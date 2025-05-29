Беларусь - Казахстан, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

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Июньское окно ФИФА сборная Беларуси заполнила контрольными матчами с крупнейшими представителями бывшего СССР. В первом из них команда Карлоса Алоса примет команду Казахстана.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Национальный» (Минск, Беларусь)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее соперники никогда не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Беларусь
|4
|2
|1
|16-6
|Казахстан
|1
|2
|4
|6-16
Последние пять игр сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
Турнир
|25.03.2025
|Азербайджан
|0:2
|Беларусь
Товарищеский матч
|20.03.2025
|Таджикистан
|0:5
|Беларусь
Товарищеский матч
|18.11.2024
|Болгария
|1:1
|Беларусь
Лига наций
|15.11.2024
|Северная Ирландия
|2:0
|Беларусь
Лига наций
|15.10.2025
|Беларусь
|1:1
|Люксембург
Лига наций
Последние пять игр сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.03.2025
|Лихтенштейн
0:2
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Уэльс
3:1
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|19.03.2025
|Казахстан
2:0
Кюрасао
Товарищеский матч
|17.11.2024
|Норвегия
5:0
Казахстан
Лига наций
|14.11.2024
|Казахстан
0:2
Австрия
Лига наций
Сборная Беларуси в последнее время настолько приучила всех к постоянным поражениям, что ее статистика в этом году выглядит аномально: две победы с общим счетом 7:0. Причем обе - на выезде - в Таджикистане и Азербайджане. Цикл «экс-союзных» дерби команда испанца Алоса продолжит в июне играми с Казахстаном и Россией.
У команды Али Алиева в 2025-м тоже положительный баланс результатов: две победы (Кюрасао, Лихтенштейн) и одно поражение - от Уэльса. Ощутимый прогресс по сравнению с прошлым годом, за который казахстанца не выиграли вообще ни разу. Правда, там у них и соперники были ощутимо выше классом.
Так или иначе, команды с хорошим настроением подходят к спаррингу в Минске. Ответственность за результат ни над кем довлеть не будет. Есть повод сыграть раскрепощенно, для зрителя. А значит, шансы на обоюдное взятие ворот достаточно высоки.
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На территории Республики Беларусь и Российской Федерации игру в Минске покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Вратари: Павел Павлюченко («МЛ Витебск»), Сергей Игнатович («Женис», Астана, Казахстан), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария).
Защитники: Александр Мартынович («Кайрат», Алматы, Казахстан), Сергей Политевич («Торпедо-БелАЗ», Жодино, Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Сергей Карпович («Навбахор», Наманган, Узбекистан), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Вадим Пигас, Павел Апетенок (оба — «Динамо», Минск), Егор Пархоменко («Неман», Гродно), Дмитрий Прищепа («Ротор», Волгоград, Россия);
Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Евгений Яблонский («Астерас», Триполи, Греция), Никита Корзун («Елимай», Семей, Казахстан), Валерий Громыко («Кайрат», Алматы, Казахстан), Валерий Бочеров («Уфа», Россия), Павел Седько («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Киреев («Льерс», Лир, Бельгия), Руслан Лисакович («МЛ Витебск»);
Нападающие: Виталий Лисакович («Балтика», Калининград, Россия), Евгений Шикавка (без клуба), Трофим Мельниченко («Порту В», Португалия), Евгений Малашевич («Динамо», Минск).
Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Александр Заруцкий («Кайрат»), Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);
Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский, Марат Быстров (оба – «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (все – «Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – «Ордабасы»), Адильбек Жумаханов («Елимай»);
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»), Серикжан Мужиков («Елимай»), Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия), Даурен Жумат («Окжетпес»), Исламбек Куат («Женис»), Георгий Жуков («Пуща», Польша), Муроджон Халматов («Ордабасы»);
Нападающие: Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Алияр Мухамед («Окжетпес»).
Легальные букмекеры России еще не сформировали полные линии на игру в Минске.
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За семь предыдущих матчей казахстанцы выиграли только один, последний, в сентябре 2022 года (2:1). Белорусы в этой паре побеждали четырежды.
Белорусы в сентябре стартуют в отборе ЧМ-2026. Казахстанцы в своей группе провели уже два матча, набрав три очка из шести.
Новая встреча ближайших географических соседей запланирована на 10 июня. «Союзное дерби», как и год назад, состоится в Минске.
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