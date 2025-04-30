Зенит — Пари НН, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Не все участники РПЛ до последних туров сохранили высокую турнирную мотивацию. Это не про «Зенит» с «Пари НН». Тут у обеих сторон со стимулами полный порядок. Питерцы изо всех сил стремятся настичь краснодарского беглеца и выиграть-таки седьмой подряд титул на 100-летний юбилей клуба. Нижегородцы же отчаянно пытаются выбраться из опасной зоны. Второй сезон подряд испытывать удачу в стыковых матчах им совершенно не хочется. Так что должный настрой на игру в воскресенье с обеих сторон обеспечен.

За четыре тура до финиша фаворит точно не допустит недооценки середняка. Поэтому даже на локальный успех в виде забитого мяча гостям будет сложно рассчитывать. За последние пять встреч волжане не только не отняли у «Зенита» ни очка - даже гола не забили. Есть основания полагать, что обе эти серии «Пари» в воскресенье продлятся.