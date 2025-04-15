Зенит - Ростов, 16 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

В конце прошлого и начале нынешнего года «Зенит» жестко критиковали в СМИ за невразумительный футбол и низкие, не соответствующие ресурсам клуба результаты. Команде Семака хватило полутора часов, чтобы тональность высказываний о себе радикально изменить. В воскресенье сине-бело-голубые выдали лучший матч весны, а возможно, и всего сезона, буквально уничтожив «Краснодар», и о них снова заговорили как о главных претендентах на золото. Двухочковый дефицит уже никого не смущает.

Понятно, что «Зенит» на подъеме. Но выдать на бис такое же выступление в среду ему будет чрезвычайно сложно. Во-первых, слишком много эмоций было истрачено в воскресенье. А во-вторых, раздражитель не такой сильный. «Ростов» за неделю до рестарта сезона лишился главного тренера и уже просто доигрывает чемпионат. Плюс результат первого матча - минимальная победа со счетом 1:0 - хозяевам вряд ли удастся выбросить из головы. Да и состав «Зенита» наверняка подвергнется ротации.

Все эти факторы повышают шансы дончан на сенсацию. Гости выйдут на поле раскрепощенными. Им, в отличие от соперника, терять нечего - степень ожиданий от двух клубов несравнима. Минимум на гол на «Газпром Арене» ростовчане рассчитывать могут. Тот случай, когда пари на «обе забьют» кажется достаточно перспективным.