Тоттенхэм — Ливерпуль, 8 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
7-8 января пройдут первые полуфиналы Кубка английской лиги. В борьбе за трофей остаются «Арсенал», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». На кого ставить во второй паре?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Тоттенхэм» (Лондон)
08.01.2025, Ср
23:00 МСК
«Ливерпуль»
|П1 - 3.95
Турнир: Кубок английской лиги, первый полуфинал
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|48
|44
|88
|209-295
|«Ливерпуль»
|88
|44
|48
|295-209
Последние пять игр «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|29.12.2024
|«Тоттенхэм»
2:2
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|26.12.2024
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|22.12.2024
|«Тоттенхэм»
3:6
«Ливерпуль»
АПЛ
|19.12.2024
|«Тоттенхэм»
4:3
«Манчестер Юнайтед»
Кубок лиги
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|29.12.2024
|«Вест Хэм»
0:5
«Ливерпуль»
АПЛ
|26.12.2024
|«Ливерпуль»
3:1
«Лестер»
АПЛ
|22.12.2024
|«Тоттенхэм»
3:6
«Ливерпуль»
АПЛ
|18.12.2024
|«Саутгемптон»
1:2
«Ливерпуль»
Кубок лиги
По дороге к полуфиналу «Тоттенхэм» победил в плей-офф Кубка лиги «Ковентри» (2:1), «Манчестер Сити» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (4:3). «Ливерпуль» также переиграл трех соперников – «Вест Хэм» (5:1), «Брайтон» (3:2) и «Саутгемптон» (2:1). Интересно, что в каждом матче команды забивали и пропускали.
А вот сезон АПЛ складывается для «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» по-разному. Команда Арне Слота лидирует, тогда как «шпоры» застряли в середине таблицы – занимают 12 место. В этих обстоятельствах не удивит отставка главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу. Ее может отодвинуть как раз победа над «красными».
В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» уже встречались в АПЛ в Лондоне. Эта игра получилась сверхрезультативной – команды забили девять голов. Лидер чемпионата Англии выиграл со счетом 6:3. Значит, можно рискнуть и спрогнозировать тотал голов больше 3.5.
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Российские телеканалы не показывают матчи Кубка английской лиги. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Тоттенхэм»: Викарио, Форстер, Дэвис, Ромеро, Удоджи, ван де Вен, Мур, Одобер, Ришарлисон (все - травмированы).
«Ливерпуль»: Гомес (травмирован).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|40. Остин
|62. Келлехер
|Вратарь
|Защитник
|3. Регилон
|66. Александер-Арнольд
|Защитник
|Защитник
|6. Дрэгушин
|78. Куанса
|Защитник
|Защитник
|14. Грей
|3. Эндо
|Защитник
|Защитник
|24. Спенс
|21. Цимикас
|Защитник
|Полузащитник
|29. Сарр
|80. Мортон
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Джонсон
|19. Эллиотт
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Кулушевски
|17. Джонс
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Вернер
|18. Гакпо
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Соланке
|9. Нуньес
|Нападающий
|Главный тренер
|Ангелос Постекоглу
|Арне Слот
|Главный тренер
Аналитики БК PARI выделяют «Ливерпуль» как фаворита первого матча. На победу команды Арне Слота можно поставить по коэффициенту 1.75. Возможный выигрыш «Тоттенхэма» идет за 3.95, а ничья – за 4.40.
Несмотря на то, что «Ливерпуль» называют фаворитом пары, первый матч на поле «Тоттенхэма» вполне может завершиться победой хозяев или ничьей. Результат во многом зависит от состава, который выставит Арне Слот на эту встречу. Скорее всего, лидер АПЛ пойдет на серьезную ротацию, что наверняка отразится на игре.
«Ливерпуль» – действующий обладатель Кубка английской лиги, и эта команда чаще всего выигрывала трофей (10 раз). «Тоттенхэм» четырежды брал Кубок лиги. В последний раз «шпоры» завоевывали его в сезоне-2007/2008.
Партнерский проект