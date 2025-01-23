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28 декабря 8:33ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Торонто - Вашингтон, 29 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин продолжит погоню за великим рекордом Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь с субботы на воскресенье, 29 декабря, «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет на своей площадке «Вашингтон». Главным событием встречи может стать долгожданное возвращение на лед россиянина Александра Овечкина, пропустившего из-за перелома ноги около месяца. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торонто Мэйпл Лифс» 

29.12.2024, Вс

03:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз» 

П1 - 2.40

Х - 4.30

П2 - 2.50

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Скоушабэнк-Арена» (Торонто, Канада)

 

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Торонто»2531167-174
«Вашингтон»3125174-167

Последние пять матчей «Торонто» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.12.2024«Детройт»

2:5

«Торонто»

23.12.2024«Торонто»

2:5

«Виннипег»

22.12.2024«Торонто»

3:6

«Нью-Йорк Айлендерс»

21.12.2024«Баффало»

3:6

«Торонто»

19.12.2024«Даллас»

3:5

«Торонто»

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.12.2024«Бостон»

4:1

«Вашингтон»

23.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Лос-Анджелес»

21.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Каролина»

18.12.2024«Чикаго»

3:2

«Вашингтон»

17.12.2024«Даллас»

3:1

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Торонто» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.12.2024«Торонто»

1:3

«Вашингтон»

14.11.2024«Вашингтон»

3:4 ОТ

«Торонто»

29.03.2024«Торонто»

5:1

«Вашингтон»

21.03.2024«Вашингтон»

3:7

«Торонто»

25.10.2023«Вашингтон»

1:4

«Торонто»

Место в турнирной таблице

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Восточная конференция

 КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Нью-Джерси3823100311128-9351
2. Вашингтон342030029125-8948
3. Торонто3619300212113-10046
4. Флорида3618220212126-11246
5. Каролина3519201013120-10043
6. Бостон371360041497-11542
7. Тампа-Бэй3216301111126-9040
8. Оттава3413501114105-9838
9. Питтсбург3610512315112-13337
10. Коламбус3613110615123-12936
11. Филадельфия357532216107-13034
12. Рейнджерс341600011796-10233
13. Айлендерс351012161593-11333
14. Монреаль3411211217101-12331
15. Детройт351021041890-11630
16. Баффало3610211319110-12230

Прогноз на матч

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Выйдет ли Александр Овечкин на лед «Скоушабэнк-Арены» станет известно в самый последний момент. Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери анонсировал возвращение капитана после рождественских праздников, но не уточнил, в каком именно матче это случится. Россиянин тренируется в основной группе, но врачи могут перестраховаться и отложить камбэк Овечкина. Есть вероятность, что на льду Александр появится уже Торонто, а может вернуться в следующем матче, который «Вашингтон» сыграет день спустя в Детройте.

Сейчас на счету Овечкина 868 голов. Он продолжает преследовать в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы. В текущем сезоне россиянин поражал ворота соперников 15 раз и не входит в первую десятку снайперов регулярного сезона. Травма заставила Ови немного притормозить, и он забил пока не так много, даже по меркам Континентальной хоккейной лиги. Снайперы КХЛ 2024/25.  

И с Овечкиным, и без него «Кэпиталз» будет сложно победить «листья». «Торонто» является довольно неудобным соперником для «Вашингтона», что подтверждает статистика личных встреч, согласно которой американский клуб уступил канадскому в восьми из десяти последних матчах. Горькую статистику может подсластить разве что тот факт, что предыдущая игра в Торонто, которая состоялась совсем недавно (7 декабря), завершилась победой «Вашингтона» со счетом 1:3.

Свой предыдущий матч «Вашингтон» сыграл пять дней назад, после чего игроки имели возможность отдохнуть во время небольшого перерыва в первенстве и восстановить силы. «Торонто» проведет уже вторую встречу после рождественских праздников, но, надо полагать, крупная выездная победа над «Детройтом», одержанная 28 декабря (2:5), не сильно измотала подопечных Крэйга Берюбе, да и положительными эмоциями помогла зарядиться.

Средняя результативность «Торонто» находится на довольно скромном для одного из лидеров восточной конференции уровне (3,1 гола за игру), но в последних встречах «листья» разошлись, одержав четыре победы в пяти встречах, в каждом из выигранных матче забрасывая не меньше пяти шайб. «Вашингтон» является одной из самых результативных команд Востока со средней результативностью почти 3.7 (125 голов в 34 матчах), но в последних играх «столичные» немного притормозили, уступив в трех встречах из пяти, забив в этих играх суммарно всего 10 голов.

Поверим статистике и сделаем ставку на победу хозяев, за успех которых положен приятный коэффициент.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Торонто» эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.40. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.50.

Вопросы и ответы

Выйдут ли «Торонто» и «Вашингтон» в плей-офф?

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Обе команды довольно уверенно держатся в группе лидеров Восточной конференции и поводов для волнения относительно кубковых перспектив своим болельщикам не дают. Вероятность выхода в плей-офф «Вашингтона» оценивается букмекерами весьма скромным коэффициентом 1.02, а «Торонто» - 1.05. 

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Возвращения на лед капитана «Кэпиталз» болельщики ждали еще во вторник, но россиянин даже не полетел с командой в Бостон, где «Вашингтон» уступил со счетом 4:1. После этого Овечкин тренировался с командой в общей группе, и его появление в составе в Торонто вполне возможно.

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Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.00

«Даллас Старз» - 10.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Торонто» - 13.00.

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