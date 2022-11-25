Призы за ставки на любимую сборную на ЧМ-2022

Достаточно воспользоваться официальным мобильным приложением БК (скачать Винлайн можно с сайта БК) и войти через него в существующий аккаунт либо создать новый. Далее в разделе «Выберите любимую сборную» нужно отдать свой голос.

После этих шагов пользователю станут доступны:

повышенные коэффициенты на матчи с участием выбранной команды до их начала;

накопление баллов - по одному за каждую тысячу рублей, поставленную на матч избранной сборной. Полученные баллы можно будет обменять на атрибутику ЧМ-2022.

Правила акции допускают единоразовую смену команды - в случае её вылета с турнира.

Обзор букмекерской конторы Winline