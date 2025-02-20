Торино — Милан, 22 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Милан» горюет после сенсационного вылета «россонери» из Лиги чемпионов. Руководство клуба грозится применить к игрокам штрафные санкции за упущенную путевку в 1/8 финала главного европейского клубного турнира. Вряд ли на таком эмоциональном фоне от команды Сержиу Консейсау следует ждать вдохновенной и результативной игры. То, что матч может получиться богатым на борьбу или даже грубым, поверить не сложно. Но красивого и результативного футбола зрители вряд ли дождутся.

У «Торино» вполне достойная линия обороны, выдающая показатели соответствующие статусу середняка Серии А. Много туринцы не пропускают, тем более на своем поле. А у «Милана» явно наметились проблемы в атаке. В двух стыковых матчах с «Фейенордом» подопечные Консейсау сподобились всего на один гол, но встречами с клубом из Нидерландов дело не ограничивается. В предыдущем туре в домашней встрече с «Вероной» миланцы ограничились минимальной победой, хотя встречались с командой, с большим отрывом возглавляющей рейтинг самых часто пропускающих клубов итальянского первенства. А до этого были весьма скромные 0:2 с борющимся за выживание «Эмполи». Так что весьма вероятно, что мат выйдет бедным на голы.