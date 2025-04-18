Вильярреал — Реал Соосьедад, 20 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 20 апреля, «Вильярреал» принимает «Реал Сосьедад». Хозяева пытаются удержаться на пятой строчке в турнирной таблицы Ла Лиги, которая с большой долей вероятности станет лигочемпионской, а команда Арсена Захаряна на финише сезона ведет борьбу за путевки в еврокубки другого достоинства. Оцениваем шансы противников и присматриваемся к привлекательным котировкам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вильярреал» (Вильярреал)
20.04.2024, Вс
17:15 МСК
«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
|П1 - 1.72
Турнир: чемпионат Испании, 32-й тур
Стадион: «Керамика» (Вильярреал, Испания)
Главный судья: Гильеомо Куадра Фернандес
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вильярреал»
|20
|15
|15
|67-52
|«Реал Сосьедад»
|15
|15
|20
|52-67
Последние пять матчей «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Бетис»
1:2
«Вильярреал»
Примера
|06.04.2025
|«Вильярреал»
0:0
«Атлетик Б»
Примера
|30.03.2025
|«Хетафе»
1:2
«Вильярреал»
Примера
|15.03.2025
|«Вильярреал»
1:2
«Реал»
Примера
|08.03.2025
|«Алавес»
1:0
«Вильярреал»
Примера
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Реал Сосьедад»
0:2
«Мальорка»
Примера
|06.04.2025
|«Лас-Пальмас»
1:3
«Реал Сосьедад»
Примера
|01.04.2025
|«Реал»
4:4 ДВ
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|29.03.2025
|«Реал Сосьедад»
2:1
«Вальядолид»
Примера
|16.03.2025
|«Райо Вальекано»
2:2
«Реал Сосьедад»
Примера
Последние пять матчей «Вильярреала» и «Реала Сосьедад»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.01.2025
|«Реал Сосьедад»
1:0
«Вильярреал»
Примера
|23.02.2024
|«Реал Сосьедад»
1:3
«Вильярреал»
Примера
|19.12.2023
|«Вильярреал»
0:3
«Реал Сосьедад»
Примера
|02.04.2023
|«Вильярреал»
2:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|09.10.2022
|«Реал Сосьедад»
1:0
«Вильярреал»
Примера
«Реал Сосьедад» перед 32-м туром занимает девятое место, а «Вильярреал» - пятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|31
|22
|4
|5
|84-29
|70
|2. Реал Мадрид
|31
|20
|6
|5
|64-31
|66
|3. Атлетико
|31
|18
|9
|4
|53-26
|63
|4. Атлетик
|31
|15
|12
|4
|49-25
|57
|5. Вильярреал
|30
|14
|9
|7
|53-40
|51
|6. Бетис
|31
|13
|9
|9
|42-39
|48
|7. Сельта
|31
|12
|7
|12
|44-45
|43
|8. Мальорка
|31
|12
|7
|12
|31-37
|43
|9. Реал Сосьедад
|31
|12
|5
|14
|30-34
|41
|10. Райо Вальекано
|31
|10
|10
|11
|34-38
|40
|11. Хетафе
|31
|10
|9
|12
|31-28
|39
|12. Осасуна
|31
|8
|14
|9
|36-44
|38
|13. Валенсия
|31
|9
|10
|12
|35-47
|37
|14. Севилья
|31
|9
|9
|13
|34-42
|36
|15. Эспаньол
|30
|9
|8
|13
|33-40
|35
|16. Жирона
|31
|9
|7
|15
|38-48
|34
|17. Алавес
|31
|7
|9
|15
|33-45
|30
|18. Лас-Пальмас
|31
|7
|8
|16
|37-52
|29
|19. Леганес
|31
|6
|10
|15
|29-48
|28
|20. Вальядолид
|31
|4
|4
|23
|21-73
|16
Если не брать в расчет две последние команды Ла Лиги, то самый низкий показатель результативности в Примере у «Реала Сосьедад». Но сан-себастянцы умеют радовать публику приятным количеством голов. Достаточно вспомнить недавний полуфинал национального кубка с мадридским «Реалом», в котором соперники забили по четыре мяча. Происходит это в тех случаях, когда соперник больше думает об атаке. «Вильярреал» - именно такой соперник. Стоимость очков высока для каждой из команд, так что не факт, что тренерские штабы дадут указание действовать агрессивно. Но статистические предпосылки к тому, что голы будут, имеются. Рискнем предположить, что показателя в три мяча на двоих соперники достигнут.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
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|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Вильярреал»: Ахомаш, Бьюкенен, Альбиоль, Баэна (все - травмы)
«Реал Сосьедад»: Субименди (дисквалификация). Захарян, Бекер, Агер, Одриосола, Субельдия (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Реал Сосьедад»:
|Позиция
|«Вильярреал»
«Реал Сосьедад»
Позиция
|Вратарь
|1. Жуниор
1. Ремиро
Вратарь
|Защитник
|17. Фемения
27. Арамбуру
Защитник
|Защитник
|8. Фойт
31. Мартин
Защитник
|Защитник
|2. Кошта
6. Элустондо
Защитник
|Защитник
|23. Кардона
3. Муньос
Защитник
|Защитник
|24. Педраса
7. Бареннечеа
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Комесанья
24. Сучич
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Парехо
23. Мендес
Полузащитник
|Нападающий
|22. Перес
14. Кубо
Полузащитник
|Нападающий
|15. Барри
28. Марин
Полузащитник
|Нападающий
|21. Пино
10. Оярсабаль
Нападающий
|Главный тренер
|Марселино Гарсия Тораль
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
«Лига Ставок» установила коэффициент на победу хозяев на отметке 1.72. Ничья котируется в конторе за 3.95. В случае успеха гостей букмекер пятикратно увеличит номинал ставки.
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Российский полузащитник продолжает работу в тренажерном зале, числясь в списке травмированных. Представители Арсена заявили, что в этом сезоне футболист скорее всего на поле уже не выйдет.
Самый скромный коэффициент (6.20) при ставке на точный счет полагается за победу «Вильярреалаеала» 1:0.
«Матч! Футбол 2» покажет встречу в прямом эфире. Следить за ходом игры можно на порталах некоторых официальных букмекеров.
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