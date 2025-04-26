Бавария — Майнц, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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В 31-м туре чемпионата Германии по футболу встречаются «Бавария» и «Майнц». Команда из Мюнхена может уже в эти выходные оформить чемпионский титул. Для этого баварцам необходимо набрать в туре очков больше, чем «Байер». Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен)
26.04.2024, Сб
16:30 МСК
«Майнц» (Майнц)
|П1 - 1.22
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Турнир: Бундеслига, 31-й тур
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|30
|3
|8
|121-47
|«Майнц»
|8
|3
|30
|47-121
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Хайденхайм»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
|16.04.2025
|«Интер»
2:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Бавария»
2:2
«Боруссия Д»
Бундеслига
|08.04.2025
|«Бавария»
1:2
«Интер»
Лига чемпионов
|04.04.2025
|«Аугсбург»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять матчей «Майнца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Майнц»
2:2
«Вольфсбург»
Бундеслига
|12.04.2025
|«Хоффенхайм»
2:0
«Майнц»
Бундеслига
|05.04.2025
|«Майнц»
1:1
«Хольштайн»
Бундеслига
|30.03.2025
|«Боруссия Д»
3:1
«Майнц»
Бундеслига
|15.03.2025
|«Майнц»
2:2
«Фрайбург»
Бундеслига
Последние пять матчей «Баварии» и «Майнца»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.12.2024
«Майнц»
2:1
«Бавария»
Бундеслига
|30.10.2024
|«Майнц»
0:4
«Бавария»
Кубок Германии
09.03.2024
«Бавария»
8:1
«Майнц»
Бундеслига
21.10.2023
«Майнц»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
22.04.2023
«Майнц»
3:1
«Бавария»
Бундеслига
После 30-ти туров мюнхенский клуб занимает 1-е место, а команда из Майнца - 6-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|30
|22
|6
|2
|87-29
|72
|2. Байер
|30
|18
|10
|2
|64-35
|64
|3. Айнтрахт
|30
|15
|7
|8
|58-42
|52
|4. Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48-38
|49
|5. Фрайбург
|30
|14
|6
|10
|43-47
|48
|6. Майнц
|30
|13
|8
|9
|48-36
|47
|7. Боруссия Д
|30
|13
|6
|11
|57-47
|45
|8. Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|9. Боруссия М
|30
|13
|5
|12
|48-46
|44
|10. Аугсбург
|30
|11
|10
|9
|33-40
|43
|11. Штутгарт
|30
|11
|8
|11
|56-50
|41
|12. Вольфсбург
|30
|10
|9
|11
|53-47
|39
|13. Унион
|30
|9
|8
|13
|30-44
|35
|14. Санкт-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|15. Хоффенхайм
|30
|7
|9
|14
|38-55
|30
|16. Хайденхайм
|30
|6
|4
|20
|32-60
|22
|17. Бохум
|30
|5
|5
|20
|29-62
|20
|18. Хольштайн
|30
|4
|7
|19
|41-71
|19
Вряд ли перед «Баварией» стоит задача стать чемпионом именно в эти выходные, но исключать такую возможность не стоит. Если в ближайшем туре мюнхенцы наберут очков больше, чем «Байер», то станут недосягаемы для обозначающего борьбу за титул клуба из Леверкузена.
Трофей от команды Венсана Комапани никуда не уйдет. Обидный вылет из Лиги чемпионов и сход на ранней стадии в национальном кубке не оставляют игрокам «Баварии» других задач на финиш сезона, кроме как радовать болельщиков красивой и результативной игрой. «Майнц» - команда не самая простая, в первом круге, к слову, обыгравшая гранда на своем поле, но последний визит этого клуба в Мюнхен закончился для гостей плачевно - 8:1.
Есть у «Майнца» и свои турнирные задачи, кроме как выступать в роли потенциального фона триумфа «Баварии». После 30 туров команда Бо Хенриксена занимает последнюю проходную в еврокубки строчку в турнирной таблице. Но уже по итогам уикенда «Майнц» может пропустить вперед себя и «Вердер», и обе «Боруссии». Стратегически гостей в Мюнхене вполне устроит и ничья, но как заставить игроков «Баварии» поделиться очками? При принципиальной разнице в мотивации соперников выбираем победу мюнхенского клуба с небольшой форой.
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|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
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|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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|Текстовая
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Потери
«Бавария»: Юпамекано, Дэвис, Бухман, Нойер, Ито, Мусиала (все - травма)
«Майнц»: Белл (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Майнц»:
|Позиция
|«Бавария»
«Майнц»
Позиция
|Вратарь
|26. Ульрайх
22. Центнер
Вратарь
|Защитник
|27. Лаймер
21. Да Коста
Защитник
|Защитник
|15. Дайер
3. Йенц
Защитник
|Защитник
|3. Джэ
25. Ханче-Ольсен
Защитник
|Полузащитник
|22. Герейру
2. Мвене
Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
19. Каси
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Горецка
6. Сано
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Мюллер
8. Небель
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Олисе
18. Амири
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Зане
44. Вайпер
Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
29. Буркардт
Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
Бо Хенриксен
Главный тренер
FONBET одиннадцатикратно увеличит номинал сыгравшей ставки на победу гостей. Коэффициент на победу хозяев - довольно скромные 1.22. Ничья котируется за 6.90.
Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом является победа хозяев 2:0 или 3:0. Сыгравшая ставка на такие исходы будет рассчитана по коэффициенту 8.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аналитики FONBET полагают, что в этой встрече зрители увидят не меньше трех забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.35. ТМ 3.5 - 1.95. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 1.78.
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