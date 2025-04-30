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30 апреля 7:10ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит — Пари НН, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

И снова Семак против Гончаренко. Исход известен?
Валентин Васильев

В воскресенье, 5 мая, «Зенит» проведет предпоследний домашний матч в нынешнем чемпионате России. В соперниках у обладателя всех трофеев прошлого года нижегородский «Пари НН». Сюрпризы исключены?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

05.05.2025, Ср

19:30 МСК

«Пари Нижний Новгород»  

П1 - 1.22

Х - 6.10

П2 - 15.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Газпром Арена»  (Санкт-Петербург)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»60117-2
«Пари Нижний Новгород»1062-17

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.04.2025«Зенит»

 

ЦСКА

Кубок России

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит»

РПЛ

20.04.2025«Зенит»

1:0

«Химки»

РПЛ

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

13.04.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

19.04.2025«Локомотив»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

12.04.2025«Пари НН»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

04.04.2025«Пари НН»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

29.03.2025«Химки»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита» и «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2024«Пари НН» 

0:3

«Зенит»

РПЛ

09.12.2023«Зенит»

1:0

«Пари НН» 

РПЛ

22.07.2023«Пари НН» 

0:2

«Зенит»

РПЛ

04.03.2023«Зенит»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

16.10.2022«Пари НН» 

0:3

«Зенит»

РПЛ

Место в таблице

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 «Зенит» на четыре очка отстает в таблице от лидера сезона. «Пари НН» стоит в зоне стыков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар26177252-2058
2. Зенит26166451-1754
3. ЦСКА26156541-1851
4. Спартак26155649-2350
5. Динамо26138554-3047
6. Локомотив26136743-3745
7. Рубин26116934-3839
8. Ростов26107939-3937
9. Крылья Советов26861232-4030
10. Акрон26851333-4729
11. Динамо Махачкала26691125-3127
12. Химки26591230-4724
13. Пари НН26651520-4723
14. Ахмат264111123-4023
15. Оренбург26451723-4817
16. Факел26291512-3915

Прогноз на матч

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Не все участники РПЛ до последних туров сохранили высокую турнирную мотивацию. Это не про «Зенит» с «Пари НН». Тут у обеих сторон со стимулами полный порядок. Питерцы изо всех сил стремятся настичь краснодарского беглеца и выиграть-таки седьмой подряд титул на 100-летний юбилей клуба. Нижегородцы же отчаянно пытаются выбраться из опасной зоны. Второй сезон подряд испытывать удачу в стыковых матчах им совершенно не хочется. Так что должный настрой на игру в воскресенье с обеих сторон обеспечен. 

За четыре тура до финиша фаворит точно не допустит недооценки середняка. Поэтому даже на локальный успех в виде забитого мяча гостям будет сложно рассчитывать. За последние пять встреч волжане не только не отняли у «Зенита» ни очка - даже гола не забили. Есть основания полагать, что обе эти серии «Пари» в воскресенье продлятся. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Санкт-Петербурга запланирована на «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Караваев (травма), Барриос (дисквалификация)

«Пари НН»: Босельи (дисквалификация), Кокшаров, Марадишвили (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Пари НН»:

Позиция«Зенит»«Пари НН»Позиция
Вратарь1. Латышонок30. МедведевВратарь
Защитник31. Мантуан2. АлександровЗащитник
Защитник25. Эракович24. Гоцук Защитник
Защитник27. Нино25. КаричЗащитник
Защитник3. Сантос 7. КарапузовЗащитник
Полузащитник14. Зделар86. АгаповЗащитник
Полузащитник 17. Мостовой8. МайгаПолузащитник 
Полузащитник8. Вендел10. ТрошечкинПолузащитник
Нападающий11. Луис Энрике78. КалинскийПолузащитник
Нападающий32. Гонду9. ВесиноНападающий
Нападающий7. Соболев27. ГрулевНападающий
Главный тренерСергей СемакВиктор ГончаренкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В линии PARI наблюдается широчайший разброс в котировках на основных исходы: от 1.22 на хозяев до 15.00 на гостей. Коэффициент на ничью тоже внушительный - 6.10.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Пари НН»?

Коэффициент 5.50 на 2:0 говорит, что это наиболее вероятный исход встречи с точки зрения аналитиков.

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Пари НН»?

Билеты можно приобрести на официальном сайте петербургского клуба. В программе вечера помимо непосредственно футбола сет группы «Дискотека Авария».

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Пари НН»?

Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

«Зенит» станет чемпионом?

Вероятность счастливого для «Зенита» конца сезона аналитики оценивают коэффициентом 2.70. На чемпионство «Краснодара» сейчас предлагается поставить за 1.55.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных