Боруссия Д - Ульсан Хендэ, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Боруссию» на клубном ЧМ бросает из крайности в крайность: то скучные 0:0 «Флуминенсе», то развеселые 4:3 с «Мамелоди Сандаунс». После двух туров немцы идут вровень по очкам с бразильцами, но расслабляться рано. Для гарантированного прохода в плей-офф им нужно победить «Ульсан Хендэ».

Корейцы во втором туре поиграли на нервах латиноамериканского фаворита: не только сквитали пропущенный в первом тайме гол, но и некоторые время вели в счете. Команда у Кима задорная, боевитая, а громкое имя соперника только приумножит запал ее футболистов. Представителю Азии терять уже нечего. «Ульсан» постарается на прощание показать себя во всей красе американской публике. Комбинация из победы Дортмунда при тотал больше 2.5 голов в этом случае кажется вполне перспективным вариантом.