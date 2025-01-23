Торонто - Вашингтон, 29 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь с субботы на воскресенье, 29 декабря, «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги примет на своей площадке «Вашингтон». Главным событием встречи может стать долгожданное возвращение на лед россиянина Александра Овечкина, пропустившего из-за перелома ноги около месяца.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Торонто Мэйпл Лифс»
29.12.2024, Вс
03:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.40
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Скоушабэнк-Арена» (Торонто, Канада)
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История матчей:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Торонто»
|25
|31
|167-174
|«Вашингтон»
|31
|25
|174-167
Последние пять матчей «Торонто» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.12.2024
|«Детройт»
2:5
«Торонто»
|23.12.2024
|«Торонто»
2:5
«Виннипег»
|22.12.2024
|«Торонто»
3:6
«Нью-Йорк Айлендерс»
|21.12.2024
|«Баффало»
3:6
«Торонто»
|19.12.2024
|«Даллас»
3:5
«Торонто»
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.12.2024
|«Бостон»
4:1
«Вашингтон»
|23.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Лос-Анджелес»
|21.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Каролина»
|18.12.2024
|«Чикаго»
3:2
«Вашингтон»
|17.12.2024
|«Даллас»
3:1
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Торонто» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.12.2024
|«Торонто»
1:3
«Вашингтон»
|14.11.2024
|«Вашингтон»
3:4 ОТ
«Торонто»
|29.03.2024
|«Торонто»
5:1
«Вашингтон»
|21.03.2024
|«Вашингтон»
3:7
«Торонто»
|25.10.2023
|«Вашингтон»
1:4
«Торонто»
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Нью-Джерси
|38
|23
|1
|0
|0
|3
|11
|128-93
|51
|2. Вашингтон
|34
|20
|3
|0
|0
|2
|9
|125-89
|48
|3. Торонто
|36
|19
|3
|0
|0
|2
|12
|113-100
|46
|4. Флорида
|36
|18
|2
|2
|0
|2
|12
|126-112
|46
|5. Каролина
|35
|19
|2
|0
|1
|0
|13
|120-100
|43
|6. Бостон
|37
|13
|6
|0
|0
|4
|14
|97-115
|42
|7. Тампа-Бэй
|32
|16
|3
|0
|1
|1
|11
|126-90
|40
|8. Оттава
|34
|13
|5
|0
|1
|1
|14
|105-98
|38
|9. Питтсбург
|36
|10
|5
|1
|2
|3
|15
|112-133
|37
|10. Коламбус
|36
|13
|1
|1
|0
|6
|15
|123-129
|36
|11. Филадельфия
|35
|7
|5
|3
|2
|2
|16
|107-130
|34
|12. Рейнджерс
|34
|16
|0
|0
|0
|1
|17
|96-102
|33
|13. Айлендерс
|35
|10
|1
|2
|1
|6
|15
|93-113
|33
|14. Монреаль
|34
|11
|2
|1
|1
|2
|17
|101-123
|31
|15. Детройт
|35
|10
|2
|1
|0
|4
|18
|90-116
|30
|16. Баффало
|36
|10
|2
|1
|1
|3
|19
|110-122
|30
Выйдет ли Александр Овечкин на лед «Скоушабэнк-Арены» станет известно в самый последний момент. Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери анонсировал возвращение капитана после рождественских праздников, но не уточнил, в каком именно матче это случится. Россиянин тренируется в основной группе, но врачи могут перестраховаться и отложить камбэк Овечкина. Есть вероятность, что на льду Александр появится уже Торонто, а может вернуться в следующем матче, который «Вашингтон» сыграет день спустя в Детройте.
Сейчас на счету Овечкина 868 голов. Он продолжает преследовать в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы. В текущем сезоне россиянин поражал ворота соперников 15 раз и не входит в первую десятку снайперов регулярного сезона. Травма заставила Ови немного притормозить, и он забил пока не так много, даже по меркам Континентальной хоккейной лиги. Снайперы КХЛ 2024/25.
И с Овечкиным, и без него «Кэпиталз» будет сложно победить «листья». «Торонто» является довольно неудобным соперником для «Вашингтона», что подтверждает статистика личных встреч, согласно которой американский клуб уступил канадскому в восьми из десяти последних матчах. Горькую статистику может подсластить разве что тот факт, что предыдущая игра в Торонто, которая состоялась совсем недавно (7 декабря), завершилась победой «Вашингтона» со счетом 1:3.
Свой предыдущий матч «Вашингтон» сыграл пять дней назад, после чего игроки имели возможность отдохнуть во время небольшого перерыва в первенстве и восстановить силы. «Торонто» проведет уже вторую встречу после рождественских праздников, но, надо полагать, крупная выездная победа над «Детройтом», одержанная 28 декабря (2:5), не сильно измотала подопечных Крэйга Берюбе, да и положительными эмоциями помогла зарядиться.
Средняя результативность «Торонто» находится на довольно скромном для одного из лидеров восточной конференции уровне (3,1 гола за игру), но в последних встречах «листья» разошлись, одержав четыре победы в пяти встречах, в каждом из выигранных матче забрасывая не меньше пяти шайб. «Вашингтон» является одной из самых результативных команд Востока со средней результативностью почти 3.7 (125 голов в 34 матчах), но в последних играх «столичные» немного притормозили, уступив в трех встречах из пяти, забив в этих играх суммарно всего 10 голов.
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Вероятность победы «Торонто» эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.40. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.50.
Обе команды довольно уверенно держатся в группе лидеров Восточной конференции и поводов для волнения относительно кубковых перспектив своим болельщикам не дают. Вероятность выхода в плей-офф «Вашингтона» оценивается букмекерами весьма скромным коэффициентом 1.02, а «Торонто» - 1.05.
Возвращения на лед капитана «Кэпиталз» болельщики ждали еще во вторник, но россиянин даже не полетел с командой в Бостон, где «Вашингтон» уступил со счетом 4:1. После этого Овечкин тренировался с командой в общей группе, и его появление в составе в Торонто вполне возможно.
Что происходит в Национальной баскетбольной ассоциации? Все о драфте НБА - здесь.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.00
«Даллас Старз» - 10.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Торонто» - 13.00.
Партнерский проект