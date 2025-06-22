Окленд — Бока Хуниорс, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Турнирный расклад таков: Только в случае поражения «Бенфики» от баварцев «Бока» имеет шанс выйти из группы. Если первое условие будет соблюдено, то побеждать аргентинцам необходимо как можно крупнее. После двух туров у португальцев «+7» по мячам относительно «Боки Хуниорс». Матчи «Окленд» - «Бока Хуниорс» и «Бенфика» - «Бавария» начинаются в одно время, так что аргентинская команда не будет знать, имеет ли спортивный смысл их игра и с какой разницей необходимо побеждать, если такая нужда будет вообще.

Если предположить, что «Бенфика» все же проиграет, но сделает это со скромным счетом, то «Боке» необходимо побеждать с разницей более чем в шесть мячей. Способны на это аргентинцы? Вполне. Другое дело, что громить по заказу соперника, даже такого, как «Окленд» - задача не из простых. Излишнее рвение в атаке может пойти и во вред. Психологическое давление от необходимости предоставить конкретный результат способно сказаться на точности игроков в завершающей, да и не только, стадиях.

И все же наш выбор - победа аргентинского клуба с необходимым счетом. Возможно, даже 20:0 не выведут «Бока Хуниорс» в следующую стадию турнира, но сделать все от них зависящее подопечные Мигеля Анхеля Руссо должны. За ТБ 6.5 букмекер предлагает коэффициент 2.20. Попытаемся сыграть на мотивации аргентинского клуба.