БК «Фонбет»: розыгрыш фрибетов на 3 000 000 рублей за прогнозы на Суперфинал Кубка России

Партнерский проект
Букмекерская компания «Фонбет» приглашает любителей ставок принять участие в розыгрыше фрибетов на сумму 3 000 000 рублей за правильные прогнозы на Суперфинал Кубка России — встречу ЦСКА и «Ростова». Это предложение открыто для каждого пользователя.
Чтобы стать участником розыгрыша, придерживайтесь инструкции:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте букмекера.
2. Сделайте прогноз на счет, количество угловых ударов и предупреждений на первые 90 минут матча.
3. Кликните плашку «Сохранить прогноз».
4. Разместите одиночное пари или экспресс на футбольные встречи, в зачет не идет только киберфутбол.
Минимальный общий коэффициент должен быть не ниже 1.50, размер пари начинаться с 1000 рублей. Необходимо, чтобы все события в ставке относились к футболу.
В акции учитываются как выигрышные, так и проигрышные ставки. По завершении матча букмекер подведет итоги и распределит призы на сумму 3 000 000 рублей. Для получения фрибета достаточно правильно угадать хотя бы один исход.
Количество верных прогнозов
Призовой фонд
1
1 000 000 ₽
2
1 000 000 ₽
3
1 000 000 ₽
Фрибеты будут справедливо поделены на равные части между игроками, которые станут сделают верные прогнозы.
Фрибеты разрешается применять исключительно для одиночных ставок с максимальным коэффициентом 3.00. Каждый фрибет предоставляет право на 1 ставку. Срок действия — 7 календарных дней с момента зачисления. Если в указанный период фрибет не будет использован, он автоматически аннулируется без возврата средств.
Краткая сводка по акции оформлена в форме таблицы для наглядности и простоты восприятия.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.06.2025 (17:00 МСК)
Исключаются пари, сделанные с использованием фрибетов, а также ставки, которые были возвращены или выкуплены.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция открыта для всех клиентов букмекера, которые зарегистрировались на платформе
|➖ При ставке с фрибетом действует лимит по максимальному коэффициенту
|➕ Букмекер предлагает участникам богатый призовой фонд
Букмекер предлагает игрокам выгодные и лояльные условия участия. Уже за 1 точный прогноз из 3 клиент получает гарантированный фрибет, что делает акцию доступной для широкой аудитории.
Партнерский проект