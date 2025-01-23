Валенсия - Реал, 3 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
3 января «Валенсия» и «Реал» сыграют первый матч испанского национального первенства в наступившем 2025-м году. Соперники встретятся на стадионе «Месталья» в рамках матча 12-го тура Ла Лиги, перенесенного с начала ноября на первые числа января. По итогам игры мадридский клуб может единолично возглавить турнирную таблицу.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Валенсия» (Валенсия)
03.01.2025, Пт
23:00 МСК
«Реал» (Мадрид)
|П1 - 8.00
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 12-й тур
Стадион: «Месталья» (Валенсия, Испания)
Главный арбитр: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Валенсия»
|58
|43
|108
|265-390
|«Реал»
|108
|43
|58
|390-265
Последние пять матчей «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Валенсия»
2:2
«Алавес»
Примера
|18.12.2024
|«Эспаньол»
1:1
«Валенсия»
Примера
|13.12.2024
|«Вальядолид»
1:0
«Валенсия»
Примера
|07.12.2024
|«Валенсия»
0:1
«Райо Вальекано»
Примера
|04.12.2024
|«Эхеа»
1:3
«Валенсия»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Реал»
4:2
«Севилья»
Примера
|18.12.2024
|«Реал»
3:0
«Пачука»
Межконтинентальный кубок
|14.12.2024
|«Райо Вальекано»
3:3
«Реал»
Примера
|10.12.2024
|«Аталанта»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Жирона»
0:3
«Реал»
Примера
Последние пять матчей «Валенсии» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2024
|«Валенсия»
2:2
«Реал»
Примера
|11.11.2023
|«Реал»
5:1
«Валенсия»
Примера
|21.05.2023
|«Валенсия»
1:0
«Реал»
Примера
|02.02.2023
|«Реал»
2:0
«Валенсия»
Примера
|11.01.2023
|«Реал»
1:1 (4:3 - пен.)
«Валенсия»
Кубок Испании
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|2. Реал Мадрид
|18
|12
|4
|2
|41-18
|40
|3. Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|4. Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|5. Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|6. Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|7. Реал Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|8. Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|9. Бетис
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|10. Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|11. Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|12. Райо Вальекано
|18
|5
|7
|6
|20-21
|22
|13. Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|14. Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|15. Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|16. Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|17. Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|18. Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|19. Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|20. Валенсия
|17
|2
|6
|9
|16-26
|12
Открывать игровую программу испанской Примеры в 2025-годы выпала честь «Валенсии» и «Реалу». Не сказать, что афиша предстоящей встречи завораживает, ведь главный фаворит первенства сыграет с командой, занимающей последнее место в турнирной таблице. Даже в случае победы «Валенсия» не сможет покинуть зону вылета. Мадридцы же, если наберут три очка, поднимутся на первую строчку, на которой пробудут как минимум до 12 января, когда «Атлетико» сыграет в рамках 19-го тура с «Осасуной».
Рассуждать о шансах «Валенсии» хотя бы на ничью не имеет особого смысла. Букмекерские котировки красноречиво указывают на вероятность потери «Реалом» зачетных баллов в предстоящей встрече. А вот поразмышлять над потенциальной результативностью встречи вполне разумно.
В последних десяти матчах Примеры с участием «Реала» лишь в двух случаях было забито меньше трех мячей. Сами мадридцы на этом временном отрезке только в двух играх забили меньше двух голов.
Довольно привлекательным выглядит коэффициент 2.17 за то, что в этой встрече отметиться голами лишь «Реал», но все же сделаем выбор в пользу ставки на тотал больше 3.0 за 2.25.
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Телеканал «МАТЧ» покажет встречу в прямом эфире
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Валенсия»: Вайя (дисквалификация), Мамардашвили, Коррея, Гайя, Дьякаби, Перес (все - травма)
«Реал»: Алаба, Карвахаль, Милитао (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Реал»:
|Позиция
|«Валенсия»
«Реал»
Позиция
|Вратарь
|13. Димитриевски
1. Куртуа
Вратарь
|Защитник
|20. Фулкье
17. Васкес
Защитник
|Защитник
|3. Москера
14. Тчуамени
Защитник
|Защитник
|24. Гонсеровски
22. Рюдигер
Защитник
|Защитник
|22. Риоха
6. Камавингак
Защитник
|Полузащитник
|5. Барренечеа
8. Вальверде
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Герра
19. Себальос
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Лопес
5. Беллингем
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Алмейда
11. Родриго
Нападающий
|Полузащитник
|7. Канос
21. Диас
Нападающий
|Нападающий
|9. Дуро
9. Мбаппе
Нападающий
|Главный тренер
|Рубен Бараха
Карло Анчелотти
Главный тренер
Встречается один из лидеров чемпионской гонки и команда, занимающая последнее место в турнирной таблице. Больше шансов на победу у «Реала», что подтверждается котировками.
Телеканал «МАТЧ» покажет встречу в прямом эфире.
Партнерский проект