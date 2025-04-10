Сонг Ядонг — Крис Гутьеррес, 10 декабря: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Руководство UFC планировало свести Ядонга с Петром Яном, но россиянин не принял вызов в декабре из-за травмы. Однако это в любом случае говорит о том, что промоушен высоко котирует китайца. И в поединке с Гутьерресом азиат - явный фаворит, согласимся с букмекерами.

Ядонг молод, но уже весьма опытен и универсален. Он может получить преимущество над следующим соперником и в стойке, и в партере. Кроме того, китайца выделяет невероятная стойкость и напор, это один из самых жестких и взрывных бойцов UFC.

Впрочем, форсировать события Ядонгу в целом ни к чему. Он вполне может перестреливать оппонента и не торопиться. Учитывая, что Гутьерреса финишировать непросто, а нокаутом американец не проигрывал ни разу, попробуем комбинацию П1 + ТБ (1,5).