Рейнджерс - Каролина, 29 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В минувшем сезоне «Рейнджерс» выбили «Каролину» в четвертьфинале Кубка Стэнли по итогам шести матчей. С тех пор «Харрикейнз» сделали значительный шаг вперед. Если еще совсем недавно эксперты называли главным претендентом на победу в плей-офф-2025 «Эдмонтон», то теперь статус фаворита с «нефтяниками» делят парни из Роли.

«Рейнджерс» же проводят сезон крайне нестабильно. Факт выхода команды Питера Лавиолетта в плей-офф под большим вопросом. Букмекеры предрекают нью-йоркцам по итогам регулярного первенства место ниже восьмого в турнирной таблице востока и, соответственно, ранний уход в отпуск.

Артемий Панарин остается лидером «Рейнджерс», являясь лучшим снайпером и бомбардиром команды. Привычно надежен в воротах Игорь Шестеркин. Но шансы отпраздновать победу по итогам плей-офф у россиян из «Нью-Йорка» крайне малы, а вот выступающий за «Каролину» голкипер Петр Кочетков имеет все основания рассчитывать на завоевание трофея. Ставим на победу гостей в основное время.