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21 сентября 9:49ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваBellator

Сергей Билостенный — Касим Арас, 23 сентября: прогноз на турнир Bellator, трансляция и полный кард

Оба спортсмена проиграли дебютные бои в лиге
Александр Бокулёв
Источник: Bellator MMA
Источник: Bellator MMA

В рамках предварительного карда ближайшего турнира Bellator российский тяжеловес (до 120,2 кг) Сергей Билостенный встретится с немцем Касимом Арасом. Кто сумеет одержать первую победу в промоушене?

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Статистика

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Билостенный

 

Арас

Россия

Страна

Германия

27

Возраст

36

13

Бои

9

10 (7 / 0 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

7 (3 / 2 / 2)

3 (0 / 2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

2 (0 / 0 / 1 / 1)

185

Рост (см)

178

189

Размах рук (см)

175

Сергей Билостенный

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Начал профессионально выступать в смешанных единоборствах в 2015 году. Сделал себе имя в промоушене ACB (ныне - ACA), после чего перешел в Open FC. Также бился в RCC, а затем подписал контракт с Bellator. Дебютировал в американском промоушене в апреле и уступил Тайреллу Форчуну из-за дисквалификации за запрещенные удары в область затылка.

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Касим Арас

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Базовый борец, дебютировавший в профессиональных MMA в 2013 году. Постоянно выступать в смешанных единоборствах начал с 2018-го. Стал чемпионом EMC в тяжелом весе, после чего перешел в Bellator. Единственный на данный момент бой в американской лиге проиграл - в апреле единогласным решением судей Дэвиону Франклину.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БилостенногоНичьяПобеда Араса
«Бетсити»1,5470,002,55
«Марафон»1,5751,002,34
Winline1,49-2,54

Прогноз на бой

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Классическое противостояние ударника и борца. В прошлом поединке Билостенный показал, что намерен обрушивать свою нокаутирующую мощь на соперников с первых секунд. Однако тогда это обернулось запрещенными ударами - по крайней мере, так посчитал судья. Вряд ли инцидент заметно успокоит стиль россиянина, зато точно скажется на его мотивации, ведь второе поражение подряд серьезно осложнит путь в Bellator.

Впрочем, и Арас намерен избежать аналогичной серии. И на его стороне потенциальное преимущество в борьбе. Вероятно, при затяжном характере боя у немца появится больше шансов измотать соперника. А, возможно, и финишировать, ведь два других поражения Билостенный потерпел сабмишенами.

Скудные линии российских букмекеров вынуждают остановиться на простых исходах. Есть смысл рискнуть и заиграть победу Араса по более высоким котировкам, но поверим на этот раз в Билостенного. Напор, ударная мощь и серьезное преимущество в габаритах явно могут позволить ему контролировать ход поединка, избегать борьбы и в итоге выиграть.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Билостенный нокаутировал Араса в первом раунде.

Полный кард, где смотреть Bellator 299

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Турнир Bellator 299 стартует на «3Arena» в ирландском Дублине в субботу, 23 сентября, в 18:00 по московскому времени. Бой Билостенный - Арас стоит ожидать не ранее 18:30 мск. Основной кард начнется в 23:00 мск.

Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится.

Основной кард

  • Джонни Эблин (США) - Фабиан Эдвардс (Великобритания). Средний вес. Титульный бой;
  • Аарон Пико (США) - Педру Карвалью (Португалия). Полулегкий вес;
  • Шинейд Кавана (Ирландия) - Сара Коллинз (Австралия). Женский полулегкий вес;
  • Мадс Бёрнелл (Дания) - Даниэль Вайхель (Германия). Полулегкий вес;
  • Саба Хомаси (США) - Леван Чохели (Грузия). Полусредний вес;

Прелимы

  • Питер Куилли (Ирландия) - Даниэле Микели (Италия). Полусредний вес;
  • Мансур Барнауи (Франция) - Джей Джей Уилсон (Новая Зеландия). Легкий вес;
  • Грегори Бабен (Франция) - Чарли Уорд (Ирландия). Средний вес;
  • Киран Кларк (Ирландия) - Пржемыслав Горны (Польша). Легчайший вес;
  • Лука Поклит (Молдова) - Роман Фаральдо (США). Средний вес;
  • Хасан Магомедшарипов (Россия) - Петр Недзельский (Польша). Полулегкий вес;
  • Дарра Келли (Ирландия) - Джелле Зигерс (Нидерланды). Полулегкий вес;
  • Брайан Мур (Ирландия) - Отто Родригес (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Дави Галлон (Франция) - Аттила Коркмаж (Германия). Легкий вес;
  • Асаэль Аджудж (Франция) - Ибрагим Аль-Факих Хассан (Великобритания). Полулегкий вес;
  • Кенни Моконоана (Ирландия) - Джон О'Коннор (Уэльс). Полулегкий вес;
  • Люк Трейнер (Великобритания) - Лауринас Урбонавичюс (Литва). Полутяжелый вес;
  • Николо Солли (Италия) - Роман Дебьен (Франция). Полусредний вес;
  • Сергей Билостенный (Россия) - Касим Арас (Германия). Тяжелый вес;
  • Марк Ивен (Шотландия) - Ноа Гуньон (Франция). Легкий вес;
  • Кьяра Пенко (Италия) - Маккензи Стиллер (США). Женский минимальный вес.

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