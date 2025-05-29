Беларусь - Казахстан, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Сборная Беларуси в последнее время настолько приучила всех к постоянным поражениям, что ее статистика в этом году выглядит аномально: две победы с общим счетом 7:0. Причем обе - на выезде - в Таджикистане и Азербайджане. Цикл «экс-союзных» дерби команда испанца Алоса продолжит в июне играми с Казахстаном и Россией.

У команды Али Алиева в 2025-м тоже положительный баланс результатов: две победы (Кюрасао, Лихтенштейн) и одно поражение - от Уэльса. Ощутимый прогресс по сравнению с прошлым годом, за который казахстанца не выиграли вообще ни разу. Правда, там у них и соперники были ощутимо выше классом.

Так или иначе, команды с хорошим настроением подходят к спаррингу в Минске. Ответственность за результат ни над кем довлеть не будет. Есть повод сыграть раскрепощенно, для зрителя. А значит, шансы на обоюдное взятие ворот достаточно высоки.