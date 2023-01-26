Акция от BetBoom - крутые призы за ставки на киберспорт

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Букмекерская контора BetBoom объявляет о классной акции для любителей киберспорта! БК приглашает игроков с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в розыгрыше ценных призов за ставки на турнир IEM Katowice 2023 по CS:GO. Среди подарков - PlayStation5, наушники, стильные клавиатура с мышкой. Есть за что побороться!
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
Каждый правильный прогноз приносит беттору в копилку фрибеты и премиальные баллы. Игроки, попавшие в топ рейтинга прогнозистов, примут участие в розыгрыше призов и 200 тысяч фрибетов. Итоги акции букмекер подведет 13 февраля.
+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и старых друзей БК BetBoom.
+ Возможность в дополнение к денежному выигрышу получить отличный и полезный подарок.
- Победители определяются рандомным образом.
Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт
Акции на киберспортивные события еще недостаточно распространены у российских букмекеров. По случаю IEM Katowice 2023 BetBoom исправляет это упущение. Давно хотели обновить свою игровую консоль? Почему бы просто не выиграть ее в конкурсе!
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