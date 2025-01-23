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5 января 18:48ГлавнаяПрогнозыФутболКубок английской лиги

Тоттенхэм — Ливерпуль, 8 января: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

«Шпоры» близки к долгожданному трофею
Руслан Ипполитов

7-8 января пройдут первые полуфиналы Кубка английской лиги. В борьбе за трофей остаются «Арсенал», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». На кого ставить во второй паре?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон)

08.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 3.95

Х - 4.40

П2 - 1.75

Турнир: Кубок английской лиги, первый полуфинал

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»484488209-295
«Ливерпуль»884448295-209

Последние пять игр «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

29.12.2024«Тоттенхэм»

2:2

«Вулверхэмптон»

АПЛ

26.12.2024«Ноттингем Форест»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

22.12.2024«Тоттенхэм»

3:6

«Ливерпуль»

АПЛ

19.12.2024«Тоттенхэм»

4:3

«Манчестер Юнайтед»

Кубок лиги

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2025«Ливерпуль»

2:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

29.12.2024«Вест Хэм»

0:5

«Ливерпуль»

АПЛ

26.12.2024«Ливерпуль»

3:1

«Лестер»

АПЛ

22.12.2024«Тоттенхэм»

3:6

«Ливерпуль»

АПЛ

18.12.2024«Саутгемптон»

1:2

«Ливерпуль»

Кубок лиги

Прогноз на матч

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По дороге к полуфиналу «Тоттенхэм» победил в плей-офф Кубка лиги «Ковентри» (2:1), «Манчестер Сити» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (4:3). «Ливерпуль» также переиграл трех соперников – «Вест Хэм» (5:1), «Брайтон» (3:2) и «Саутгемптон» (2:1). Интересно, что в каждом матче команды забивали и пропускали.

А вот сезон АПЛ складывается для «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» по-разному. Команда Арне Слота лидирует, тогда как «шпоры» застряли в середине таблицы – занимают 12 место. В этих обстоятельствах не удивит отставка главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу. Ее может отодвинуть как раз победа над «красными».

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» уже встречались в АПЛ в Лондоне. Эта игра получилась сверхрезультативной – команды забили девять голов. Лидер чемпионата Англии выиграл со счетом 6:3. Значит, можно рискнуть и спрогнозировать тотал голов больше 3.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи Кубка английской лиги. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Тоттенхэм»: Викарио, Форстер, Дэвис, Ромеро, Удоджи, ван де Вен, Мур, Одобер, Ришарлисон (все - травмированы).

«Ливерпуль»: Гомес (травмирован).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»:

Позиция«Тоттенхэм»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь40. Остин62. КеллехерВратарь
Защитник3. Регилон66. Александер-АрнольдЗащитник
Защитник6. Дрэгушин78. КуансаЗащитник
Защитник14. Грей3. ЭндоЗащитник
Защитник24. Спенс21. ЦимикасЗащитник
Полузащитник 29. Сарр80. Мортон Полузащитник
Полузащитник 30. Бентанкур10. Мак АллистерПолузащитник 
Полузащитник22. Джонсон19. ЭллиоттПолузащитник
Полузащитник21. Кулушевски17. ДжонсПолузащитник
Полузащитник16. Вернер18. ГакпоПолузащитник
Нападающий19. Соланке9. НуньесНападающий
Главный тренерАнгелос ПостекоглуАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI выделяют «Ливерпуль» как фаворита первого матча. На победу команды Арне Слота можно поставить по коэффициенту 1.75. Возможный выигрыш «Тоттенхэма» идет за 3.95, а ничья – за 4.40.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»?

Несмотря на то, что «Ливерпуль» называют фаворитом пары, первый матч на поле «Тоттенхэма» вполне может завершиться победой хозяев или ничьей. Результат во многом зависит от состава, который выставит Арне Слот на эту встречу. Скорее всего, лидер АПЛ пойдет на серьезную ротацию, что наверняка отразится на игре.

Сколько раз выигрывали Кубок лиги «Тоттенхэм» и «Ливерпуль»?

«Ливерпуль» – действующий обладатель Кубка английской лиги, и эта команда чаще всего выигрывала трофей (10 раз). «Тоттенхэм» четырежды брал Кубок лиги. В последний раз «шпоры» завоевывали его в сезоне-2007/2008.

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