Торонто - Вашингтон, 29 декабря: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Выйдет ли Александр Овечкин на лед «Скоушабэнк-Арены» станет известно в самый последний момент. Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери анонсировал возвращение капитана после рождественских праздников, но не уточнил, в каком именно матче это случится. Россиянин тренируется в основной группе, но врачи могут перестраховаться и отложить камбэк Овечкина. Есть вероятность, что на льду Александр появится уже Торонто, а может вернуться в следующем матче, который «Вашингтон» сыграет день спустя в Детройте.

Сейчас на счету Овечкина 868 голов. Он продолжает преследовать в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы. В текущем сезоне россиянин поражал ворота соперников 15 раз и не входит в первую десятку снайперов регулярного сезона. Травма заставила Ови немного притормозить, и он забил пока не так много, даже по меркам Континентальной хоккейной лиги. Снайперы КХЛ 2024/25.

И с Овечкиным, и без него «Кэпиталз» будет сложно победить «листья». «Торонто» является довольно неудобным соперником для «Вашингтона», что подтверждает статистика личных встреч, согласно которой американский клуб уступил канадскому в восьми из десяти последних матчах. Горькую статистику может подсластить разве что тот факт, что предыдущая игра в Торонто, которая состоялась совсем недавно (7 декабря), завершилась победой «Вашингтона» со счетом 1:3.

Свой предыдущий матч «Вашингтон» сыграл пять дней назад, после чего игроки имели возможность отдохнуть во время небольшого перерыва в первенстве и восстановить силы. «Торонто» проведет уже вторую встречу после рождественских праздников, но, надо полагать, крупная выездная победа над «Детройтом», одержанная 28 декабря (2:5), не сильно измотала подопечных Крэйга Берюбе, да и положительными эмоциями помогла зарядиться.

Средняя результативность «Торонто» находится на довольно скромном для одного из лидеров восточной конференции уровне (3,1 гола за игру), но в последних встречах «листья» разошлись, одержав четыре победы в пяти встречах, в каждом из выигранных матче забрасывая не меньше пяти шайб. «Вашингтон» является одной из самых результативных команд Востока со средней результативностью почти 3.7 (125 голов в 34 матчах), но в последних играх «столичные» немного притормозили, уступив в трех встречах из пяти, забив в этих играх суммарно всего 10 голов.

Поверим статистике и сделаем ставку на победу хозяев, за успех которых положен приятный коэффициент.