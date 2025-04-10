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7 декабря 15:51ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Сонг Ядонг — Крис Гутьеррес, 10 декабря: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Китаец одержит победу и выйдет на Петра Яна?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Ближайшее шоу UFC, которое состоится в Лас-Вегасе, возглавит рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между китайцем Сонгом Ядонгом и американцем Крисом Гутьерресом. Какую ставку выбрать на этот бой?

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Статистика

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Ядонг

 

Гутьеррес

Китай

Страна

США

26

Возраст

32

29

Бои

27

20 (9 / 3 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

20 (9 / 1 / 10)

7 (2 / 0 / 4 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

5 (0 / 1 / 4 / 0)

1

Ничьи

2

1

Без результата

0

7

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

15

173

Рост (см)

175

170

Размах рук (см)

170

96,5

Размах ног (см)

99

Сонг Ядонг

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С девяти лет занимается единоборствами, с 13 лет - MMA. На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году ещё до своего 16-летия. Выступал исключительно в Китае до подписания в UFC. В американском промоушене бьется с 2017 года: два поединка провел в полулегком весе, десять - в легчайшем. Последний бой Ядонга состоялся в апреле и завершился его победой техническим нокаутом над Рики Симоном.

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Крис Гутьеррес

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С 16-летнего возраста занимается смешанными единоборствами, на профессиональном уровне выступает с 2013 года. Становился чемпионом SCS и WFC в легчайшем весе. В 2018-м проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене одержал восемь побед при одном поражении и ничьей. В последнем поединке в октябре одолел Хейли Алатенга единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЯдонгаПобеда ГутьерресаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,264,051,702,08

Прогноз на бой

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Руководство UFC планировало свести Ядонга с Петром Яном, но россиянин не принял вызов в декабре из-за травмы. Однако это в любом случае говорит о том, что промоушен высоко котирует китайца. И в поединке с Гутьерресом азиат - явный фаворит, согласимся с букмекерами.

Ядонг молод, но уже весьма опытен и универсален. Он может получить преимущество над следующим соперником и в стойке, и в партере. Кроме того, китайца выделяет невероятная стойкость и напор, это один из самых жестких и взрывных бойцов UFC.

Впрочем, форсировать события Ядонгу в целом ни к чему. Он вполне может перестреливать оппонента и не торопиться. Учитывая, что Гутьерреса финишировать непросто, а нокаутом американец не проигрывал ни разу, попробуем комбинацию П1 + ТБ (1,5).

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. По итогам пяти раундов Ядонг одержал победу единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45).

Полный кард, где смотреть бой Ядонг - Гутьеррес

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Турнир UFC Fight Night 233 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 10 декабря, в 03:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой вечера Ядонг - Гутьеррес стоит ожидать около 08:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.

Основной кард

  • Сонг Ядонг (Китай) - Крис Гутьеррес (США). Легчайший вес;
  • Энтони Смит (США) - Халил Раунтри-младший (США). Полутяжелый вес;
  • Насрат Хакпараст (Марокко) - Джейми Малларки (Австралия). Легкий вес;
  • Тим Эллиотт (США) - Су Мудаэржи (Китай). Легчайший вес;
  • Юн Ёнг Парк (Республика Корея) - Андре Муниз (Бразилия). Средний вес;

Прелимы

  • Сонг Кенан (Китай) - Кевин Жуссе (Франция). Полусредний вес;
  • Хьюн Сунг Парк (Республика Корея) - Шеннон Росс (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Стив Гарсия (США) - Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Луана Сантос (Бразилия) - Стефани Эггер (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Татсуро Таира (Япония) - Карлос Эрнандес (США). Наилегчайший вес;
  • Райанне Аманда (Бразилия) - Талита Аленкар (Бразилия). Женский минимальный вес.

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