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24 апреля 4:53ГлавнаяПрогнозыФутболПервая лига России по футболу

Урал - Балтика, 26 апреля: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Борьба в турнире обострилась до предела
Валентин Васильев

Не только в Премьер-лиге сезон входит в решающую фазу. В Первой лиге тоже развязка близка. Один из ключевых матчей второй половины весны в турнире пройдет в субботу, 26 апреля, в Екатеринбурге. Изо всех сил пытающийся вернуться в РПЛ «Урал» принимает лидера сезона - «Балтику». Прикинем шансы сторон в центральном матче уикенда.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

26.04.2025, Сб

14.00 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 2.44

Х - 3.15

П2 - 2.90

Турнир: Мелбет Первая лига, 30-й

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»108425-17
«Балтика»481017-25

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.04.2025«Торпедо»

1:1

«Урал»

Первая лига

15.04.2025«Спартак»

3:0

«Урал»

Кубок России

11.04.2025«Урал»

3:2

«Нефтехимик»

Первая лига

05.04.2025«Урал»

2:1

«КАМАЗ»

Первая лига

30.03.2025«Сокол»

0:0

«Урал»

Первая лига

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Балтика»

1:1

«Сокол»

Первая лига

13.04.2025«Балтика»

2:0

«Сочи»

Первая лига

06.04.2025«СКА-Хабаровск»

1:2

«Балтика»

Первая лига

30.03.2025«Балтика»

4:0

«Чайка»

Первая лига

23.03.2025«Уфа»

0:6

«Балтика»

Первая лига

Последние пять игр «Урала» и «Балтики:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.10.2024«Балтика»

0:1

«Урал»

Кубок России

26.10.2024«Балтика»

2:1

«Урал»

Первая лига

06.05.2024«Урал»

2:1

«Балтика»

РПЛ

19.08.2023«Балтика»

0:1

«Урал»

РПЛ

22.04.2013«Урал»

1:0

«Балтика»

Первая лига

Место в таблице

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Перед очной встречей соперников разделяют четыре позиции и 13 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Балтика29189245-1563
2. Торпедо291313343-2252
3. Черноморец29156843-3251
4. Сочи29148746-2950
5. Урал291311539-2750
6. СКА-Хабаровск29128935-3544
7. Родина291011831-2541
8. Ротор29913724-2240
9. Енисей291161228-3139
10. Арсенал29715721-2236
11. Шинник298111022-2835
12. Нефтехимик298101128-3134
13. Чайка29713929-3634
14. КАМАЗ29961427-2733
15. Уфа29681526-4426
16. Тюмень29651824-4323
17. Алания29581617-3923
18. Сокол294111417-3723

Прогноз на матч

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Еще в прошлом сезоне обе команды выступали в высшем дивизионе. Естественно, что они стремятся как можно скорее туда вернуться. У «Балтика» это получается гораздо лучше. Команда Андрея Талалаева уже одной ногой стоит в РПЛ и, скорее всего, решит генеральную задачу на сезон досрочно. А вот «Уралу» на финише предстоит жесточайший стресс. На вторую прямую путевку в элиту претендуют сразу четыре клуба, и выделить среди них фаворита не представляется возможным. Ожесточенные разборки в секторе со второго по пятое место, скорее всего, будут продолжаться до заключительных минут сезона.

«Урал» выбил «Балтику» из кубковой сетки и постарается обыграть повторно в первенстве. Другой вопрос, что, наученные печальным прошлогодним опытом, калининградцы изначально четко расставили для себя приоритеты: чемпионат - превыше всего. Такой подход себя полностью оправдал: уверенное лидерство в таблице - лучшее подтверждение.

Очевидно, что здесь и сейчас очки хозяевам поля нужнее. Но это не значит, что лидер их просто так сопернику отдаст. Игра на «Екатеринбург Арене» обещает быть напряженной и боевитой. Есть надежда, что голы в ней тоже будут. Хозяевам в принципе нужно лезть вперед. А «Балтика» очень неплохо себя чувствует в гостях - за последние 11 выездов ни разу не покинула поле как минимум без гола. Но у нее есть потери в оборонительном блоке: матч пропускают основной центральный защитник Андраде и опорник Мендель. 

Наш прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игру лидеров первой лиги можно посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ», а также на «Кинопоиске». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Трансляция на сайтеБесплатно 
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПодписка 
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Урал»: Д. Кузнецов, И. Кузнецов, Мишкич  (оба - травмы)

«Балтика»: Мендель, Андраде (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Балтика»:

Позиция«Урал»«Балтика»Позиция
Вратарь77. Щербицкий67. БорискоВратарь
Защитник2. Бегич13. ТерентьевЗащитник
Защитник22. Бевеев2. ВаратыновЗащитник
Защитник16. Итало4. ГассамаЗащитник
Защитник46. А. Мамин10. ПетровПолузащитник
Полузащитник4. Бессмертный5. ОсиповПолузащитник
Полузащитник 5. Егорычев17. СаусьПолузащитник 
Полузащитник15. Ишков96. МохаммадПолузащитник
Нападающий75. Сунгатулин22. ТитковПолузащитник
Нападающий20. Марков19. ПряхинНападающий
Нападающий17. Секулич91. ХильНападающий
Главный тренерОлег ШатовАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Мелбет» установили высокие коэффициенты на основные исходы бигмаркета: 2.44 на победу уральцев, 3.15 на ничью и 2.90 - на успех балтийцев.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче  «Урал» - «Балтика»?

Эксперты прогнозируют конкурентную игру, но отдают небольшое преимущество хозяевам. Их логика понятна: «Урал» играет дома и больше нуждается в очках.

Где смотреть бесплатно матч  «Урал» - «Балтика»?

Игры Первой лиги транслирует онлайн сайт «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Урал» - «Балтика»?

Билеты стоимостью от 200 рублей доступны на официальном сайте уральского клуба. Fan ID для прохода на арену не нужен.

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