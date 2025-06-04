Сергей Билостенный — Касим Арас, 23 сентября: прогноз на турнир Bellator, трансляция и полный кард

Классическое противостояние ударника и борца. В прошлом поединке Билостенный показал, что намерен обрушивать свою нокаутирующую мощь на соперников с первых секунд. Однако тогда это обернулось запрещенными ударами - по крайней мере, так посчитал судья. Вряд ли инцидент заметно успокоит стиль россиянина, зато точно скажется на его мотивации, ведь второе поражение подряд серьезно осложнит путь в Bellator.

Впрочем, и Арас намерен избежать аналогичной серии. И на его стороне потенциальное преимущество в борьбе. Вероятно, при затяжном характере боя у немца появится больше шансов измотать соперника. А, возможно, и финишировать, ведь два других поражения Билостенный потерпел сабмишенами.

Скудные линии российских букмекеров вынуждают остановиться на простых исходах. Есть смысл рискнуть и заиграть победу Араса по более высоким котировкам, но поверим на этот раз в Билостенного. Напор, ударная мощь и серьезное преимущество в габаритах явно могут позволить ему контролировать ход поединка, избегать борьбы и в итоге выиграть.