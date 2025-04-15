Айлендерс — Вашингтон, 16 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Турнирного интереса встреча в Элмонте не имеет. «Вашингтон» уже застолбил первое место в турнирной таблице Восточной конференции и ждет соперника в по первому раунде Кубка Стэнли, которым с большой долей вероятности станет «Монреаль». А вот «Айлендерс» не имеют даже теоретических шансов пробиться в плей-офф. Не помогла «Островитянам» даже выездная победа в последней встрече регулярки над «Нью-Джерси», а ведь еще несколько дней назад «Дьяволы» были прямыми конкурентами «Айлендерс».

Рекордный гол Овечкина случился именно в матче с «Островитянами». Ту шайбу пропустил Илья Сорокин, до этого, к слову, ни разу в карьере не позволявший Ови поражать сетку своих ворот. Лучший снайпер НХЛ всех времен по-братски поблагодарил соотечественника после финальной сирены, но отблагодарить в предстоящей игре голкипера капитан «Кэпиталз» не сможет. Сорокин, как и Семен Варламов, фигурирует в списке травмированных, так что место в воротах хозяев льда в среду скорее всего займет швед Маркус Хегберг.

Отсутствие спортивной мотивации перед первым вбрасыванием на «Ю-Би-Эс Арене» у каждого из соперников может привести к неожиданным результатам. Выкладываться в предстоящем матче у игроков «Вашингтона» нет необходимости. Выбираем победу хозяев льда, за которую предложен весьма солидный коэффициент.