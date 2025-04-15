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14 апреля 10:14ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Айлендерс — Вашингтон, 16 апреля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Вернет ли Овечкин долг «Островитянам» ?
Руслан Ипполитов

 

Именно в выездной встрече с «Айлендерс» 6 апреля Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, которая стала рекордной и вывела россиянина на первое место в списке лучших снайперов лиги всех времен. Вряд ли кто-то помнит такую мелочь, но в том матче выиграли «Островитяне» (4:1), что ни капельки не испортило настроение ни рекордсмену, ни его партнерам. После той игры «Айлендерс» потерпели три поражения подряд, что поставило крест на надеждах команды Патрика Руа пробиться в плей-офф. Победа над лучшим клубов Восточной конференции в предпоследнем туре регулярного первенства может немного подсластить хозяевам льда горечь от неудачного завершения сезона.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Айлендерс»

16.04.2025, Ср

02:30 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.75

Х - 4.30

П2 - 2.18

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Ю-Би-Эс Арена» (Элмонт, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Айлендерс»3250213-235
«Вашингтон»5032235-213

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

14.04.2025«Вашингтон»

1:4

«Коламбус»

12.04.2025«Коламбус»

7:0

«Вашингтон»

11.04.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Каролина»

06.04.2025«Айлендерс»

4:1

«Вашингтон»

05.04.2025«Вашингтон»

5:3

«Чикаго»

Последние пять матчей «Айлендерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

13.04.2025«Нью-Джерси»

0:1

«Айлендерс»

12.04.2025«Филадельфия»

4:3 Б

«Айлендерс»

11.04.2025«Айлендерс»

2:9

«Рейнджерс»

09.04.2025«Нэшвилл»

7:6 ОТ

«Айлендерс»

06.04.2025«Айлендерс»

4:1

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Айлендерс» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

06.04.2025«Айлендерс»

4:1

«Вашингтон»

29.11.2024«Вашингтон»

5:4 ОТ

«Айлендерс»

30.12.2023«Айлендерс»

5:1

«Вашингтон»

21.12.2023«Вашингтон»

3:2 ОТ

«Айлендерс»

12.11.2023«Айлендерс»

1:4

«Вашингтон»

Лидеры

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«Вашингтон»

Показатель

«Айлендерс»

Показатель

Бомбардир (очки)Строум78

Хорват

57

Снайпер (голы)Овечкин43

Ли

29

Ассистент (передачи)Строум52

Добсон

29

Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.48

Сорокин

2.75

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон8042623621283-226109
2. Торонто8040912226260-228104
3. Тампа-Бэй8040423526289-214100
4. Каролина8042503228259-22299
5. Флорида8037460429248-21398
6. Оттава8034912430233-22594
7. Нью-Джерси8036322532235-21389
8. Монреаль8029823731238-25988
9. Коламбус8028461833264-26785
10. Айлендерс8028523933222-25182
11. Детройт7928630735224-24981
12. Рейнджерс8033310736247-25281
13. Питтсбург8123916636238-29178
14. Баффало8028342538264-28177
15. Филадельфия8021663737233-27876
16. Бостон8126701839218-26775

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Протас, Чикран (все - травма)

«Айлендерс»: Варламов, Сорокин, Барзал (все - травма)

Прогноз на матч

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Турнирного интереса встреча в Элмонте не имеет. «Вашингтон» уже застолбил первое место в турнирной таблице Восточной конференции и ждет соперника в по первому раунде Кубка Стэнли, которым с большой долей вероятности станет «Монреаль». А вот «Айлендерс» не имеют даже теоретических шансов пробиться в плей-офф. Не помогла «Островитянам» даже выездная победа в последней встрече регулярки над «Нью-Джерси», а ведь еще несколько дней назад «Дьяволы» были прямыми конкурентами «Айлендерс».

Рекордный гол Овечкина случился именно в матче с «Островитянами». Ту шайбу пропустил Илья Сорокин, до этого, к слову, ни разу в карьере не позволявший Ови поражать сетку своих ворот. Лучший снайпер НХЛ всех времен по-братски поблагодарил соотечественника после финальной сирены, но отблагодарить в предстоящей игре голкипера капитан «Кэпиталз» не сможет. Сорокин, как и Семен Варламов, фигурирует в списке травмированных, так что место в воротах хозяев льда в среду скорее всего займет швед Маркус Хегберг.

Отсутствие спортивной мотивации перед первым вбрасыванием на «Ю-Би-Эс Арене» у каждого из соперников может привести к неожиданным результатам. Выкладываться в предстоящем матче у игроков «Вашингтона» нет необходимости. Выбираем победу хозяев льда, за которую предложен весьма солидный коэффициент.      

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Айлендерс» на победу в основное время коэффициентом 2.75. Вероятность успеха гостей котируется за 2.18. На ничью можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «Столичных» в списке травмированных не значится, а, значит, обязательно выйдет на лед. На счету форварда в текущем сезоне 71 (43+28) результативных баллов в 63-х играх. В предыдущей встрече (с «Коламбусом» - 1:4) лидер «Кэпиталз» забил единственный гол своей команды. 

Какие российские хоккеисты выступают за «Айлендерс»?

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Голкипер Семен Варламов травмирован и точно не сможет принять участие в матче. Не здоров и его соотечественник и коллега по вратарскому цеху Илья Соколов. В защите «Островитян» зрители увидят Александра Романова, а в атаке - Максима Цыплакова.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Даллас» - 6.00 

«Флорида» - 7.00

«Эдмонтон» - 9.00

Сыгравшая ставка на победу в плей-офф «Вашингтона» будет увеличена десятикратно. 

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