1
|«Рома»
|Кубок Италии
Последние пять матчей «Торино»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2025
|«Болонья»
|3:2
|«Торино»
|Серия А
|08.02.2025
|«Торино»
|1:1
|«Дженоа»
|Серия А
|01.02.2025
|«Аталанта»
|1:1
|«Торино»
|Серия А
|24.01.2025
|«Торино»
|2:0
|«Кальяри»
|Серия А
|19.01.2025
|«Фиорентина»
1:1
«Торино»
Серия А
Последние пять матчей «Торино» и «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2024
|«Милан»
|2:2
|«Торино»
|Серия А
|18.05.2024
|«Торино»
|3:1
|«Милан»
|Серия А
|26.08.2023
|«Милан»
|4:1
|«Торино»
|Серия А
|10.02.2023
|«Милан»
1:0
«Торино»
Серия А
|11.01.2023
|«Милан»
0:1 ДВ
«Торино»
Кубок Италии
После 25-ти туров «Милан» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А, а «Торино» - 12-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|25
|17
|5
|3
|41-19
|56
|2. Интер
|25
|16
|6
|3
|58-24
|54
|3. Аталанта
|25
|15
|6
|4
|54-26
|51
|4. Ювентус
|25
|11
|13
|1
|42-21
|46
|5. Лацио
|25
|14
|4
|7
|47-34
|46
|6. Фиорентина
|25
|12
|6
|7
|41-27
|42
|7. Милан
|24
|11
|8
|5
|36-24
|41
|8. Болонья
|24
|10
|11
|3
|38-29
|41
|9. Рома
|25
|10
|7
|8
|36-29
|37
|10. Удинезе
|25
|9
|6
|10
|32-37
|33
|11. Дженоа
|25
|7
|9
|9
|24-33
|30
|12. Торино
|25
|6
|10
|9
|27-31
|28
|13. Комо
|25
|6
|7
|12
|30-40
|25
|14. Кальяри
|25
|6
|7
|12
|26-39
|25
|15. Лечче
|25
|6
|7
|12
|18-41
|25
|16. Верона
|25
|7
|2
|16
|26-54
|23
|17. Эмполи
|25
|4
|9
|12
|22-38
|21
|18. Парма
|25
|4
|8
|13
|30-45
|20
|19. Венеция
|25
|3
|7
|15
|22-41
|16
|20. Монца
|25
|2
|8
|15
|21-39
|14
«Милан» горюет после сенсационного вылета «россонери» из Лиги чемпионов. Руководство клуба грозится применить к игрокам штрафные санкции за упущенную путевку в 1/8 финала главного европейского клубного турнира. Вряд ли на таком эмоциональном фоне от команды Сержиу Консейсау следует ждать вдохновенной и результативной игры. То, что матч может получиться богатым на борьбу или даже грубым, поверить не сложно. Но красивого и результативного футбола зрители вряд ли дождутся.
У «Торино» вполне достойная линия обороны, выдающая показатели соответствующие статусу середняка Серии А. Много туринцы не пропускают, тем более на своем поле. А у «Милана» явно наметились проблемы в атаке. В двух стыковых матчах с «Фейенордом» подопечные Консейсау сподобились всего на один гол, но встречами с клубом из Нидерландов дело не ограничивается. В предыдущем туре в домашней встрече с «Вероной» миланцы ограничились минимальной победой, хотя встречались с командой, с большим отрывом возглавляющей рейтинг самых часто пропускающих клубов итальянского первенства. А до этого были весьма скромные 0:2 с борющимся за выживание «Эмполи». Так что весьма вероятно, что мат выйдет бедным на голы.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Торино» - «Милан» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Милан»: Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци (все - травма)
«Торино»: Масино (дисквалификация). Илькхан, Сапата, Схюрс, Илич, Тамез, Савва, Нжие (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Торино» - «Милан»:
|Позиция
|«Милан»
|«Торино»
|Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
|32. Малинкович-Савич
|Вратарь
|Защитник
|31. Павлович
|23. Коко-Басси
|Защитник
|Защитник
|28. Тшау
|4. Валюкевич
|Защитник
|Защитник
|32. Уокер
|13. Марипан
|Защитник
|Защитник
|19. Эрнандес
|20. Лацаро
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Фофана
|24. Соса
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Муса
|22. Казадей
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
|77. Линетты
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Пулишич
|10. Влашич
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Хименес
|7. Карамо
|Нападающий
|Нападающий
|90. Абрахам
|18. Адамс
|Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
|Паоло Ваноли
|Главный тренер
Эксперты называют «Милан» фаворитом матча, но интересные коэффициенты предлагаются за успех каждого из соперников. Вероятность победы «красно-черных» аналитики БК PARI оценивают весьма солидным кэфом 2.05. На ничью можно поставить за 3.30, а заключить пари на выигрыш «Торино» - за 3.85.
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Партнерский проект