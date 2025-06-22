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21 июня 13:38ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Окленд — Бока Хуниорс, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Аргентинцам необходимо забивать больше 6 голов
Руслан Ипполитов

Имя победителя в матче последнего тура группового раунда Клубного чемпионата мира по футболу сомнений не вызывает, а ставки на победителя принимают не все букмекеры. Но крайне важно, с какой разницей «Бока Хуниорс» обыграет новозеландский «Окленд Сити». Аргентинцы имеют вполне реальные шансы обойти в турнирной таблице «Бенфику» и выйти в плей-офф. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Окленд Сити» (Окленд, Новая Зеландия)

24.06.2025, Вт

22:00 МСК

«Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес, Аргентина)
 

П1 - 60.00

Х - 35.00

П2 - 1.01

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 3-й тур

Стадион: «ГЕОДИС Парк» (Нэшвилл, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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Последние пять международных игр «Окленда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2025«Бенфика»

6:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2025

15.06.2025«Бавария»

10:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2025

22.09.2024«Аль-Айн»

6:2

«Окленд»

Межконтинентальный кубок

12.12.2023«Аль-Иттихад»

3:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2023

01.02.2023«Аль-Ахли»

3:0

«Окленд»

Клубный ЧМ-2022

Последние пять игр «Бока Хуниорс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2025«Бавария» 

2:1

«Бока Хуниорс» 

Клубный ЧМ-2025

17.06.2025«Бока Хуниорс» 

2:2

«Бенфика» 

Клубный ЧМ-2025

20.05.2025«Бока Хуниорс» 

0:1

«Индепендьенте»

плей-офф чемпионата Аргентины

11.05.2025«Бока Хуниорс» 

0:0, пен. 4:2

«Ланус»

плей-офф чемпионата Аргентины

05.05.2025«Тигре»

1:1

«Бока Хуниорс» 

чемпионат Аргентины

Турнирная таблица

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Группа С

КомандаИВНПМО
1. Бавария220012-16
2. Бенфика21108-24
3. Бока Хуниорс20113-41
4. Окленд20020-160

Прогноз на матч

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Турнирный расклад таков: Только в случае поражения «Бенфики» от баварцев «Бока» имеет шанс выйти из группы. Если первое условие будет соблюдено, то побеждать аргентинцам необходимо как можно крупнее. После двух туров у португальцев «+7» по мячам относительно «Боки Хуниорс». Матчи «Окленд» - «Бока Хуниорс» и «Бенфика» - «Бавария» начинаются в одно время, так что аргентинская команда не будет знать, имеет ли спортивный смысл их игра и с какой разницей необходимо побеждать, если такая нужда будет вообще.

Если предположить, что «Бенфика» все же проиграет, но сделает это со скромным счетом, то «Боке» необходимо побеждать с разницей более чем в шесть мячей. Способны на это аргентинцы? Вполне. Другое дело, что громить по заказу соперника, даже такого, как «Окленд» - задача не из простых. Излишнее рвение в атаке может пойти и во вред. Психологическое давление от необходимости предоставить конкретный результат способно сказаться на точности игроков в завершающей, да и не только, стадиях.

И все же наш выбор - победа аргентинского клуба с необходимым счетом. Возможно, даже 20:0 не выведут «Бока Хуниорс» в следующую стадию турнира, но сделать все от них зависящее подопечные Мигеля Анхеля Руссо должны. За ТБ 6.5 букмекер предлагает коэффициент 2.20. Попытаемся сыграть на мотивации аргентинского клуба.    

Составы команд

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Потери

«Окленд»: нет потерь

«Бока Хуниорс»: нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч «Окленд» - «Бока Хуниорс»:

Позиция«Окленд»«Бока Хуниорс»Позиция
Вратарь24. Гарроу25. МаркесинВратарь
Защитник3. Митчелл17. АдвинкулаЗащитник
Защитник5. Боксалл18. ФабраЗащитник
Защитник21. Белл32. КостаЗащитник
Защитник25. Ден Хейджер23. БланкоЗащитник
Защитник 17. Лагос30. БельмонтеПолузащитник 
Полузащитник 2. Илич5. БаттальяПолузащитник 
Полузащитник22. Тун22. СенонПолузащитник
Полузащитник26. Иу8. ПаласиосПолузащитник
Полузащитник27. Зеб20. ВеласкоНападающий
Нападающий7. Беван16. МерентьельНападающий
Главный тренерАльберт РиераМигель РуссоГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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На платформе Okko трансляции клубного ЧМ доступны в прямом эфире и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Winline предлагает поставить на «Окленд» с космическим коэффициентом 60.00. Вероятность победы аргентинцев котируется за минимально возможные 1.01. Заключить пари на ничью можно за 35.00.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Окленд» - «Бока Хуниорс»?

В линии на точный счет самый скромный кэф присвоен победам «Боки» со счетом 0:5 и 0:6. Успешная ставка на любой из этих исходов будет рассчитана по коэффициенту 5.20. 0:4 идет за 6.20. 0:3 - за 9.20.

Будет ли много голов в матче «Окленд» - «Бока Хуниорс»?

Забитых мячей в этой встрече точно будет в избытке. Тотал больше 5.5 идет в линии букмекера за 1.63, а ТМ 7.0 - за 1.45.

Смогут ли отличиться обе команды?

В том, что аргентинская команда хотя бы раз подберет ключи к воротам соперника нет сомнений. На то, что отличиться в этой игре сможет и «Окленд», есть возможность поставить с коэффициентом 3.90

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