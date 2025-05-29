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29 мая 15:31ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

БК «Фонбет»: розыгрыш фрибетов на 3 000 000 рублей за прогнозы на Суперфинал Кубка России

3000000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Угадай исход Суперфинала ЦСКА — «Ростов» и выиграй солидный фрибет!

Букмекерская компания «Фонбет» приглашает любителей ставок принять участие в розыгрыше фрибетов на сумму 3 000 000 рублей за правильные прогнозы на Суперфинал Кубка России — встречу ЦСКА и «Ростова». Это предложение открыто для каждого пользователя.

Как получить бонус БК Фонбет за прогнозы на Суперфинал Кубка России

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Чтобы стать участником розыгрыша, придерживайтесь инструкции:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте букмекера.

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2. Сделайте прогноз на счет, количество угловых ударов и предупреждений на первые 90 минут матча. 

3. Кликните плашку «Сохранить прогноз».

4. Разместите одиночное пари или экспресс на футбольные встречи, в зачет не идет только киберфутбол.

Минимальный общий коэффициент должен быть не ниже 1.50, размер пари начинаться с 1000 рублей. Необходимо, чтобы все события в ставке относились к футболу.

В акции учитываются как выигрышные, так и проигрышные ставки. По завершении матча букмекер подведет итоги и распределит призы на сумму 3 000 000 рублей. Для получения фрибета достаточно правильно угадать хотя бы один исход.

Количество верных прогнозов

Призовой фонд

1

1 000 000 ₽

2

1 000 000 ₽

3

1 000 000 ₽

Фрибеты будут справедливо поделены на равные части между игроками, которые станут сделают верные прогнозы.

Как отыграть бонус БК Фонбет за прогнозы на Суперфинал Кубка России

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Фрибеты разрешается применять исключительно для одиночных ставок с максимальным коэффициентом 3.00. Каждый фрибет предоставляет право на 1 ставку. Срок действия — 7 календарных дней с момента зачисления. Если в указанный период фрибет не будет использован, он автоматически аннулируется без возврата средств.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

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Краткая сводка по акции оформлена в форме таблицы для наглядности и простоты восприятия.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.06.2025 (17:00 МСК)

Исключаются пари, сделанные с использованием фрибетов, а также ставки, которые были возвращены или выкуплены.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция открыта для всех клиентов букмекера, которые зарегистрировались на платформе➖ При ставке с фрибетом действует лимит по максимальному коэффициенту
➕ Букмекер предлагает участникам богатый призовой фонд 

Заключение

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Букмекер предлагает игрокам выгодные и лояльные условия участия. Уже за 1 точный прогноз из 3 клиент получает гарантированный фрибет, что делает акцию доступной для широкой аудитории.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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