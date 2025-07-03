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3 июля 10:26ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Нуну Боржеш — Карен Хачанов, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Россиянин - фаворит матча
Руслан Ипполитов

В пятницу, 4 июля, в третьем круге мужского одиночного турнира Уимблдона встретятся Нуну Боргеш и Карен Хачанов. Португалец уже успел выбить 18-ю ракетку, а россиянин на предыдущей стадии едва избежал поражения от 144-го номера мирового рейтинга. 

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Дата / Время: 04.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Нуну Боргеш (28 лет, 37-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — 4:6, 6:3, 7:6, 6:0
  • 2-й круг: Билли Харрис (Великобритания, 103) — 6:3, 6:4, 7:6

Карен Хачанов (29 лет, 20-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Маккензи Макдональд (США, 88) — 7:5, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Синтаро Мочизуки (Япония, 157) — 1:6, 7:6, 4:6, 6:3, 6:4

Нуну Боргеш (Португалия)

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За шесть лет в профессионалах Боргеш выиграл один турнир АТР в одиночном разряде. Наивысшее место в рейтинге - 30. В 2025 году 20 побед 18 поражений. Четвертьфиналист турниров в Хертогенбосхе (трава) и Марракеше (хард). На «Ролан Гаррос» дошел до третьего круга. На Australian Open выбыл после третьего круга, уступив Карлосу Алькарасу. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карен Хачанов (Россия)

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Серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Выиграл восемь турниров ATP. Победитель Кубка Дэвиса-2021. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Женеве (хард) и полуфинала в Барселоне (грунт). На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем. Всего в 2025 году одержал 19 побед при 15 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Ранее соперники встречались лишь однажды. В первом круге «Ролан Гаррос» в 2022 году россиянин выиграл в четырех сетах - 6:3, 2:6, 6:4, 6:4.

Ставки на исход

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Аналитики FONBET считают Хачанова очевидным фаворитом матча. Вероятность победы Карена оценена коэффициентом 1,38. Ставка на аргентинца обещает более чем трехкратное увеличение номинала.

Ставки на тотал

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Тотал больше 39.5 предложен за 1.87. Взять тотал меньше 38.5 можно за 1,93

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Боргеша

Победа Хачанова

ТБ 39.5

ТМ 38.5

FONBET

3,05

1,38

1.87

1.93

Прогноз и ставка

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Предыдущий матч Хачанова на турнире с Синтаро Мочизуки не должен был стать для Карена легкой прогулкой, но находившийся на 144-м месте в рейтинге японец оказал сопротивление, которого вряд ли кто ждал от молодого азиата. Из трех первых сетов россиянин выиграл лишь один, да и тот на тай-брейке. Лишь оказавшись на краю пропасти, Хачанов заиграл так, как от него и ждали, довольно уверенно забрав два оставшихся сета. Умение прибавлять в критический момент - отличительная черта больших спортсменов. Но попадания в подобные ситуации надо избегать, особенно во встречах с соперниками из второй сотни рейтинга.

Во втором круге Боргеш без видимых затруднений разобрался с британцем Билли Харрисом, а в дебютной игре на турнире выбил 18-ю ракетку мира - Франсиско Серундоло. Соперник у Карена серьезный, но делаем выбор в пользу его победы при условии, что и аргентинец возьмет хотя бы один сет.  

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