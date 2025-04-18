Вильярреал — Реал Соосьедад, 20 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Сыграет ли Арсен Захарян?

Российский полузащитник продолжает работу в тренажерном зале, числясь в списке травмированных. Представители Арсена заявили, что в этом сезоне футболист скорее всего на поле уже не выйдет.

С каким счетом завершится матч «Вильярреал» - «Реал Сосьедад» ?

Самый скромный коэффициент (6.20) при ставке на точный счет полагается за победу «Вильярреалаеала» 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Вильярреал» - «Реал Сосьедад» ?

«Матч! Футбол 2» покажет встречу в прямом эфире. Следить за ходом игры можно на порталах некоторых официальных букмекеров.