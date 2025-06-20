Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 июня 14:04ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Кертис Блейдс — Ризван Куниев, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Теперь-то поединок не сорвется?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Поединок американца Кёртиса Блейдса и россиянина Ризвана Куниева несколько раз переносился, но теперь спортсмены наконец-то должны побиться на турнире в Баку. Представитель США замыкает топ-5 тяжелого дивизиона (до 120,2 кг), а его соперник дебютирует в UFC. Сумеет ли Куниев ворваться в промоушен с победой над столь статусным оппонентом?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Блейдс

 

Куниев

США

Страна

Россия

34

Возраст

33

24

Бои

16

18 (13 / 0 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (6 / 3 / 3)

5 (5 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

0

Ничьи

1

1

Без результата

1

5

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

193

Рост (см)

193

203

Размах рук (см)

193

117

Размах ног (см)

104

Кёртис Блейдс

Свернуть

Базовый борец, начавший профессиональный путь в MMA в 2014 году. После пяти побед подряд непобежденным пришел в UFC, где дебютировал в 2016-м. Первым же соперником Блейдса стал Фрэнсис Нганну, который одолел американца. В дальнейшем Кертис одержал в UFC 13 побед при четырех поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в июле за минуту уступил Тому Аспинэллу нокаутом и не смог выиграть временный пояс.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Ризван Куниев

Свернуть

Многократный чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, а также ушу-саньда. В профессиональных ММА выступает с 2011 года. В 2020-м стал чемпионом Eagle FC и защитил пояс дважды. Также победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, но не перешел в UFC. В 2023-м дебютировал в PFL с победы над Ренаном Ферейрой, но провалил допинг-тест, из-за чего получил дисквалификацию, а результат боя был отменен. В последнем поединке в августе вновь выступил в Претендентской серии Дэйны Уайта и нокаутировал Уго Кунью в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БлейдсаПобеда КуниеваДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,522,601,572,33

Прогноз на бой

Свернуть

При всем уважении к Куниеву главными причинами столь статусного дебюта стоит считать не его послужной список, а кризис тяжелого дивизиона UFC и хороший менеджмент бойца. В спортивном смысле россиянин на бумаге пока не выглядит очевидным соперником для опытного Блейдса. Впрочем, в руках самого Куниева шанс доказать, что в нем сомневаются зря, а сам он уже достоин места в топ-5. Причем букмекеры по сравнению с мартовскими котировками теперь больше верят в россиянина. 

Вероятно, дебютант промоушена попробует навязать сопернику агрессивный стиль и врываться на ближнюю дистанцию, чтобы наносить урон, а также искать возможность для тейкдаунов. И в последнем пункте важный нюанс, ведь Куниев вряд ли из тех бойцов, которые боятся борьбы с Блейдсом. 

Американец приучил, что может уничтожать большинство оппонентов в партере с помощью граунд-энд-паунд, но в этот раз данная опция может не сработать. В стойке же Блейдс насколько опасен, настолько и открыт к редким, но грубым ошибкам в обороне.

Таким образом, Куниев подходит к данному поединку по-настоящему «темной лошадкой». Теоретически его навыков может хватить для победы над Блейдсом. Однако даже при высоких коэффициентах не будем делать такую ставку, ведь американец слишком превосходит соперника в опыте. Иногда Блейдс выглядит вяло и долго раскачивается в боях, но речи о закате карьеры и системном спаде точно не идет. 

Полагаем, что американец вполне способен отработать на максимум, а это чревато досрочным поражением Куниева. Но если Блейдс всё-таки провалится, то сам россиянин может развить успех и финишировать соперника. Пожалуй, у этого поединка высокие шансы на досрочную развязку.

Полный кард, где смотреть бой Блейдс Куниев

Свернуть

Турнир UFC on ABC 8 пройдет на арене «Baku Crystal Hall» в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 21 июня, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому бой Блейдс Куниев стоит ожидать около 23:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении шоу целиком будут транслировать «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Основной кард

Прелимы

  • Тагир Уланбеков (Россия) — Азат Максум (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Исмаил Наурдиев (Марокко) — Юн Енг Пак (Южная Корея). Средний вес;
  • Мелисса Муллинс (Англия) — Дарья Железнякова (Россия). Женский легчайший вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) — Мухаммед Усман (Нигерия). Тяжелый вес;
  • Сок Хен Ко (Южная Корея) — Обан Эллиотт (Уэльс). Полусредний вес;
  • Ирина Алексеева (Россия) — Клаудия Сигула (Польша). Женский легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer225 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer559 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer180 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer559 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё