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14 апреля 4:18ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Зенит - Ростов, 16 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Чуда не будет?
Валентин Васильев

На этой неделе определятся финалисты Кубка России по футболу. Чемпион и действующий обладатель трофея «Зенит» сыграет в среду, 16 апреля. Вслед за «Краснодаром» в город на Неве едет еще один южный гость. Удастся ли «Ростову» остановить разыгравшегося гегемона?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

16.04.2025, Ср

18:00 МСК

«Ростов» 

П1 - 1.63

Х - 4.15

П2 - 5.00

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, ответный матч

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»15173662-126
«Зенит»361715126-62

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

22.03.2025«Зенит»

5:0

БАТЭ

Товарищеский матч

16.03.2025«Спартак»

2:1

«Зенит»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Ахмат»

2:1

«Ростов»

РПЛ

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

31.03.2025«Акрон»

2:3

«Ростов»

РПЛ

16.03.2025«Ростов»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

Кубок России

Последние пять игр «Зенита» и «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

Кубок России

07.02.2025«Ростов»

1:2

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.08.2024«Зенит»

5:0

«Ростов»

РПЛ

25.05.2024«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

29.07.2023«Ростов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

Календарь игр

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1/2 финала

Путь регионов

15.04.2025.  18:00. «Локомотив»  – «Ахмат»  

15.04.2025.  20:30. «Спартак» – «Урал»  

Путь РПЛ. Ответные матчи

16.04.2025.  18:00. «Зенит»  – «Ростов». Первый матч - 1:0  

16.04.2025.  20:30. «Динамо» Москва – ЦСКА. Первый матч - 1:2

Прогноз на матч

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В конце прошлого и начале нынешнего года «Зенит» жестко критиковали в СМИ за невразумительный футбол и низкие, не соответствующие ресурсам клуба результаты. Команде Семака хватило полутора часов, чтобы тональность высказываний о себе радикально изменить. В воскресенье сине-бело-голубые выдали лучший матч весны, а возможно, и всего сезона, буквально уничтожив «Краснодар», и о них снова заговорили как о главных претендентах на золото. Двухочковый дефицит уже никого не смущает.

Понятно, что «Зенит» на подъеме. Но выдать на бис такое же выступление в среду ему будет чрезвычайно сложно. Во-первых, слишком много эмоций было истрачено в воскресенье. А во-вторых, раздражитель не такой сильный. «Ростов» за неделю до рестарта сезона лишился главного тренера и уже просто доигрывает чемпионат. Плюс результат первого матча - минимальная победа со счетом 1:0 - хозяевам вряд ли удастся выбросить из головы. Да и состав «Зенита» наверняка подвергнется ротации. 

Все эти факторы повышают шансы дончан на сенсацию. Гости выйдут на поле раскрепощенными. Им, в отличие от соперника, терять нечего - степень ожиданий от двух клубов несравнима. Минимум на гол на «Газпром Арене» ростовчане рассчитывать могут. Тот случай, когда пари на «обе забьют» кажется достаточно перспективным.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

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Прямую трансляцию из Санкт-Петербург проведет канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Волков, Караваев (оба - травмы)

«Ростов»: Эль-Аскалани (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Ростов»:

Позиция«Зенит»«Ростов»Позиция
Вратарь16. Адамов1. ЯтимовВратарь
Защитник70. Мимович40. Вахания Защитник
Защитник28. Алип3. СакоЗащитник
Защитник6. Дркушич55. ОсипенкоЗащитник
Защитник4. Горшков5. ПоярковЗащитник
Полузащитник14. Зделар89. СаравиаПолузащитник
Полузащитник 77. Ахметов58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник24. Педро19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник21. Ерохин7. РоналдоПолузащитник
Нападающий30. Кассьерра9. МохебиПолузащитник
Нападающий7. Соболев27. КомличенкоНападающий
Главный тренерСергей СемакДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI обещает пятикратное вознаграждение за сыгравшую ставку на «Ростов». Коэффициент на фаворита в три раза ниже. Ничья в основное время котируется за 4.15.

Разброс коэффициентов на проход в финал еще шире: 1.11 на хозяев и 6.70 - на гостей.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Ростов»?

В линии на точный счет ниже всего котируются результаты 1:0, 2:0 и 1:1. Кэф каждого составляет 8.00.

Будет ли серия пенальти?

В случае победы ростовчан с любым счетом, но с разницей в один мяч, будет назначена серия одиннадцатиметровых штрафных ударов.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Ростов»?

«Матч ТВ» покажет главную игру недели на своем головном канале.

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Ростов»?

Билеты на игру номиналом от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте «Зенита». Fan ID в Кубке не требуется.

С кем сыграет победитель матча «Зенит» - «Ростов»?

Тут вариантов два: ЦСКА или московское «Динамо».

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