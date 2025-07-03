Нуну Боржеш — Карен Хачанов, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Предыдущий матч Хачанова на турнире с Синтаро Мочизуки не должен был стать для Карена легкой прогулкой, но находившийся на 144-м месте в рейтинге японец оказал сопротивление, которого вряд ли кто ждал от молодого азиата. Из трех первых сетов россиянин выиграл лишь один, да и тот на тай-брейке. Лишь оказавшись на краю пропасти, Хачанов заиграл так, как от него и ждали, довольно уверенно забрав два оставшихся сета. Умение прибавлять в критический момент - отличительная черта больших спортсменов. Но попадания в подобные ситуации надо избегать, особенно во встречах с соперниками из второй сотни рейтинга.

Во втором круге Боргеш без видимых затруднений разобрался с британцем Билли Харрисом, а в дебютной игре на турнире выбил 18-ю ракетку мира - Франсиско Серундоло. Соперник у Карена серьезный, но делаем выбор в пользу его победы при условии, что и аргентинец возьмет хотя бы один сет.