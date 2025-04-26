Бавария — Майнц, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Вряд ли перед «Баварией» стоит задача стать чемпионом именно в эти выходные, но исключать такую возможность не стоит. Если в ближайшем туре мюнхенцы наберут очков больше, чем «Байер», то станут недосягаемы для обозначающего борьбу за титул клуба из Леверкузена.

Трофей от команды Венсана Комапани никуда не уйдет. Обидный вылет из Лиги чемпионов и сход на ранней стадии в национальном кубке не оставляют игрокам «Баварии» других задач на финиш сезона, кроме как радовать болельщиков красивой и результативной игрой. «Майнц» - команда не самая простая, в первом круге, к слову, обыгравшая гранда на своем поле, но последний визит этого клуба в Мюнхен закончился для гостей плачевно - 8:1.

Есть у «Майнца» и свои турнирные задачи, кроме как выступать в роли потенциального фона триумфа «Баварии». После 30 туров команда Бо Хенриксена занимает последнюю проходную в еврокубки строчку в турнирной таблице. Но уже по итогам уикенда «Майнц» может пропустить вперед себя и «Вердер», и обе «Боруссии». Стратегически гостей в Мюнхене вполне устроит и ничья, но как заставить игроков «Баварии» поделиться очками? При принципиальной разнице в мотивации соперников выбираем победу мюнхенского клуба с небольшой форой.