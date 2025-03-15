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15 марта 11:28ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Болонья - Лацио, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Победитель может обойти «Ювентус»
Руслан Ипполитов

Еще один матч 29-го тура с яркой афишей. В Болонье встретятся соседи по турнирной таблице, ведущие борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Учитывая вполне вероятную потерю очков «Ювентусом» в эти выходные во Флоренции, победитель матча «Болонья» - «Лацио» по итогам тура может обойти туринцев и занять место в квартете сильнейших Серии А. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Болонья» (Болонья)

16.03.2025, ВС
17:00 МСК

«Лацио» (Рим)

П1 - 2.35

Х - 3.10

П2 - 3.25

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Турнир: чемпионат Италии, 29-й тур

Стадион: «Ренато Далль'Аро» (Флоренция, Италия)

Главный судья: Андреа Коломбо

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Болонья»604458222-217
«Лацио»584460217-222

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Верона»

1:2

«Болонья»

Серия А

02.03.2025«Болонья»

2:1

«Кальяри»

Серия А

27.02.2025«Болонья»

2:1

«Милан»

Серия А

22.02.2025«Парма»

2:0

«Болонья»

Серия А

14.02.2025«Болонья»

3:2

«Торино»

Серия А

Последние пять игр «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.03.2025«Лацио»

1:1

«Виктория»

Лига Европы

10.03.2025«Лацио»

1:1

«Удинезе»

Серия А

06.03.2025«Виктория»

1:2

«Лацио»

Лига Европы

02.03.2025«Милан»

1:2

«Лацио»

Серия А

25.02.2025«Интер»

2:0

«Лацио»

Кубок Италии

Последние пять игр «Болоньи» и «Лацио»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.11.2024

«Лацио»

3:0

«Болонья»

Серия А

18.02.2024

«Лацио»

1:2

«Болонья»

Серия А

03.11.2023

«Болонья»

1:0

«Лацио»

Серия А

11.03.2023

«Болонья»

0:0

«Лацио»

Серия А

19.01.2023

«Лацио»

1:0

«Болонья»

Кубок Италии

Прогноз на матч «Фиорентина» - «Ювентус»

Турнирное положение

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После 27 туров «Лацио» и «Болонья» занимают 5-е и 6-е место соответственно, находясь в одном шаге от «Юве».

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер28187363-2761
2. Наполи28186445-2360
3. Аталанта28177463-2658
4. Ювентус281313245-2552
5. Лацио28156750-3651
6. Болонья281311444-3450
7. Рома28137843-3046
8. Фиорентина28136943-3045
9. Милан28128842-3244
10. Удинезе281171035-3840
11. Торино28811933-3435
12. Дженоа287111026-3632
13. Комо28781334-4429
14. Кальяри28681428-4326
15. Верона28821828-5826
16. Лечче28671520-4625
17. Парма28591434-4824
18. Эмполи284101423-4522
19. Венеция283101523-4219
20. Монца28281823-4814

Прогноз на матч

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Встреча соперников в первом круге в Риме завершилась крупной победой «Лацио», а последний матч команд в Болонье - минимальной победой хозяев. Шансы соперников примерно равны, но болонцы в своих последних играх добивались лучших результатов, чем команда Марко Барони.

Римляне в своих пяти предыдущих матчах победили дважды. Одна из этих побед приходится на встречу Лиги Европы с «Викторией», благодаря которой итальянский клуб шагнул в еврокубковый четвертьфинал. «Болонья» на том же временном отрезке выиграла четыре встречи из пяти, умудрившись проиграть лишь «Парме».

Ставки в этой встрече очень высоки. Рисковать соперники не станут. Баланс сил команд примерно равный, хотя у хозяев есть преимущество своего поля. Выбрать имя победителя крайне сложно. Есть все основания полагать, что матч завершится мирным расходом, который, правда, не устраивает ни одну из команд.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Болонье в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПодписка - 299 рублей в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Болонья»:  нет потерь

«Лацио»: Хюсай (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Лацио»:

Позиция«Болонья»

«Лацио»

Позиция

Вратарь1. Скоропуски

94. Проведель

Вратарь

Защитник33. Миранда

77. Марушич

Защитник

Защитник26. Лукуми

34. Хила

Защитник

Защитник31. Бекема

30. Тавареш

Защитник

Полузащитник22. Ликояннис

13. Романьоли

Защитник

Полузащитник 80. Фаббьян

8. Гендузи

Полузащитник

Полузащитник 8. Фройлер 

9. Родригес

Полузащитник 

Полузащитник18. Побега

18. Исаксен

Полузащитник

Полузащитник11. Ндой

26. Башич

Полузащитник

Полузащитник30. Домингес

19. Диа 

Полузащитник

Нападающий24. Даллинга

14. Нослин

Нападающий

Главный тренерВинченцо Итальяно

Марко Барони

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 2.35. Заключить пари на ничью можно за 3.10, а на выигрыш гостей - за 3.25.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Болонья» - «Лацио»?

Наиболее вероятным исходом аналитики называют мирный расход. Поставить на 1:1 можно за 6.00, а на нулевую ничью - за 6.50.   

Где бесплатно смотреть матч «Болонья» - «Лацио»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Болонье в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

Кто выиграет чемпионат Италии?

Тройка главных претендентов на трофей от PARI выглядит так:

«Интер» - 1.60

«Наполи» - 3.05

«Аталанта» - 8.50

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