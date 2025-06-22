Окленд — Бока Хуниорс, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Имя победителя в матче последнего тура группового раунда Клубного чемпионата мира по футболу сомнений не вызывает, а ставки на победителя принимают не все букмекеры. Но крайне важно, с какой разницей «Бока Хуниорс» обыграет новозеландский «Окленд Сити». Аргентинцы имеют вполне реальные шансы обойти в турнирной таблице «Бенфику» и выйти в плей-офф. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Окленд Сити» (Окленд, Новая Зеландия)
24.06.2025, Вт
22:00 МСК
«Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес, Аргентина)
|П1 - 60.00
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 3-й тур
Стадион: «ГЕОДИС Парк» (Нэшвилл, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Последние пять международных игр «Окленда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2025
|«Бенфика»
6:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2025
|15.06.2025
|«Бавария»
10:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2025
|22.09.2024
|«Аль-Айн»
6:2
«Окленд»
Межконтинентальный кубок
|12.12.2023
|«Аль-Иттихад»
3:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2023
|01.02.2023
|«Аль-Ахли»
3:0
«Окленд»
Клубный ЧМ-2022
Последние пять игр «Бока Хуниорс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2025
|«Бавария»
2:1
«Бока Хуниорс»
Клубный ЧМ-2025
|17.06.2025
|«Бока Хуниорс»
2:2
«Бенфика»
Клубный ЧМ-2025
|20.05.2025
|«Бока Хуниорс»
0:1
«Индепендьенте»
плей-офф чемпионата Аргентины
|11.05.2025
|«Бока Хуниорс»
0:0, пен. 4:2
«Ланус»
плей-офф чемпионата Аргентины
|05.05.2025
|«Тигре»
1:1
«Бока Хуниорс»
чемпионат Аргентины
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|2
|2
|0
|0
|12-1
|6
|2. Бенфика
|2
|1
|1
|0
|8-2
|4
|3. Бока Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4. Окленд
|2
|0
|0
|2
|0-16
|0
Турнирный расклад таков: Только в случае поражения «Бенфики» от баварцев «Бока» имеет шанс выйти из группы. Если первое условие будет соблюдено, то побеждать аргентинцам необходимо как можно крупнее. После двух туров у португальцев «+7» по мячам относительно «Боки Хуниорс». Матчи «Окленд» - «Бока Хуниорс» и «Бенфика» - «Бавария» начинаются в одно время, так что аргентинская команда не будет знать, имеет ли спортивный смысл их игра и с какой разницей необходимо побеждать, если такая нужда будет вообще.
Если предположить, что «Бенфика» все же проиграет, но сделает это со скромным счетом, то «Боке» необходимо побеждать с разницей более чем в шесть мячей. Способны на это аргентинцы? Вполне. Другое дело, что громить по заказу соперника, даже такого, как «Окленд» - задача не из простых. Излишнее рвение в атаке может пойти и во вред. Психологическое давление от необходимости предоставить конкретный результат способно сказаться на точности игроков в завершающей, да и не только, стадиях.
И все же наш выбор - победа аргентинского клуба с необходимым счетом. Возможно, даже 20:0 не выведут «Бока Хуниорс» в следующую стадию турнира, но сделать все от них зависящее подопечные Мигеля Анхеля Руссо должны. За ТБ 6.5 букмекер предлагает коэффициент 2.20. Попытаемся сыграть на мотивации аргентинского клуба.
Потери
«Окленд»: нет потерь
«Бока Хуниорс»: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч «Окленд» - «Бока Хуниорс»:
|Позиция
|«Окленд»
|«Бока Хуниорс»
|Позиция
|Вратарь
|24. Гарроу
|25. Маркесин
|Вратарь
|Защитник
|3. Митчелл
|17. Адвинкула
|Защитник
|Защитник
|5. Боксалл
|18. Фабра
|Защитник
|Защитник
|21. Белл
|32. Коста
|Защитник
|Защитник
|25. Ден Хейджер
|23. Бланко
|Защитник
|Защитник
|17. Лагос
|30. Бельмонте
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Илич
|5. Батталья
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Тун
|22. Сенон
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Иу
|8. Паласиос
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Зеб
|20. Веласко
|Нападающий
|Нападающий
|7. Беван
|16. Мерентьель
|Нападающий
|Главный тренер
|Альберт Риера
|Мигель Руссо
|Главный тренер
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Winline предлагает поставить на «Окленд» с космическим коэффициентом 60.00. Вероятность победы аргентинцев котируется за минимально возможные 1.01. Заключить пари на ничью можно за 35.00.
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В линии на точный счет самый скромный кэф присвоен победам «Боки» со счетом 0:5 и 0:6. Успешная ставка на любой из этих исходов будет рассчитана по коэффициенту 5.20. 0:4 идет за 6.20. 0:3 - за 9.20.
Забитых мячей в этой встрече точно будет в избытке. Тотал больше 5.5 идет в линии букмекера за 1.63, а ТМ 7.0 - за 1.45.
В том, что аргентинская команда хотя бы раз подберет ключи к воротам соперника нет сомнений. На то, что отличиться в этой игре сможет и «Окленд», есть возможность поставить с коэффициентом 3.90.