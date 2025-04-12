Аталанта — Болонья, 13 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В начале февраля «Болонья» выбила «Аталанту» на четвертьфинальной стадии Кубка Италии. Рациональная и дисциплинированная команда Виченцо Итальяно является довольно неудобным для бергамцев, что подтверждает и статистика личных встреч. Из пяти последних матчей этих соперников четыре выиграла «Болонья», позволив противнику забить лишь два мяча за 450 минут игрового времени без учета компенсированных минут.

5-матчевая победная серия болонцев в национальном первенстве прервалась в предыдущем туре, когда «красно-черные» разошлись миром с «Наполи», что вряд ли испортило настроение игрокам и болельщикам команды Итальяно. В 2025-м году «Болонья» уступила в Серии А лишь однажды, сенсационно проиграв на выезде безнадежной «Парме». Добавляет вистов и положительных эмоций болонцам и выступление в Кубке Италии, где они уже добрались до полуфинальной стадии, в которой в первом матче разгромили в гостях «Эмполи».

«Аталанта» временами демонстрирует замечательный футбол, возможно, лучший в итальянском чемпионате. Но стабильности и запаса прочности команде Гасперини не хватает. Возможно, дело кроется в плоскости психологии, и бергамцы элементарно не готовы стать чемпионами. Объективной причиной периодических сбоев является и обилие травм - лазарет «Аталанты» всегда полон.

На своем поле подопечные Гасперини по идее должны быть фаворитами, но ставить против сегодняшней «Болоньи» рука не поднимается. Как и не хочется делать ставку на поражение «Аталанты». Цена очков во встрече 3-й и 4-й команд Серии А предельно высока. Н кону не только медали, но и путевки в Лигу чемпионов. Ксли соперники изберут осторожную тактику на предстоящую игру, это вряд ли кого-то удивит. Остается ничья, за которую букмекер традиционно предлагает заманчивый коэффициент. На ней и остановим свой выбор.