Атлетико - Реал Мадрид, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В противостояниях мадридских грандов никогда не бывает одностороннего движения, и чаши весов склоняются то в одну, то в другую сторону. В полном соответствии с традициями прошло и дерби недельной давности. «Реал» на правах хозяина владел инициативой, но не настолько существенной, чтобы рассчитывать на уверенную победу. А «Атлетико», как показала концовка матча, и минимальное поражение на территории главного противника вполне утроило. Так что вторая серия этого триллера обещает быть не менее захватывающей, чем первая. И это как минимум.

«Атлетико», по-видимому, был так поглощен подготовкой к ЛЧ, что отдал все три очка в Примере скромному Хетафе» и упустил шанс хотя бы временно возглавить таблицу. В случае победы над другим мадридском клубом болельщики простят команде Симеоне этот казус. Но если выиграть не удастся - припомнят и его. Парни Анчелотти тоже на выходных сыграли 2:1, и тоже с земляками-мадридцами. Но они, в отличие от «матрасников», свой матч с «Райо Вальекано» выиграли.

2:1 - самый популярный счет у «сливочных» в последнее время - три случая подряд. А это повод задуматься о дабл-ставке: обе забьют и тотал больше 2.5. Кэф на такое комбо в FONBET немного не дотягивает до двух.