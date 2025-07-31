Зенит — ЦСКА, 3 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Последние столкновения флагманов РПЛ, в апреле-мае этого года в кубковом розыгрыше, превратились в увлекательный триллер с забойной концовкой. ЦСКА выкарабкался из, казалось бы, практически безнадежной ситуации: отыграл дома гостевые 0:2, забив спасительный гол в добавленные минуты, и вырвал путевку в Суперфинал в серии пенальти. Совсем не много времени прошло с тех пор, но команды прилично изменились. И прежде всего это касается ЦСКА. В межсезонье у армейцев сменился тренера, а перезагрузка состава продолжается и после начала сезона. Из участников майского финала уже не осталось в команде четверых - Роши, Пьянича, Гуарирапы и Файзуллаева. «Зенит» в этом плане более стабилен, но и у Семака появились новые люди - прежде всего многомиллионный Жерсон. С Фабио Челестини Сергей Богданович сразится впервые.

Обе команды пока находятся на пути к лучшей форме и идеальному взаимопониманию. Москвичам еще ни одна победа в новом сезоне не далась легко - все пришлось буквально выгрызать. С разницей более чем в один мяч они при Челестини не выигрывали.

Впрочем, все то же самое относится и к сине-бело-голубым. В июле самым популярным счетом у одних и других был 2:1 (по два случая). «Зенит» уже шесть матчей, с учетом товарищеских, забивает и пропускает. Обмен голами в воскресенье представляется вполне реалистичным сценарием. В «Бетсити» на ОЗ можно поставить с котировкой 1.88.