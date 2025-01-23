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2 декабря 12:10ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит - Акрон, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Тольяттинцы снова получат "пятерку"?
Валентин Васильев

В ближайшие выходные финиширует первая часть чемпионата России по футболу. Одним из первых на каникулы отправится чемпион страны. В заключительном матче 2024 года “Зенит” принимает “Акрон”. О двух последних пересечениях с сине-бело-голубыми у тольяттинцев остались жуткие воспоминания. Ждем еще одного разгрома?

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

07.12.2024, Сб

16:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.12

Х - 8.00

П2 - 26.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»21011-2
«Акрон»0122-11

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.12.2024«Зенит»

2:3

«Крылья Советов» 

РПЛ

27.11.2024«Ахмат»

1:2

«Зенит»

FONBET Кубок России

23.11.2024«Оренбург»

0:1

«Зенит»

РПЛ

10.11.2024«Ахмат»

1:2

«Зенит»

РПЛ

06.11.2024«Зенит»

3:0

«Ахмат»

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Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2024«Ростов»

0:2

«Акрон»

РПЛ

21.09.2024«Акрон»

2:5

«Краснодар»

РПЛ

18.09.2024«Акрон»

2:0

«Факел»

FONBET Кубок России

15.09.2024«Акрон»

3:0

«Химки»

РПЛ

31.08.2024«Ахмат»

0:0

«Акрон»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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В таблице соперников разделяют восемь позиций и 20 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит17123236-1039
2. Краснодар17115134-1238
3. Спартак17104333-1434
4. Локомотив17111533-2634
5. Динамо Москва1795333-1932
6. ЦСКА1784527-1428
7. Ростов1765626-2723
8. Рубин1765622-2423
9. Акрон1754820-3319
10. Крылья Советов1753918-2618
11. Динамо Махачкала173869-1417
12. Пари НН1744915-3116
13. Химки1737721-3116
14. Факел1728711-2414
15. Ахмат1717915-3210
16. Оренбург17151116-328

Прогноз на матч

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Первая встреча команд в истории принесла крайне неожиданный результат: дебютант РПЛ не уступил чемпиону в основное время кубкового матча и переиграл в серии пенальти. 

Новички РПЛ 2024/25.

Месть “Зенита” за такую “наглость” была страшной - два раза по пятерке забитых голов. Этих матчей ждали в контексте интригующего противостояния Дзюбы с бывшими одноклубниками, но одну игру Артем пропустил полностью, а в другой заменился уже в начале. Выйдет ли нападающий на газон “Газпром Арены” на этот раз - одна из главных интриг игрового дня.

Очевидно, что чемпион постарается извиниться перед своими болельщиками за неожиданное домашнее поражение от “Крыльев Советов”. А сделать это можно только яркой игрой и убедительным результатом. Осторожно предположим, что мяча три “Акрон” от фаворита получит. Ставим на индивидуальный тотал.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Видеотрансляция из Санкт-Петербурга будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Следить за игрой в реальном времени можно на следующих ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Эракович, Кержаков, Волков (все - травмы)

«Акрон»: Савичев (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» -«Акрон»:

Позиция«Зенит»«Акрон»Позиция
Вратарь1. Латышонок1. ВолковВратарь
Защитник15. Караваев80. БардыбахинЗащитник
Защитник27. Нино19. БокоевЗащитник
Защитник28. Алип22. БаранюкЗащитник
Защитник3. Дуглас7. ДанилинПолузащитник
Полузащитник5. Барриос25. ЭсановПолузащитник
Полузащитник 79. Васильев10. ПалиенкоПолузащитник 
Полузащитник11. Клаудиньо5. ДжурасовичПолузащитник
Полузащитник9. Артур17. БакаевПолузащитник
Нападающий32. Гонду11. БеншимолНападающий
Нападающий30. Кассьерра24. ДзюбаНападающий
Главный тренерСергей СемакЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В БК PARI поставить на фаворита можно по коэффициенту 1.12. Ничья обещает беттору 12-кратный выигрыш. Предложение на “Акрон” вообще царское - 26.00!

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Зенит» - «Акрон»?

Согласно расчетам аналитиков, вероятность победы “Зенита” составляет почти 90%.  

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Акрон»?

«Матч ТВ» покажет игру в Санкт-Петербурге в прямом эфире. Альтернативу телевизионной трансляции предложит титульный букмекер РПЛ. 

Где купить билеты на матч  «Зенит» - «Акрон»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или  на официальном сайте «Зенита».

Сколько стоит билет на матч «Зенит» - «Акрон»?

Стоимость билетов на игру в Санкт-Петербурге начинается с 400 рублей. Помимо собственно футбола в стоимость входит сет известной питерской рок-группы “Чиж & Со”. 

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