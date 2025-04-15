Айлендерс — Вашингтон, 16 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
Именно в выездной встрече с «Айлендерс» 6 апреля Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, которая стала рекордной и вывела россиянина на первое место в списке лучших снайперов лиги всех времен. Вряд ли кто-то помнит такую мелочь, но в том матче выиграли «Островитяне» (4:1), что ни капельки не испортило настроение ни рекордсмену, ни его партнерам. После той игры «Айлендерс» потерпели три поражения подряд, что поставило крест на надеждах команды Патрика Руа пробиться в плей-офф. Победа над лучшим клубов Восточной конференции в предпоследнем туре регулярного первенства может немного подсластить хозяевам льда горечь от неудачного завершения сезона.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нью-Йорк Айлендерс»
16.04.2025, Ср
02:30 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.75
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Ю-Би-Эс Арена» (Элмонт, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Айлендерс»
|32
|50
|213-235
|«Вашингтон»
|50
|32
|235-213
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|14.04.2025
|«Вашингтон»
1:4
«Коламбус»
|12.04.2025
|«Коламбус»
7:0
«Вашингтон»
|11.04.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Каролина»
|06.04.2025
|«Айлендерс»
4:1
«Вашингтон»
|05.04.2025
|«Вашингтон»
5:3
«Чикаго»
Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|13.04.2025
|«Нью-Джерси»
0:1
«Айлендерс»
|12.04.2025
|«Филадельфия»
4:3 Б
«Айлендерс»
|11.04.2025
|«Айлендерс»
2:9
«Рейнджерс»
|09.04.2025
|«Нэшвилл»
7:6 ОТ
«Айлендерс»
|06.04.2025
|«Айлендерс»
4:1
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Айлендерс» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|06.04.2025
|«Айлендерс»
4:1
«Вашингтон»
|29.11.2024
|«Вашингтон»
5:4 ОТ
«Айлендерс»
|30.12.2023
|«Айлендерс»
5:1
«Вашингтон»
|21.12.2023
|«Вашингтон»
3:2 ОТ
«Айлендерс»
|12.11.2023
|«Айлендерс»
1:4
«Вашингтон»
«Вашингтон»
|Показатель
«Айлендерс»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|78
Хорват
57
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|43
Ли
29
|Ассистент (передачи)
|Строум
|52
Добсон
29
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.48
Сорокин
2.75
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|80
|42
|6
|2
|3
|6
|21
|283-226
|109
|2. Торонто
|80
|40
|9
|1
|2
|2
|26
|260-228
|104
|3. Тампа-Бэй
|80
|40
|4
|2
|3
|5
|26
|289-214
|100
|4. Каролина
|80
|42
|5
|0
|3
|2
|28
|259-222
|99
|5. Флорида
|80
|37
|4
|6
|0
|4
|29
|248-213
|98
|6. Оттава
|80
|34
|9
|1
|2
|4
|30
|233-225
|94
|7. Нью-Джерси
|80
|36
|3
|2
|2
|5
|32
|235-213
|89
|8. Монреаль
|80
|29
|8
|2
|3
|7
|31
|238-259
|88
|9. Коламбус
|80
|28
|4
|6
|1
|8
|33
|264-267
|85
|10. Айлендерс
|80
|28
|5
|2
|3
|9
|33
|222-251
|82
|11. Детройт
|79
|28
|6
|3
|0
|7
|35
|224-249
|81
|12. Рейнджерс
|80
|33
|3
|1
|0
|7
|36
|247-252
|81
|13. Питтсбург
|81
|23
|9
|1
|6
|6
|36
|238-291
|78
|14. Баффало
|80
|28
|3
|4
|2
|5
|38
|264-281
|77
|15. Филадельфия
|80
|21
|6
|6
|3
|7
|37
|233-278
|76
|16. Бостон
|81
|26
|7
|0
|1
|8
|39
|218-267
|75
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Протас, Чикран (все - травма)
«Айлендерс»: Варламов, Сорокин, Барзал (все - травма)
Турнирного интереса встреча в Элмонте не имеет. «Вашингтон» уже застолбил первое место в турнирной таблице Восточной конференции и ждет соперника в по первому раунде Кубка Стэнли, которым с большой долей вероятности станет «Монреаль». А вот «Айлендерс» не имеют даже теоретических шансов пробиться в плей-офф. Не помогла «Островитянам» даже выездная победа в последней встрече регулярки над «Нью-Джерси», а ведь еще несколько дней назад «Дьяволы» были прямыми конкурентами «Айлендерс».
Рекордный гол Овечкина случился именно в матче с «Островитянами». Ту шайбу пропустил Илья Сорокин, до этого, к слову, ни разу в карьере не позволявший Ови поражать сетку своих ворот. Лучший снайпер НХЛ всех времен по-братски поблагодарил соотечественника после финальной сирены, но отблагодарить в предстоящей игре голкипера капитан «Кэпиталз» не сможет. Сорокин, как и Семен Варламов, фигурирует в списке травмированных, так что место в воротах хозяев льда в среду скорее всего займет швед Маркус Хегберг.
Отсутствие спортивной мотивации перед первым вбрасыванием на «Ю-Би-Эс Арене» у каждого из соперников может привести к неожиданным результатам. Выкладываться в предстоящем матче у игроков «Вашингтона» нет необходимости. Выбираем победу хозяев льда, за которую предложен весьма солидный коэффициент.
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Лидер «Столичных» в списке травмированных не значится, а, значит, обязательно выйдет на лед. На счету форварда в текущем сезоне 71 (43+28) результативных баллов в 63-х играх. В предыдущей встрече (с «Коламбусом» - 1:4) лидер «Кэпиталз» забил единственный гол своей команды.
Голкипер Семен Варламов травмирован и точно не сможет принять участие в матче. Не здоров и его соотечественник и коллега по вратарскому цеху Илья Соколов. В защите «Островитян» зрители увидят Александра Романова, а в атаке - Максима Цыплакова.
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