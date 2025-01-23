Зенит - Акрон, 7 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В ближайшие выходные финиширует первая часть чемпионата России по футболу. Одним из первых на каникулы отправится чемпион страны. В заключительном матче 2024 года “Зенит” принимает “Акрон”. О двух последних пересечениях с сине-бело-голубыми у тольяттинцев остались жуткие воспоминания. Ждем еще одного разгрома?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
07.12.2024, Сб
16:30 МСК
«Акрон» (Тольятти)
|П1 - 1.12
Турнир: чемпионат России по футболу, 18-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|2
|1
|0
|11-2
|«Акрон»
|0
|1
|2
|2-11
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.12.2024
|«Зенит»
2:3
«Крылья Советов»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|«Оренбург»
0:1
«Зенит»
РПЛ
|10.11.2024
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
РПЛ
|06.11.2024
|«Зенит»
3:0
«Ахмат»
FONBET Кубок России
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2024
|«Ростов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
|21.09.2024
|«Акрон»
2:5
«Краснодар»
РПЛ
|18.09.2024
|«Акрон»
2:0
«Факел»
FONBET Кубок России
|15.09.2024
|«Акрон»
3:0
«Химки»
РПЛ
|31.08.2024
|«Ахмат»
0:0
«Акрон»
РПЛ
В таблице соперников разделяют восемь позиций и 20 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|2. Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|3. Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|4. Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|5. Динамо Москва
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|6. ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|7. Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|8. Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|9. Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|10. Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|11. Динамо Махачкала
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|12. Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|13. Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|14. Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|15. Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|16. Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
Первая встреча команд в истории принесла крайне неожиданный результат: дебютант РПЛ не уступил чемпиону в основное время кубкового матча и переиграл в серии пенальти.
Месть “Зенита” за такую “наглость” была страшной - два раза по пятерке забитых голов. Этих матчей ждали в контексте интригующего противостояния Дзюбы с бывшими одноклубниками, но одну игру Артем пропустил полностью, а в другой заменился уже в начале. Выйдет ли нападающий на газон “Газпром Арены” на этот раз - одна из главных интриг игрового дня.
Очевидно, что чемпион постарается извиниться перед своими болельщиками за неожиданное домашнее поражение от “Крыльев Советов”. А сделать это можно только яркой игрой и убедительным результатом. Осторожно предположим, что мяча три “Акрон” от фаворита получит. Ставим на индивидуальный тотал.
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Видеотрансляция из Санкт-Петербурга будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Следить за игрой в реальном времени можно на следующих ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Эракович, Кержаков, Волков (все - травмы)
«Акрон»: Савичев (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» -«Акрон»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|1. Волков
|Вратарь
|Защитник
|15. Караваев
|80. Бардыбахин
|Защитник
|Защитник
|27. Нино
|19. Бокоев
|Защитник
|Защитник
|28. Алип
|22. Баранюк
|Защитник
|Защитник
|3. Дуглас
|7. Данилин
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|25. Эсанов
|Полузащитник
|Полузащитник
|79. Васильев
|10. Палиенко
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Клаудиньо
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Артур
|17. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Гонду
|11. Беншимол
|Нападающий
|Нападающий
|30. Кассьерра
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Заур Тедеев
|Главный тренер
В БК PARI поставить на фаворита можно по коэффициенту 1.12. Ничья обещает беттору 12-кратный выигрыш. Предложение на “Акрон” вообще царское - 26.00!
Согласно расчетам аналитиков, вероятность победы “Зенита” составляет почти 90%.
«Матч ТВ» покажет игру в Санкт-Петербурге в прямом эфире. Альтернативу телевизионной трансляции предложит титульный букмекер РПЛ.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или на официальном сайте «Зенита».
Стоимость билетов на игру в Санкт-Петербурге начинается с 400 рублей. Помимо собственно футбола в стоимость входит сет известной питерской рок-группы “Чиж & Со”.
Партнерский проект