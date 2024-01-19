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19 января 14:11ГлавнаяБонусы
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Подарок от ХК «Сибирь» за регистрацию в Winline с прокомодом

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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Новосибирск, идешь на хоккей?
Валентин Васильев
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Букмекерская контора Winline совместно с ХК «Сибирь»  дарит пользователям совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» подарки за регистрацию в системе БК.

Как получить приз

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Условия получения приза максимально просты:

  1. Зарегистрироваться на Winline с использованием промокода SIBIR; 
  2. пройти процедуру идентификации в системе БК;
  3. посетить домашнюю игру “Сибири” по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 160 и получить подарок в зоне Winline в «Сибирь-Арене».

Для получения приза понадобится открыть мобильное приложение Winline и показать документ, удостоверяющий личность. 

Плюсы и минусы

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+ Простые и понятные условия.
+ Акция не требует никаких расходов, кроме денег на покупку билета. 

- Предложение актуально только для новых клиентов компании.

Заключение 

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«Клубная» акция Winline наверняка порадует поклонников российского хоккея и, в частности, “Сибири”. Для получения подарка достаточно зарегистрироваться в конторе и прийти на хоккей. 

Обзор букмекерской конторы Winline

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Рейтинг букмекеров

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