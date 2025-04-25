Урал - Балтика, 26 апреля: где смотреть матч Мелбет Первой лиги, прогноз, составы

Еще в прошлом сезоне обе команды выступали в высшем дивизионе. Естественно, что они стремятся как можно скорее туда вернуться. У «Балтика» это получается гораздо лучше. Команда Андрея Талалаева уже одной ногой стоит в РПЛ и, скорее всего, решит генеральную задачу на сезон досрочно. А вот «Уралу» на финише предстоит жесточайший стресс. На вторую прямую путевку в элиту претендуют сразу четыре клуба, и выделить среди них фаворита не представляется возможным. Ожесточенные разборки в секторе со второго по пятое место, скорее всего, будут продолжаться до заключительных минут сезона.

«Урал» выбил «Балтику» из кубковой сетки и постарается обыграть повторно в первенстве. Другой вопрос, что, наученные печальным прошлогодним опытом, калининградцы изначально четко расставили для себя приоритеты: чемпионат - превыше всего. Такой подход себя полностью оправдал: уверенное лидерство в таблице - лучшее подтверждение.

Очевидно, что здесь и сейчас очки хозяевам поля нужнее. Но это не значит, что лидер их просто так сопернику отдаст. Игра на «Екатеринбург Арене» обещает быть напряженной и боевитой. Есть надежда, что голы в ней тоже будут. Хозяевам в принципе нужно лезть вперед. А «Балтика» очень неплохо себя чувствует в гостях - за последние 11 выездов ни разу не покинула поле как минимум без гола. Но у нее есть потери в оборонительном блоке: матч пропускают основной центральный защитник Андраде и опорник Мендель.

Наш прогноз: обе забьют.