Ульсан Хендэ - Мамелоди Сандаунз, 18 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Обе команды уже участвовали в клубном Кубке мира, но, как несложно догадаться, без особого успеха. В квартете F они предсказуемо считаются аутсайдерами. Фактически эту игру можно считать как матч за третье место в группе. Кто выиграет, тот его, скорее всего, и займет - если фавориты из Германии и Бразилии не начудят.

В игре с плюс-минус равным соперником и одни, и другие постараются показать себя в атаке. Делать это против «Флуминенсе» или «Боруссии» чревато большими неприятностями, а тут можно рискнуть. Есть надежда, что игра получится обоюдоострой и достаточно результативной. Обмен голами при таких вводных представляется вполне реальным исходом.