Тоттенхэм — Ливерпуль, 8 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

По дороге к полуфиналу «Тоттенхэм» победил в плей-офф Кубка лиги «Ковентри» (2:1), «Манчестер Сити» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (4:3). «Ливерпуль» также переиграл трех соперников – «Вест Хэм» (5:1), «Брайтон» (3:2) и «Саутгемптон» (2:1). Интересно, что в каждом матче команды забивали и пропускали.

А вот сезон АПЛ складывается для «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» по-разному. Команда Арне Слота лидирует, тогда как «шпоры» застряли в середине таблицы – занимают 12 место. В этих обстоятельствах не удивит отставка главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу. Ее может отодвинуть как раз победа над «красными».

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» уже встречались в АПЛ в Лондоне. Эта игра получилась сверхрезультативной – команды забили девять голов. Лидер чемпионата Англии выиграл со счетом 6:3. Значит, можно рискнуть и спрогнозировать тотал голов больше 3.5.