Торпедо - КАМАЗ, 24 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Еще недавно руководящая верхушка столичного клуба - прежде всего главный тренер и спортивный директор - подвергалась серьезной критики в СМИ и телеграм-каналах. Инсайдеры анонсировали скорые отставки. Но стоило команде выдать несколько побед, как все эти пересуды резко смолкли. Обыграны-то были не только владикавказский аутсайдер, но и прямые конкуренты - «Балтика» с «Сочи». Причем оба последних - в гостях. Вот как близость финиша торпедовцев мобилизовала!

За тур до финиша автозаводцы на три очка опережают «Черноморец» и теоретически даже в случае поражения могут подняться в РПЛ. Но полагаться на дело случая Олег Кононов точно не станет. Тем более что при равенстве очков южане окажутся выше по личным встречам. Москвичи постараются решить свои задачи самостоятельно. Уже немотивированный «КАМАЗ» вряд ли окажет фавориту серьезное сопротивление. Стимулы команд несопоставимы. Берет победу первой команды в качестве прогноза. Ничья ее тоже вполне устроит, но перед для Кононова наверняка важно уйти в отпуск красиво, чтобы снять последние вопросы у скептиков, если они еще остались.