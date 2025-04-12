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11 апреля 14:53ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Аталанта — Болонья, 13 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Заруба претендентов на медали
Руслан Ипполитов

В одной из центральных встреч 32-го тура чемпионата Италии станет матч в Бергамо, где местная «Аталанта»  сыграет с «Болоньей».  Обе команды входят в квартет сильнейших Серии А и по итогам первенства рассчитывают получить медали и путевки в Лигу чемпионов. Разбираемся в предматчевых раскладах перед стартовым свистком на стадионе «Джевисс». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо)

13.04.2024, Вс

13:30 МСК

«Болонья» (Болонья)

П1 - 2.02

Х - 3.45

П2 - 3.75

Турнир:  Серия А, 32-й тур

Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Аталанта» 453547149-154
«Болонья»473545154-149

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Аталанта»

0:1

«Лацио»

Серия А

30.03.2025«Фиорентина»

1:0

«Аталанта»

Серия А

16.03.2025«Аталанта»

0:2

«Интер»

Серия А

09.03.2025«Ювентус»

0:4

«Аталанта»

Серия А

01.03.2025«Аталанта»

0:0

«Венеция»

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.04.2025«Болонья»

1:1

«Наполи»

Серия А

01.04.2025«Эмполи»

0:3

«Болонья»

Кубок Италии

29.03.2025«Венеция»

0:1

«Болонья»

Серия А

16.03.2025«Болонья»

5:0

«Лацио»

Серия А

09.03.2025«Верона»

1:2

«Болонья»

Серия А

Последние пять матчей «Аталанты» и «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2025«Аталанта»

0:1

«Болонья»

Кубок Италии

28.09.2024«Болонья»

1:1

«Аталанта»

Серия А

03.03.2024«Аталанта»

1:2

«Болонья»

Серия А

23.12.2023«Болонья»

1:0

«Аталанта»

Серия А

08.04.2023«Аталанта»

0:2

«Болонья»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 32-м туром «Аталанта» расположилась на 3-й строчке, а «Болонья» - на 4-й.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер31208369-3068
2. Наполи31198448-2565
3. Аталанта31177763-3058
4. Болонья311512451-3557
5. Ювентус311414347-2956
6. Лацио31167852-4255
7. Рома31158846-3153
8. Фиорентина31157949-3252
9. Милан31139947-3748
10. Торино31913936-3640
11. Удинезе311171336-4240
12. Дженоа319111129-3838
13. Комо31891439-4833
14. Верона31941830-5931
15. Кальяри31791531-4430
16. Парма315121437-5127
17. Лечче31681722-5026
18. Эмполи314121524-4724
19. Венеция313121624-4421
20. Монца31292025-5515

Прогноз на матч

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В начале февраля «Болонья» выбила «Аталанту» на четвертьфинальной стадии Кубка Италии. Рациональная и дисциплинированная команда Виченцо Итальяно является довольно неудобным для бергамцев, что подтверждает и статистика личных встреч. Из пяти последних матчей этих соперников четыре выиграла «Болонья», позволив противнику забить лишь два мяча за 450 минут игрового времени без учета компенсированных минут. 

5-матчевая победная серия болонцев в национальном первенстве прервалась в предыдущем туре, когда «красно-черные» разошлись миром с «Наполи», что вряд ли испортило настроение игрокам и болельщикам команды Итальяно. В 2025-м году «Болонья» уступила в Серии А лишь однажды, сенсационно проиграв на выезде безнадежной «Парме». Добавляет вистов и положительных эмоций болонцам и выступление в Кубке Италии, где они уже добрались до полуфинальной стадии, в которой в первом матче разгромили в гостях «Эмполи».

«Аталанта» временами демонстрирует замечательный футбол, возможно, лучший в итальянском чемпионате. Но стабильности и запаса прочности команде Гасперини не хватает. Возможно, дело кроется в плоскости психологии, и бергамцы элементарно не готовы стать чемпионами. Объективной причиной периодических сбоев является и обилие травм - лазарет «Аталанты» всегда полон.

На своем поле подопечные Гасперини по идее должны быть фаворитами, но ставить против сегодняшней «Болоньи» рука не поднимается. Как и не хочется делать ставку на поражение «Аталанты». Цена очков во встрече 3-й и 4-й команд Серии А предельно высока. Н кону не только медали, но и путевки в Лигу чемпионов. Ксли соперники изберут осторожную тактику на предстоящую игру, это вряд ли кого-то удивит. Остается ничья, за которую букмекер традиционно предлагает заманчивый коэффициент. На ней и остановим свой выбор. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Бергамо в прямом эфире. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка, Пош, Палестра, Толой, Де Кателаре (все - травма)

«Болонья»: Калабрия, Фергюсон, Скорупски (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Болонья»:

Позиция«Аталанта»

«Болонья»

Позиция

Вратарь28. Патрисиу

34. Равалья

Вратарь

Защитник4. Хин

33. Миранда

Защитник

Защитник19. Джимсити

26. Лукуми

Защитник

Защитник23. Колашинац

31. Бекема

Защитник

Защитник44. Брешианини

22. Ликояннис

Полузащитник

Полузащитник15. Де Рон

80. Фаббьян

Полузащитник

Полузащитник 7. Куадрадо

8. Фройлер 

Полузащитник 

Полузащитник 77. Дзаппакоста

18. Побега

Полузащитник

Полузащитник 70. Мальдини

11. Ндой

Полузащитник

Полузащитник 24. Самарджич

30. Домингес

Нападающий

Нападающий11. Лукман

24. Даллинга

Нападающий

Главный тренерДжан Пьеро Гасперини

Винченцо Итальяно

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline удвоит номинал успешной ставки на победу хозяев. Коэффициент на победу гостей - солидные 3.75. Ничья котируется за 3.45.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Аталанта» - «Болонья»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 5.60.

Где смотреть бесплатно матч «Аталанта» - «Болонья»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Бергамо в прямом эфире. Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах. Следить за ходом игры можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Аталанта» - «Болонья»?

Игры этих соперников крайне редко выдаются результативными. На ТБ 2.5 зафиксирован кэф 1.99. ТМ 2.5 идет за 1.81.

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