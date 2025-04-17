Зенит - Химки, 20 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
«Зенит» сократил до двух очков отставание от лидера сезона и в любой момент может вернуться на «законное», как считают в Петербурге, первое место в таблице РПЛ. Возможно, это произойдет уже в ближайшем туре. Деморализованные очередной отставкой тренера и хроническими финансовыми проблемами «Химки» вряд ли способны отобрать очки у гегемона лиги.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
20.04.2025, Вс
16:30 МСК
«Химки»
|П1 - 1.14
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|12
|3
|0
|36-12
|«Химки»
|0
|3
|12
|12-36
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
|13.04.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
|22.03.2025
|«Зенит»
5:0
БАТЭ
Товарищеский матч
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Химки»
1:3
«Крылья Советов»
РПЛ
|06.04.2025
|«Динамо» Махачкала
4:1
«Химки»
РПЛ
|29.03.2025
|«Химки»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.03.2025
|«Химки»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|08.03.2025
|ЦСКА
1:0
«Химки»
РПЛ
«Зенит» уже в двух очках от первого места, а «Химки» - у самой «стыковой зоны».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|2. Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|3. Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|4. ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|5. Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|6. Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|7. Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|8. Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|9. Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|10. Динамо Махачкала
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|11. Крылья Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|12. Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|13. Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|14. Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|15. Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|16. Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
Поражение от «Спартака» как будто встряхнуло «Зенит». «Рубин» с «Краснодаром» чемпион на своем поле не просто обыграл - разгромил. «Ростов» в Кубке сине-бело-голубые прошли в «эконом-режиме». Была, правда, еще невразумительная ничья в Москве с «Локо», но в целом позитива вокруг команды Семака сейчас гораздо больше, чем негатива. Очень может быть, что в чемпионате России наметился перелом. Теперь даже ничьей «Краснодара» питерцам может хватить для возвращения на первое место. Естественно, в Северной столице никто и мысли не допускает о заминке на «Химках».
Подмосковный клуб в последнее время основательно трясет: задержание инвестора, задержки заработной платы, угроза бойкота матча со стороны футболистов, очередная тренерская отставка - на таком фоне трудно сосредоточиться на игре. Да и статистика личных встреч с «Зенитом» выглядит безнадежно для гостей: три ничьи, 12 поражений и ноль побед.
«Зенит» поймал кураж и не удовлетворится вымученной победой. Но и лидерам «Химок» уже нужно «продавать» себя на случай вылета клуба из РПЛ. Индивидуально сильные футболисты в подмосковном клубе тоже есть. Так что игра обещает быть бодрой и результативной. Наш прогноз: тотал голов больше трех.
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Прямую трансляцию из Санкт-Петербург проведет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Волков, Караваев (оба - травмы)
«Химки»: Луна (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Химки»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Химки»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|87. Кокарев
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|14. Джикия
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|24. Фаринья
|Защитник
|Защитник
|27. Нино
|25. Филин
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|72. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|22. Мехия
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|32. Вера
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|77. Корредера
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|9 Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Гонду
|18. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|91. Заболотный
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Магомед Адиев
|Главный тренер
Разброс коэффициентов в основной линии Winline предсказуемо огромный: 1.14 на победу хозяев и 15.00 - на гостей. Даже ничья идет в конторе с повышенной котировкой - 7.20.
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Аналитики ожидают в воскресенье в Петербурге чего-то вроде 2:0 или 3:0. Коэффициент на первый исход составляет 5.40, на второй - 5.80.
На неделе подмосковный клуб отправил в отставку испанца Франка Артигу. Его место на тренерской лавке занял Магомед Адиев.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты на игру стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте «Зенита». «На разогреве» у футболистов выступит Григорий Лепс.
Партнерский проект