Валенсия - Реал, 3 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Открывать игровую программу испанской Примеры в 2025-годы выпала честь «Валенсии» и «Реалу». Не сказать, что афиша предстоящей встречи завораживает, ведь главный фаворит первенства сыграет с командой, занимающей последнее место в турнирной таблице. Даже в случае победы «Валенсия» не сможет покинуть зону вылета. Мадридцы же, если наберут три очка, поднимутся на первую строчку, на которой пробудут как минимум до 12 января, когда «Атлетико» сыграет в рамках 19-го тура с «Осасуной».

Рассуждать о шансах «Валенсии» хотя бы на ничью не имеет особого смысла. Букмекерские котировки красноречиво указывают на вероятность потери «Реалом» зачетных баллов в предстоящей встрече. А вот поразмышлять над потенциальной результативностью встречи вполне разумно.

В последних десяти матчах Примеры с участием «Реала» лишь в двух случаях было забито меньше трех мячей. Сами мадридцы на этом временном отрезке только в двух играх забили меньше двух голов.

Довольно привлекательным выглядит коэффициент 2.17 за то, что в этой встрече отметиться голами лишь «Реал», но все же сделаем выбор в пользу ставки на тотал больше 3.0 за 2.25.