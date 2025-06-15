Ульсан Хендэ - Мамелоди Сандаунз, 18 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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На групповом турнире клубного чемпионата мира по футболу встречаются и совсем экзотические для европейского болельщика пары команды. Яркий пример - «Ульсан Хендэ» - «Мамелоди Сандаунз». Разбираемся, чего можно ожидать от противостояния представителей Южной Кореи и ЮАР.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 1-й тур
Стадион: «Интер-энд-Ко Стэдиум» (Орландо, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Ульсан Хендэ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2025
|«Чонбук»
3:1
«Ульсан Хендэ»
Чемпионат Южной Кореи
|28.05.2025
|«Кванджу»
1:1
«Ульсан Хендэ»
Чемпионат Южной Кореи
|24.05.2025
|«Ульсан Хендэ»
3:2
«Кимчхон»
Чемпионат Южной Кореи
|17.05.2025
|«Канвон»
1:1
«Ульсан Хендэ»
Чемпионат Южной Кореи
|14.05.2025
|«Ульсан Хендэ»
3:0
«Инчхон»
Кубок Южной Кореи
Последние пять игр «Мамелоди Сандаунз»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.06.2025
|«Пирамидс»
2:1
«Мамелоди Сандаунз»
Лига чемпионов КАФ
|24.05.2025
|«Мамелоди Сандаунз»
1:1
«Пирамидс»
Лига чемпионов КАФ
|18.05.2025
|«Мамелоди Сандаунз»
2:0
«Магеши»
Чемпионат ЮАР
|11.05.2025
|«Мамелоди Сандаунз»
3:0
«Стелленбос»
Чемпионат ЮАР
|07.05.2025
|«Мамелоди Сандаунз»
3:0
«Чиппа Юнайтед»
Чемпионат ЮАР
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ульсан Хендэ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Мамелоди Сандаунз
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Обе команды уже участвовали в клубном Кубке мира, но, как несложно догадаться, без особого успеха. В квартете F они предсказуемо считаются аутсайдерами. Фактически эту игру можно считать как матч за третье место в группе. Кто выиграет, тот его, скорее всего, и займет - если фавориты из Германии и Бразилии не начудят.
В игре с плюс-минус равным соперником и одни, и другие постараются показать себя в атаке. Делать это против «Флуминенсе» или «Боруссии» чревато большими неприятностями, а тут можно рискнуть. Есть надежда, что игра получится обоюдоострой и достаточно результативной. Обмен голами при таких вводных представляется вполне реальным исходом.
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|Текстовая
|-
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Потери
«Ульсан Хендэ»: нет
«Мамелоди Сандаунз»: Ньянга (травма)
Редкий случай: на победу обеих команд установлены одинаково высокие коэффициенты - 2.70 и на одних, и на других. Ничья котируется за 3.20.
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