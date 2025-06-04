Сергей Билостенный — Касим Арас, 23 сентября: прогноз на турнир Bellator, трансляция и полный кард

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В рамках предварительного карда ближайшего турнира Bellator российский тяжеловес (до 120,2 кг) Сергей Билостенный встретится с немцем Касимом Арасом. Кто сумеет одержать первую победу в промоушене?
Билостенный
Арас
Россия
Страна
Германия
27
Возраст
36
13
Бои
9
10 (7 / 0 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
7 (3 / 2 / 2)
3 (0 / 2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
2 (0 / 0 / 1 / 1)
185
Рост (см)
178
189
Размах рук (см)
175
Начал профессионально выступать в смешанных единоборствах в 2015 году. Сделал себе имя в промоушене ACB (ныне - ACA), после чего перешел в Open FC. Также бился в RCC, а затем подписал контракт с Bellator. Дебютировал в американском промоушене в апреле и уступил Тайреллу Форчуну из-за дисквалификации за запрещенные удары в область затылка.
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Базовый борец, дебютировавший в профессиональных MMA в 2013 году. Постоянно выступать в смешанных единоборствах начал с 2018-го. Стал чемпионом EMC в тяжелом весе, после чего перешел в Bellator. Единственный на данный момент бой в американской лиге проиграл - в апреле единогласным решением судей Дэвиону Франклину.
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Классическое противостояние ударника и борца. В прошлом поединке Билостенный показал, что намерен обрушивать свою нокаутирующую мощь на соперников с первых секунд. Однако тогда это обернулось запрещенными ударами - по крайней мере, так посчитал судья. Вряд ли инцидент заметно успокоит стиль россиянина, зато точно скажется на его мотивации, ведь второе поражение подряд серьезно осложнит путь в Bellator.
Впрочем, и Арас намерен избежать аналогичной серии. И на его стороне потенциальное преимущество в борьбе. Вероятно, при затяжном характере боя у немца появится больше шансов измотать соперника. А, возможно, и финишировать, ведь два других поражения Билостенный потерпел сабмишенами.
Скудные линии российских букмекеров вынуждают остановиться на простых исходах. Есть смысл рискнуть и заиграть победу Араса по более высоким котировкам, но поверим на этот раз в Билостенного. Напор, ударная мощь и серьезное преимущество в габаритах явно могут позволить ему контролировать ход поединка, избегать борьбы и в итоге выиграть.
Наша ставка выиграла. Билостенный нокаутировал Араса в первом раунде.
Турнир Bellator 299 стартует на «3Arena» в ирландском Дублине в субботу, 23 сентября, в 18:00 по московскому времени. Бой Билостенный - Арас стоит ожидать не ранее 18:30 мск. Основной кард начнется в 23:00 мск.
Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится.