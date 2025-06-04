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26 октября 16:48ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Реал, 28 октября: прогноз на матч Ла Лиги, трансляция, составы

Все готовы к культовому противостоянию?
Александр Бокулёв
Барселона - Реал
Барселона - Реал

В субботу, 28 октября, состоится одна из главных встреч европейского футбола - в рамках 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет мадридский «Реал». Выбираем ставку на очередную серию «Эль-Класико».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона»

28.10.2023, Сб

17:15 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 2,45

Х - 3,70

П2 - 2,75

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 11-й тур

Стадион: «Олимпийский имени Льюиса Компаниса» (Барселона, Испания)

Судьи: Хесус Хиль Мансано (главный арбитр), Анхель Невадо Родригес, Хавьер Мартинес Николас (ассистенты), Мануэль Гарсия Гомес (резервный)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»12162106502-467
«Реал»10662121467-502

Последние пять игр «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.10.2023«Барселона»

2:1

«Шахтер»

Лига чемпионов

22.10.2023«Барселона»

1:0

«Атлетик»

Примера

08.10.2023«Гранада»

2:2

«Барселона»

Примера

04.10.2023«Порту»

0:1

«Барселона»

Лига чемпионов

29.09.2023«Барселона»

1:0

«Севилья»

Примера

Последние пять игр «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.10.2023«Брага»

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

21.10.2023«Севилья»

1:1

«Реал»

Примера

07.10.2023«Реал»

4:0

«Осасуна»

Примера

03.10.2023«Наполи»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

30.09.2023«Жирона»

0:3

«Реал»

Примера

Место в турнирной таблице

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После 10 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, а «Барселона» уступает ему одно очко и идет третьей.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид1081121-725
2. Жирона1081124-1325
3. Барселона1073022-1024
4. Атлетико971123-822
5. Реал Сосьедад1053218-1218
6. Атлетик1052316-1017
7. Райо Вальекано1044212-1316
8. Бетис1035212-1414
9. Валенсия1042412-1114
10. Осасуна1041511-1413
11. Хетафе1025313-1611
12. Лас-Пальмас103256-911
13. Кадис102358-149
14. Алавес102358-149
15. Вильярреал1023512-169
16. Севилья923414-139
17. Мальорка1015412-168
18. Сельта1013610-186
19. Гранада1013615-256
20. Альмерия1003713-293

Прогноз на матч

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Грандиозное противостояние команд, у которых на двоих лишь одно поражение в нынешнем сезоне («Реала» от «Атлетико»). При этом у «Барселоны» больше кадровых потерь, но букмекеры всё равно формально считают каталонцев фаворитами. Казалось бы, неплохой шанс заиграть Двойной шанс в пользу мадридцев, однако ставка на исход в любом случае кажется слишком рискованной.

Вместо этого мы предлагаем рассмотреть классический верховой тотал - ТБ (2,5). Такое пари выигрывало в четырех из пяти последних официальных очных матчей команд. «Реал» вообще осенью регулярно выдает верховые встречи - надеемся, и «Барселона» в этот раз подтянется.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу покажет официальный вещатель Примеры в России - «Окко Спорт».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko Спорт»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 499 рублей в месяц)
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»: Роберто, де Йонг, Педри (все - травмы)

«Реал»: Куртуа, Гюлер, Милитао (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Реал»:

Позиция«Барселона»«Реал»Позиция
Вратарь1. тер Штеген25. АррисабалагаВратарь
Защитник2. Канселу2. КарвахальЗащитник
Защитник5. Мартинес4. АлабаЗащитник
Защитник4. Араухо22. РюдигерЗащитник
Защитник3. Бальде23. МендиЗащитник
Полузащитник6. Гави18. ТчуамениПолузащитник
Полузащитник 22. Гюндоган10. МодричПолузащитник 
Полузащитник18. Ромеу5. БеллингемПолузащитник
Нападающий7. Торрес15. ВальвердеПолузащитник
Нападающий32. Лопес Мартин11. РодригоНападающий
Нападающий14. Феликс7. ВинисиусНападающий
Главный тренерХави ЭрнандесКарло АнчелоттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI предлагают высокие котировки на все три базовых исхода основного времени. На победу «Барселоны» можно поставить за 2,45, на выигрыш «Реала» - за 2,75, а на ничью - за 3,40.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Барселона» - «Реал»?

Букмекеры ожидают очень конкурентную игру, но чуть больше верят в хозяев.

Где смотреть бесплатно матч «Барселона» - «Реал»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на ресурсах некоторых букмекерских контор.

Почему не играет Роберт Левандовский?

Польский форвард «Барселоны» получил травму лодыжки в матче Лиги чемпионов с «Порту», который состоялся в начале октября. Левандовский пропустил несколько игр, но попал в заявку на Эль-Класико.

Где играет «Барселона»?

Из-за реконструкции на домашней арене клуба «Камп Ноу» сине-гранатовые проводят домашние матчи на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса». 

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Реал» одержал волевую победу со счетом 2:1 благодаря дублю Беллингема (68, 90+2 минуты). У «Барселоны» отличился Гюндоган (6).

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