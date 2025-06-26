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24 июня 11:55ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Видад — Аль-Айн, 26 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Матч за 3-е место
Руслан Ипполитов

В четверг, 26 июня, в столице США будет сыгран матч третьего тура группового раунда клубного чемпионата мира по футболу в группе G. На поле сойдутся марокканский «Видад» и «Аль-Айн» из Абу-Даби. Обе команды уже потеряли даже теоретические шансы пробиться в кубковую стадию турнира, но каждый из соперников будет стараться избежать последнего места в квартете. Оцениваем баланс сил перед стартовым свистком в Вашингтоне.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Видад» (Касабланка, Марокко) 

26.06.2025, Чт

22:00 МСК

«Аль-Айн» (Эль-Айн, ОАЭ)

П1 - 2.35

Х - 3.70

П2 - 2.80

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 3-й тур

Стадион: «Ауди Филд» (Вашингтон, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Видада»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2025 «Ювентус»

4:1

 «Видад»

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Манчестер Сити»

2:0

 «Видад»

Клубный чемпионат мира

10.06.2025«Юнион Турага»

2:0

 «Видад»

Кубок Марокко

03.06.2025«Стад Марокан»

1:2

 «Видад»

Кубок Марокко

11.05.2025 «Видад»

2:0

«Земамра»

Чемпионат Марокко

Последние пять матчей «Аль-Айна»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2025«Манчестер Сити» 

6:0

«Аль-Айн» 

Клубный чемпионат мира

19.06.2025«Аль-Айн» 

0:5

«Ювентус» 

Клубный чемпионат мира

23.05.2025«Аль-Наср» 

0:2

«Аль-Айн» 

Чемпионат ОАЭ

19.05.2025«Аль-Айн» 

0:0

«Аджман» 

Чемпионат ОАЭ

12.05.2025«Шарджа» 

0:3

«Аль-Айн» 

Чемпионат ОАЭ

Турнирное положение 

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Группа G

КомандаИВНПМО
1. Ювентус22009-16
2. Ман Сити22008-06
3. Видад20021-60
4. Аль-Айн20020-110

Прогноз на матч

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Судить о балансе сил в паре можно разве что по результатам встреч «Аль-Айна» и «Видада» с «Ювентусом» и «Манчестер Сити». Здесь преимущество у марокканцев, которые и разницу мячей имеют лучшую, и гол, пусть и всего один, на турнире смогли забить. «Аль-Айн» же остается одной из трех команд на турнире (наряду с «Лос-Анджелесом» и многострадальным «Окленд Сити»), которые в двух турах так и не смогли поразить ворота соперников ни разу.

Не будем мудрить и сделаем математически выверенный выбор в пользу победы «Видада». Статистические показатели указывают, что именно марокканская команда будет фаворитом. А, учитывая, что ничья не нужна ни одному из соперников, отметем вариант мирного расхода. Коэффициент букмекер предлагает приличный, попытаемся этим воспользоваться. Выбор редакции - победа «Видада» с любым счетом.      

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет возможность смотреть все матчи турнира в прямом эфире.

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«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI не видят явного фаворита встречи. Отдавая небольшое преимущество марокканцам, предложены довольно щедрые коэффициенты на успех каждой из команд. Вероятность победы «Видада» котируется за 2.35. На команду из ОАЭ кэф 2.80. Ничья идет за 3.70.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Видад» - «Аль-Айн»?

Наиболее вероятным исходом основного времени в Сиэтле аналитики считают ничью 1:1. Ставка на этот исход обещает семикратный выигрыш. Угаданные итоговые нули на табло обернутся восьмикратным увеличением номинала пари.

Будет ли много голов в матче «Видад» - «Аль-Айн»?

За тотал больше 2.5 предложен коэффициент 1.75. За тотал меньше 2.5 - 2.10. Эти цифры обещают довольно результативный футбол, в котором должно быть забито не меньше трех голов.

Где и когда состоится финал турнира?

Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Кто выиграет Клубный чемпионат мира?

Тройка главных фаворитов турнира, по мнению экспертов PARI, выглядит следующим образом:

1. ПСЖ - 3.75

2. «Реал» - 6.00

3. «Манчестер Сити» - 6.00

На победу в турнире «Видада» и «Аль-Айна» ставки по понятным причинам не принимаются.

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