Акция Winline - годовая подписка на «Матч! Премьер» по промокоду RPL

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По случаю первого Зимнего кубка РПЛ букмекерская контора Winline запустила специальную акцию для любителей футбола. У игроков с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» есть отличная возможность обеспечить себя годовой подпиской на канал «Матч! Премьер».
Принять участие в акции могут абсолютно все - и новички в беттинге, и профи с большим стажем. Если у вас еще нет аккаунта на официальном сайте Winline, его необходимо завести. Не забудьте вбить в специальное поле промокод RPL. На следующем этапе нужно пройти процедуру верификации и сделать первый депозит не менее чем на 1000 рублей. Всё, считайте, вы в игре!
Если вы не первый день с «Винлайн», авторизуйтесь на ресурсах БК под своей учеткой и заключите пари на сумму 2023 рубля на любой матч Winline Зимнего кубка РПЛ. Промокоды на год бесплатного просмотра «Матч! Премьер» получат первые 2800 участников.
Если промокод Винлайн по каким-то причинам не срабатывает, вы можете обратиться в службу поддержки БК и описать проблему сотруднику компании.
+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы-профи.
+ Условия акции достаточно просты.
- Сроки конкурса и количество премиальных промокодов ограничены.
Winline позаботился, чтобы сделать просмотр межсезонного турнира своего имени еще более увлекательным для болельщиков. Годовая подписка на тематический канал о российском футболе станет отличным довеском к денежному выигрышу для самых удачливых бетторов.
Партнерский проект