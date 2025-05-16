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16 мая 14:51ГлавнаяПрогнозыФутболПервая лига России по футболу

Тюмень - Урал, 18 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Неужели Екатеринбург - мимо стыков?
Валентин Васильев

Всего два тура осталось до конца сезона в первой лиге, а судьба одной прямой путевки в РПЛ и двух в стыковые матчи до сих пор не определена. Один из ключевых матчей уикенда в дивизионе пройдет в Тюмени. «Уралу» во что бы то ни стало надо побеждать, чтобы сохранить шансы на место в топ-4 таблицы. Получится ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тюмень»

18.05.2025, Вс

16.00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 4.17

Х - 3.59

П2 - 1.52

Турнир: Мелбет Первая лига, 33-й

Стадион: «Геолог» (Тюмень, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тюмень» 231113-32
«Урал»113232-13

Последние пять игр «Тюмени»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Тюмень» 

1:1

«Чайка»

Первая лига

04.05.2025«Сокол»

1:0

«Тюмень» 

Первая лига

27.04.2025«Тюмень» 

1:0

«Нефтехимик»

Первая лига

20.04.2025«Ротор»

2:1

«Тюмень» 

Первая лига

12.04.2025«Тюмень» 

2:1

«Шинник»

Кубок России

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Урал»

2:1

«Уфа»

Первая лига

04.05.2025«Родина»

3:2

«Урал»

Первая лига

26.04.2025«Урал»

2:5

«Балтика»

Первая лига

21.04.2025«Торпедо»

1:1

«Урал»

Первая лига

15.04.2025«Спартак»

3:0

«Урал»

Кубок России

Место в таблице

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Перед очной встречей «Тюмень» занимает третье место с «хвоста» таблицы, а «Урал» - пятое с «головы».

КлубИВНПМячиОчки
1. Балтика321910350-1867
2. Торпедо321613349-2461
3. Черноморец32177847-3358
4. Сочи32169754-3157
5. Урал321411745-3653
6. СКА-Хабаровск321481042-3850
7. Родина321211935-2847
8. Ротор321114732-2347
9. Енисей321361332-3645
10. Арсенал32716923-2937
11. КАМАЗ321061629-3336
12. Нефтехимик328111329-3435
13. Шинник328111322-3235
14. Чайка327141130-4235
15. Уфа32881629-4632
16. Тюмень32761926-4527
17. Алания32681822-4726
18. Сокол325111620-4126

Прогноз на матч

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Только две победы в двух заключительных турах оставят «Уралу» шанс на возвращение в РПЛ через стыковые матчи (о прямом выходе наверх речи уже не идет). Ситуация для екатеринбуржцев осложняется бедственным турнирным положением ближайшего соперника.  У «Тюмени» положение схожее - в том плане, что только максимальный результат на финише позволит надеяться на благополучное решение задачи на сезон. В случае с сибиряками речь идет о сохранении прописки в первой лиге. 

Несложно догадаться, что игра на «Геологе» будет крайне упорной и нервной. А значит, скорее всего не слишком результативной. У «Тюмени» три последних матча были «низовыми» - есть ощущение, что этот тренд сохранится.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Официальный сайт «Матч ТВ» организует онлайн-трансляцию из Тюмени.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Трансляция на сайтеБесплатно 
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПодписка 
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Тюмень»: нет 

«Урал»: Д. Кузнецов, Кучугура, Мишкич  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тюмень» - «Урал»:

Позиция«Тюмень»«Урал»Позиция
Вратарь1. Довгаль77. ЩербицкийВратарь
Защитник23. Коротков2. БегичЗащитник
Защитник13. Петров22. БевеевЗащитник
Защитник6. Печенкин16. ИталоЗащитник
Защитник34. Храмцов46. А. МаминПолузащитник
Защитник40. Безчаснюк4. БессмертныйПолузащитник
Полузащитник 30. Шавлохов5. ЕгорычевПолузащитник 
Полузащитник5. Поройков15. ИшковПолузащитник
Полузащитник24. Коротаев75. СунгатулинПолузащитник
Нападающий85. Пяткин20. МарковНападающий
Нападающий65. Гулько17. СекуличНападающий
Главный тренерИгорь Меньщиков Олег ШатовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Мелбет» установили коэффициент 4.17 на победу хозяев поля и 1.52 - на успех гостей. Ничья у официального спонсора первой лиги идет за 3.59.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных