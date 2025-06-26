Боруссия Д - Ульсан Хендэ, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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За тур до конца группового турнира на клубном чемпионате мира по футболу три команды претендуют на выход в плей-офф из квартета F. «Боруссии» для гарантированной квалификации в 1/8 финала достаточно обыграть корейского аутсайдера. В Цинциннати обойдется без сюрпризов?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
25.06.2025, Ср
22:00 МСК
«Ульсан Хендэ» (Южная Корея)
|П1 - 1.23
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 3-й тур
Стадион: «Ти-кью-эл Стэдиум» (Цинциннати, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2025
|«Мамелоди Сандаунс»
3:4
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Флуминенсе»
0:0
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
|17.05.2025
|«Боруссия» Д
3:0
«Хольштайн»
Бундеслига
|11.05.2025
|«Байер»
2:4
«Боруссия» Д
Бундеслига
|03.05.2025
|«Боруссия» Д
4:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
Последние пять матчей «Ульсан Хендэ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2025
|«Флуминенсе»
4:2
«Ульсан Хендэ»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Ульсан Хендэ»
0:1
«Мамелоди Сандаунс»
Клубный чемпионат мира
|31.05.2025
|«Чонбук»
3:1
«Ульсан Хендэ»
Чемпионат Южной Кореи
|28.05.2025
|«Кванджу»
1:1
«Ульсан Хендэ»
Чемпионат Южной Кореи
|24.05.2025
|«Ульсан Хендэ»
3:2
«Кимчхон»
Чемпионат Южной Кореи
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Флуминенсе
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2. Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|3. Мамелоди Сандаунс
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|4. Ульсан
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
«Боруссию» на клубном ЧМ бросает из крайности в крайность: то скучные 0:0 «Флуминенсе», то развеселые 4:3 с «Мамелоди Сандаунс». После двух туров немцы идут вровень по очкам с бразильцами, но расслабляться рано. Для гарантированного прохода в плей-офф им нужно победить «Ульсан Хендэ».
Корейцы во втором туре поиграли на нервах латиноамериканского фаворита: не только сквитали пропущенный в первом тайме гол, но и некоторые время вели в счете. Команда у Кима задорная, боевитая, а громкое имя соперника только приумножит запал ее футболистов. Представителю Азии терять уже нечего. «Ульсан» постарается на прощание показать себя во всей красе американской публике. Комбинация из победы Дортмунда при тотал больше 2.5 голов в этом случае кажется вполне перспективным вариантом.
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Потери
«Боруссия»: Эмре Джан, Озкан, Шлоттербек (все - травмы), Ватьен, Кабар (оба - вызов в сборную)
«Ульсан Хендэ»: нет
13-кратный выигрыш обещает сыгравшая ставка на победу «Ульсана» в Winline. Вероятность победы немцев оценена коэффициентом 1.23. Ничья идет в линии за 6.80.
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Наиболее вероятным исходом аналитику считают победу немецкого клуба со счетом 2:0 (коэффициент 5.60).
Группа F выходит в плей-офф на группу E. Потенциальные соперники «Боруссии» - «Ривер Плейт», «Интер» и «Монтеррей».