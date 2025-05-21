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21 мая 14:08ГлавнаяПрогнозыФутболПервая лига России по футболу

Торпедо - КАМАЗ, 24 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Легендарный бренд возвращается в Премьер-лигу
Валентин Васильев

Чемпион первой лиги в этом сезоне определился досрочно. Второй обладатель прямой путевки в РПЛ будет выявлен в заключительном туре. С высокой степенью вероятности им станет столичное «Торпедо». В Химках обойдется без сюрпризов?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва)

24.05.2025, Сб

13.00 МСК

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

П1 - 1.64

Х - 3.60

П2 - 5.30

Турнир: Мелбет Первая лига, 34-й

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»105730-29
«КАМАЗ»751029-30

Последние пять игр «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Сочи»

0:1

«Торпедо» 

Первая лига

11.05.2025«Торпедо» 

1:0

«Шинник»

Первая лига

03.05.2025«Балтика»

0:1

«Торпедо» 

Первая лига

27.04.2025«Алания»

2:4

«Торпедо» 

Первая лига

21.04.2025«Торпедо» 

1:1

«Урал»

Первая лига

Последние пять игр «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025«КАМАЗ»

1:1

«Алания» 

Первая лига

11.05.2025«КАМАЗ»

0:4

«Ротор»

Первая лига

03.05.2025«СКА-Хабаровск»

2:1

«КАМАЗ»

Первая лига

26.04.2025«КАМАЗ»

1:0

«Родина» 

Первая лига

19.04.2025«Нефтехимик» 

0:0

«КАМАЗ»

Первая лига

Место в таблице

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Перед последним туром челнинцы комфортно себя чувствуют в середине таблицы. Их соперник уже одной ногой стоит в РПЛ.

КлубИВНПМячиОчки
1. Балтика331911350-1868
2. Торпедо331713350-2464
3. Черноморец33187849-3361
4. Сочи33169854-3257
5. Урал331511747-3756
6. СКА-Хабаровск331581043-3853
7. Родина3312111035-2947
8. Ротор331114832-2447
9. Енисей331371332-3646
10. Арсенал33816925-3040
11. Чайка338141131-4238
12. КАМАЗ331071630-3437
13. Нефтехимик338111429-3635
14. Шинник338111422-3635
15. Уфа33881730-4832
16. Сокол336111624-4129
17. Алания33691823-4827
18. Тюмень33762027-4727

Прогноз на матч

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Еще недавно руководящая верхушка столичного клуба - прежде всего главный тренер и спортивный директор - подвергалась серьезной критики в СМИ и телеграм-каналах. Инсайдеры анонсировали скорые отставки. Но стоило команде выдать несколько побед, как все эти пересуды резко смолкли. Обыграны-то были не только владикавказский аутсайдер, но и прямые конкуренты - «Балтика» с «Сочи». Причем оба последних - в гостях. Вот как близость финиша торпедовцев мобилизовала!

За тур до финиша автозаводцы на три очка опережают «Черноморец» и теоретически даже в случае поражения могут подняться в РПЛ. Но полагаться на дело случая Олег Кононов точно не станет. Тем более что при равенстве очков южане окажутся выше по личным встречам. Москвичи постараются решить свои задачи самостоятельно.  Уже немотивированный «КАМАЗ» вряд ли окажет фавориту серьезное сопротивление. Стимулы команд несопоставимы. Берет победу первой команды в качестве прогноза. Ничья ее тоже вполне устроит, но перед для Кононова наверняка важно уйти в отпуск красиво, чтобы снять последние вопросы у скептиков, если они еще остались.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Сайт «Матч ТВ» предоставляет пользователям репортажи с первой лиги бесплатно. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Трансляция на сайтеБесплатно 
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПодписка 
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Торпедо»: нет 

«КАМАЗ»:  Фартуна (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Торпедо» - «КАМАЗ»:

Позиция«Торпедо»«КАМАЗ»Позиция
Вратарь51. Ботнарь31. АнисимовВратарь
Защитник99. Шевченко13. ПочивалинЗащитник
Защитник3. Иваньков18. ТананеевЗащитник
Защитник4. Бородин3. МаругинЗащитник
Защитник90. Роганович76. СухановПолузащитник
Полузащитник97. Чурич8. СтародубПолузащитник
Полузащитник 52. Нетфуллин20. ЖигулевПолузащитник 
Полузащитник89. Червяков2. ХубаевПолузащитник
Полузащитник10. Гусман53. ДербгинПолузащитник
Полузащитник69. Манелов14. АбдуллаевПолузащитник
Нападающий7. Юшин59. МоторинНападающий
Главный тренерОлег КононовИльдар АхметзяновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК «Мелбет» присвоила победе лидера коэффициент 1.64, что составляет около 61% вероятности. Ничья в Химках котируется за 3.60, а успех гостей - за 5.30.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных