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24 марта 10:38ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит - Рубин, 30 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Чемпион очень зол и мотивирован
Валентин Васильев

Воскресный игровой день в чемпионате России по футболу увенчает игра в Северной столице. «Зенит» после досадного поражения от «Спартака» и дружественной встречи с белорусским БАТЭ примет «Рубин». Который, в отличие от чемпиона, обыграть спартаковцев сумел.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

30.03.2025, Вс

19:30 МСК

«Рубин» (Казань) 

П1 - 1.30

Х - 5.30

П2 - 11.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Газпром Арена»  (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»25101487-60
«Рубин»14102560-87

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2025«Зенит»

5:0

БАТЭ

Товарищеский матч

16.03.2025«Спартак»

2:1

«Зенит»

РПЛ

12.03.2025«Ростов»

0:1

«Зенит»

 Кубок России

08.03.2025«Факел»

0:2

«Зенит»

РПЛ

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Рубин»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

12.03.2025«Урал»

1:0

«Рубин»

Кубок России

09.03.2025«Рубин»

2:1

«Спартак»

РПЛ

01.03.2025«Ахмат»

2:1

«Рубин»

РПЛ

22.02.2025«Рубин»

5:3

«Оренбург»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Зенита» и «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.09.2024«Зенит»

2:0

«Рубин»

 Кубок России

14.08.2024«Рубин»

0:1

«Зенит»

 Кубок России

27.07.2024«Рубин»

0:4

«Зенит»

РПЛ

24.04.2024«Зенит»

0:2

«Рубин»

 Кубок России

17.09.2023«Рубин»

0:3

«Зенит»

РПЛ

Турнирная таблица

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Перед 22-м туром «Зенит» занимает только третье место в таблице. «Рубин» идет седьмым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар21137139-1346
2. Спартак21134441-1743
3. Зенит21134440-1443
4. Локомотив21124537-2940
5. Динамо Москва21116443-2339
6. ЦСКА21115531-1538
7. Рубин2195729-2932
8. Ростов2186732-3130
9. Акрон21741026-3825
10. Динамо Махачкала2149816-2221
11. Химки2148924-3720
12. Крылья Советов21541220-3619
13. Пари НН21541217-3919
14. Ахмат2139920-3518
15. Факел21281111-2914
16. Оренбург21251418-3711

Прогноз на матч

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«Рубин» этой весной находится в привилегированном положении. Это один из немногих клубов, которые ни за что конкретное не борются и могут играть в свое удовольствие. Теоретически казанцы еще могут включиться в борьбу за медали, но на практике это маловероятно. Поэтому и давление общественности на команду минимальное. В такой атмосфере играть наверняка приятнее и комфортнее, чем под гнетом ожиданий.

А вот «Зенит» в полной мере ощущает этот моральный прессинг. В год 100-летия клуба от команды ждут побед в обоих главных турнирах. Но пока в полной мере чемпион ожиданий не оправдывает. Ничья с ЦСКА и, особенно, поражение от «Спартака» задели сине-бело-голубых за живое. В некоторой степени питерцы отыгрались на белорусском БАТЭ в контрольном матче, но побед от своих любимцев болельщики ждут в официальных играх. Против «Рубина» никакой иной исход, кроме победного, парней Семака не устроит. 

В этой паре наблюдается интересная тенденция: уже пять матчей подряд голами отличается лишь одна команда. Четырежды это был «Зенит», однажды - «Рубин». Есть подозрение, что этот тренд может сохраниться и в воскресенье. Если это произойдет, FONBET умножит номинал пари на 1.60. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

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Прямая трансляция из Петербурга запланирована на «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы)

«Рубин»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Рубин»:

Позиция«Зенит»«Рубин»Позиция
Вратарь1. Латышонок38. СтаверВратарь
Защитник31. Мантуан15. ВуячичЗащитник
Защитник25. Эракович2. ТесленкоЗащитник
Защитник27. Нино5. АшурматовЗащитник
Защитник3. Сантос 71. НижегородовЗащитник
Полузащитник5. Барриос51. РожковПолузащитник
Полузащитник 17. Мостовой6. ИвуПолузащитник 
Полузащитник14. Зделар23. БезруковПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике30. ВадаПолузащитник
Полузащитник32. Гонду24. ЧумичНападающий
Нападающий7. Соболев10. ДакуНападающий
Главный тренерСергей СемакРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии FONBET наблюдается широкий разброс котировок. Победа хозяев котируется за 1.30, а гостей - почти в восемь с половиной раз выше. В случае ничьей букмекер выплатит вознаграждение по соответствующим ставкам в пятикратном размере.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Рубин»?

В линии на точный счет ниже всего котируется победа СБГ со счетом 2:0 (6.00) и 1:0 (6.50).

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Рубин»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билет на матч «Зенит» - «Рубин»?

Приобрести билет на игру можно онлайн на сайте «Зенита».

Какой концерт будет на матче «Зенит» - «Рубин»?

На этот раз на на «разогреве» у футболистов выступит певица Ольга Серябкина (экс-солистка группы SEREBRO).

«Зенит» станет чемпионом?

Питерский клуб больше не главный фаворит сезона. После его поражения в Москве аналитики повысили коэффициент на чемпионство «Зенита» до 2.80. На триумф «Краснодара» предлагается поставить за 2.70. 

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