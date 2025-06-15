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13 июня 8:01ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Ульсан Хендэ - Мамелоди Сандаунз, 18 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Экзотическая афиша в Орландо
Валентин Васильев

На групповом турнире клубного чемпионата мира по футболу встречаются и совсем экзотические для европейского болельщика пары команды. Яркий пример - «Ульсан Хендэ»  - «Мамелоди Сандаунз». Разбираемся, чего можно ожидать от противостояния представителей Южной Кореи и ЮАР.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ульсан Хендэ» (Южная Корея)

18.06.2025, Вт

01:00 МСК

 «Мамелоди Сандаунз» (Претория, ЮАР)

П1 - 2.70

Х - 3.20

П2 - 2.70

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 1-й тур

Стадион: «Интер-энд-Ко Стэдиум» (Орландо, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Ульсан Хендэ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2025«Чонбук»

3:1

«Ульсан Хендэ»

Чемпионат Южной Кореи

28.05.2025«Кванджу»

1:1

«Ульсан Хендэ»

Чемпионат Южной Кореи

24.05.2025«Ульсан Хендэ»

3:2

«Кимчхон»

Чемпионат Южной Кореи

17.05.2025«Канвон»

1:1

«Ульсан Хендэ»

Чемпионат Южной Кореи

14.05.2025«Ульсан Хендэ»

3:0

«Инчхон»

Кубок Южной Кореи

Последние пять игр «Мамелоди Сандаунз»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.06.2025«Пирамидс»

2:1

«Мамелоди Сандаунз»

Лига чемпионов КАФ

24.05.2025«Мамелоди Сандаунз»

1:1

«Пирамидс»

Лига чемпионов КАФ

18.05.2025«Мамелоди Сандаунз»

2:0

«Магеши»

Чемпионат ЮАР

11.05.2025«Мамелоди Сандаунз»

3:0

«Стелленбос»

Чемпионат ЮАР

07.05.2025«Мамелоди Сандаунз»

3:0

«Чиппа Юнайтед»

Чемпионат ЮАР

Турнирное положение 

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Группа F

КомандаИВНПМО
Боруссия Д00000-00
Флуминенсе00000-00
Ульсан Хендэ00000-00
Мамелоди Сандаунз00000-00

Прогноз на матч

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Обе команды уже участвовали в клубном Кубке мира, но, как несложно догадаться, без особого успеха. В квартете F они предсказуемо считаются аутсайдерами. Фактически эту игру можно считать как матч за третье место в группе. Кто выиграет, тот его, скорее всего, и займет - если фавориты из Германии и Бразилии не начудят.

В игре с плюс-минус равным соперником и одни, и другие постараются показать себя в атаке. Делать это против «Флуминенсе» или «Боруссии» чревато большими неприятностями, а тут можно рискнуть. Есть надежда, что игра получится обоюдоострой и достаточно результативной. Обмен голами при таких вводных представляется вполне реальным исходом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Ульсан Хендэ»: нет

«Мамелоди Сандаунз»: Ньянга  (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Редкий случай: на победу обеих команд установлены одинаково высокие коэффициенты - 2.70 и на одних, и на других. Ничья котируется за 3.20.

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