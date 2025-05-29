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28 мая 14:23ГлавнаяПрогнозыФутболТоварищеские матчи сборных

Беларусь - Казахстан, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Перед Россией белорусы проверят силы на команде Казахстана
Валентин Васильев

Июньское окно ФИФА сборная Беларуси заполнила контрольными матчами с крупнейшими представителями бывшего СССР. В первом из них команда Карлоса Алоса примет команду Казахстана. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Беларуси

Место в рейтинге ФИФА: 98

05.06.2025, Чт

20:00 МСК

Сборная Казахстана

Место в рейтинге ФИФА: 113

П1

Х

П2

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Национальный» (Минск, Беларусь)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники никогда не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Беларусь42116-6
Казахстан1246-16

Последние пять игр сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2

Турнир

25.03.2025Азербайджан0:2Беларусь

Товарищеский матч

20.03.2025Таджикистан0:5Беларусь

Товарищеский матч

18.11.2024Болгария1:1Беларусь

Лига наций

15.11.2024Северная Ирландия2:0Беларусь

Лига наций

15.10.2025Беларусь 1:1Люксембург

Лига наций

Последние пять игр сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2025Лихтенштейн

0:2

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Уэльс

3:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

19.03.2025Казахстан

2:0

Кюрасао

Товарищеский матч

17.11.2024Норвегия

5:0

Казахстан

Лига наций

14.11.2024Казахстан

0:2

Австрия

Лига наций

Прогноз на матч

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Сборная Беларуси в последнее время настолько приучила всех к постоянным поражениям, что ее статистика в этом году выглядит аномально: две победы с общим счетом 7:0. Причем обе - на выезде - в Таджикистане и Азербайджане. Цикл «экс-союзных» дерби команда испанца Алоса продолжит в июне играми с Казахстаном и Россией. 

У команды Али Алиева в 2025-м тоже положительный баланс результатов: две победы (Кюрасао, Лихтенштейн) и одно поражение - от Уэльса. Ощутимый прогресс по сравнению с прошлым годом, за который казахстанца не выиграли вообще ни разу. Правда, там у них и соперники были ощутимо выше классом. 

Так или иначе, команды с хорошим настроением подходят к спаррингу в Минске. Ответственность за результат ни над кем довлеть не будет. Есть повод сыграть раскрепощенно, для зрителя. А значит, шансы на обоюдное взятие ворот достаточно высоки.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории Республики Беларусь и Российской Федерации игру в Минске покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Сборная Беларуси

Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис», Астана, Казахстан), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария).

Защитники: Александр Мартынович («Кайрат», Алматы, Казахстан), Сергей Политевич («Торпедо-БелАЗ», Жодино, Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Сергей Карпович («Навбахор», Наманган, Узбекистан), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Вадим Пигас, Павел Апетенок (оба — «Динамо», Минск), Егор Пархоменко («Неман», Гродно), Дмитрий Прищепа («Ротор», Волгоград, Россия);

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Триполи, Греция), Никита Корзун («Елимай», Семей, Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Алматы, Казахстан), Валерий Бочеров («Уфа», Россия), Павел Седько («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Киреев («Льерс», Лир, Бельгия), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»);

Нападающие: Виталий Лисакович («Балтика», Калининград, Россия), Евгений Шикавка (без клуба), Трофим Мельниченко («Порту В», Португалия), Евгений Малашевич («Динамо», Минск).

Сборная Казахстана 

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Александр Заруцкий («Кайрат»), Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);

Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский, Марат Быстров (оба – «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (все – «Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – «Ордабасы»), Адильбек Жумаханов («Елимай»);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»), Серикжан Мужиков («Елимай»), Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия), Даурен Жумат («Окжетпес»), Исламбек Куат («Женис»), Георгий Жуков («Пуща», Польша), Муроджон Халматов («Ордабасы»);

Нападающие: Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Алияр Мухамед («Окжетпес»).

Коэффициенты букмекеров

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Легальные букмекеры России еще не сформировали полные линии на игру в Минске.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Беларусь - Казахстан?

За семь предыдущих матчей казахстанцы выиграли только один, последний, в сентябре 2022 года (2:1). Белорусы в этой паре побеждали четырежды.

Когда у сборных Беларуси и Казахстана официальные матчи?

Белорусы в сентябре стартуют в отборе ЧМ-2026. Казахстанцы в своей группе провели уже два матча, набрав три очка из шести.

Когда играют сборные Беларуси и России?

Новая встреча ближайших географических соседей запланирована на 10 июня. «Союзное дерби», как и год назад, состоится в Минске.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных