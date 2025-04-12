Аталанта — Болонья, 13 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В одной из центральных встреч 32-го тура чемпионата Италии станет матч в Бергамо, где местная «Аталанта» сыграет с «Болоньей». Обе команды входят в квартет сильнейших Серии А и по итогам первенства рассчитывают получить медали и путевки в Лигу чемпионов. Разбираемся в предматчевых раскладах перед стартовым свистком на стадионе «Джевисс».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аталанта» (Бергамо)
13.04.2024, Вс
13:30 МСК
«Болонья» (Болонья)
|П1 - 2.02
Турнир: Серия А, 32-й тур
Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный арбитр: Маурицио Мариани
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|45
|35
|47
|149-154
|«Болонья»
|47
|35
|45
|154-149
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Аталанта»
0:1
«Лацио»
Серия А
|30.03.2025
|«Фиорентина»
1:0
«Аталанта»
Серия А
|16.03.2025
|«Аталанта»
0:2
«Интер»
Серия А
|09.03.2025
|«Ювентус»
0:4
«Аталанта»
Серия А
|01.03.2025
|«Аталанта»
0:0
«Венеция»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.04.2025
|«Болонья»
1:1
«Наполи»
Серия А
|01.04.2025
|«Эмполи»
0:3
«Болонья»
Кубок Италии
|29.03.2025
|«Венеция»
0:1
«Болонья»
Серия А
|16.03.2025
|«Болонья»
5:0
«Лацио»
Серия А
|09.03.2025
|«Верона»
1:2
«Болонья»
Серия А
Последние пять матчей «Аталанты» и «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2025
|«Аталанта»
0:1
«Болонья»
Кубок Италии
|28.09.2024
|«Болонья»
1:1
«Аталанта»
Серия А
|03.03.2024
|«Аталанта»
1:2
«Болонья»
Серия А
|23.12.2023
|«Болонья»
1:0
«Аталанта»
Серия А
|08.04.2023
|«Аталанта»
0:2
«Болонья»
Серия А
Перед 32-м туром «Аталанта» расположилась на 3-й строчке, а «Болонья» - на 4-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|31
|20
|8
|3
|69-30
|68
|2. Наполи
|31
|19
|8
|4
|48-25
|65
|3. Аталанта
|31
|17
|7
|7
|63-30
|58
|4. Болонья
|31
|15
|12
|4
|51-35
|57
|5. Ювентус
|31
|14
|14
|3
|47-29
|56
|6. Лацио
|31
|16
|7
|8
|52-42
|55
|7. Рома
|31
|15
|8
|8
|46-31
|53
|8. Фиорентина
|31
|15
|7
|9
|49-32
|52
|9. Милан
|31
|13
|9
|9
|47-37
|48
|10. Торино
|31
|9
|13
|9
|36-36
|40
|11. Удинезе
|31
|11
|7
|13
|36-42
|40
|12. Дженоа
|31
|9
|11
|11
|29-38
|38
|13. Комо
|31
|8
|9
|14
|39-48
|33
|14. Верона
|31
|9
|4
|18
|30-59
|31
|15. Кальяри
|31
|7
|9
|15
|31-44
|30
|16. Парма
|31
|5
|12
|14
|37-51
|27
|17. Лечче
|31
|6
|8
|17
|22-50
|26
|18. Эмполи
|31
|4
|12
|15
|24-47
|24
|19. Венеция
|31
|3
|12
|16
|24-44
|21
|20. Монца
|31
|2
|9
|20
|25-55
|15
В начале февраля «Болонья» выбила «Аталанту» на четвертьфинальной стадии Кубка Италии. Рациональная и дисциплинированная команда Виченцо Итальяно является довольно неудобным для бергамцев, что подтверждает и статистика личных встреч. Из пяти последних матчей этих соперников четыре выиграла «Болонья», позволив противнику забить лишь два мяча за 450 минут игрового времени без учета компенсированных минут.
5-матчевая победная серия болонцев в национальном первенстве прервалась в предыдущем туре, когда «красно-черные» разошлись миром с «Наполи», что вряд ли испортило настроение игрокам и болельщикам команды Итальяно. В 2025-м году «Болонья» уступила в Серии А лишь однажды, сенсационно проиграв на выезде безнадежной «Парме». Добавляет вистов и положительных эмоций болонцам и выступление в Кубке Италии, где они уже добрались до полуфинальной стадии, в которой в первом матче разгромили в гостях «Эмполи».
«Аталанта» временами демонстрирует замечательный футбол, возможно, лучший в итальянском чемпионате. Но стабильности и запаса прочности команде Гасперини не хватает. Возможно, дело кроется в плоскости психологии, и бергамцы элементарно не готовы стать чемпионами. Объективной причиной периодических сбоев является и обилие травм - лазарет «Аталанты» всегда полон.
На своем поле подопечные Гасперини по идее должны быть фаворитами, но ставить против сегодняшней «Болоньи» рука не поднимается. Как и не хочется делать ставку на поражение «Аталанты». Цена очков во встрече 3-й и 4-й команд Серии А предельно высока. Н кону не только медали, но и путевки в Лигу чемпионов. Ксли соперники изберут осторожную тактику на предстоящую игру, это вряд ли кого-то удивит. Остается ничья, за которую букмекер традиционно предлагает заманчивый коэффициент. На ней и остановим свой выбор.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Бергамо в прямом эфире. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.
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|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
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Потери
«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка, Пош, Палестра, Толой, Де Кателаре (все - травма)
«Болонья»: Калабрия, Фергюсон, Скорупски (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Болонья»:
|Позиция
|«Аталанта»
«Болонья»
Позиция
|Вратарь
|28. Патрисиу
34. Равалья
Вратарь
|Защитник
|4. Хин
33. Миранда
Защитник
|Защитник
|19. Джимсити
26. Лукуми
Защитник
|Защитник
|23. Колашинац
31. Бекема
Защитник
|Защитник
|44. Брешианини
22. Ликояннис
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Де Рон
80. Фаббьян
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Куадрадо
8. Фройлер
Полузащитник
|Полузащитник
|77. Дзаппакоста
18. Побега
Полузащитник
|Полузащитник
|70. Мальдини
11. Ндой
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Самарджич
30. Домингес
Нападающий
|Нападающий
|11. Лукман
24. Даллинга
Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Winline удвоит номинал успешной ставки на победу хозяев. Коэффициент на победу гостей - солидные 3.75. Ничья котируется за 3.45.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.60.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Бергамо в прямом эфире. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Игры этих соперников крайне редко выдаются результативными. На ТБ 2.5 зафиксирован кэф 1.99. ТМ 2.5 идет за 1.81.
Партнерский проект