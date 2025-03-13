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13 марта 8:29ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Вильярреал - Реал Мадрид, 15 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В последней встрече в Вильярреале была ничья и восемь забитых мячей
Руслан Ипполитов

В субботу, 15 марта, в чемпионате Испании по футболу «Вильярреал» встретится на своем поле с «Реалом». Мадридский клуб делит в турнирной таблице Ла Лиге первую строчку с «Барселоной», но каталонцы провели на один матч меньше. Терять очки команда Карло Анчелотти права не имеет. Оцениваем шансы соперников и букмекерскую линию.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вильярреал» (Вильярреал) 

15.03.2024, Сб

20:30 МСК

«Реал» (Мадрид) 

П1 - 3.05

Х - 3.85

П2 - 2.16

Турнир:  Чемпионат Испании, 28-й тур

Стадион:  «Керамика» (Вильярреал, Испания)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Вильярреал» 6172955-107
«Реал»29176107-55

Последние пять матчей «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Алавес»

1:0

«Вильярреал»

Примера

22.02.2025«Райо Вальекано»

0:1

 «Вильярреал»

Примера

15.02.2025 «Вильярреал» 

1:1

«Валенсия»

Примера

08.02.2025«Лас-Пальмас»

1:2

«Вильярреал» 

Примера

01.02.2025 «Вильярреал» 

5:1

«Вальядолид»

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Атлетико»

1:0 (2:4 - пен.)

«Реал»

Лига чемпионов

09.03.2025«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Примера

04.03.2025«Реал»

2:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

01.03.2025«Бетис»

2:1

«Реал»

Примера

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Вильярреала» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2024«Реал»

2:0

«Вильярреал»

Примера

19.05.2024«Вильярреал»

4:4

«Реал»

Примера

17.12.2023«Реал»

4:1

«Вильярреал»

Примера

08.04.2023«Реал»

2:3

«Вильярреал»

Примера

19.01.2023«Вильярреал»

2:3

«Реал»

Кубок Испании

Турнирное положение

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Перед 28-м туром «Реал» делит первое место с «Барселоной», но у каталонского клуба есть матч в запасе. «Вильярреал» занимает пятую строчку.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона26183571-2557
2. Реал Мадрид27176457-2657
3. Атлетико27168344-1856
4. Атлетик271310445-2449
5. Вильярреал26128648-3644
6. Бетис27118835-3341
7. Мальорка271071026-3337
8. Сельта271061140-4136
9. Райо Вальекано2799929-2936
10. Севилья2799932-3636
11. Реал Сосьедад271041323-2834
12. Хетафе27891023-2233
13. Жирона27961235-4033
14. Осасуна26712732-3733
15. Эспаньол26771225-3728
16. Валенсия27691230-4527
17. Леганес27691224-4027
18. Алавес27681330-4026
19. Лас-Пальмас27661530-4524
20. Вальядолид27441918-6216

Прогноз на матч

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«Реал» отдал массу сил в первом раунде Лиги чемпионов, где обыграл «Атлетико» лишь в серии пенальти. Но терять очки в национальном первенстве для команды Карло Анчелотти недопустимо, ведь по потерянным очкам «Барса» впереди мадридцев в чемпионской гонке. Предыдущая встреча соперников в Вильярреале завершилась развеселой ничьей (4:4). Скорее всего, и в этот раз результативность будет на приличном уровне.

Хозяева занимают перед 28-м туром пятую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от идущего на четвертом, лигочемпионском месте «Атлетика» на пять баллов. Обойти команду из Бильбао теоретически еще возможно, но терять очки, даже во встрече с «Реалом», никак нельзя. Ничья с мадридским грандом станет хорошим результатом для любой команды Примеры, кроме представителей первой тройки. Но на мирный исход хозяева предстоящей встречи, учитывая турнирные расклады, вряд ли согласится еще до стартового свистка.

Winline предлагает небывало высокий коэффициент на победу мадридского клуба. Попытаемся этим воспользоваться.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Вильярреале в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Вильярреал»: Ахомаш, Морено, Фемения (все - травма)

«Реал»: Карвахаль, Милитао, Себальос, Вальехо (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Реал»:

Позиция«Вильярреал»

«Реал»

Позиция

Вратарь13. Конде

1. Куртуа

Вратарь

Защитник8. Фойт

23. Менди

Защитник

Защитник5. Камбвал

14. Тчуамени

Защитник

Защитник2. Кошта

35. Асенсио

Защитник

Защитник23. Кардона

17. Васкес

Полузащитник

Полузащитник16. Баэна

10. Модрич

Полузащитник

Полузащитник 10. Парехо

8. Вальверде

Полузащитник 

Нападающий18. Гейе

5. Беллингем

Полузащитник

Нападающий21. Пино

11. Родриго

Нападающий

Нападающий19. Пепе

7. Винисиус Жуниор

Нападающий

Нападающий22. Перес

9. Мбаппе

Нападающий

Главный тренерМарселино Тораль

Карло Анчелотти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 2.16 номинал успешной ставки на победу гостей. Коэффициент на успех хозяев поля - 3.05. Ничья идет за 3.85.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Вильярреал» - «Реал»?

В линии Winline самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (6.80) предлагается за ничью 1:1. 2:2 можно взять за 9.80. Победа гостей со счетом 0:1 котируется за 11.00.

Где смотреть бесплатно матч «Вильярреал» - «Реал»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в прямом эфире.  

Будет ли много голов в матче «Вильярреал» - «Реал»?

Судя по котировкам, букмекеры ждут примерно три гола в этой встрече. ТБ 3.5 предлагается за 2.16, ТМ 3.0 - за 2.04. Поставить на то, что оба соперника забьют можно с коэффициентом 1.45.

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