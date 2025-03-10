Акрон - Спартак, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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FONBET Кубок России по футболу возвращается вслед за Премьер-лигой. Еще недавно встреча «Акрона» со «Спартаком» не вызвала бы повышенного ажиотажа у болельщиков. Сегодня это самая интригующая пара в нижней половине сетки. Лучший бомбардир национального футбола Артем Дзюба против родного клуба - уже один этот сюжет заслуживает внимание. Не менее интересно, как красно-белые отреагируют на первое поражение за долгое время. Анализируем встречу в Самаре сквозь призму различных трендов и котировок легальных букмекерских контору.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Акрон» (Тольятти)
12.03.2025, Ср
16:00 МСК
«Спартак» (Москва)
|П1 - 6.10
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|0
|1
|2-5
|«Спартак»
|1
|0
|1
|5-2
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Крылья Советов»
0:2
«Акрон»
РПЛ
|01.03.2025
|«Пари НН»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|22.02.2025
|«Акрон»
2:4
«Урал»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|09.02.2025
|«Акрон»
1:0
«Чжэцзян»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Рубин»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|24.02.2025
|«Спартак»
2:1
«Насаф»
Товарищеский матч
|20.02.2025
|«Спартак»
2:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Спартак»
0:3
«Зенит»
Winline Кубок РПЛ
Последние игры «Акрона» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Спартак»
4:0
«Акрон»
РПЛ
|08.07.2023
|«Спартак»
0:2
«Акрон»
Товарищеский матч
|08.07.2023
|«Спартак»
1:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|19.04.2023
|«Акрон»
2:1
«Спартак»
Кубок России
Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025. 19:00. «Динамо» Мх – «Локомотив»
11.03.2025. 20:00. «Краснодар» – «Ахмат»
12.03.2025. 16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025. 16:00. «Акрон» – «Спартак»
Путь РПЛ. 1/2 финала
Первые матчи
12.03.2025. 18:15. «Ростов» – «Зенит»
12.03.2025. 20:30. ЦСКА – «Динамо» М
Ответные матчи
16.04.2025. 15:00. «Зенит» – «Ростов»
16.04.2025. 15:00. «Динамо» М – ЦСКА
«Акрон» еще по итогам группового этапа переместился из верхней половины турнирной сетки в нижнюю и уже успех преодолеть одно препятствие в Пути регионов в лице «Шинника». «Спартак» дважды уступил «Ростову» в четвертьфиналу Пути РПЛ и оказался в этой же компании. Больше права на ошибку в турнире нет ни у одних, ни у других. Проигравший покинет Кубок.
Для молодого тольяттинского клуба приезд «народной команды» - грандиозное событие. Кто бы ни вышел на поле у Заурбека Тедеева, настрой у хозяев будет максимальный. «Спартак» был и остается мощным раздражителем для любого соперника. А москвичей на этой неделе ждет один из ключевых матчей сезона - против «Зенита». От его исхода напрямую зависят чемпионские перспективы красно-белых. Разумеется, Деян Станкович не станет играть в поддавки с «Акроном», но основные силы наверняка прибережет. Заодно обеспечит практикой тех, кому ее не хватает.
Широкая ротация у гостей повышает шансы на успех хозяев. В Тольятти еще помнят сенсационную победу местной команды над спартаковцами двухлетней давности. С тех пор «Акрон» точно не стал слабее - наоборот, во всех отношениях вырос. Так что игра намечается боевая и обоюдоострая. Наш прогноз: обе команды забьют.
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В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Бакаев (травма)
«Спартак»: Умяров (дисквалификация), Игнатов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Спартак»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|1. Волков
|1. Помазун
|Вратарь
|Защитник
|26. Эшковал
|82. Хлусевич
|Защитник
|Защитник
|22. Неделчару
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|77. Савичев
|4. Дуарте
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|29. Мангаш
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|68. Литвинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|47. Зобнин
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|35. Мартинс
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Галоян
|7. Солари
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Дмитриев
|19. Медина
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Хубулов
|11. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Деян Станкович
|Главный тренер
БК FONBET обещает бетторам шестикратный выигрыш в случае успеха хозяев поля. Коэффициент на победу гостей в четыре раза ниже - 1.55. На ничью предлагается поставить за 4.40.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на победу спартаковцев со счетом 2:0.
Игру можно посмотреть как в телевизионном эфире «Матч ТВ», так и онлайн - на сайте канала и на Sportbox.ru.
Гол в ворота «Крыльев Советов» стал 234-м для Артема в официальных состязаниях и позволил выйти на чистое первое место в рейтинге лучших бомбардиров российского футбола (учитываются все забитые мячи в официальных матчах).
Согласно сетке розыгрыша, лучшая команда из этой пары сразится с «Краснодаром» или «Ахматом».
ПРОГНОЗ НА МАТЧ «КРАСНОДАР» - «АХМАТ»
В топе фаворитов нынешнего розыгрыша красно-белые пока не входят даже в пятерку. Главным претендентом на трофей аналитики считают «Зенит» (коэффициент на победу - 2.60). Вероятность триумфа команды Станковича оценивается котировкой 12.00.
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