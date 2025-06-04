Барселона — Реал, 28 октября: прогноз на матч Ла Лиги, трансляция, составы

Грандиозное противостояние команд, у которых на двоих лишь одно поражение в нынешнем сезоне («Реала» от «Атлетико»). При этом у «Барселоны» больше кадровых потерь, но букмекеры всё равно формально считают каталонцев фаворитами. Казалось бы, неплохой шанс заиграть Двойной шанс в пользу мадридцев, однако ставка на исход в любом случае кажется слишком рискованной.

Вместо этого мы предлагаем рассмотреть классический верховой тотал - ТБ (2,5). Такое пари выигрывало в четырех из пяти последних официальных очных матчей команд. «Реал» вообще осенью регулярно выдает верховые встречи - надеемся, и «Барселона» в этот раз подтянется.