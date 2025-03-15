Болонья - Лацио, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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Еще один матч 29-го тура с яркой афишей. В Болонье встретятся соседи по турнирной таблице, ведущие борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Учитывая вполне вероятную потерю очков «Ювентусом» в эти выходные во Флоренции, победитель матча «Болонья» - «Лацио» по итогам тура может обойти туринцев и занять место в квартете сильнейших Серии А. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Болонья» (Болонья)
16.03.2025, ВС
«Лацио» (Рим)
|П1 - 2.35
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Турнир: чемпионат Италии, 29-й тур
Стадион: «Ренато Далль'Аро» (Флоренция, Италия)
Главный судья: Андреа Коломбо
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Болонья»
|60
|44
|58
|222-217
|«Лацио»
|58
|44
|60
|217-222
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Верона»
1:2
«Болонья»
Серия А
|02.03.2025
|«Болонья»
2:1
«Кальяри»
Серия А
|27.02.2025
|«Болонья»
2:1
«Милан»
Серия А
|22.02.2025
|«Парма»
2:0
«Болонья»
Серия А
|14.02.2025
|«Болонья»
3:2
«Торино»
Серия А
Последние пять игр «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Виктория»
Лига Европы
|10.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Удинезе»
Серия А
|06.03.2025
|«Виктория»
1:2
«Лацио»
Лига Европы
|02.03.2025
|«Милан»
1:2
«Лацио»
Серия А
|25.02.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
Последние пять игр «Болоньи» и «Лацио»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
24.11.2024
«Лацио»
3:0
«Болонья»
Серия А
18.02.2024
«Лацио»
1:2
«Болонья»
Серия А
03.11.2023
«Болонья»
1:0
«Лацио»
Серия А
11.03.2023
«Болонья»
0:0
«Лацио»
Серия А
19.01.2023
«Лацио»
1:0
«Болонья»
Кубок Италии
Прогноз на матч «Фиорентина» - «Ювентус»
После 27 туров «Лацио» и «Болонья» занимают 5-е и 6-е место соответственно, находясь в одном шаге от «Юве».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|28
|18
|7
|3
|63-27
|61
|2. Наполи
|28
|18
|6
|4
|45-23
|60
|3. Аталанта
|28
|17
|7
|4
|63-26
|58
|4. Ювентус
|28
|13
|13
|2
|45-25
|52
|5. Лацио
|28
|15
|6
|7
|50-36
|51
|6. Болонья
|28
|13
|11
|4
|44-34
|50
|7. Рома
|28
|13
|7
|8
|43-30
|46
|8. Фиорентина
|28
|13
|6
|9
|43-30
|45
|9. Милан
|28
|12
|8
|8
|42-32
|44
|10. Удинезе
|28
|11
|7
|10
|35-38
|40
|11. Торино
|28
|8
|11
|9
|33-34
|35
|12. Дженоа
|28
|7
|11
|10
|26-36
|32
|13. Комо
|28
|7
|8
|13
|34-44
|29
|14. Кальяри
|28
|6
|8
|14
|28-43
|26
|15. Верона
|28
|8
|2
|18
|28-58
|26
|16. Лечче
|28
|6
|7
|15
|20-46
|25
|17. Парма
|28
|5
|9
|14
|34-48
|24
|18. Эмполи
|28
|4
|10
|14
|23-45
|22
|19. Венеция
|28
|3
|10
|15
|23-42
|19
|20. Монца
|28
|2
|8
|18
|23-48
|14
Встреча соперников в первом круге в Риме завершилась крупной победой «Лацио», а последний матч команд в Болонье - минимальной победой хозяев. Шансы соперников примерно равны, но болонцы в своих последних играх добивались лучших результатов, чем команда Марко Барони.
Римляне в своих пяти предыдущих матчах победили дважды. Одна из этих побед приходится на встречу Лиги Европы с «Викторией», благодаря которой итальянский клуб шагнул в еврокубковый четвертьфинал. «Болонья» на том же временном отрезке выиграла четыре встречи из пяти, умудрившись проиграть лишь «Парме».
Ставки в этой встрече очень высоки. Рисковать соперники не станут. Баланс сил команд примерно равный, хотя у хозяев есть преимущество своего поля. Выбрать имя победителя крайне сложно. Есть все основания полагать, что матч завершится мирным расходом, который, правда, не устраивает ни одну из команд.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Болонье в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Болонья»: нет потерь
«Лацио»: Хюсай (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Болонья» - «Лацио»:
|Позиция
|«Болонья»
«Лацио»
Позиция
|Вратарь
|1. Скоропуски
94. Проведель
Вратарь
|Защитник
|33. Миранда
77. Марушич
Защитник
|Защитник
|26. Лукуми
34. Хила
Защитник
|Защитник
|31. Бекема
30. Тавареш
Защитник
|Полузащитник
|22. Ликояннис
13. Романьоли
Защитник
|Полузащитник
|80. Фаббьян
8. Гендузи
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фройлер
9. Родригес
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Побега
18. Исаксен
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Ндой
26. Башич
Полузащитник
|Полузащитник
|30. Домингес
19. Диа
Полузащитник
|Нападающий
|24. Даллинга
14. Нослин
Нападающий
|Главный тренер
|Винченцо Итальяно
Марко Барони
Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 2.35. Заключить пари на ничью можно за 3.10, а на выигрыш гостей - за 3.25.
Наиболее вероятным исходом аналитики называют мирный расход. Поставить на 1:1 можно за 6.00, а на нулевую ничью - за 6.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Болонье в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Тройка главных претендентов на трофей от PARI выглядит так:
«Интер» - 1.60
«Наполи» - 3.05
«Аталанта» - 8.50
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