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26 января 12:56ГлавнаяБонусы
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Акция от BetBoom - крутые призы за ставки на киберспорт

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Как насчет новенькой PlayStation или модных наушников?
Валентин Васильев
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Букмекерская контора BetBoom объявляет о классной акции для любителей киберспорта! БК приглашает игроков с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в розыгрыше ценных призов за ставки на турнир IEM Katowice 2023 по CS:GO. Среди подарков - PlayStation5, наушники, стильные клавиатура с мышкой. Есть за что побороться!

Как получить приз?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте BetBoom.
  2. На промо-странице оставляйте прогнозы на IEM Katowice 2023.
  3. Делайте ставки на киберспорт на сумму от 1000 рублей с кэфом от 1,20.

Каждый правильный прогноз приносит беттору в копилку фрибеты и премиальные баллы. Игроки, попавшие в топ рейтинга прогнозистов, примут участие в розыгрыше призов и 200 тысяч фрибетов. Итоги акции букмекер подведет 13 февраля. 

Обзор букмекерской конторы BetBoom: плюсы и минусы

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и старых друзей БК BetBoom.
+ Возможность в дополнение к денежному выигрышу получить отличный и полезный подарок.

- Победители определяются рандомным  образом.

Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт

Заключение 

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Акции на киберспортивные события еще недостаточно распространены у российских букмекеров. По случаю IEM Katowice 2023 BetBoom  исправляет это упущение. Давно хотели обновить свою игровую консоль? Почему бы просто не выиграть ее в конкурсе!

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