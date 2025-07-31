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31 июля 7:39ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит — ЦСКА, 3 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первая тренерская дуэль Семака и Челестини
Валентин Васильев

Центральным событием 3-го тура чемпионата России по футболу станет противостояние в Санкт-Петербурге. «Зенит» - ЦСКА - это уже классика РПЛ. Чего ждать от нового столкновения наших топов?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

03.08.2025, Вс

18:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 1.74

Х - 3.90

П2 - 5.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур

Стадион: «Газпром Арена»  (Санкт-Петербург)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»495471190-252
ЦСКА715449252-190

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

Кубок России

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

20.07.2025«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

13.07.2025«Зенит»

7:1

«Воеводина»

Товарищеский матч

09.07.2025«Зенит»

5:2

«Сьон»

Товарищеский матч

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

Кубок России

27.07.2025ЦСКА

2:1

«Ахмат»

РПЛ

21.07.2025«Оренбург»

0:0

ЦСКА

РПЛ

12.07.2025«Краснодар»

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

05.07.2025ЦСКА

4:2

ОФК

BetBoom Братский кубок

Последние пять матчей «Зенита» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2024ЦСКА

2:0, пен. 4:3

«Зенит»

Кубок России

30.04.2024«Зенит»

2:0

ЦСКА

Кубок России

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

04.02.2025«Зенит»

2:2, пен. 4:1

ЦСКА

Зимний Кубок РПЛ

14.09.2024ЦСКА

0:1

«Зенит»

РПЛ

Место в таблице

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После двух туров соперники делят соседние места в таблице РПЛ, но еще далеко не те, к которым стремятся.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив22005-16
2. Акрон21105-14
3. Балтика21104-14
4. Рубин21104-24
5. Крылья Советов21103-14
6. Зенит21104-34
7. ЦСКА21102-14
8. Динамо Москва21102-14
9. Краснодар21014-23
10. Спартак21011-33
11. Оренбург20201-12
12. Динамо Махачкала20111-21
13. Ростов20021-30
14. Ахмат20021-40
15. Пари НН20020-50
16. Сочи20020-70

Прогноз на матч

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Последние столкновения флагманов РПЛ, в апреле-мае этого года в кубковом розыгрыше,  превратились в увлекательный триллер с забойной концовкой. ЦСКА выкарабкался из, казалось бы, практически безнадежной ситуации: отыграл дома гостевые 0:2, забив спасительный гол в добавленные минуты, и вырвал путевку в Суперфинал в серии пенальти. Совсем не много времени прошло с тех пор, но команды прилично изменились. И прежде всего это касается ЦСКА. В межсезонье у армейцев сменился тренера, а перезагрузка состава продолжается и после начала сезона. Из участников майского финала уже не осталось в команде четверых - Роши, Пьянича, Гуарирапы и Файзуллаева. «Зенит» в этом плане более стабилен, но и у Семака появились новые люди - прежде всего многомиллионный Жерсон. С Фабио Челестини Сергей Богданович сразится впервые.

Обе команды пока находятся на пути к лучшей форме и идеальному взаимопониманию. Москвичам еще ни одна победа в новом сезоне не далась легко - все пришлось буквально выгрызать. С разницей более чем в один мяч они при Челестини не выигрывали. 

Впрочем, все то же самое относится и к сине-бело-голубым. В июле самым популярным счетом у одних и других был 2:1 (по два случая). «Зенит» уже шесть матчей, с учетом товарищеских, забивает и пропускает. Обмен голами в воскресенье представляется вполне реалистичным сценарием. В «Бетсити» на ОЗ можно поставить с котировкой 1.88.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая трансляция из Санкт-Петербурга пройдет на «Матч ТВ» (канал, сайт). 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Луис Энрике, Караваев, Москвичев (все - травмы)

ЦСКА: Вильягра, Шуманский (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - ЦСКА:

Позиция«Зенит»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Латышонок35. АкинфеевВратарь
Защитник31. Мантуан22. ГаичЗащитник
Защитник6. Дркушич27. МойзесЗащитник
Защитник33. Нино78. ДивеевЗащитник
Защитник3. Дуглас3. КруговойЗащитник
Полузащитник5. Барриос31. КислякПолузащитник
Полузащитник 9. Жерсон10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник24. Педро17. ГлебовПолузащитник
Полузащитник17. Мостовой7. Матеус Полузащитник
Полузащитник10. Глушенков11. МусаевНападающий
Нападающий30. Кассьерра20. КойтаНападающий
Главный тренерСергей СемакФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу гостей в «Бетсити» в три раза превосходит предложение на успех хозяев. Поставить на «Зенит» предлагается за 1.74, а на ЦСКА - за 5.30. Ничья в основное время котируется за 3.90.  

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Зенит» - ЦСКА?

Аналитики «Бетсити» считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу питерцев со счетом 1:0. Вероятность этого исхода оценивается коэффициентом 6.50. На сайте «Советского спорта»  представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Будет ли матч  «Зенит» - ЦСКА результативным?

Близкие коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 (соответственно, 1.96 и 1.90) указывают на высокую непредсказуемость матча. Явных предпосылок к открытому или, напротив, максимально закрытому футболу тут нет. Тем интереснее!

Где купить билеты на матч «Зенит» - ЦСКА?

Билеты номиналом от 500 рублей уже доступны в онлайн-кассе петербургского клуба. В комплекте с гарантированно классным футболом в стоимость билета входит выступление Юлианны Карауловой.  

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - ЦСКА?

Бесплатную прямую трансляцию из Санкт-Петербурга проведет телеканал «Матч ТВ». 

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