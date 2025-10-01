Фрибет от Fonbet до 1 000 000 рублей за ставки на матчи Лиги Европы

Fonbet разыграет 3 000 000 рублей среди пользователей за верные прогнозы на матчи Лиги Европы. Максимум 1 беттор получит до 1 000 000 рублей фрибетами. Для участия нужно сделать квалификационное пари.
Для участия в акции беттору необходимо:
1. Зарегистрироваться в Fonbet или зайти в личный кабинет.
2. Перейти на страницу акции и сделать прогноз для 1х2 7 матчей Лиги Европы.
3. Заключить квалификационное пари.
Минимальный коэффициент — 1.50. Минимальная сумма — 1000 рублей. Учитываются только матчи Лиги Европы. Ставить можно ординары и экспрессы.
После окончания встреч букмекерская контора подведет итоги, разделив призовой фонд на 3 группы.
Количество верных прогнозов
Призовой фонд
|7
|1 000 000 ₽
|4-6
|1 000 000 ₽
|1-3
|1 000 000 ₽
Призовой фонд каждой группы делится между призерами поровну. Если игрок правильно угадает 7 исходов матчей Лиги Европы, а никто другой с этим не справится, Fonbet выдаст фрибет 1 000 000 рублей. Если задачу выполнят 2 беттора, каждый получит по 500 000.
Полученный фрибет активен в течение 7 суток. Его можно поставить на ординар с коэффициентом не более 3.00. Букмекер не лимитирует доступные для ставок виды спорта.
Рассмотрим основные ограничения указанного бонусного предложения подробнее.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
03.10.2025 (14:59)
По 3 октября букмекерская контора будет подводить итоги участия. Однако сделать прогноз и заключить квалификационное пари нужно не позднее 02.10.2025 (19:15 МСК).
Плюсы
Минусы
|➕ Популярный чемпионат (легко искать информацию по матчам)
|➖ Применение фрибета ограничено ординаром
|➕ Рынок 1х2
|➕ Коэффициенты для использования фрибета от 1.01
|➕ Лояльные условия по квалификационному пари
|➕ Для получения призов достаточно сделать верный прогноз 1 матча
Fonbet выпустил справедливую и удобную акцию для пользователей. Она подойдет даже тем, кто плохо разбирается в футболе. Игроки могут выбирать исходы наугад или пользоваться прогнозами капперов. Шанс на выигрыш хоть 1 ставки из 7 очень высокий. В результате пользователь получит небольшой, но приятный подарок.