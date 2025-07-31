Зенит — ЦСКА, 3 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Центральным событием 3-го тура чемпионата России по футболу станет противостояние в Санкт-Петербурге. «Зенит» - ЦСКА - это уже классика РПЛ. Чего ждать от нового столкновения наших топов?
Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|49
|54
|71
|190-252
|ЦСКА
|71
|54
|49
|252-190
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
Кубок России
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|20.07.2025
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|13.07.2025
|«Зенит»
7:1
«Воеводина»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«Зенит»
5:2
«Сьон»
Товарищеский матч
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
Кубок России
|27.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|21.07.2025
|«Оренбург»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
|05.07.2025
|ЦСКА
4:2
ОФК
BetBoom Братский кубок
Последние пять матчей «Зенита» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2024
|ЦСКА
2:0, пен. 4:3
«Зенит»
Кубок России
|30.04.2024
|«Зенит»
2:0
ЦСКА
Кубок России
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|04.02.2025
|«Зенит»
2:2, пен. 4:1
ЦСКА
Зимний Кубок РПЛ
|14.09.2024
|ЦСКА
0:1
«Зенит»
РПЛ
После двух туров соперники делят соседние места в таблице РПЛ, но еще далеко не те, к которым стремятся.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Акрон
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|3. Балтика
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|4. Рубин
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|5. Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|6. Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|7. ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8. Динамо Москва
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|10. Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11. Оренбург
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12. Динамо Махачкала
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13. Ростов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14. Ахмат
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|15. Пари НН
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|16. Сочи
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Последние столкновения флагманов РПЛ, в апреле-мае этого года в кубковом розыгрыше, превратились в увлекательный триллер с забойной концовкой. ЦСКА выкарабкался из, казалось бы, практически безнадежной ситуации: отыграл дома гостевые 0:2, забив спасительный гол в добавленные минуты, и вырвал путевку в Суперфинал в серии пенальти. Совсем не много времени прошло с тех пор, но команды прилично изменились. И прежде всего это касается ЦСКА. В межсезонье у армейцев сменился тренера, а перезагрузка состава продолжается и после начала сезона. Из участников майского финала уже не осталось в команде четверых - Роши, Пьянича, Гуарирапы и Файзуллаева. «Зенит» в этом плане более стабилен, но и у Семака появились новые люди - прежде всего многомиллионный Жерсон. С Фабио Челестини Сергей Богданович сразится впервые.
Обе команды пока находятся на пути к лучшей форме и идеальному взаимопониманию. Москвичам еще ни одна победа в новом сезоне не далась легко - все пришлось буквально выгрызать. С разницей более чем в один мяч они при Челестини не выигрывали.
Впрочем, все то же самое относится и к сине-бело-голубым. В июле самым популярным счетом у одних и других был 2:1 (по два случая). «Зенит» уже шесть матчей, с учетом товарищеских, забивает и пропускает. Обмен голами в воскресенье представляется вполне реалистичным сценарием. В «Бетсити» на ОЗ можно поставить с котировкой 1.88.
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Прямая трансляция из Санкт-Петербурга пройдет на «Матч ТВ» (канал, сайт).
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетсити»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Луис Энрике, Караваев, Москвичев (все - травмы)
ЦСКА: Вильягра, Шуманский (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - ЦСКА:
|Позиция
|«Зенит»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|3. Дуглас
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Жерсон
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Педро
|17. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|7. Матеус
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|11. Мусаев
|Нападающий
|Нападающий
|30. Кассьерра
|20. Койта
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Коэффициент на победу гостей в «Бетсити» в три раза превосходит предложение на успех хозяев. Поставить на «Зенит» предлагается за 1.74, а на ЦСКА - за 5.30. Ничья в основное время котируется за 3.90.
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Аналитики «Бетсити» считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу питерцев со счетом 1:0. Вероятность этого исхода оценивается коэффициентом 6.50. На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
Близкие коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 (соответственно, 1.96 и 1.90) указывают на высокую непредсказуемость матча. Явных предпосылок к открытому или, напротив, максимально закрытому футболу тут нет. Тем интереснее!
Билеты номиналом от 500 рублей уже доступны в онлайн-кассе петербургского клуба. В комплекте с гарантированно классным футболом в стоимость билета входит выступление Юлианны Карауловой.
Бесплатную прямую трансляцию из Санкт-Петербурга проведет телеканал «Матч ТВ».