Торпедо - КАМАЗ, 24 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

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Чемпион первой лиги в этом сезоне определился досрочно. Второй обладатель прямой путевки в РПЛ будет выявлен в заключительном туре. С высокой степенью вероятности им станет столичное «Торпедо». В Химках обойдется без сюрпризов?
Турнир: Мелбет Первая лига, 34-й
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|10
|5
|7
|30-29
|«КАМАЗ»
|7
|5
|10
|29-30
Последние пять игр «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Сочи»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|11.05.2025
|«Торпедо»
1:0
«Шинник»
Первая лига
|03.05.2025
|«Балтика»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|27.04.2025
|«Алания»
2:4
«Торпедо»
Первая лига
|21.04.2025
|«Торпедо»
1:1
«Урал»
Первая лига
Последние пять игр «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«Алания»
Первая лига
|11.05.2025
|«КАМАЗ»
0:4
«Ротор»
Первая лига
|03.05.2025
|«СКА-Хабаровск»
2:1
«КАМАЗ»
Первая лига
|26.04.2025
|«КАМАЗ»
1:0
«Родина»
Первая лига
|19.04.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«КАМАЗ»
Первая лига
Перед последним туром челнинцы комфортно себя чувствуют в середине таблицы. Их соперник уже одной ногой стоит в РПЛ.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Балтика
|33
|19
|11
|3
|50-18
|68
|2. Торпедо
|33
|17
|13
|3
|50-24
|64
|3. Черноморец
|33
|18
|7
|8
|49-33
|61
|4. Сочи
|33
|16
|9
|8
|54-32
|57
|5. Урал
|33
|15
|11
|7
|47-37
|56
|6. СКА-Хабаровск
|33
|15
|8
|10
|43-38
|53
|7. Родина
|33
|12
|11
|10
|35-29
|47
|8. Ротор
|33
|11
|14
|8
|32-24
|47
|9. Енисей
|33
|13
|7
|13
|32-36
|46
|10. Арсенал
|33
|8
|16
|9
|25-30
|40
|11. Чайка
|33
|8
|14
|11
|31-42
|38
|12. КАМАЗ
|33
|10
|7
|16
|30-34
|37
|13. Нефтехимик
|33
|8
|11
|14
|29-36
|35
|14. Шинник
|33
|8
|11
|14
|22-36
|35
|15. Уфа
|33
|8
|8
|17
|30-48
|32
|16. Сокол
|33
|6
|11
|16
|24-41
|29
|17. Алания
|33
|6
|9
|18
|23-48
|27
|18. Тюмень
|33
|7
|6
|20
|27-47
|27
Еще недавно руководящая верхушка столичного клуба - прежде всего главный тренер и спортивный директор - подвергалась серьезной критики в СМИ и телеграм-каналах. Инсайдеры анонсировали скорые отставки. Но стоило команде выдать несколько побед, как все эти пересуды резко смолкли. Обыграны-то были не только владикавказский аутсайдер, но и прямые конкуренты - «Балтика» с «Сочи». Причем оба последних - в гостях. Вот как близость финиша торпедовцев мобилизовала!
За тур до финиша автозаводцы на три очка опережают «Черноморец» и теоретически даже в случае поражения могут подняться в РПЛ. Но полагаться на дело случая Олег Кононов точно не станет. Тем более что при равенстве очков южане окажутся выше по личным встречам. Москвичи постараются решить свои задачи самостоятельно. Уже немотивированный «КАМАЗ» вряд ли окажет фавориту серьезное сопротивление. Стимулы команд несопоставимы. Берет победу первой команды в качестве прогноза. Ничья ее тоже вполне устроит, но перед для Кононова наверняка важно уйти в отпуск красиво, чтобы снять последние вопросы у скептиков, если они еще остались.
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|Текстовая
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|-
Потери
«Торпедо»: нет
«КАМАЗ»: Фартуна (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Торпедо» - «КАМАЗ»:
|Позиция
|«Торпедо»
|«КАМАЗ»
|Позиция
|Вратарь
|51. Ботнарь
|31. Анисимов
|Вратарь
|Защитник
|99. Шевченко
|13. Почивалин
|Защитник
|Защитник
|3. Иваньков
|18. Тананеев
|Защитник
|Защитник
|4. Бородин
|3. Маругин
|Защитник
|Защитник
|90. Роганович
|76. Суханов
|Полузащитник
|Полузащитник
|97. Чурич
|8. Стародуб
|Полузащитник
|Полузащитник
|52. Нетфуллин
|20. Жигулев
|Полузащитник
|Полузащитник
|89. Червяков
|2. Хубаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гусман
|53. Дербгин
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Манелов
|14. Абдуллаев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Юшин
|59. Моторин
|Нападающий
|Главный тренер
|Олег Кононов
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
БК «Мелбет» присвоила победе лидера коэффициент 1.64, что составляет около 61% вероятности. Ничья в Химках котируется за 3.60, а успех гостей - за 5.30.
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