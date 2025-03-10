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10 марта 5:15ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Акрон - Спартак, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

И снова Дзюба против «Спартака»
Валентин Васильев

FONBET Кубок России по футболу возвращается вслед за Премьер-лигой. Еще недавно встреча «Акрона» со «Спартаком» не вызвала бы повышенного ажиотажа у болельщиков. Сегодня это самая интригующая пара в нижней половине сетки. Лучший бомбардир национального футбола Артем Дзюба против родного клуба - уже один этот сюжет заслуживает внимание.  Не менее интересно, как красно-белые отреагируют на первое поражение за долгое время. Анализируем встречу в Самаре сквозь призму различных трендов и котировок легальных букмекерских контору. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

12.03.2025, Ср

16:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 6.10

Х - 4.40

П2 - 1.55

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 1012-5
«Спартак» 1015-2

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Крылья Советов»

0:2

«Акрон»

РПЛ

01.03.2025«Пари НН»

2:1

«Акрон»

РПЛ

22.02.2025«Акрон»

2:4

«Урал»

Товарищеский матч

18.02.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

09.02.2025«Акрон»

1:0

«Чжэцзян»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Рубин»

2:1

«Спартак»

 РПЛ

02.03.2025«Спартак»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

24.02.2025«Спартак»

2:1

«Насаф»

Товарищеский матч

20.02.2025«Спартак»

2:1

«Торпедо»

Товарищеский матч

11.02.2025«Спартак»

0:3

«Зенит» 

Winline Кубок РПЛ

Последние игры «Акрона» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Спартак»

4:0

«Акрон»

РПЛ

08.07.2023«Спартак»

0:2

«Акрон»

Товарищеский матч

08.07.2023«Спартак»

1:1

«Акрон»

Товарищеский матч

19.04.2023«Акрон»

2:1

«Спартак»

Кубок России

Календарь игр

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 Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025.  19:00. «Динамо»  Мх – «Локомотив»
11.03.2025.  20:00. «Краснодар» – «Ахмат»  
12.03.2025.  16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025.  16:00. «Акрон» – «Спартак»

Путь РПЛ. 1/2 финала  
Первые матчи
12.03.2025.  18:15. «Ростов» – «Зенит»  
12.03.2025.  20:30. ЦСКА – «Динамо» М

Ответные матчи
16.04.2025.  15:00. «Зенит» – «Ростов»  
16.04.2025.  15:00. «Динамо» М – ЦСКА

Прогноз на матч

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«Акрон» еще по итогам группового этапа переместился из верхней половины турнирной сетки в нижнюю и уже успех преодолеть одно препятствие в Пути регионов в лице «Шинника». «Спартак» дважды уступил «Ростову» в четвертьфиналу Пути РПЛ и оказался в этой же компании. Больше права на ошибку в турнире нет ни у одних, ни у других. Проигравший покинет Кубок. 

Для молодого тольяттинского клуба приезд «народной команды» - грандиозное событие. Кто бы ни вышел на поле у Заурбека Тедеева, настрой у хозяев будет максимальный. «Спартак» был и остается мощным раздражителем для любого соперника. А москвичей на этой неделе ждет один из ключевых матчей сезона - против «Зенита». От его исхода напрямую зависят чемпионские перспективы красно-белых. Разумеется, Деян Станкович не станет играть в поддавки с «Акроном», но основные силы наверняка прибережет. Заодно обеспечит практикой тех, кому ее не хватает. 

Широкая ротация у гостей повышает шансы на успех хозяев. В Тольятти еще помнят сенсационную победу местной команды над спартаковцами  двухлетней давности. С тех пор «Акрон» точно не стал слабее - наоборот, во всех отношениях вырос. Так что игра намечается боевая и обоюдоострая. Наш прогноз: обе команды забьют. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Акрон»: Бакаев (травма)

«Спартак»: Умяров (дисквалификация), Игнатов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Спартак»:

Позиция«Акрон»«Спартак»Позиция
Вратарь1. Волков1. ПомазунВратарь
Защитник26. Эшковал82. ХлусевичЗащитник
Защитник22. Неделчару23. ЧерновЗащитник
Защитник77. Савичев4. ДуартеЗащитник
Защитник21. Фернандес29. МангашЗащитник
Полузащитник5. Джурасович68. ЛитвиновПолузащитник
Полузащитник 6. Кузьмин47. ЗобнинПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац35. МартинсПолузащитник
Полузащитник20. Галоян7. СолариПолузащитник
Полузащитник69. Дмитриев19. МединаПолузащитник
Нападающий14. Хубулов11. ГарсияНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК FONBET обещает бетторам шестикратный выигрыш в случае успеха хозяев поля. Коэффициент на победу гостей в четыре раза ниже - 1.55. На ничью предлагается поставить за 4.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Акрон» - «Спартак»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на победу спартаковцев со счетом 2:0.

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Спартак»?

Игру можно посмотреть как в телевизионном эфире «Матч ТВ», так и онлайн - на сайте канала и на Sportbox.ru.

Сколько голов у Дзюбы?

Гол в ворота «Крыльев Советов» стал 234-м для Артема в официальных состязаниях и позволил выйти на чистое первое место в рейтинге лучших бомбардиров российского футбола (учитываются все забитые мячи в официальных матчах).

С кем сыграет победитель матча  «Акрон» - «Спартак»?

Согласно сетке розыгрыша, лучшая команда из этой пары сразится с  «Краснодаром» или «Ахматом».

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «КРАСНОДАР» - «АХМАТ»

«Спартак» выиграет Кубок России?

В топе фаворитов нынешнего розыгрыша красно-белые пока не входят даже в пятерку. Главным претендентом на трофей аналитики считают «Зенит» (коэффициент на победу - 2.60). Вероятность триумфа команды Станковича оценивается котировкой 12.00. 

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