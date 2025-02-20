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20 февраля 11:16ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Торино — Милан, 22 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Успеют ли «россонери» отойти от вылета из Лиги чемпионов?
Руслан Ипполитов

В субботу, 22 февраля, в рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу в Турине сыграют «Торино» и «Милан». Гости выйдут на поле после крайне неожиданного вылета из Лиги чемпионов. В главном еврокубковом турнире команда Сержиу Консейсау не смогла в стыковых матчах одолеть «Фейенорд» и упустила путевку в 1/8 финала. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торино» (Турин)

22.02.2025, Сб

20:00 МСК

«Милан» (Милан)

П1 - 3.85

Х - 3.30

П2 - 2.05

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 26-й тур

Стадион: «Олимпико Гранде Торино» (Турин, Италия)

Главный судья: Симоне Содза

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торино»556777231-304
«Милан»776755304-231

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2025«Милан»1:1«Фейенорд»Лига чемпионов
15.02.2025«Милан»1:0«Верона»Серия А
12.02.2025«Фейенорд»1:0«Милан»Лига чемпионов
08.02.2025«Эмполи»0:2«Милан»Серия А
05.02.2025«Милан»3:1«Рома»Кубок Италии

Последние пять матчей «Торино»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2025«Болонья»3:2«Торино»Серия А
08.02.2025«Торино»1:1«Дженоа»Серия А
01.02.2025«Аталанта»1:1«Торино»Серия А
24.01.2025«Торино»2:0«Кальяри»Серия А
19.01.2025«Фиорентина»

1:1

«Торино»

Серия А

Последние пять матчей «Торино» и «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2024«Милан»2:2«Торино»Серия А
18.05.2024«Торино»3:1«Милан»Серия А
26.08.2023«Милан»4:1«Торино»Серия А
10.02.2023«Милан»

1:0

«Торино»

Серия А

11.01.2023«Милан»

0:1 ДВ

«Торино»

Кубок Италии

Турнирное положение

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После 25-ти туров «Милан» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А, а «Торино» - 12-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи25175341-1956
2. Интер25166358-2454
3. Аталанта25156454-2651
4. Ювентус251113142-2146
5. Лацио25144747-3446
6. Фиорентина25126741-2742
7. Милан24118536-2441
8. Болонья241011338-2941
9. Рома25107836-2937
10. Удинезе25961032-3733
11. Дженоа2579924-3330
12. Торино25610927-3128
13. Комо25671230-4025
14. Кальяри25671226-3925
15. Лечче25671218-4125
16. Верона25721626-5423
17. Эмполи25491222-3821
18. Парма25481330-4520
19. Венеция25371522-4116
20. Монца25281521-3914

Прогноз на матч

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«Милан» горюет после сенсационного вылета «россонери» из Лиги чемпионов. Руководство клуба грозится применить к игрокам штрафные санкции за упущенную путевку в 1/8 финала главного европейского клубного турнира. Вряд ли на таком эмоциональном фоне от команды Сержиу Консейсау следует ждать вдохновенной и результативной игры. То, что матч может получиться богатым на борьбу или даже грубым, поверить не сложно. Но красивого и результативного футбола зрители вряд ли дождутся.

У «Торино» вполне достойная линия обороны, выдающая показатели соответствующие статусу середняка Серии А. Много туринцы не пропускают, тем более на своем поле. А у «Милана» явно наметились проблемы в атаке. В двух стыковых матчах с «Фейенордом» подопечные Консейсау сподобились всего на один гол, но встречами с клубом из Нидерландов дело не ограничивается. В предыдущем туре в домашней встрече с «Вероной» миланцы ограничились минимальной победой, хотя встречались с командой, с большим отрывом возглавляющей рейтинг самых часто пропускающих клубов итальянского первенства. А до этого были весьма скромные 0:2 с борющимся за выживание «Эмполи». Так что весьма вероятно, что мат выйдет бедным на голы.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Торино» - «Милан» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Милан»: Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци (все - травма)

«Торино»: Масино (дисквалификация). Илькхан, Сапата, Схюрс, Илич, Тамез, Савва, Нжие (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Торино» - «Милан»:

Позиция«Милан»«Торино»Позиция
Вратарь16. Меньян32. Малинкович-СавичВратарь
Защитник31. Павлович23. Коко-БассиЗащитник
Защитник28. Тшау4. ВалюкевичЗащитник
Защитник32. Уокер13. МарипанЗащитник
Защитник19. Эрнандес20. ЛацароПолузащитник
Полузащитник29. Фофана24. СосаПолузащитник
Полузащитник 80. Муса22. КазадейПолузащитник 
Полузащитник14. Рейндерс77. ЛинеттыПолузащитник
Нападающий11. Пулишич10. ВлашичПолузащитник
Нападающий20. Хименес7. КарамоНападающий
Нападающий90. Абрахам18. АдамсНападающий
Главный тренерСержиу КонсейсауПаоло ВанолиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты называют «Милан» фаворитом матча, но интересные коэффициенты предлагаются за успех каждого из соперников. Вероятность победы «красно-черных» аналитики БК PARI оценивают весьма солидным кэфом 2.05. На ничью можно поставить за 3.30, а заключить пари на выигрыш «Торино» - за 3.85.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится  матч «Торино» - «Милан»?

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Наиболее вероятным исходом встречи аналитики PARI считают нулевую ничью. Номинал сыгравшей ставки на матч без голов будет умножен на 6.50. За ничью 1:1 и минимальную победу «Милана» со счетом 0:1 предлагается коэффициент 7.00.   

Где бесплатно смотреть матч «Торино» - «Милан»?

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Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.85

«Наполи» - 2.05

«Аталанта» - 15.00

На чемпионство «Торино» можно поставить с коэффициентом 5.000. 

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