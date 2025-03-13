Вильярреал - Реал Мадрид, 15 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Реал» отдал массу сил в первом раунде Лиги чемпионов, где обыграл «Атлетико» лишь в серии пенальти. Но терять очки в национальном первенстве для команды Карло Анчелотти недопустимо, ведь по потерянным очкам «Барса» впереди мадридцев в чемпионской гонке. Предыдущая встреча соперников в Вильярреале завершилась развеселой ничьей (4:4). Скорее всего, и в этот раз результативность будет на приличном уровне.

Хозяева занимают перед 28-м туром пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от идущего на четвертом, лигочемпионском месте «Атлетика» на пять баллов. Обойти команду из Бильбао теоретически еще возможно, но терять очки, даже во встрече с «Реалом», никак нельзя. Ничья с мадридским грандом станет хорошим результатом для любой команды Примеры, кроме представителей первой тройки. Но на мирный исход хозяева предстоящей встречи, учитывая турнирные расклады, вряд ли согласится еще до стартового свистка.

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