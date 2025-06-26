Видад — Аль-Айн, 26 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Судить о балансе сил в паре можно разве что по результатам встреч «Аль-Айна» и «Видада» с «Ювентусом» и «Манчестер Сити». Здесь преимущество у марокканцев, которые и разницу мячей имеют лучшую, и гол, пусть и всего один, на турнире смогли забить. «Аль-Айн» же остается одной из трех команд на турнире (наряду с «Лос-Анджелесом» и многострадальным «Окленд Сити»), которые в двух турах так и не смогли поразить ворота соперников ни разу.

Не будем мудрить и сделаем математически выверенный выбор в пользу победы «Видада». Статистические показатели указывают, что именно марокканская команда будет фаворитом. А, учитывая, что ничья не нужна ни одному из соперников, отметем вариант мирного расхода. Коэффициент букмекер предлагает приличный, попытаемся этим воспользоваться. Выбор редакции - победа «Видада» с любым счетом.