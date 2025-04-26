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25 апреля 8:54ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Бавария — Майнц, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Клуб из Мюнхена может оформить чемпионство уже в этом туре
Руслан Ипполитов

В 31-м туре чемпионата Германии по футболу встречаются «Бавария» и «Майнц». Команда из Мюнхена может уже в эти выходные оформить чемпионский титул. Для этого баварцам необходимо набрать в туре очков больше, чем «Байер». Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен) 

26.04.2024, Сб

16:30 МСК

«Майнц» (Майнц) 

П1 - 1.22

Х - 6.90

П2 - 11.00

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Турнир:  Бундеслига, 31-й тур

Стадион:  «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Бавария» 3038121-47
«Майнц»833047-121

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Хайденхайм»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

16.04.2025«Интер»

2:2

«Бавария»

Лига чемпионов

12.04.2025«Бавария»

2:2

«Боруссия Д»

Бундеслига

08.04.2025«Бавария»

1:2

«Интер»

Лига чемпионов

04.04.2025«Аугсбург»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять матчей «Майнца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Майнц»

2:2

«Вольфсбург»

Бундеслига

12.04.2025«Хоффенхайм»

2:0

«Майнц»

Бундеслига

05.04.2025«Майнц»

1:1

«Хольштайн»

Бундеслига

30.03.2025«Боруссия Д»

3:1

«Майнц»

Бундеслига

15.03.2025«Майнц»

2:2

«Фрайбург»

Бундеслига

Последние пять матчей «Баварии» и «Майнца»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2024

«Майнц»

2:1

«Бавария»

Бундеслига

30.10.2024«Майнц»

0:4

«Бавария»

Кубок Германии

09.03.2024

«Бавария»

8:1

«Майнц»

Бундеслига

21.10.2023

«Майнц»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

22.04.2023

«Майнц»

3:1

«Бавария»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 30-ти туров мюнхенский клуб занимает 1-е место, а команда из Майнца - 6-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария30226287-2972
2. Байер301810264-3564
3. Айнтрахт30157858-4252
4. Лейпциг301310748-3849
5. Фрайбург301461043-4748
6. Майнц30138948-3647
7. Боруссия Д301361157-4745
8. Вердер301361148-5445
9. Боруссия М301351248-4644
10. Аугсбург301110933-4043
11. Штутгарт301181156-5041
12. Вольфсбург301091153-4739
13. Унион30981330-4435
14. Санкт-Паули30861626-3630
15. Хоффенхайм30791438-5530
16. Хайденхайм30642032-6022
17. Бохум30552029-6220
18. Хольштайн30471941-7119

Прогноз на матч

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Вряд ли перед «Баварией» стоит задача стать чемпионом именно в эти выходные, но исключать такую возможность не стоит. Если в ближайшем туре мюнхенцы наберут очков больше, чем «Байер», то станут недосягаемы для обозначающего борьбу за титул клуба из Леверкузена.

Трофей от команды Венсана Комапани никуда не уйдет. Обидный вылет из Лиги чемпионов и сход на ранней стадии в национальном кубке не оставляют игрокам «Баварии» других задач на финиш сезона, кроме как радовать болельщиков красивой и результативной игрой. «Майнц» - команда не самая простая, в первом круге, к слову, обыгравшая гранда на своем поле, но последний визит этого клуба в Мюнхен закончился для гостей плачевно - 8:1.

Есть у «Майнца» и свои турнирные задачи, кроме как выступать в роли потенциального фона триумфа «Баварии». После 30 туров команда Бо Хенриксена занимает последнюю проходную в еврокубки строчку в турнирной таблице. Но уже по итогам уикенда «Майнц» может пропустить вперед себя и «Вердер», и обе «Боруссии». Стратегически гостей в Мюнхене вполне устроит и ничья, но как заставить игроков «Баварии» поделиться очками? При принципиальной разнице в мотивации соперников выбираем победу мюнхенского клуба с небольшой форой.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПодписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Юпамекано, Дэвис, Бухман, Нойер, Ито, Мусиала (все - травма)

«Майнц»: Белл (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Майнц»:

Позиция«Бавария»

«Майнц»

Позиция

Вратарь26. Ульрайх

22. Центнер

Вратарь

Защитник27. Лаймер

21. Да Коста

Защитник

Защитник15. Дайер

3. Йенц

Защитник

Защитник3. Джэ

25. Ханче-Ольсен

Защитник

Полузащитник22. Герейру

2. Мвене

Защитник

Полузащитник6. Киммих

19. Каси

Полузащитник

Полузащитник 8. Горецка

6. Сано

Полузащитник 

Полузащитник 25. Мюллер

8. Небель

Полузащитник

Полузащитник 17. Олисе

18. Амири

Полузащитник

Полузащитник10. Зане

44. Вайпер

Нападающий

Нападающий9. Кейн

29. Буркардт

Нападающий

Главный тренерВенсан Компани

Бо Хенриксен

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET одиннадцатикратно увеличит номинал сыгравшей ставки на победу гостей. Коэффициент на победу хозяев - довольно скромные 1.22. Ничья котируется за 6.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бавария» - «Майнц»?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом является победа хозяев 2:0 или 3:0. Сыгравшая ставка на такие исходы будет рассчитана по коэффициенту 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Бавария» - «Майнц»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Бавария» - «Майнц»?

Аналитики FONBET полагают, что в этой встрече зрители увидят не меньше трех забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.35. ТМ 3.5 - 1.95. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.78.

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