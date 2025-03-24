Зенит - Рубин, 30 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу увенчает игра в Северной столице. «Зенит» после досадного поражения от «Спартака» и дружественной встречи с белорусским БАТЭ примет «Рубин». Который, в отличие от чемпиона, обыграть спартаковцев сумел.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
30.03.2025, Вс
19:30 МСК
«Рубин» (Казань)
|П1 - 1.30
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|25
|10
|14
|87-60
|«Рубин»
|14
|10
|25
|60-87
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2025
|«Зенит»
5:0
БАТЭ
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Спартак»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|12.03.2025
|«Ростов»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|08.03.2025
|«Факел»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Рубин»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|12.03.2025
|«Урал»
1:0
«Рубин»
Кубок России
|09.03.2025
|«Рубин»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|01.03.2025
|«Ахмат»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|22.02.2025
|«Рубин»
5:3
«Оренбург»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Зенита» и «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.09.2024
|«Зенит»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|14.08.2024
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.07.2024
|«Рубин»
0:4
«Зенит»
РПЛ
|24.04.2024
|«Зенит»
0:2
«Рубин»
Кубок России
|17.09.2023
|«Рубин»
0:3
«Зенит»
РПЛ
Перед 22-м туром «Зенит» занимает только третье место в таблице. «Рубин» идет седьмым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|21
|13
|7
|1
|39-13
|46
|2. Спартак
|21
|13
|4
|4
|41-17
|43
|3. Зенит
|21
|13
|4
|4
|40-14
|43
|4. Локомотив
|21
|12
|4
|5
|37-29
|40
|5. Динамо Москва
|21
|11
|6
|4
|43-23
|39
|6. ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|31-15
|38
|7. Рубин
|21
|9
|5
|7
|29-29
|32
|8. Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|9. Акрон
|21
|7
|4
|10
|26-38
|25
|10. Динамо Махачкала
|21
|4
|9
|8
|16-22
|21
|11. Химки
|21
|4
|8
|9
|24-37
|20
|12. Крылья Советов
|21
|5
|4
|12
|20-36
|19
|13. Пари НН
|21
|5
|4
|12
|17-39
|19
|14. Ахмат
|21
|3
|9
|9
|20-35
|18
|15. Факел
|21
|2
|8
|11
|11-29
|14
|16. Оренбург
|21
|2
|5
|14
|18-37
|11
«Рубин» этой весной находится в привилегированном положении. Это один из немногих клубов, которые ни за что конкретное не борются и могут играть в свое удовольствие. Теоретически казанцы еще могут включиться в борьбу за медали, но на практике это маловероятно. Поэтому и давление общественности на команду минимальное. В такой атмосфере играть наверняка приятнее и комфортнее, чем под гнетом ожиданий.
А вот «Зенит» в полной мере ощущает этот моральный прессинг. В год 100-летия клуба от команды ждут побед в обоих главных турнирах. Но пока в полной мере чемпион ожиданий не оправдывает. Ничья с ЦСКА и, особенно, поражение от «Спартака» задели сине-бело-голубых за живое. В некоторой степени питерцы отыгрались на белорусском БАТЭ в контрольном матче, но побед от своих любимцев болельщики ждут в официальных играх. Против «Рубина» никакой иной исход, кроме победного, парней Семака не устроит.
В этой паре наблюдается интересная тенденция: уже пять матчей подряд голами отличается лишь одна команда. Четырежды это был «Зенит», однажды - «Рубин». Есть подозрение, что этот тренд может сохраниться и в воскресенье. Если это произойдет, FONBET умножит номинал пари на 1.60.
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Прямая трансляция из Петербурга запланирована на «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы)
«Рубин»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Рубин»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|15. Вуячич
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|27. Нино
|5. Ашурматов
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|71. Нижегородов
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|51. Рожков
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|6. Иву
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Зделар
|23. Безруков
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|30. Вада
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Гонду
|24. Чумич
|Нападающий
|Нападающий
|7. Соболев
|10. Даку
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
В основной линии FONBET наблюдается широкий разброс котировок. Победа хозяев котируется за 1.30, а гостей - почти в восемь с половиной раз выше. В случае ничьей букмекер выплатит вознаграждение по соответствующим ставкам в пятикратном размере.
В линии на точный счет ниже всего котируется победа СБГ со счетом 2:0 (6.00) и 1:0 (6.50).
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Приобрести билет на игру можно онлайн на сайте «Зенита».
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