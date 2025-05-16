Тюмень - Урал, 18 мая: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Только две победы в двух заключительных турах оставят «Уралу» шанс на возвращение в РПЛ через стыковые матчи (о прямом выходе наверх речи уже не идет). Ситуация для екатеринбуржцев осложняется бедственным турнирным положением ближайшего соперника. У «Тюмени» положение схожее - в том плане, что только максимальный результат на финише позволит надеяться на благополучное решение задачи на сезон. В случае с сибиряками речь идет о сохранении прописки в первой лиге.

Несложно догадаться, что игра на «Геологе» будет крайне упорной и нервной. А значит, скорее всего не слишком результативной. У «Тюмени» три последних матча были «низовыми» - есть ощущение, что этот тренд сохранится.