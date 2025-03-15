Болонья - Лацио, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Встреча соперников в первом круге в Риме завершилась крупной победой «Лацио», а последний матч команд в Болонье - минимальной победой хозяев. Шансы соперников примерно равны, но болонцы в своих последних играх добивались лучших результатов, чем команда Марко Барони.

Римляне в своих пяти предыдущих матчах победили дважды. Одна из этих побед приходится на встречу Лиги Европы с «Викторией», благодаря которой итальянский клуб шагнул в еврокубковый четвертьфинал. «Болонья» на том же временном отрезке выиграла четыре встречи из пяти, умудрившись проиграть лишь «Парме».

Ставки в этой встрече очень высоки. Рисковать соперники не станут. Баланс сил команд примерно равный, хотя у хозяев есть преимущество своего поля. Выбрать имя победителя крайне сложно. Есть все основания полагать, что матч завершится мирным расходом, который, правда, не устраивает ни одну из команд.