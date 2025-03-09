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9 марта 9:06ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Барселона - Бенфика, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первый четвертьфиналист определится в Каталонии
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый участник следующего раунда определится в противостоянии двух пиренейских топов. После первой встречи в паре «Барселона» - «Бенфика» еще далеко не все ясно. Рассмотрим эту игру в контексте букмекерских коэффициентов и существующих трендов.  

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Испания) 

11.03.2025, Вт

20:45 МСК

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

П1 - 1.35

Х - 5.70

П2 - 7.70

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис»  (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не объявлен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

5

4

2

14-11

«Бенфика» 

2

4

5

11-14

Последние пять игр «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Барселона» 

перенесен

«Осасуна» 

Примера

05.03.2025«Бенфика» 

 0:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

02.03.2025«Барселона» 

4:0

«Реал Сосьедад» 

Примера

25.02.2025«Барселона» 

4:4

«Атлетико» 

Кубок Испании

22.02.2025 «Лас-Пальмас»

 0:2

«Барселона» 

Примера

Последние пять игр «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Бенфика»

3:0

«Насьонал»

Примейра

05.03.2025«Бенфика» 

 0:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

26.02.2025«Бенфика»

1:0

«Брага»

Кубок Португалии

22.02.2025«Бенфика»

3:0

«Боавишта»

Примейра

18.02.2025«Бенфика» 

3:3

«Монако»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Бенфики» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2025«Бенфика» 

 0:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

21.01.2025«Бенфика» 

4:5

«Барселона» 

Лига чемпионов

23.11.2021«Барселона» 

0:0

«Бенфика» 

Лига чемпионов

29.09.2021«Бенфика» 

3:0

«Барселона» 

Лига чемпионов

05.12.2012«Барселона» 

0:0

«Бенфика» 

Лига чемпионов

Календарь игр и результаты

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1/8 финала. Ответные матчи

11.03.2025.  20:45. «Барселона»  – «Бенфика». Первый матч -  1:0
11.03.2025.  23:00. «Ливерпуль» – «ПСЖ». Первый матч - 1:0   
11.03.2025.  23:00. «Байер» – «Бавария». Первый матч -  0:3 
11.03.2025.  23:00. «Интер» – «Фейеноорд». Первый матч - 2:0   
12.03.2025.  20:45. «Лилль» – «Боруссия» Д. Первый матч - 1:1 
12.03.2025.  23:00. «Астон Вилла»  – «Брюгге». Первый матч -  3:1  
12.03.2025.  23:00. «Атлетико» – «Реал»  Мадрид. Первый матч - 1:2 
12.03.2025.  23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен». Первый матч - 7:1  

Прогноз на матч

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В январе этого года «Бенфика» с «Барсой» устроили красочное футбольное шоу в Лиссабоне, обрушив на обалдевших зрителей девять забитых голов. Каталонцы забили на один больше и выиграли. Первый матч этих же команд на том же месте в 1/8 финала оказался полной противоположностью зимней феерии. Забитый мяч барселонца Рафиньи остался единственным в игре. Решение задачи выхода в четвертьфинал соперники отложили «ответку», хотя в большей степени это касается каталоцев как явных фаворитов в паре.

Последние результаты в национальной лиге - 3:0 над «Боавиштой», «Насьоналом» - заряжают поклонников «Бенфики» сдержанным оптимизмом перед испытанием в Барселоне. А вот хозяева подходят к игре в небольшой растерянности. Внезапная смерть 40-летнего доктора команды Карлеса Миньярро за несколько часов до матча с «Осасуной» повергла в шок футболистов «блауграна».  Игру экстренно перенесли - соответственно, график подготовки «Барсы» к Лиге чемпионов тоже сбился. Как эти события повлияют на команду Ханси Флика во вторник, предугадать невозможно. На физическом состоянии игроков форс-мажор скорее отразится положительно (минус один матч в напряженном графике), а вот на психологическом - однозначно негативно.

Есть ощущение, что обе команды будут достаточно сдержаны в своих наступательных порывах, и обилия голов мы снова не увидим. А в качестве прогноза возьмем тотал голов меньше 3.5 в PARI. Коэффициент - весьма симпатичный.  

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»: Кубарси (дисквалификация), Берналь, Тер Штеген (все - травма) 

«Бенфика»: Каррерас (дисквалификация), Ди Мария, Флорентину, Гувейя, Бах, Ману (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Бенфика»:

Позиция«Барселона»«Бенфика»

Позиция

Вратарь25. Щенсны1. Трубин

Вратарь

Защитник23. Кунде71. Сантуш

Защитник

Защитник5. Мартинес30. Отаменди

Защитник

Защитник4. Араухо3. Фернандес

Защитник

Защитник3. Бальде4. Антониу Силва

Защитник

Полузащитник8. Педри10. Кекчю

Полузащитник

Полузащитник 21. де Йонг18. Баррейро

Полузащитник 

Полузащитник6. Гави26. Даль

Полузащитник

Нападающий19. Ямаль17. Актюркоглу

Полузащитник

Нападающий11. Рафинья19. Белотти

Полузащитник

Нападающий9. Левандовски14. Павлидис

Нападающий

Главный тренерХанс-Дитер ФликБруну Лаже

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии PARI разброс котировок между основными исходами предсказуемо широкий. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.35. Котировка на гостей почти в шесть раз выше. В случает ничьей в основное время номинал ставки будет умножен на 5.70.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Барселона» - «Бенфика»?

На рынке точного счета самый низкий коэффициент (9.50) установлен на 2:0 и 2:1.

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Бенфика»?

Следить за игрой онлайн можно по графическим трансляциям легальных букмекеров и текстовым - спортивных СМИ.

С кем сыграет «Барселона» в четвертьфинале?

В случае успешного преодоления португальского барьера каталонцы сразятся в ¼ финала с  «Боруссией» или «Лиллем».

Кто выиграет Лигу чемпионов?

После первых матчей 1/8 финала  «Барселона» возглавила топ фаворитов ЛЧ от PARI. Ставки на триумф команды Флика теперь сейчас принимаются по коэффициенту 4.50. Котировка на победу «Ливерпуля» сейчас составляет 5.00, а на «Реал» - 5.50. Хотя еще недавно Мадрид был №1 в этом рейтинге.

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