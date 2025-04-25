Урал - Балтика, 26 апреля: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Не только в Премьер-лиге сезон входит в решающую фазу. В Первой лиге тоже развязка близка. Один из ключевых матчей второй половины весны в турнире пройдет в субботу, 26 апреля, в Екатеринбурге. Изо всех сил пытающийся вернуться в РПЛ «Урал» принимает лидера сезона - «Балтику». Прикинем шансы сторон в центральном матче уикенда.
Турнир: Мелбет Первая лига, 30-й
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|10
|8
|4
|25-17
|«Балтика»
|4
|8
|10
|17-25
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.04.2025
|«Торпедо»
1:1
«Урал»
Первая лига
|15.04.2025
|«Спартак»
3:0
«Урал»
Кубок России
|11.04.2025
|«Урал»
3:2
«Нефтехимик»
Первая лига
|05.04.2025
|«Урал»
2:1
«КАМАЗ»
Первая лига
|30.03.2025
|«Сокол»
0:0
«Урал»
Первая лига
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Балтика»
1:1
«Сокол»
Первая лига
|13.04.2025
|«Балтика»
2:0
«Сочи»
Первая лига
|06.04.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Балтика»
Первая лига
|30.03.2025
|«Балтика»
4:0
«Чайка»
Первая лига
|23.03.2025
|«Уфа»
0:6
«Балтика»
Первая лига
Последние пять игр «Урала» и «Балтики:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.10.2024
|«Балтика»
0:1
«Урал»
Кубок России
|26.10.2024
|«Балтика»
2:1
«Урал»
Первая лига
|06.05.2024
|«Урал»
2:1
«Балтика»
РПЛ
|19.08.2023
|«Балтика»
0:1
«Урал»
РПЛ
|22.04.2013
|«Урал»
1:0
«Балтика»
Первая лига
Перед очной встречей соперников разделяют четыре позиции и 13 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Балтика
|29
|18
|9
|2
|45-15
|63
|2. Торпедо
|29
|13
|13
|3
|43-22
|52
|3. Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|4. Сочи
|29
|14
|8
|7
|46-29
|50
|5. Урал
|29
|13
|11
|5
|39-27
|50
|6. СКА-Хабаровск
|29
|12
|8
|9
|35-35
|44
|7. Родина
|29
|10
|11
|8
|31-25
|41
|8. Ротор
|29
|9
|13
|7
|24-22
|40
|9. Енисей
|29
|11
|6
|12
|28-31
|39
|10. Арсенал
|29
|7
|15
|7
|21-22
|36
|11. Шинник
|29
|8
|11
|10
|22-28
|35
|12. Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|13. Чайка
|29
|7
|13
|9
|29-36
|34
|14. КАМАЗ
|29
|9
|6
|14
|27-27
|33
|15. Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|16. Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|17. Алания
|29
|5
|8
|16
|17-39
|23
|18. Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
Еще в прошлом сезоне обе команды выступали в высшем дивизионе. Естественно, что они стремятся как можно скорее туда вернуться. У «Балтика» это получается гораздо лучше. Команда Андрея Талалаева уже одной ногой стоит в РПЛ и, скорее всего, решит генеральную задачу на сезон досрочно. А вот «Уралу» на финише предстоит жесточайший стресс. На вторую прямую путевку в элиту претендуют сразу четыре клуба, и выделить среди них фаворита не представляется возможным. Ожесточенные разборки в секторе со второго по пятое место, скорее всего, будут продолжаться до заключительных минут сезона.
«Урал» выбил «Балтику» из кубковой сетки и постарается обыграть повторно в первенстве. Другой вопрос, что, наученные печальным прошлогодним опытом, калининградцы изначально четко расставили для себя приоритеты: чемпионат - превыше всего. Такой подход себя полностью оправдал: уверенное лидерство в таблице - лучшее подтверждение.
Очевидно, что здесь и сейчас очки хозяевам поля нужнее. Но это не значит, что лидер их просто так сопернику отдаст. Игра на «Екатеринбург Арене» обещает быть напряженной и боевитой. Есть надежда, что голы в ней тоже будут. Хозяевам в принципе нужно лезть вперед. А «Балтика» очень неплохо себя чувствует в гостях - за последние 11 выездов ни разу не покинула поле как минимум без гола. Но у нее есть потери в оборонительном блоке: матч пропускают основной центральный защитник Андраде и опорник Мендель.
Наш прогноз: обе забьют.
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Игру лидеров первой лиги можно посмотреть на официальном сайте «Матч ТВ», а также на «Кинопоиске».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка
|«Мелбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Д. Кузнецов, И. Кузнецов, Мишкич (оба - травмы)
«Балтика»: Мендель, Андраде (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Балтика»:
|Позиция
|«Урал»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|77. Щербицкий
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|2. Бегич
|13. Терентьев
|Защитник
|Защитник
|22. Бевеев
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|16. Итало
|4. Гассама
|Защитник
|Защитник
|46. А. Мамин
|10. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Бессмертный
|5. Осипов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Егорычев
|17. Саусь
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Ишков
|96. Мохаммад
|Полузащитник
|Нападающий
|75. Сунгатулин
|22. Титков
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Марков
|19. Пряхин
|Нападающий
|Нападающий
|17. Секулич
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Олег Шатов
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Аналитики «Мелбет» установили высокие коэффициенты на основные исходы бигмаркета: 2.44 на победу уральцев, 3.15 на ничью и 2.90 - на успех балтийцев.
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Эксперты прогнозируют конкурентную игру, но отдают небольшое преимущество хозяевам. Их логика понятна: «Урал» играет дома и больше нуждается в очках.
Игры Первой лиги транслирует онлайн сайт «Матч ТВ».
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