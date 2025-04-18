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17 апреля 15:37ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Вильярреал — Реал Соосьедад, 20 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Команда Захаряна бьется за еврокубки
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 20 апреля, «Вильярреал» принимает «Реал Сосьедад». Хозяева пытаются удержаться на пятой строчке в турнирной таблицы Ла Лиги, которая с большой долей вероятности станет лигочемпионской, а команда Арсена Захаряна  на финише сезона ведет борьбу за путевки в еврокубки другого достоинства. Оцениваем шансы противников и присматриваемся к привлекательным котировкам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вильярреал» (Вильярреал) 

20.04.2024, Вс

17:15 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

П1 - 1.72

Х - 3.95

П2 - 5.00

Турнир:  чемпионат Испании, 32-й тур

Стадион: «Керамика» (Вильярреал, Испания)

Главный судья: Гильеомо Куадра Фернандес

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вильярреал»20151567-52
«Реал Сосьедад»15152052-67

Последние пять матчей «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Бетис»

1:2

«Вильярреал»

Примера

06.04.2025«Вильярреал»

0:0

«Атлетик Б»

Примера

30.03.2025«Хетафе»

1:2

«Вильярреал»

Примера

15.03.2025«Вильярреал»

1:2

«Реал»

Примера

08.03.2025«Алавес»

1:0

«Вильярреал»

Примера

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Реал Сосьедад»

0:2

«Мальорка»

Примера

06.04.2025«Лас-Пальмас»

1:3

«Реал Сосьедад»

Примера

01.04.2025«Реал»

4:4 ДВ

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

29.03.2025«Реал Сосьедад»

2:1

«Вальядолид»

Примера

16.03.2025«Райо Вальекано»

2:2

«Реал Сосьедад»

Примера

Последние пять матчей «Вильярреала» и «Реала Сосьедад»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.01.2025«Реал Сосьедад»

1:0

«Вильярреал»

Примера

23.02.2024«Реал Сосьедад»

1:3

«Вильярреал»

Примера

19.12.2023«Вильярреал»

0:3

«Реал Сосьедад»

Примера

02.04.2023«Вильярреал»

2:0

«Реал Сосьедад»

Примера

09.10.2022«Реал Сосьедад»

1:0

«Вильярреал»

Примера

Турнирное положение

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«Реал Сосьедад» перед 32-м туром занимает девятое место, а «Вильярреал» - пятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона31224584-2970
2. Реал Мадрид31206564-3166
3. Атлетико31189453-2663
4. Атлетик311512449-2557
5. Вильярреал30149753-4051
6. Бетис31139942-3948
7. Сельта311271244-4543
8. Мальорка311271231-3743
9. Реал Сосьедад311251430-3441
10. Райо Вальекано3110101134-3840
11. Хетафе311091231-2839
12. Осасуна31814936-4438
13. Валенсия319101235-4737
14. Севилья31991334-4236
15. Эспаньол30981333-4035
16. Жирона31971538-4834
17. Алавес31791533-4530
18. Лас-Пальмас31781637-5229
19. Леганес316101529-4828
20. Вальядолид31442321-7316

Прогноз на матч

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Если не брать в расчет две последние команды Ла Лиги, то самый низкий показатель результативности в Примере у «Реала Сосьедад». Но сан-себастянцы умеют радовать публику приятным количеством голов. Достаточно вспомнить недавний полуфинал национального кубка с мадридским «Реалом», в котором соперники забили по четыре мяча. Происходит это в тех случаях, когда соперник больше думает об атаке. «Вильярреал» - именно такой соперник. Стоимость очков высока для каждой из команд, так что не факт, что тренерские штабы дадут указание действовать агрессивно. Но статистические предпосылки к тому, что голы будут, имеются. Рискнем предположить, что показателя в три мяча на двоих соперники достигнут.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Вильярреале в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рубле в месяц
«Лига Ставок»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Вильярреал»: Ахомаш, Бьюкенен, Альбиоль, Баэна (все - травмы)

«Реал Сосьедад»: Субименди (дисквалификация). Захарян, Бекер, Агер, Одриосола, Субельдия (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Реал Сосьедад»:

Позиция«Вильярреал»

«Реал Сосьедад»

Позиция

Вратарь1. Жуниор

1. Ремиро

Вратарь

Защитник17. Фемения

27. Арамбуру

Защитник

Защитник8. Фойт

31. Мартин

Защитник

Защитник2. Кошта

6. Элустондо

Защитник

Защитник23. Кардона

3. Муньос

Защитник

Защитник24. Педраса

7. Бареннечеа

Полузащитник

Полузащитник 14. Комесанья

24. Сучич

Полузащитник 

Полузащитник10. Парехо

23. Мендес

Полузащитник

Нападающий22. Перес

14. Кубо

Полузащитник

Нападающий15. Барри

28. Марин

Полузащитник

Нападающий21. Пино

10. Оярсабаль

Нападающий

Главный тренерМарселино Гарсия Тораль

Иманол Альгуасиль

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок»  установила коэффициент на победу хозяев на отметке 1.72. Ничья котируется в конторе за 3.95. В случае успеха гостей букмекер пятикратно увеличит номинал ставки.

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Вопросы и ответы

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Сыграет ли Арсен Захарян?

Российский полузащитник продолжает работу в тренажерном зале, числясь в списке травмированных. Представители Арсена заявили, что в этом сезоне футболист скорее всего на поле уже не выйдет. 

С каким счетом завершится матч «Вильярреал» - «Реал Сосьедад»?

Самый скромный коэффициент (6.20) при ставке на точный счет полагается за победу «Вильярреалаеала» 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Вильярреал» - «Реал Сосьедад»?

«Матч! Футбол 2» покажет встречу в прямом эфире. Следить за ходом игры можно на порталах некоторых официальных букмекеров.  

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