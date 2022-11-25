Призы за ставки на любимую сборную на ЧМ-2022

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Букмекерская контора Winline в мобильном приложении запустила программу по выбору любимой сборной на чемпионате мира по футболу. Пользователи гарантированно получат повышенные коэффициенты и могут выиграть ценные призы.
Достаточно воспользоваться официальным мобильным приложением БК (скачать Винлайн можно с сайта БК) и войти через него в существующий аккаунт либо создать новый. Далее в разделе «Выберите любимую сборную» нужно отдать свой голос.
После этих шагов пользователю станут доступны:
Правила акции допускают единоразовую смену команды - в случае её вылета с турнира.
+ Акция доступна для всех клиентов букмекерской конторы
+ Простые условия участия
+ Возможность получить памятную символику ЧМ-2022
- Актуально только для мобильного приложения
Простая и удобная акция от Winline по аналогии с программой «Любимый клуб» от этого же букмекера. Позволяет с выгодой поддерживать приглянувшуюся сборную на чемпионате мира по футболу.
Партнерский проект