Барселона — Реал, 28 октября: прогноз на матч Ла Лиги, трансляция, составы

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В субботу, 28 октября, состоится одна из главных встреч европейского футбола - в рамках 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет мадридский «Реал». Выбираем ставку на очередную серию «Эль-Класико».
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 11-й тур
Стадион: «Олимпийский имени Льюиса Компаниса» (Барселона, Испания)
Судьи: Хесус Хиль Мансано (главный арбитр), Анхель Невадо Родригес, Хавьер Мартинес Николас (ассистенты), Мануэль Гарсия Гомес (резервный)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|121
|62
|106
|502-467
|«Реал»
|106
|62
|121
|467-502
Последние пять игр «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.10.2023
|«Барселона»
2:1
«Шахтер»
Лига чемпионов
|22.10.2023
|«Барселона»
1:0
«Атлетик»
Примера
|08.10.2023
|«Гранада»
2:2
«Барселона»
Примера
|04.10.2023
|«Порту»
0:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|29.09.2023
|«Барселона»
1:0
«Севилья»
Примера
Последние пять игр «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.10.2023
|«Брага»
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
|21.10.2023
|«Севилья»
1:1
«Реал»
Примера
|07.10.2023
|«Реал»
4:0
«Осасуна»
Примера
|03.10.2023
|«Наполи»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
|30.09.2023
|«Жирона»
0:3
«Реал»
Примера
После 10 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, а «Барселона» уступает ему одно очко и идет третьей.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|10
|8
|1
|1
|21-7
|25
|2. Жирона
|10
|8
|1
|1
|24-13
|25
|3. Барселона
|10
|7
|3
|0
|22-10
|24
|4. Атлетико
|9
|7
|1
|1
|23-8
|22
|5. Реал Сосьедад
|10
|5
|3
|2
|18-12
|18
|6. Атлетик
|10
|5
|2
|3
|16-10
|17
|7. Райо Вальекано
|10
|4
|4
|2
|12-13
|16
|8. Бетис
|10
|3
|5
|2
|12-14
|14
|9. Валенсия
|10
|4
|2
|4
|12-11
|14
|10. Осасуна
|10
|4
|1
|5
|11-14
|13
|11. Хетафе
|10
|2
|5
|3
|13-16
|11
|12. Лас-Пальмас
|10
|3
|2
|5
|6-9
|11
|13. Кадис
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|14. Алавес
|10
|2
|3
|5
|8-14
|9
|15. Вильярреал
|10
|2
|3
|5
|12-16
|9
|16. Севилья
|9
|2
|3
|4
|14-13
|9
|17. Мальорка
|10
|1
|5
|4
|12-16
|8
|18. Сельта
|10
|1
|3
|6
|10-18
|6
|19. Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|20. Альмерия
|10
|0
|3
|7
|13-29
|3
Грандиозное противостояние команд, у которых на двоих лишь одно поражение в нынешнем сезоне («Реала» от «Атлетико»). При этом у «Барселоны» больше кадровых потерь, но букмекеры всё равно формально считают каталонцев фаворитами. Казалось бы, неплохой шанс заиграть Двойной шанс в пользу мадридцев, однако ставка на исход в любом случае кажется слишком рискованной.
Вместо этого мы предлагаем рассмотреть классический верховой тотал - ТБ (2,5). Такое пари выигрывало в четырех из пяти последних официальных очных матчей команд. «Реал» вообще осенью регулярно выдает верховые встречи - надеемся, и «Барселона» в этот раз подтянется.
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|Текстовая
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Потери
«Барселона»: Роберто, де Йонг, Педри (все - травмы)
«Реал»: Куртуа, Гюлер, Милитао (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Реал»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|1. тер Штеген
|25. Аррисабалага
|Вратарь
|Защитник
|2. Канселу
|2. Карвахаль
|Защитник
|Защитник
|5. Мартинес
|4. Алаба
|Защитник
|Защитник
|4. Араухо
|22. Рюдигер
|Защитник
|Защитник
|3. Бальде
|23. Менди
|Защитник
|Полузащитник
|6. Гави
|18. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Гюндоган
|10. Модрич
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Ромеу
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Торрес
|15. Вальверде
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Лопес Мартин
|11. Родриго
|Нападающий
|Нападающий
|14. Феликс
|7. Винисиус
|Нападающий
|Главный тренер
|Хави Эрнандес
|Карло Анчелотти
|Главный тренер
Аналитики PARI предлагают высокие котировки на все три базовых исхода основного времени. На победу «Барселоны» можно поставить за 2,45, на выигрыш «Реала» - за 2,75, а на ничью - за 3,40.
Букмекеры ожидают очень конкурентную игру, но чуть больше верят в хозяев.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна на ресурсах некоторых букмекерских контор.
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