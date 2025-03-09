Барселона - Бенфика, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В январе этого года «Бенфика» с «Барсой» устроили красочное футбольное шоу в Лиссабоне, обрушив на обалдевших зрителей девять забитых голов. Каталонцы забили на один больше и выиграли. Первый матч этих же команд на том же месте в 1/8 финала оказался полной противоположностью зимней феерии. Забитый мяч барселонца Рафиньи остался единственным в игре. Решение задачи выхода в четвертьфинал соперники отложили «ответку», хотя в большей степени это касается каталоцев как явных фаворитов в паре.

Последние результаты в национальной лиге - 3:0 над «Боавиштой», «Насьоналом» - заряжают поклонников «Бенфики» сдержанным оптимизмом перед испытанием в Барселоне. А вот хозяева подходят к игре в небольшой растерянности. Внезапная смерть 40-летнего доктора команды Карлеса Миньярро за несколько часов до матча с «Осасуной» повергла в шок футболистов «блауграна». Игру экстренно перенесли - соответственно, график подготовки «Барсы» к Лиге чемпионов тоже сбился. Как эти события повлияют на команду Ханси Флика во вторник, предугадать невозможно. На физическом состоянии игроков форс-мажор скорее отразится положительно (минус один матч в напряженном графике), а вот на психологическом - однозначно негативно.

Есть ощущение, что обе команды будут достаточно сдержаны в своих наступательных порывах, и обилия голов мы снова не увидим. А в качестве прогноза возьмем тотал голов меньше 3.5 в PARI. Коэффициент - весьма симпатичный.