Зенит - Рубин, 30 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Рубин» этой весной находится в привилегированном положении. Это один из немногих клубов, которые ни за что конкретное не борются и могут играть в свое удовольствие. Теоретически казанцы еще могут включиться в борьбу за медали, но на практике это маловероятно. Поэтому и давление общественности на команду минимальное. В такой атмосфере играть наверняка приятнее и комфортнее, чем под гнетом ожиданий.

А вот «Зенит» в полной мере ощущает этот моральный прессинг. В год 100-летия клуба от команды ждут побед в обоих главных турнирах. Но пока в полной мере чемпион ожиданий не оправдывает. Ничья с ЦСКА и, особенно, поражение от «Спартака» задели сине-бело-голубых за живое. В некоторой степени питерцы отыгрались на белорусском БАТЭ в контрольном матче, но побед от своих любимцев болельщики ждут в официальных играх. Против «Рубина» никакой иной исход, кроме победного, парней Семака не устроит.

В этой паре наблюдается интересная тенденция: уже пять матчей подряд голами отличается лишь одна команда. Четырежды это был «Зенит», однажды - «Рубин». Есть подозрение, что этот тренд может сохраниться и в воскресенье. Если это произойдет, FONBET умножит номинал пари на 1.60.