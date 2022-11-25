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28 ноября 16:45ГлавнаяБонусы
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Призы за ставки на любимую сборную на ЧМ-2022

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Winline раздает призы и повышенные коэффициенты
Александр Бокулёв
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Букмекерская контора Winline в мобильном приложении запустила программу по выбору любимой сборной на чемпионате мира по футболу. Пользователи гарантированно получат повышенные коэффициенты и могут выиграть ценные призы.

Как принять участие?

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Достаточно воспользоваться официальным мобильным приложением БК (скачать Винлайн можно с сайта БК) и войти через него в существующий аккаунт либо создать новый. Далее в разделе «Выберите любимую сборную» нужно отдать свой голос.

После этих шагов пользователю станут доступны:

  • повышенные коэффициенты на матчи с участием выбранной команды до их начала;
  • накопление баллов - по одному за каждую тысячу рублей, поставленную на матч избранной сборной. Полученные баллы можно будет обменять на атрибутику ЧМ-2022.

Правила акции допускают единоразовую смену команды - в случае её вылета с турнира.

Обзор букмекерской конторы Winline

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов букмекерской конторы

+ Простые условия участия

+ Возможность получить памятную символику ЧМ-2022

 

- Актуально только для мобильного приложения

Заключение

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Простая и удобная акция от Winline по аналогии с программой «Любимый клуб» от этого же букмекера. Позволяет с выгодой поддерживать приглянувшуюся сборную на чемпионате мира по футболу.

Лучшие акции букмекерских контор на ЧМ-2022

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