Тюмень - Урал, 18 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Всего два тура осталось до конца сезона в первой лиге, а судьба одной прямой путевки в РПЛ и двух в стыковые матчи до сих пор не определена. Один из ключевых матчей уикенда в дивизионе пройдет в Тюмени. «Уралу» во что бы то ни стало надо побеждать, чтобы сохранить шансы на место в топ-4 таблицы. Получится ли?
Турнир: Мелбет Первая лига, 33-й
Стадион: «Геолог» (Тюмень, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тюмень»
|2
|3
|11
|13-32
|«Урал»
|11
|3
|2
|32-13
Последние пять игр «Тюмени»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Тюмень»
1:1
«Чайка»
Первая лига
|04.05.2025
|«Сокол»
1:0
«Тюмень»
Первая лига
|27.04.2025
|«Тюмень»
1:0
«Нефтехимик»
Первая лига
|20.04.2025
|«Ротор»
2:1
«Тюмень»
Первая лига
|12.04.2025
|«Тюмень»
2:1
«Шинник»
Кубок России
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Урал»
2:1
«Уфа»
Первая лига
|04.05.2025
|«Родина»
3:2
«Урал»
Первая лига
|26.04.2025
|«Урал»
2:5
«Балтика»
Первая лига
|21.04.2025
|«Торпедо»
1:1
«Урал»
Первая лига
|15.04.2025
|«Спартак»
3:0
«Урал»
Кубок России
Перед очной встречей «Тюмень» занимает третье место с «хвоста» таблицы, а «Урал» - пятое с «головы».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Балтика
|32
|19
|10
|3
|50-18
|67
|2. Торпедо
|32
|16
|13
|3
|49-24
|61
|3. Черноморец
|32
|17
|7
|8
|47-33
|58
|4. Сочи
|32
|16
|9
|7
|54-31
|57
|5. Урал
|32
|14
|11
|7
|45-36
|53
|6. СКА-Хабаровск
|32
|14
|8
|10
|42-38
|50
|7. Родина
|32
|12
|11
|9
|35-28
|47
|8. Ротор
|32
|11
|14
|7
|32-23
|47
|9. Енисей
|32
|13
|6
|13
|32-36
|45
|10. Арсенал
|32
|7
|16
|9
|23-29
|37
|11. КАМАЗ
|32
|10
|6
|16
|29-33
|36
|12. Нефтехимик
|32
|8
|11
|13
|29-34
|35
|13. Шинник
|32
|8
|11
|13
|22-32
|35
|14. Чайка
|32
|7
|14
|11
|30-42
|35
|15. Уфа
|32
|8
|8
|16
|29-46
|32
|16. Тюмень
|32
|7
|6
|19
|26-45
|27
|17. Алания
|32
|6
|8
|18
|22-47
|26
|18. Сокол
|32
|5
|11
|16
|20-41
|26
Только две победы в двух заключительных турах оставят «Уралу» шанс на возвращение в РПЛ через стыковые матчи (о прямом выходе наверх речи уже не идет). Ситуация для екатеринбуржцев осложняется бедственным турнирным положением ближайшего соперника. У «Тюмени» положение схожее - в том плане, что только максимальный результат на финише позволит надеяться на благополучное решение задачи на сезон. В случае с сибиряками речь идет о сохранении прописки в первой лиге.
Несложно догадаться, что игра на «Геологе» будет крайне упорной и нервной. А значит, скорее всего не слишком результативной. У «Тюмени» три последних матча были «низовыми» - есть ощущение, что этот тренд сохранится.
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|Подписка
|«Мелбет»
|Графическая
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Тюмень»: нет
«Урал»: Д. Кузнецов, Кучугура, Мишкич (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тюмень» - «Урал»:
|Позиция
|«Тюмень»
|«Урал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Довгаль
|77. Щербицкий
|Вратарь
|Защитник
|23. Коротков
|2. Бегич
|Защитник
|Защитник
|13. Петров
|22. Бевеев
|Защитник
|Защитник
|6. Печенкин
|16. Итало
|Защитник
|Защитник
|34. Храмцов
|46. А. Мамин
|Полузащитник
|Защитник
|40. Безчаснюк
|4. Бессмертный
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Шавлохов
|5. Егорычев
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Поройков
|15. Ишков
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Коротаев
|75. Сунгатулин
|Полузащитник
|Нападающий
|85. Пяткин
|20. Марков
|Нападающий
|Нападающий
|65. Гулько
|17. Секулич
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Меньщиков
|Олег Шатов
|Главный тренер
Аналитики «Мелбет» установили коэффициент 4.17 на победу хозяев поля и 1.52 - на успех гостей. Ничья у официального спонсора первой лиги идет за 3.59.
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Партнерский проект