Сонг Ядонг — Крис Гутьеррес, 10 декабря: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Ближайшее шоу UFC, которое состоится в Лас-Вегасе, возглавит рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между китайцем Сонгом Ядонгом и американцем Крисом Гутьерресом. Какую ставку выбрать на этот бой?
Ядонг
Гутьеррес
|Китай
Страна
США
|26
Возраст
32
|29
Бои
27
|20 (9 / 3 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
20 (9 / 1 / 10)
|7 (2 / 0 / 4 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
5 (0 / 1 / 4 / 0)
|1
Ничьи
2
|1
Без результата
0
|7
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
15
|173
Рост (см)
175
|170
Размах рук (см)
170
|96,5
Размах ног (см)
99
С девяти лет занимается единоборствами, с 13 лет - MMA. На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году ещё до своего 16-летия. Выступал исключительно в Китае до подписания в UFC. В американском промоушене бьется с 2017 года: два поединка провел в полулегком весе, десять - в легчайшем. Последний бой Ядонга состоялся в апреле и завершился его победой техническим нокаутом над Рики Симоном.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
С 16-летнего возраста занимается смешанными единоборствами, на профессиональном уровне выступает с 2013 года. Становился чемпионом SCS и WFC в легчайшем весе. В 2018-м проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене одержал восемь побед при одном поражении и ничьей. В последнем поединке в октябре одолел Хейли Алатенга единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Руководство UFC планировало свести Ядонга с Петром Яном, но россиянин не принял вызов в декабре из-за травмы. Однако это в любом случае говорит о том, что промоушен высоко котирует китайца. И в поединке с Гутьерресом азиат - явный фаворит, согласимся с букмекерами.
Ядонг молод, но уже весьма опытен и универсален. Он может получить преимущество над следующим соперником и в стойке, и в партере. Кроме того, китайца выделяет невероятная стойкость и напор, это один из самых жестких и взрывных бойцов UFC.
Впрочем, форсировать события Ядонгу в целом ни к чему. Он вполне может перестреливать оппонента и не торопиться. Учитывая, что Гутьерреса финишировать непросто, а нокаутом американец не проигрывал ни разу, попробуем комбинацию П1 + ТБ (1,5).
Наша ставка выиграла. По итогам пяти раундов Ядонг одержал победу единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45).
Турнир UFC Fight Night 233 стартует на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 10 декабря, в 03:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой вечера Ядонг - Гутьеррес стоит ожидать около 08:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.
Партнерский проект