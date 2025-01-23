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1 января 10:49ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Валенсия - Реал, 3 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Первый матч 2025 года в Примере
Руслан Ипполитов

 

3 января «Валенсия» и «Реал» сыграют первый матч испанского национального первенства в наступившем 2025-м году. Соперники встретятся на стадионе «Месталья» в рамках матча 12-го тура Ла Лиги, перенесенного с начала ноября на первые числа января. По итогам игры мадридский клуб может единолично возглавить турнирную таблицу.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Валенсия» (Валенсия)

03.01.2025, Пт

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 8.00

Х - 4.90

П2 - 1.38

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 12-й тур

Стадион: «Месталья» (Валенсия, Испания)

Главный арбитр: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Валенсия»5843108265-390
«Реал»1084358390-265

Последние пять матчей «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Валенсия»

2:2

«Алавес»

Примера

18.12.2024«Эспаньол»

1:1

«Валенсия»

Примера

13.12.2024«Вальядолид»

1:0

«Валенсия»

Примера

07.12.2024«Валенсия»

0:1

«Райо Вальекано»

Примера

04.12.2024«Эхеа»

1:3

«Валенсия»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Реал»

4:2

«Севилья»

Примера

18.12.2024«Реал»

3:0

«Пачука»

Межконтинентальный кубок

14.12.2024«Райо Вальекано»

3:3

«Реал»

Примера

10.12.2024«Аталанта»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

07.12.2024«Жирона»

0:3

«Реал»

Примера

Последние пять матчей «Валенсии» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2024«Валенсия»

2:2

«Реал»

Примера

11.11.2023«Реал»

5:1

«Валенсия»

Примера

21.05.2023«Валенсия»

1:0

«Реал»

Примера

02.02.2023«Реал»

2:0

«Валенсия»

Примера

11.01.2023«Реал»

1:1 (4:3 - пен.)

«Валенсия»

Кубок Испании

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Атлетико18125133-1241
2. Реал Мадрид18124241-1840
3. Барселона19122551-2238
4. Атлетик19106329-1736
5. Вильярреал1886434-3030
6. Мальорка1993719-2130
7. Реал Сосьедад1874716-1325
8. Жирона1874726-2525
9. Бетис1867521-2225
10. Осасуна1867523-2725
11. Сельта1873827-2824
12. Райо Вальекано1857620-2122
13. Лас-Пальмас1864823-2722
14. Севилья1864820-2722
15. Леганес1846817-2818
16. Алавес1845921-3017
17. Хетафе1837811-1516
18. Эспаньол18431116-3015
19. Вальядолид18331212-3712
20. Валенсия1726916-2612

Прогноз на матч

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Открывать игровую программу испанской Примеры в 2025-годы выпала честь «Валенсии» и «Реалу». Не сказать, что афиша предстоящей встречи завораживает, ведь главный фаворит первенства сыграет с командой, занимающей последнее место в турнирной таблице. Даже в случае победы «Валенсия» не сможет покинуть зону вылета.  Мадридцы же, если наберут три очка, поднимутся на первую строчку, на которой пробудут как минимум до 12 января, когда «Атлетико» сыграет в рамках 19-го тура с «Осасуной». 

Рассуждать о шансах «Валенсии» хотя бы на ничью не имеет особого смысла. Букмекерские котировки красноречиво указывают на вероятность потери «Реалом» зачетных баллов в предстоящей встрече. А вот поразмышлять над потенциальной результативностью встречи вполне разумно.

В последних десяти матчах Примеры с участием «Реала» лишь в двух случаях было забито меньше трех мячей. Сами мадридцы на этом временном отрезке только в двух играх забили меньше двух голов.    

Довольно привлекательным выглядит коэффициент 2.17 за то, что в этой встрече отметиться голами лишь «Реал», но все же сделаем выбор в пользу ставки на тотал больше 3.0 за 2.25.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ

Трансляции

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Телеканал «МАТЧ» покажет встречу в прямом эфире 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ»Видеотрансляция, HD-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери:

«Валенсия»: Вайя (дисквалификация), Мамардашвили, Коррея, Гайя, Дьякаби, Перес (все - травма)

«Реал»: Алаба, Карвахаль, Милитао (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Реал»:

Позиция«Валенсия»

«Реал»

Позиция

Вратарь13. Димитриевски

1. Куртуа

Вратарь

Защитник20. Фулкье

17. Васкес

Защитник

Защитник3. Москера

14. Тчуамени

Защитник

Защитник24. Гонсеровски

22. Рюдигер

Защитник

Защитник22. Риоха

6. Камавингак

Защитник

Полузащитник 5. Барренечеа

8. Вальверде

Полузащитник 

Полузащитник 8. Герра

19. Себальос

Полузащитник 

Полузащитник16. Лопес

5. Беллингем

Полузащитник

Полузащитник10. Алмейда

11. Родриго

Нападающий

Полузащитник7. Канос

21. Диас

Нападающий

Нападающий9. Дуро

9. Мбаппе

Нападающий

Главный тренерРубен Бараха

Карло Анчелотти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI  явным фаворитом встречи называют «Реал», предлагая за его победу коэффициент 1.38. На выигрыш «Валенсии» можно поставить за 8.00. На ничью за 4.90.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Валенсия» - «Реал»?

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Встречается один из лидеров чемпионской гонки и команда, занимающая последнее место в турнирной таблице. Больше шансов на победу у «Реала», что подтверждается котировками.

Где бесплатно смотреть матч «Валенсия» - «Реал»?

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Телеканал «МАТЧ» покажет встречу в прямом эфире.

Кто станет чемпионом Испании?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют «Реал», на который можно поставить за 1.65. Вероятность чемпионства «Атлетико» оценена коэффициентом 3.85, а «Валенсии» - 5000.00

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