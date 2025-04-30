Зенит — Пари НН, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 5 мая, «Зенит» проведет предпоследний домашний матч в нынешнем чемпионате России. В соперниках у обладателя всех трофеев прошлого года нижегородский «Пари НН». Сюрпризы исключены?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
05.05.2025, Ср
19:30 МСК
«Пари Нижний Новгород»
|П1 - 1.22
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|6
|0
|1
|17-2
|«Пари Нижний Новгород»
|1
|0
|6
|2-17
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.04.2025
|«Зенит»
ЦСКА
Кубок России
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
|20.04.2025
|«Зенит»
1:0
«Химки»
РПЛ
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
|13.04.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|19.04.2025
|«Локомотив»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|12.04.2025
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|04.04.2025
|«Пари НН»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.03.2025
|«Химки»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита» и «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2024
|«Пари НН»
0:3
«Зенит»
РПЛ
|09.12.2023
|«Зенит»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|22.07.2023
|«Пари НН»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|04.03.2023
|«Зенит»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|16.10.2022
|«Пари НН»
0:3
«Зенит»
РПЛ
«Зенит» на четыре очка отстает в таблице от лидера сезона. «Пари НН» стоит в зоне стыков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|2. Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|3. ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|4. Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|5. Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|6. Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|7. Рубин
|26
|11
|6
|9
|34-38
|39
|8. Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|9. Крылья Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|10. Акрон
|26
|8
|5
|13
|33-47
|29
|11. Динамо Махачкала
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|12. Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|13. Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|14. Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|15. Оренбург
|26
|4
|5
|17
|23-48
|17
|16. Факел
|26
|2
|9
|15
|12-39
|15
Не все участники РПЛ до последних туров сохранили высокую турнирную мотивацию. Это не про «Зенит» с «Пари НН». Тут у обеих сторон со стимулами полный порядок. Питерцы изо всех сил стремятся настичь краснодарского беглеца и выиграть-таки седьмой подряд титул на 100-летний юбилей клуба. Нижегородцы же отчаянно пытаются выбраться из опасной зоны. Второй сезон подряд испытывать удачу в стыковых матчах им совершенно не хочется. Так что должный настрой на игру в воскресенье с обеих сторон обеспечен.
За четыре тура до финиша фаворит точно не допустит недооценки середняка. Поэтому даже на локальный успех в виде забитого мяча гостям будет сложно рассчитывать. За последние пять встреч волжане не только не отняли у «Зенита» ни очка - даже гола не забили. Есть основания полагать, что обе эти серии «Пари» в воскресенье продлятся.
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|Видеотрансляция
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Караваев (травма), Барриос (дисквалификация)
«Пари НН»: Босельи (дисквалификация), Кокшаров, Марадишвили (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|24. Гоцук
|Защитник
|Защитник
|27. Нино
|25. Карич
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|7. Карапузов
|Защитник
|Полузащитник
|14. Зделар
|86. Агапов
|Защитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|10. Трошечкин
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Луис Энрике
|78. Калинский
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Гонду
|9. Весино
|Нападающий
|Нападающий
|7. Соболев
|27. Грулев
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Виктор Гончаренко
|Главный тренер
В линии PARI наблюдается широчайший разброс в котировках на основных исходы: от 1.22 на хозяев до 15.00 на гостей. Коэффициент на ничью тоже внушительный - 6.10.
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Коэффициент 5.50 на 2:0 говорит, что это наиболее вероятный исход встречи с точки зрения аналитиков.
Билеты можно приобрести на официальном сайте петербургского клуба. В программе вечера помимо непосредственно футбола сет группы «Дискотека Авария».
Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Вероятность счастливого для «Зенита» конца сезона аналитики оценивают коэффициентом 2.70. На чемпионство «Краснодара» сейчас предлагается поставить за 1.55.
Партнерский проект