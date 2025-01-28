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28 января 12:17ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Рейнджерс - Каролина, 29 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Шестеркин и Панарин могут помочь «Вашингтону» Овечкина увеличить отрыв от «Каролины»
Руслан Ипполитов

 

В ночь со вторника на среду, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» примет на своем льду «Каролину». Начало встречи в 03:00 по Москве. Хозяевам в концовке регулярки предстоит ожесточенная борьба за попадание в плей-офф, но в этой встрече Артемий Панарин и его партнеры могут помочь и «Вашингтону». Именно «Харрикейнз» являются главными преследователями «Капиталз» в турнирной таблице Восточной конференции.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Рейнджерс»

29.01.2025, Ср

03:00 МСК

«Каролина Харрикейнз»

П1 - 2.90

Х - 4.30

П2 - 2.18

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)

 

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Форма команд

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История последних личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Рейнджерс»5027231-186
«Каролина»2750186-231

Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.01.2025«Рейнджерс»4:5«Колорадо»
24.01.2025«Рейнджерс»6:1«Филадельфия»
22.01.2025«Рейнджерс»5:0«Оттава»
20.01.2025«Монреаль»5:4 ОТ«Рейнджерс»
19.01.2025«Рейнджерс»1:0 Б«Коламбус»

Последние пять матчей «Каролины» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.01.2025«Айлендерс»

3:2 ОТ

«Каролина»

24.01.2025«Каролина»

7:4

«Коламбус»

22.01.2025«Даллас»

1:2

«Каролина»

21.01.2025«Чикаго»

3:4 ОТ

«Каролина»

18.01.2025«Каролина»

3:2

«Вегас»

Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.12.2024«Рейнджерс»1:3«Каролина»
28.11.2024«Каролина»4:3«Рейнджерс»
17.05.2024«Каролина»3:5«Рейнджерс»
14.05.2024«Рейнджерс»1:4«Каролина»
12.05.2024«Каролина»4:3«Рейнджерс»

Лидеры

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 «Рейнджерс»

Показатель

«Каролина»

Показатель
Бомбардир (очки)

Панарин

52Нечас46
Снайпер (голы)

Панарин

21Джарвис22
Ассистент (передачи)

Фокс

37Нечас34
Вратарь (коэфф. надежности)

Шестеркин

2.76Кочетков2.48

Турнирное положение

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Турнирная таблица Восточной конференции

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон4928502311171-11871
2. Каролина5026402216167-14064
3. Торонто5025500218154-14462
4. Нью-Джерси5225301518159-13362
5. Флорида5123240319167-15261
6. Оттава5020511320137-13656
7. Бостон5118701520139-15956
8. Тампа-Бэй4821411219171-13655
9. Коламбус5018241619169-16855
10. Монреаль4917522320150-16553
11. Детройт5020310521143-15653
12. Рейнджерс4922110421149-14852
13. Филадельфия5114633322153-17352
14. Айлендерс4816321620130-14149
15. Питтсбург5214514424151-19148
16. Баффало4914221426149-16941

Потери

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«Рейнджерс»:  нет потерь

«Каролина»: Какррье, Фаст, Джост, Рослович (все - травма)

Прогноз на матч

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В минувшем сезоне «Рейнджерс» выбили «Каролину» в четвертьфинале Кубка Стэнли по итогам шести матчей. С тех пор «Харрикейнз» сделали значительный шаг вперед. Если еще совсем недавно эксперты называли главным претендентом на победу в плей-офф-2025 «Эдмонтон», то теперь статус фаворита с «нефтяниками» делят парни из Роли.

«Рейнджерс» же проводят сезон крайне нестабильно. Факт выхода команды Питера Лавиолетта в плей-офф под большим вопросом. Букмекеры предрекают нью-йоркцам по итогам регулярного первенства место ниже восьмого в турнирной таблице востока и, соответственно, ранний уход в отпуск.

Артемий Панарин остается лидером «Рейнджерс», являясь лучшим снайпером и бомбардиром команды. Привычно надежен в воротах Игорь Шестеркин. Но шансы отпраздновать победу по итогам плей-офф у россиян из «Нью-Йорка» крайне малы, а вот выступающий за «Каролину» голкипер Петр Кочетков имеет все основания рассчитывать на завоевание трофея. Ставим на победу гостей в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Рейнджерс» эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.95. На ничью в основное время можно поставить за 4.20, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.12.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Артемий Панарин?

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Артемий Панарин - бесспорный лидер «Рейнджерс». Россиянин с заметным отрывом лидирует в списках лучших снайперов и бомбардиров клуба. Можно не сомневаться, что и в игре с «Каролиной» форвард получит свою львиную долю игрового времени от тренерского штаба.

Выйдут ли «Рейнджерс» и «Каролина» в плей-офф?

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«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции и признается аналитиками одним из главных претендентов на победу в финале Кубка Стэнли. Букмекеры не сомневаются, что «Харрикейнз» займут одно из первых восьми мест на Востоке и квалифицируются в плей-офф. Заключить пари на выход «Каролины» можно за скромные 1.01.

Кубковые перспективы «Рейнджерс» не столь очевидны. Эксперты оценивают шансы Панарина и партнеров сразиться за почетный трофей коэффициентом 2.25, предлагая 1.65 за пролет нью-йоркцев мимо плей-офф.

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 7.00

«Каролина» - 7.00

«Флорида» - 10.50

На победу в плей-офф «Рейнджерс» можно поставить с коэффициентом 40.00. 

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