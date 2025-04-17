Зенит - Химки, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Поражение от «Спартака» как будто встряхнуло «Зенит». «Рубин» с «Краснодаром» чемпион на своем поле не просто обыграл - разгромил. «Ростов» в Кубке сине-бело-голубые прошли в «эконом-режиме». Была, правда, еще невразумительная ничья в Москве с «Локо», но в целом позитива вокруг команды Семака сейчас гораздо больше, чем негатива. Очень может быть, что в чемпионате России наметился перелом. Теперь даже ничьей «Краснодара» питерцам может хватить для возвращения на первое место. Естественно, в Северной столице никто и мысли не допускает о заминке на «Химках».

Подмосковный клуб в последнее время основательно трясет: задержание инвестора, задержки заработной платы, угроза бойкота матча со стороны футболистов, очередная тренерская отставка - на таком фоне трудно сосредоточиться на игре. Да и статистика личных встреч с «Зенитом» выглядит безнадежно для гостей: три ничьи, 12 поражений и ноль побед.

«Зенит» поймал кураж и не удовлетворится вымученной победой. Но и лидерам «Химок» уже нужно «продавать» себя на случай вылета клуба из РПЛ. Индивидуально сильные футболисты в подмосковном клубе тоже есть. Так что игра обещает быть бодрой и результативной. Наш прогноз: тотал голов больше трех.