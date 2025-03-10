Атлетико - Реал Мадрид, 12 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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«Атлетико» - «Реал» - классика испанского футбола. На этой неделе нас ждет очередной раунд великого мадридского дерби. На кону - путевка в четвертьфинал Лиги чемпионов. Хватит ли действующему обладателю трофея минимального задела, сделанного дома неделю назад? В поиске ответа обратимся к статистике и раскладам экспертов в мире беттинга.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетико» (Мадрид, Испания)
12.03.2025, Ср
«Реал» (Мадрид, Испания)
|П1 - 2.55
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|57
|62
|116
|293-388
|«Реал»
|116
|62
|57
|388-293
Последние пять игр «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Хетафе»
2:1
«Атлетико»
Примера
|04.03.2025
|«Реал»
2:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Атлетико»
1:0
«Атлетик»
Примера
|25.02.2025
|«Атлетико»
4:4
«Барселона»
Кубок Испании
|22.02.2025
|«Валенсия»
0:3
«Атлетико»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Примера
|04.03.2025
|«Реал»
2:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Бетис»
2:1
«Реал»
Примера
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
|23.02.2025
|«Реал»
2:0
«Жирона»
Примера
Последние пять матчей «Реала» и «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.03.2025
|«Реал»
2:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
|29.09.2024
|«Атлетико»
1:1
«Реал»
Примера
|04.02.2024
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
|18.01.2024
|«Атлетико»
4:2 д. в.
«Реал
Кубок Испании
11.03.2025. 20:45. «Барселона» – «Бенфика». Первый матч - 1:0
11.03.2025. 23:00. «Ливерпуль» – «ПСЖ». Первый матч - 1:0
11.03.2025. 23:00. «Байер» – «Бавария». Первый матч - 0:3
11.03.2025. 23:00. «Интер» – «Фейеноорд». Первый матч - 2:0
12.03.2025. 20:45. «Лилль» – «Боруссия» Д. Первый матч - 1:1
12.03.2025. 23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге». Первый матч - 3:1
12.03.2025. 23:00. «Атлетико» – «Реал» Мадрид. Первый матч - 1:2
12.03.2025. 23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен». Первый матч - 7:1
В противостояниях мадридских грандов никогда не бывает одностороннего движения, и чаши весов склоняются то в одну, то в другую сторону. В полном соответствии с традициями прошло и дерби недельной давности. «Реал» на правах хозяина владел инициативой, но не настолько существенной, чтобы рассчитывать на уверенную победу. А «Атлетико», как показала концовка матча, и минимальное поражение на территории главного противника вполне утроило. Так что вторая серия этого триллера обещает быть не менее захватывающей, чем первая. И это как минимум.
«Атлетико», по-видимому, был так поглощен подготовкой к ЛЧ, что отдал все три очка в Примере скромному Хетафе» и упустил шанс хотя бы временно возглавить таблицу. В случае победы над другим мадридском клубом болельщики простят команде Симеоне этот казус. Но если выиграть не удастся - припомнят и его. Парни Анчелотти тоже на выходных сыграли 2:1, и тоже с земляками-мадридцами. Но они, в отличие от «матрасников», свой матч с «Райо Вальекано» выиграли.
2:1 - самый популярный счет у «сливочных» в последнее время - три случая подряд. А это повод задуматься о дабл-ставке: обе забьют и тотал больше 2.5. Кэф на такое комбо в FONBET немного не дотягивает до двух.
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|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Коке (травма), Барриос (дисквалификация)
«Реал»: Вальехо, Себальос, Карвахаль, Милитао (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Реал»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Реал»
Позиция
|Вратарь
|13. Облак
|1. Куртуа
Вратарь
|Защитник
|16. Молина
|23. Менди
Защитник
|Защитник
|24. Ле Норман
|14. Тчуамени
Защитник
|Защитник
|15. Лангле
|35. Асенсио
Защитник
|Защитник
|3. Аспиликуэта
|17. Васкес
Защитник
|Полузащитник
|5. де Пауль
|10. Модрич
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сауль
|8. Вальверде
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Льоренте
|11. Родриго
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Корреа
|5. Беллингем
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Альварес
|7. Винисиус Жуниор
Нападающий
|Нападающий
|7. Гризманн
|9. Мбаппе
Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Карло Анчелотти
Главный тренер
Эксперты FONBET выкатили близкие коэффициенты на победу обеих команд. Поставить на успех хозяев в основное время предлагается по котировке 2.55, а на гостей - за 2.70. Заключить пари на ничью можно за 3.50.
В маркете на проход в четвертьфинал картина совершенно иная: «Атлетико» - 3.10, «Реал» - 1.37.
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Исходя из котировок букмекеров, самый реальный вариант здесь - 1:1. Он котируется за 7.50.
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После 1:7 в Эйндховене можно с уверенностью сказать, что это будет «Арсенал».
Топ-3 фаворитов ЛЧ от FONBET перед началом ответных матчей 1/8 финала выглядит так:
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