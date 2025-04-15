Зенит - Ростов, 16 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся финалисты Кубка России по футболу. Чемпион и действующий обладатель трофея «Зенит» сыграет в среду, 16 апреля. Вслед за «Краснодаром» в город на Неве едет еще один южный гость. Удастся ли «Ростову» остановить разыгравшегося гегемона?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
16.04.2025, Ср
18:00 МСК
«Ростов»
|П1 - 1.63
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, ответный матч
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|15
|17
|36
|62-126
|«Зенит»
|36
|17
|15
|126-62
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
|22.03.2025
|«Зенит»
5:0
БАТЭ
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Спартак»
2:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Ахмат»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|31.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Ростов»
РПЛ
|16.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
Последние пять игр «Зенита» и «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|07.02.2025
|«Ростов»
1:2
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.08.2024
|«Зенит»
5:0
«Ростов»
РПЛ
|25.05.2024
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|29.07.2023
|«Ростов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
Путь регионов
15.04.2025. 18:00. «Локомотив» – «Ахмат»
15.04.2025. 20:30. «Спартак» – «Урал»
Путь РПЛ. Ответные матчи
16.04.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов». Первый матч - 1:0
16.04.2025. 20:30. «Динамо» Москва – ЦСКА. Первый матч - 1:2
В конце прошлого и начале нынешнего года «Зенит» жестко критиковали в СМИ за невразумительный футбол и низкие, не соответствующие ресурсам клуба результаты. Команде Семака хватило полутора часов, чтобы тональность высказываний о себе радикально изменить. В воскресенье сине-бело-голубые выдали лучший матч весны, а возможно, и всего сезона, буквально уничтожив «Краснодар», и о них снова заговорили как о главных претендентах на золото. Двухочковый дефицит уже никого не смущает.
Понятно, что «Зенит» на подъеме. Но выдать на бис такое же выступление в среду ему будет чрезвычайно сложно. Во-первых, слишком много эмоций было истрачено в воскресенье. А во-вторых, раздражитель не такой сильный. «Ростов» за неделю до рестарта сезона лишился главного тренера и уже просто доигрывает чемпионат. Плюс результат первого матча - минимальная победа со счетом 1:0 - хозяевам вряд ли удастся выбросить из головы. Да и состав «Зенита» наверняка подвергнется ротации.
Все эти факторы повышают шансы дончан на сенсацию. Гости выйдут на поле раскрепощенными. Им, в отличие от соперника, терять нечего - степень ожиданий от двух клубов несравнима. Минимум на гол на «Газпром Арене» ростовчане рассчитывать могут. Тот случай, когда пари на «обе забьют» кажется достаточно перспективным.
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Прямую трансляцию из Санкт-Петербург проведет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Волков, Караваев (оба - травмы)
«Ростов»: Эль-Аскалани (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Ростов»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|70. Мимович
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|28. Алип
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|4. Горшков
|5. Поярков
|Защитник
|Полузащитник
|14. Зделар
|89. Саравиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ахметов
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Педро
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Ерохин
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Кассьерра
|9. Мохеби
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Джонатан Альба
|Главный тренер
PARI обещает пятикратное вознаграждение за сыгравшую ставку на «Ростов». Коэффициент на фаворита в три раза ниже. Ничья в основное время котируется за 4.15.
Разброс коэффициентов на проход в финал еще шире: 1.11 на хозяев и 6.70 - на гостей.
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В линии на точный счет ниже всего котируются результаты 1:0, 2:0 и 1:1. Кэф каждого составляет 8.00.
В случае победы ростовчан с любым счетом, но с разницей в один мяч, будет назначена серия одиннадцатиметровых штрафных ударов.
«Матч ТВ» покажет главную игру недели на своем головном канале.
Билеты на игру номиналом от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте «Зенита». Fan ID в Кубке не требуется.
Тут вариантов два: ЦСКА или московское «Динамо».
Партнерский проект