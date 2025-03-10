Акрон - Спартак, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

«Акрон» еще по итогам группового этапа переместился из верхней половины турнирной сетки в нижнюю и уже успех преодолеть одно препятствие в Пути регионов в лице «Шинника». «Спартак» дважды уступил «Ростову» в четвертьфиналу Пути РПЛ и оказался в этой же компании. Больше права на ошибку в турнире нет ни у одних, ни у других. Проигравший покинет Кубок.

Для молодого тольяттинского клуба приезд «народной команды» - грандиозное событие. Кто бы ни вышел на поле у Заурбека Тедеева, настрой у хозяев будет максимальный. «Спартак» был и остается мощным раздражителем для любого соперника. А москвичей на этой неделе ждет один из ключевых матчей сезона - против «Зенита». От его исхода напрямую зависят чемпионские перспективы красно-белых. Разумеется, Деян Станкович не станет играть в поддавки с «Акроном», но основные силы наверняка прибережет. Заодно обеспечит практикой тех, кому ее не хватает.

Широкая ротация у гостей повышает шансы на успех хозяев. В Тольятти еще помнят сенсационную победу местной команды над спартаковцами двухлетней давности. С тех пор «Акрон» точно не стал слабее - наоборот, во всех отношениях вырос. Так что игра намечается боевая и обоюдоострая. Наш прогноз: обе команды забьют.