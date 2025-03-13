Вильярреал - Реал Мадрид, 15 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 15 марта, в чемпионате Испании по футболу «Вильярреал» встретится на своем поле с «Реалом». Мадридский клуб делит в турнирной таблице Ла Лиге первую строчку с «Барселоной», но каталонцы провели на один матч меньше. Терять очки команда Карло Анчелотти права не имеет. Оцениваем шансы соперников и букмекерскую линию.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вильярреал» (Вильярреал)
15.03.2024, Сб
20:30 МСК
«Реал» (Мадрид)
|П1 - 3.05
Турнир: Чемпионат Испании, 28-й тур
Стадион: «Керамика» (Вильярреал, Испания)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вильярреал»
|6
|17
|29
|55-107
|«Реал»
|29
|17
|6
|107-55
Последние пять матчей «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Алавес»
1:0
«Вильярреал»
Примера
|22.02.2025
|«Райо Вальекано»
0:1
«Вильярреал»
Примера
|15.02.2025
|«Вильярреал»
1:1
«Валенсия»
Примера
|08.02.2025
|«Лас-Пальмас»
1:2
«Вильярреал»
Примера
|01.02.2025
|«Вильярреал»
5:1
«Вальядолид»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Атлетико»
1:0 (2:4 - пен.)
«Реал»
Лига чемпионов
|09.03.2025
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Примера
|04.03.2025
|«Реал»
2:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Бетис»
2:1
«Реал»
Примера
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Вильярреала» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2024
|«Реал»
2:0
«Вильярреал»
Примера
|19.05.2024
|«Вильярреал»
4:4
«Реал»
Примера
|17.12.2023
|«Реал»
4:1
«Вильярреал»
Примера
|08.04.2023
|«Реал»
2:3
«Вильярреал»
Примера
|19.01.2023
|«Вильярреал»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
Перед 28-м туром «Реал» делит первое место с «Барселоной», но у каталонского клуба есть матч в запасе. «Вильярреал» занимает пятую строчку.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2. Реал Мадрид
|27
|17
|6
|4
|57-26
|57
|3. Атлетико
|27
|16
|8
|3
|44-18
|56
|4. Атлетик
|27
|13
|10
|4
|45-24
|49
|5. Вильярреал
|26
|12
|8
|6
|48-36
|44
|6. Бетис
|27
|11
|8
|8
|35-33
|41
|7. Мальорка
|27
|10
|7
|10
|26-33
|37
|8. Сельта
|27
|10
|6
|11
|40-41
|36
|9. Райо Вальекано
|27
|9
|9
|9
|29-29
|36
|10. Севилья
|27
|9
|9
|9
|32-36
|36
|11. Реал Сосьедад
|27
|10
|4
|13
|23-28
|34
|12. Хетафе
|27
|8
|9
|10
|23-22
|33
|13. Жирона
|27
|9
|6
|12
|35-40
|33
|14. Осасуна
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|15. Эспаньол
|26
|7
|7
|12
|25-37
|28
|16. Валенсия
|27
|6
|9
|12
|30-45
|27
|17. Леганес
|27
|6
|9
|12
|24-40
|27
|18. Алавес
|27
|6
|8
|13
|30-40
|26
|19. Лас-Пальмас
|27
|6
|6
|15
|30-45
|24
|20. Вальядолид
|27
|4
|4
|19
|18-62
|16
«Реал» отдал массу сил в первом раунде Лиги чемпионов, где обыграл «Атлетико» лишь в серии пенальти. Но терять очки в национальном первенстве для команды Карло Анчелотти недопустимо, ведь по потерянным очкам «Барса» впереди мадридцев в чемпионской гонке. Предыдущая встреча соперников в Вильярреале завершилась развеселой ничьей (4:4). Скорее всего, и в этот раз результативность будет на приличном уровне.
Хозяева занимают перед 28-м туром пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от идущего на четвертом, лигочемпионском месте «Атлетика» на пять баллов. Обойти команду из Бильбао теоретически еще возможно, но терять очки, даже во встрече с «Реалом», никак нельзя. Ничья с мадридским грандом станет хорошим результатом для любой команды Примеры, кроме представителей первой тройки. Но на мирный исход хозяева предстоящей встречи, учитывая турнирные расклады, вряд ли согласится еще до стартового свистка.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Вильярреале в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
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|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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|Текстовая
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Потери
«Вильярреал»: Ахомаш, Морено, Фемения (все - травма)
«Реал»: Карвахаль, Милитао, Себальос, Вальехо (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Реал»:
|Позиция
|«Вильярреал»
«Реал»
Позиция
|Вратарь
|13. Конде
1. Куртуа
Вратарь
|Защитник
|8. Фойт
23. Менди
Защитник
|Защитник
|5. Камбвал
14. Тчуамени
Защитник
|Защитник
|2. Кошта
35. Асенсио
Защитник
|Защитник
|23. Кардона
17. Васкес
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Баэна
10. Модрич
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Парехо
8. Вальверде
Полузащитник
|Нападающий
|18. Гейе
5. Беллингем
Полузащитник
|Нападающий
|21. Пино
11. Родриго
Нападающий
|Нападающий
|19. Пепе
7. Винисиус Жуниор
Нападающий
|Нападающий
|22. Перес
9. Мбаппе
Нападающий
|Главный тренер
|Марселино Тораль
Карло Анчелотти
Главный тренер
Winline умножит на 2.16 номинал успешной ставки на победу гостей. Коэффициент на успех хозяев поля - 3.05. Ничья идет за 3.85.
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В линии Winline самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.80) предлагается за ничью 1:1. 2:2 можно взять за 9.80. Победа гостей со счетом 0:1 котируется за 11.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в прямом эфире.
Судя по котировкам, букмекеры ждут примерно три гола в этой встрече. ТБ 3.5 предлагается за 2.16, ТМ 3.0 - за 2.04. Поставить на то, что оба соперника забьют можно с коэффициентом 1.45.
Партнерский проект