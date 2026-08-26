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Ахмат - Крылья Советов: прогноз и ставка на 29 августа

Обновлено:
29 августа в рамках очередного тура российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» на своем поле примет самарские «Крылья Советов»!
Валентин Васильев

«Ахмат» подходит к матчу в статусе фаворита, демонстрируя уверенную игру на родном стадионе «Ахмат Арена». Грозненцы не проигрывают в 8 из 10 последних домашних матчей, что говорит о серьезной крепости их обороны. В текущем сезоне команда делает ставку на прагматичный футбол, редко позволяя соперникам создавать много опасных моментов у своих ворот, и имеет преимущество в очных встречах, не проигрывая в 7 из 9 последних игр против самарцев.

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«Крылья Советов» в этом сезоне показывают нестабильную игру, чередуя яркие всплески с периодами спада. Недавно команда одержала важную победу, разгромив «Акрон» 3:0, что добавило оптимизма болельщикам. Однако в гостевых матчах самарцы часто сталкиваются с проблемами в организации атакующих действий, пропуская контратаки соперника. У «крылышек» постоянно возникают трудности в играх на выезде против физически мощных команд.

Обе команды в текущем чемпионате демонстрируют склонность к осторожному футболу. Календарь не щадит никого, и в такой ситуации «Крылья» все чаще предпочитают играть от обороны, особенно в Грозном, делая ставку на стандартные положения и быстрые переходы в атаку.

Букмекерская контора «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.80 на победу хозяев поля, что отражает их статус фаворита. Ничья оценивается коэффициентом 3.70, а успех гостей — 4.50. Учитывая домашнюю статистику «Ахмата» и текущую форму команд, наиболее точным выглядит исход «Ахмат не проиграет» с нулевой форой Ф1(0) за 1.35.

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