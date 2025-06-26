Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



23 июня 8:40ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Боруссия Д - Ульсан Хендэ, 25 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Немцы без проблем выйдут в плей-офф?
Валентин Васильев

За тур до конца группового турнира на клубном чемпионате мира по футболу три команды претендуют на выход в плей-офф из квартета F. «Боруссии» для гарантированной квалификации в 1/8 финала достаточно обыграть корейского аутсайдера.  В Цинциннати обойдется без сюрпризов?

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

25.06.2025, Ср

22:00 МСК

«Ульсан Хендэ» (Южная Корея)

П1 - 1.23

Х - 6.80

П2 - 13.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 3-й тур

Стадион: «Ти-кью-эл Стэдиум» (Цинциннати, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2025 «Мамелоди Сандаунс» 

3:4

 «Боруссия» Д 

Клубный чемпионат мира

17.06.2025 «Флуминенсе» 

0:0

 «Боруссия» Д 

Клубный чемпионат мира

17.05.2025 «Боруссия» Д

3:0

 «Хольштайн» 

Бундеслига

11.05.2025 «Байер» 

2:4

 «Боруссия» Д 

Бундеслига

03.05.2025 «Боруссия» Д

4:0

 «Вольфсбург» 

Бундеслига

Последние пять матчей «Ульсан Хендэ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2025«Флуминенсе»

4:2

«Ульсан Хендэ»

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Ульсан Хендэ»

0:1

«Мамелоди Сандаунс»

Клубный чемпионат мира

31.05.2025«Чонбук»

3:1

«Ульсан Хендэ»

Чемпионат Южной Кореи

28.05.2025«Кванджу»

1:1

«Ульсан Хендэ»

Чемпионат Южной Кореи

24.05.2025«Ульсан Хендэ»

3:2

«Кимчхон»

Чемпионат Южной Кореи

Турнирное положение 

Свернуть

Группа F

КомандаИВНПМО
1. Флуминенсе21104-24
2. Боруссия Д21104-34
3. Мамелоди Сандаунс21014-43
4. Ульсан20022-50

Прогноз на матч

Свернуть

«Боруссию» на клубном ЧМ бросает из крайности в крайность: то скучные 0:0  «Флуминенсе», то развеселые 4:3 с «Мамелоди Сандаунс». После двух туров немцы идут вровень по очкам с бразильцами, но расслабляться рано. Для гарантированного прохода в плей-офф им нужно победить «Ульсан Хендэ».

Корейцы во втором туре поиграли на нервах латиноамериканского фаворита: не только сквитали пропущенный в первом тайме гол, но и некоторые время вели в счете. Команда у Кима задорная, боевитая, а громкое имя соперника только приумножит запал ее футболистов. Представителю Азии терять уже нечего.  «Ульсан» постарается на прощание показать себя во всей красе американской публике. Комбинация из победы Дортмунда при тотал больше 2.5 голов в этом случае кажется вполне перспективным вариантом.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

На Okko посмотреть игру можно как онлайн, так и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Боруссия»: Эмре Джан, Озкан, Шлоттербек  (все - травмы), Ватьен, Кабар (оба - вызов в сборную)

«Ульсан Хендэ»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

13-кратный выигрыш обещает сыгравшая ставка на победу «Ульсана» в Winline. Вероятность победы немцев оценена коэффициентом 1.23. Ничья идет в линии за 6.80.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Боруссия» - «Ульсан Хендэ»?

Наиболее вероятным исходом аналитику считают победу немецкого клуба со счетом 2:0 (коэффициент 5.60).

С кем сыграет  «Боруссия» в 1/8 финала?

Группа F выходит в плей-офф на группу E. Потенциальные соперники  «Боруссии» - «Ривер Плейт», «Интер» и «Монтеррей».

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Акция Море фрибетов от Винлайнhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Акция Море фрибетов от Винлайн
Получить бонусПодробнее
bonus timer10 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer553 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer553 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё