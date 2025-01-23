Зенит - Акрон, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первая встреча команд в истории принесла крайне неожиданный результат: дебютант РПЛ не уступил чемпиону в основное время кубкового матча и переиграл в серии пенальти.

Новички РПЛ 2024/25.

Месть “Зенита” за такую “наглость” была страшной - два раза по пятерке забитых голов. Этих матчей ждали в контексте интригующего противостояния Дзюбы с бывшими одноклубниками, но одну игру Артем пропустил полностью, а в другой заменился уже в начале. Выйдет ли нападающий на газон “Газпром Арены” на этот раз - одна из главных интриг игрового дня.

Очевидно, что чемпион постарается извиниться перед своими болельщиками за неожиданное домашнее поражение от “Крыльев Советов”. А сделать это можно только яркой игрой и убедительным результатом. Осторожно предположим, что мяча три “Акрон” от фаворита получит. Ставим на индивидуальный тотал.