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10 марта 15:00ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Атлетико - Реал Мадрид, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Битва испанских грандов продолжается
Валентин Васильев

«Атлетико» - «Реал» - классика испанского футбола. На этой неделе нас ждет очередной раунд великого мадридского дерби. На кону - путевка в четвертьфинал Лиги чемпионов. Хватит ли действующему обладателю трофея минимального задела, сделанного дома неделю назад? В поиске ответа обратимся к статистике и раскладам экспертов в мире беттинга.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид, Испания) 

12.03.2025, Ср
23:00 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания)

П1 - 2.55

Х - 3.50

П2 - 2.70

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: «Сивитас Метрополитано»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»5762116293-388
«Реал»1166257388-293

Последние пять игр «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Хетафе»

2:1

«Атлетико»

Примера

04.03.2025«Реал»

2:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

01.03.2025«Атлетико»

1:0

«Атлетик»

Примера

25.02.2025«Атлетико»

4:4

«Барселона»

Кубок Испании

22.02.2025«Валенсия»

0:3

«Атлетико»

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Примера

04.03.2025«Реал»

2:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

01.03.2025«Бетис»

2:1

«Реал»

Примера

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

23.02.2025«Реал»

2:0

«Жирона»

Примера

Последние пять матчей «Реала» и «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.03.2025«Реал»

2:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

08.02.2025«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

29.09.2024«Атлетико»

1:1

«Реал»

Примера

04.02.2024«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

18.01.2024«Атлетико»

4:2 д. в.

«Реал

Кубок Испании

Календарь игр и результаты

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1/8 финала. Ответные матчи

11.03.2025.  20:45. «Барселона»  – «Бенфика». Первый матч -  1:0
11.03.2025.  23:00. «Ливерпуль» – «ПСЖ». Первый матч - 1:0   
11.03.2025.  23:00. «Байер» – «Бавария». Первый матч -  0:3 
11.03.2025.  23:00. «Интер» – «Фейеноорд». Первый матч - 2:0   
12.03.2025.  20:45. «Лилль» – «Боруссия» Д. Первый матч - 1:1 
12.03.2025.  23:00. «Астон Вилла»  – «Брюгге». Первый матч -  3:1  
12.03.2025.  23:00. «Атлетико» – «Реал»  Мадрид. Первый матч - 1:2 
12.03.2025.  23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен». Первый матч - 7:1  

Прогноз на матч

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В противостояниях мадридских грандов никогда не бывает одностороннего движения, и чаши весов склоняются то в одну, то в другую сторону. В полном соответствии с традициями прошло и дерби недельной давности. «Реал» на правах хозяина владел инициативой, но не настолько существенной, чтобы рассчитывать на уверенную победу. А «Атлетико», как показала концовка матча, и минимальное поражение на территории главного противника вполне утроило. Так что вторая серия этого триллера обещает быть не менее захватывающей, чем первая. И это как минимум.

«Атлетико», по-видимому, был так поглощен подготовкой к ЛЧ, что отдал все три очка в Примере скромному  Хетафе» и упустил шанс хотя бы временно возглавить таблицу. В случае победы над другим мадридском клубом болельщики простят команде Симеоне этот казус. Но если выиграть не удастся - припомнят и его. Парни Анчелотти тоже на выходных сыграли 2:1, и тоже с земляками-мадридцами. Но они, в отличие от «матрасников», свой матч с «Райо Вальекано» выиграли.

2:1 - самый популярный счет у «сливочных» в последнее время - три случая подряд. А это повод задуматься о дабл-ставке: обе забьют и тотал больше 2.5. Кэф на такое комбо в FONBET немного не дотягивает до двух.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В России мадридское дерби легально покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Атлетико»: Коке (травма), Барриос (дисквалификация)

«Реал»: Вальехо, Себальос, Карвахаль, Милитао (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Атлетико» - «Реал»:

Позиция«Атлетико»«Реал»

Позиция

Вратарь13. Облак1. Куртуа

Вратарь

Защитник16. Молина23. Менди

Защитник

Защитник24. Ле Норман14. Тчуамени

Защитник

Защитник15. Лангле35. Асенсио

Защитник

Защитник3. Аспиликуэта17. Васкес

Защитник

Полузащитник 5. де Пауль10. Модрич

Полузащитник

Полузащитник 8. Сауль8. Вальверде

Полузащитник 

Полузащитник14. Льоренте11. Родриго

Полузащитник

Полузащитник10. Корреа5. Беллингем

Полузащитник

Полузащитник19. Альварес7. Винисиус Жуниор

Нападающий

Нападающий7. Гризманн9. Мбаппе

Нападающий

Главный тренерДиего СимеонеКарло Анчелотти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET выкатили близкие коэффициенты на победу обеих команд. Поставить на успех хозяев  в основное время предлагается по котировке 2.55, а на гостей - за 2.70. Заключить пари на ничью можно за 3.50.

В маркете на проход в четвертьфинал картина совершенно иная: «Атлетико» - 3.10, «Реал» - 1.37.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Атлетико» - «Реал»?

Исходя из котировок букмекеров, самый реальный вариант здесь - 1:1. Он котируется за 7.50.

Где смотреть матч «Атлетико» - «Реал» бесплатно?

Следить за мадридским дерби бесплатно можно в текстовом (спортивные СМИ) или графическом (сайты букмекеров) режиме.

С кем сыграет победитель пары «Атлетико» - «Реал»?

После 1:7 в Эйндховене можно с уверенностью сказать, что это будет «Арсенал».

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Топ-3 фаворитов ЛЧ от FONBET перед началом ответных матчей 1/8 финала выглядит так:

  1. «Барселона» - 4.50
  2. «Ливерпуль» - 5.00
  3. «Реал» - 5.50
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