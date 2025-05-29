БК «Фонбет»: розыгрыш фрибетов на 3 000 000 рублей за прогнозы на Суперфинал Кубка России

Чтобы стать участником розыгрыша, придерживайтесь инструкции:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте букмекера.

2. Сделайте прогноз на счет, количество угловых ударов и предупреждений на первые 90 минут матча.

3. Кликните плашку «Сохранить прогноз».

4. Разместите одиночное пари или экспресс на футбольные встречи, в зачет не идет только киберфутбол.

Минимальный общий коэффициент должен быть не ниже 1.50, размер пари начинаться с 1000 рублей. Необходимо, чтобы все события в ставке относились к футболу.

В акции учитываются как выигрышные, так и проигрышные ставки. По завершении матча букмекер подведет итоги и распределит призы на сумму 3 000 000 рублей. Для получения фрибета достаточно правильно угадать хотя бы один исход.

Количество верных прогнозов Призовой фонд 1 1 000 000 ₽ 2 1 000 000 ₽ 3 1 000 000 ₽

Фрибеты будут справедливо поделены на равные части между игроками, которые станут сделают верные прогнозы.