Фрибет от Fonbet до 1 000 000 рублей за ставки на матчи Лиги Европы

Для участия в акции беттору необходимо:

1. Зарегистрироваться в Fonbet или зайти в личный кабинет.

2. Перейти на страницу акции и сделать прогноз для 1х2 7 матчей Лиги Европы.

3. Заключить квалификационное пари.

Минимальный коэффициент — 1.50. Минимальная сумма — 1000 рублей. Учитываются только матчи Лиги Европы. Ставить можно ординары и экспрессы.

После окончания встреч букмекерская контора подведет итоги, разделив призовой фонд на 3 группы.

Количество верных прогнозов Призовой фонд 7 1 000 000 ₽ 4-6 1 000 000 ₽ 1-3 1 000 000 ₽

Призовой фонд каждой группы делится между призерами поровну. Если игрок правильно угадает 7 исходов матчей Лиги Европы, а никто другой с этим не справится, Fonbet выдаст фрибет 1 000 000 рублей. Если задачу выполнят 2 беттора, каждый получит по 500 000.