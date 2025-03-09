Барселона - Бенфика, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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На этой неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый участник следующего раунда определится в противостоянии двух пиренейских топов. После первой встречи в паре «Барселона» - «Бенфика» еще далеко не все ясно. Рассмотрим эту игру в контексте букмекерских коэффициентов и существующих трендов.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Испания)
11.03.2025, Вт
20:45 МСК
«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)
|П1 - 1.35
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не объявлен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
5
4
2
14-11
|«Бенфика»
2
4
5
11-14
Последние пять игр «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Барселона»
перенесен
«Осасуна»
Примера
|05.03.2025
|«Бенфика»
0:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|02.03.2025
|«Барселона»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|25.02.2025
|«Барселона»
4:4
«Атлетико»
Кубок Испании
|22.02.2025
|«Лас-Пальмас»
0:2
«Барселона»
Примера
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Бенфика»
3:0
«Насьонал»
Примейра
|05.03.2025
|«Бенфика»
0:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|26.02.2025
|«Бенфика»
1:0
«Брага»
Кубок Португалии
|22.02.2025
|«Бенфика»
3:0
«Боавишта»
Примейра
|18.02.2025
|«Бенфика»
3:3
«Монако»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Бенфики» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|«Бенфика»
0:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|21.01.2025
|«Бенфика»
4:5
«Барселона»
Лига чемпионов
|23.11.2021
|«Барселона»
0:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
|29.09.2021
|«Бенфика»
3:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|05.12.2012
|«Барселона»
0:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
11.03.2025. 20:45. «Барселона» – «Бенфика». Первый матч - 1:0
11.03.2025. 23:00. «Ливерпуль» – «ПСЖ». Первый матч - 1:0
11.03.2025. 23:00. «Байер» – «Бавария». Первый матч - 0:3
11.03.2025. 23:00. «Интер» – «Фейеноорд». Первый матч - 2:0
12.03.2025. 20:45. «Лилль» – «Боруссия» Д. Первый матч - 1:1
12.03.2025. 23:00. «Астон Вилла» – «Брюгге». Первый матч - 3:1
12.03.2025. 23:00. «Атлетико» – «Реал» Мадрид. Первый матч - 1:2
12.03.2025. 23:00. «Арсенал» – «ПСВ Эйндховен». Первый матч - 7:1
В январе этого года «Бенфика» с «Барсой» устроили красочное футбольное шоу в Лиссабоне, обрушив на обалдевших зрителей девять забитых голов. Каталонцы забили на один больше и выиграли. Первый матч этих же команд на том же месте в 1/8 финала оказался полной противоположностью зимней феерии. Забитый мяч барселонца Рафиньи остался единственным в игре. Решение задачи выхода в четвертьфинал соперники отложили «ответку», хотя в большей степени это касается каталоцев как явных фаворитов в паре.
Последние результаты в национальной лиге - 3:0 над «Боавиштой», «Насьоналом» - заряжают поклонников «Бенфики» сдержанным оптимизмом перед испытанием в Барселоне. А вот хозяева подходят к игре в небольшой растерянности. Внезапная смерть 40-летнего доктора команды Карлеса Миньярро за несколько часов до матча с «Осасуной» повергла в шок футболистов «блауграна». Игру экстренно перенесли - соответственно, график подготовки «Барсы» к Лиге чемпионов тоже сбился. Как эти события повлияют на команду Ханси Флика во вторник, предугадать невозможно. На физическом состоянии игроков форс-мажор скорее отразится положительно (минус один матч в напряженном графике), а вот на психологическом - однозначно негативно.
Есть ощущение, что обе команды будут достаточно сдержаны в своих наступательных порывах, и обилия голов мы снова не увидим. А в качестве прогноза возьмем тотал голов меньше 3.5 в PARI. Коэффициент - весьма симпатичный.
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Потери
«Барселона»: Кубарси (дисквалификация), Берналь, Тер Штеген (все - травма)
«Бенфика»: Каррерас (дисквалификация), Ди Мария, Флорентину, Гувейя, Бах, Ману (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Бенфика»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Бенфика»
Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
|1. Трубин
Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
|71. Сантуш
Защитник
|Защитник
|5. Мартинес
|30. Отаменди
Защитник
|Защитник
|4. Араухо
|3. Фернандес
Защитник
|Защитник
|3. Бальде
|4. Антониу Силва
Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
|10. Кекчю
Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|18. Баррейро
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
|26. Даль
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
|17. Актюркоглу
Полузащитник
|Нападающий
|11. Рафинья
|19. Белотти
Полузащитник
|Нападающий
|9. Левандовски
|14. Павлидис
Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Бруну Лаже
Главный тренер
В основной линии PARI разброс котировок между основными исходами предсказуемо широкий. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.35. Котировка на гостей почти в шесть раз выше. В случает ничьей в основное время номинал ставки будет умножен на 5.70.
На рынке точного счета самый низкий коэффициент (9.50) установлен на 2:0 и 2:1.
Следить за игрой онлайн можно по графическим трансляциям легальных букмекеров и текстовым - спортивных СМИ.
В случае успешного преодоления португальского барьера каталонцы сразятся в ¼ финала с «Боруссией» или «Лиллем».
После первых матчей 1/8 финала «Барселона» возглавила топ фаворитов ЛЧ от PARI. Ставки на триумф команды Флика теперь сейчас принимаются по коэффициенту 4.50. Котировка на победу «Ливерпуля» сейчас составляет 5.00, а на «Реал» - 5.50. Хотя еще недавно Мадрид был №1 в этом рейтинге.
Партнерский проект