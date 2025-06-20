Кертис Блейдс — Ризван Куниев, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

При всем уважении к Куниеву главными причинами столь статусного дебюта стоит считать не его послужной список, а кризис тяжелого дивизиона UFC и хороший менеджмент бойца. В спортивном смысле россиянин на бумаге пока не выглядит очевидным соперником для опытного Блейдса. Впрочем, в руках самого Куниева шанс доказать, что в нем сомневаются зря, а сам он уже достоин места в топ-5. Причем букмекеры по сравнению с мартовскими котировками теперь больше верят в россиянина.

Вероятно, дебютант промоушена попробует навязать сопернику агрессивный стиль и врываться на ближнюю дистанцию, чтобы наносить урон, а также искать возможность для тейкдаунов. И в последнем пункте важный нюанс, ведь Куниев вряд ли из тех бойцов, которые боятся борьбы с Блейдсом.

Американец приучил, что может уничтожать большинство оппонентов в партере с помощью граунд-энд-паунд, но в этот раз данная опция может не сработать. В стойке же Блейдс насколько опасен, настолько и открыт к редким, но грубым ошибкам в обороне.

Таким образом, Куниев подходит к данному поединку по-настоящему «темной лошадкой». Теоретически его навыков может хватить для победы над Блейдсом. Однако даже при высоких коэффициентах не будем делать такую ставку, ведь американец слишком превосходит соперника в опыте. Иногда Блейдс выглядит вяло и долго раскачивается в боях, но речи о закате карьеры и системном спаде точно не идет.

Полагаем, что американец вполне способен отработать на максимум, а это чревато досрочным поражением Куниева. Но если Блейдс всё-таки провалится, то сам россиянин может развить успех и финишировать соперника. Пожалуй, у этого поединка высокие шансы на досрочную развязку.