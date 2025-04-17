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17 апреля 5:52ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит - Химки, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Бойкота не будет, но и сенсации - тоже
Валентин Васильев

«Зенит» сократил до двух очков отставание от лидера сезона и в любой момент может вернуться на «законное», как считают в Петербурге, первое место в таблице РПЛ. Возможно, это произойдет уже в ближайшем туре. Деморализованные очередной отставкой тренера и хроническими финансовыми проблемами «Химки» вряд ли способны отобрать очки у гегемона лиги.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

20.04.2025, Вс

16:30 МСК

«Химки» 

П1 - 1.14

Х - 7.20

П2 - 15.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»123036-12
«Химки»031212-36

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

13.04.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

22.03.2025«Зенит»

5:0

БАТЭ

Товарищеский матч

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Химки»

1:3

«Крылья Советов»

РПЛ

06.04.2025«Динамо» Махачкала

4:1

«Химки»

РПЛ

29.03.2025«Химки»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

15.03.2025«Химки»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

08.03.2025ЦСКА

1:0

«Химки»

РПЛ

Турнирная таблица

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«Зенит» уже в двух очках от первого места, а «Химки» - у самой «стыковой зоны».

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар24157246-1752
2. Зенит24155449-1650
3. Спартак24145545-1947
4. ЦСКА24145538-1647
5. Динамо24127550-2843
6. Локомотив24125739-3641
7. Рубин24106831-3436
8. Ростов2496936-3833
9. Акрон24841229-4228
10. Динамо Махачкала2469922-2627
11. Крылья Советов24751229-3926
12. Химки24581128-4423
13. Ахмат24411922-3623
14. Пари НН24551419-4420
15. Факел24291311-3515
16. Оренбург24351621-4514

Прогноз на матч

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Поражение от «Спартака» как будто встряхнуло «Зенит». «Рубин» с «Краснодаром» чемпион на своем поле не просто обыграл - разгромил. «Ростов» в Кубке сине-бело-голубые прошли в «эконом-режиме». Была, правда, еще невразумительная ничья в Москве с «Локо», но в целом позитива вокруг команды Семака сейчас гораздо больше, чем негатива. Очень может быть, что в чемпионате России наметился перелом. Теперь даже ничьей «Краснодара» питерцам может хватить для возвращения на первое место. Естественно, в Северной столице никто и мысли не допускает о заминке на «Химках».

Подмосковный клуб в последнее время основательно трясет: задержание инвестора, задержки заработной платы, угроза бойкота матча со стороны футболистов, очередная тренерская отставка - на таком фоне трудно сосредоточиться на игре. Да и статистика личных встреч с «Зенитом» выглядит безнадежно для гостей: три ничьи, 12 поражений и ноль побед. 

«Зенит» поймал кураж и не удовлетворится вымученной победой. Но и лидерам «Химок» уже нужно «продавать» себя на случай вылета клуба из РПЛ. Индивидуально сильные футболисты в подмосковном клубе тоже есть. Так что игра обещает быть бодрой и результативной. Наш прогноз: тотал голов больше трех.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

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Прямую трансляцию из Санкт-Петербург проведет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Волков, Караваев (оба - травмы)

«Химки»:  Луна (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Химки»:

Позиция«Зенит»«Химки»Позиция
Вратарь1. Латышонок87. КокаревВратарь
Защитник31. Мантуан14. ДжикияЗащитник
Защитник25. Эракович24. ФариньяЗащитник
Защитник27. Нино25. ФилинЗащитник
Защитник3. Сантос 72. ФернандесЗащитник
Полузащитник5. Барриос22. МехияПолузащитник
Полузащитник 17. Мостовой32. ВераПолузащитник 
Полузащитник8. Вендел77. КорредераПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике9 РуденкоПолузащитник
Нападающий32. Гонду18. БакаевПолузащитник
Нападающий7. Соболев91. ЗаболотныйНападающий
Главный тренерСергей СемакМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Разброс коэффициентов в основной линии Winline предсказуемо огромный: 1.14 на победу хозяев и 15.00 - на гостей. Даже ничья идет в конторе с повышенной котировкой - 7.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Химки»?

Аналитики ожидают в воскресенье в Петербурге чего-то вроде 2:0 или 3:0. Коэффициент на первый исход составляет 5.40, на второй - 5.80.

Кто тренирует  «Химки»?

На неделе подмосковный клуб отправил в отставку испанца Франка Артигу. Его место на тренерской лавке занял Магомед Адиев. 

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Химки»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Химки»?

Билеты на игру стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте «Зенита». «На разогреве» у футболистов выступит Григорий Лепс.

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