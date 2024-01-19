Подарок от ХК «Сибирь» за регистрацию в Winline с прокомодом

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская контора Winline совместно с ХК «Сибирь» дарит пользователям совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» подарки за регистрацию в системе БК.
Условия получения приза максимально просты:
Для получения приза понадобится открыть мобильное приложение Winline и показать документ, удостоверяющий личность.
+ Простые и понятные условия.
+ Акция не требует никаких расходов, кроме денег на покупку билета.
- Предложение актуально только для новых клиентов компании.
«Клубная» акция Winline наверняка порадует поклонников российского хоккея и, в частности, “Сибири”. Для получения подарка достаточно зарегистрироваться в конторе и прийти на хоккей.
Партнерский проект