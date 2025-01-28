Рейнджерс - Каролина, 29 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь со вторника на среду, 29 января, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» примет на своем льду «Каролину». Начало встречи в 03:00 по Москве. Хозяевам в концовке регулярки предстоит ожесточенная борьба за попадание в плей-офф, но в этой встрече Артемий Панарин и его партнеры могут помочь и «Вашингтону». Именно «Харрикейнз» являются главными преследователями «Капиталз» в турнирной таблице Восточной конференции.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
29.01.2025, Ср
03:00 МСК
«Каролина Харрикейнз»
|П1 - 2.90
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)
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История последних личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Рейнджерс»
|50
|27
|231-186
|«Каролина»
|27
|50
|186-231
Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.01.2025
|«Рейнджерс»
|4:5
|«Колорадо»
|24.01.2025
|«Рейнджерс»
|6:1
|«Филадельфия»
|22.01.2025
|«Рейнджерс»
|5:0
|«Оттава»
|20.01.2025
|«Монреаль»
|5:4 ОТ
|«Рейнджерс»
|19.01.2025
|«Рейнджерс»
|1:0 Б
|«Коламбус»
Последние пять матчей «Каролины» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.01.2025
|«Айлендерс»
3:2 ОТ
«Каролина»
|24.01.2025
|«Каролина»
7:4
«Коламбус»
|22.01.2025
|«Даллас»
1:2
«Каролина»
|21.01.2025
|«Чикаго»
3:4 ОТ
«Каролина»
|18.01.2025
|«Каролина»
3:2
«Вегас»
Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.12.2024
|«Рейнджерс»
|1:3
|«Каролина»
|28.11.2024
|«Каролина»
|4:3
|«Рейнджерс»
|17.05.2024
|«Каролина»
|3:5
|«Рейнджерс»
|14.05.2024
|«Рейнджерс»
|1:4
|«Каролина»
|12.05.2024
|«Каролина»
|4:3
|«Рейнджерс»
|«Рейнджерс»
Показатель
«Каролина»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
Панарин
|52
|Нечас
|46
|Снайпер (голы)
Панарин
|21
|Джарвис
|22
|Ассистент (передачи)
Фокс
|37
|Нечас
|34
|Вратарь (коэфф. надежности)
Шестеркин
|2.76
|Кочетков
|2.48
Турнирная таблица Восточной конференции
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|49
|28
|5
|0
|2
|3
|11
|171-118
|71
|2. Каролина
|50
|26
|4
|0
|2
|2
|16
|167-140
|64
|3. Торонто
|50
|25
|5
|0
|0
|2
|18
|154-144
|62
|4. Нью-Джерси
|52
|25
|3
|0
|1
|5
|18
|159-133
|62
|5. Флорида
|51
|23
|2
|4
|0
|3
|19
|167-152
|61
|6. Оттава
|50
|20
|5
|1
|1
|3
|20
|137-136
|56
|7. Бостон
|51
|18
|7
|0
|1
|5
|20
|139-159
|56
|8. Тампа-Бэй
|48
|21
|4
|1
|1
|2
|19
|171-136
|55
|9. Коламбус
|50
|18
|2
|4
|1
|6
|19
|169-168
|55
|10. Монреаль
|49
|17
|5
|2
|2
|3
|20
|150-165
|53
|11. Детройт
|50
|20
|3
|1
|0
|5
|21
|143-156
|53
|12. Рейнджерс
|49
|22
|1
|1
|0
|4
|21
|149-148
|52
|13. Филадельфия
|51
|14
|6
|3
|3
|3
|22
|153-173
|52
|14. Айлендерс
|48
|16
|3
|2
|1
|6
|20
|130-141
|49
|15. Питтсбург
|52
|14
|5
|1
|4
|4
|24
|151-191
|48
|16. Баффало
|49
|14
|2
|2
|1
|4
|26
|149-169
|41
«Рейнджерс»: нет потерь
«Каролина»: Какррье, Фаст, Джост, Рослович (все - травма)
В минувшем сезоне «Рейнджерс» выбили «Каролину» в четвертьфинале Кубка Стэнли по итогам шести матчей. С тех пор «Харрикейнз» сделали значительный шаг вперед. Если еще совсем недавно эксперты называли главным претендентом на победу в плей-офф-2025 «Эдмонтон», то теперь статус фаворита с «нефтяниками» делят парни из Роли.
«Рейнджерс» же проводят сезон крайне нестабильно. Факт выхода команды Питера Лавиолетта в плей-офф под большим вопросом. Букмекеры предрекают нью-йоркцам по итогам регулярного первенства место ниже восьмого в турнирной таблице востока и, соответственно, ранний уход в отпуск.
Артемий Панарин остается лидером «Рейнджерс», являясь лучшим снайпером и бомбардиром команды. Привычно надежен в воротах Игорь Шестеркин. Но шансы отпраздновать победу по итогам плей-офф у россиян из «Нью-Йорка» крайне малы, а вот выступающий за «Каролину» голкипер Петр Кочетков имеет все основания рассчитывать на завоевание трофея. Ставим на победу гостей в основное время.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вероятность победы «Рейнджерс» эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.95. На ничью в основное время можно поставить за 4.20, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.12.
Артемий Панарин - бесспорный лидер «Рейнджерс». Россиянин с заметным отрывом лидирует в списках лучших снайперов и бомбардиров клуба. Можно не сомневаться, что и в игре с «Каролиной» форвард получит свою львиную долю игрового времени от тренерского штаба.
«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции и признается аналитиками одним из главных претендентов на победу в финале Кубка Стэнли. Букмекеры не сомневаются, что «Харрикейнз» займут одно из первых восьми мест на Востоке и квалифицируются в плей-офф. Заключить пари на выход «Каролины» можно за скромные 1.01.
Кубковые перспективы «Рейнджерс» не столь очевидны. Эксперты оценивают шансы Панарина и партнеров сразиться за почетный трофей коэффициентом 2.25, предлагая 1.65 за пролет нью-йоркцев мимо плей-офф.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 7.00
«Каролина» - 7.00
«Флорида» - 10.50
На победу в плей-офф «Рейнджерс» можно поставить с коэффициентом 40.00.
Партнерский проект