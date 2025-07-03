Нуну Боржеш — Карен Хачанов, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

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В пятницу, 4 июля, в третьем круге мужского одиночного турнира Уимблдона встретятся Нуну Боргеш и Карен Хачанов. Португалец уже успел выбить 18-ю ракетку, а россиянин на предыдущей стадии едва избежал поражения от 144-го номера мирового рейтинга.
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Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Нуну Боргеш (28 лет, 37-я ракетка мира)
Карен Хачанов (29 лет, 20-я ракетка мира)
За шесть лет в профессионалах Боргеш выиграл один турнир АТР в одиночном разряде. Наивысшее место в рейтинге - 30. В 2025 году 20 побед 18 поражений. Четвертьфиналист турниров в Хертогенбосхе (трава) и Марракеше (хард). На «Ролан Гаррос» дошел до третьего круга. На Australian Open выбыл после третьего круга, уступив Карлосу Алькарасу.
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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержал 19 побед при 15 поражениях.
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Ранее соперники встречались лишь однажды. В первом круге «Ролан Гаррос» в 2022 году россиянин выиграл в четырех сетах - 6:3, 2:6, 6:4, 6:4.
Аналитики FONBET считают Хачанова очевидным фаворитом матча. Вероятность победы Карена оценена коэффициентом 1,38. Ставка на аргентинца обещает более чем трехкратное увеличение номинала.
Тотал больше 39.5 предложен за 1.87. Взять тотал меньше 38.5 можно за 1,93.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Предыдущий матч Хачанова на турнире с Синтаро Мочизуки не должен был стать для Карена легкой прогулкой, но находившийся на 144-м месте в рейтинге японец оказал сопротивление, которого вряд ли кто ждал от молодого азиата. Из трех первых сетов россиянин выиграл лишь один, да и тот на тай-брейке. Лишь оказавшись на краю пропасти, Хачанов заиграл так, как от него и ждали, довольно уверенно забрав два оставшихся сета. Умение прибавлять в критический момент - отличительная черта больших спортсменов. Но попадания в подобные ситуации надо избегать, особенно во встречах с соперниками из второй сотни рейтинга.
Во втором круге Боргеш без видимых затруднений разобрался с британцем Билли Харрисом, а в дебютной игре на турнире выбил 18-ю ракетку мира - Франсиско Серундоло. Соперник у Карена серьезный, но делаем выбор в пользу его победы при условии, что и аргентинец возьмет хотя бы один сет.