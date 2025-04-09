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12 декабря 11:03ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Боруссия Дортмунд — ПСЖ, 13 декабря: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Гости будут максимально мотивированы
Александр Бокулёв
Боруссия - ПСЖ
Боруссия - ПСЖ

Дортмундская «Боруссия» досрочно обеспечила себе выход из «группы смерти» в плей-офф Лиги чемпионов. А вот «Пари Сен-Жермен» эту задачу еще не выполнил. Удастся ли французскому гранду забрать вторую путевку в 1/8 финала?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 

13.12.2023, Ср

23:00 МСК

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) 

П1 - 3,85

Х - 4,15

П2 - 1,85

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа F, 6-й тур

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

Судьи: Гленн Нюберг (главный арбитр), Махбод Бейги, Андреас Сёдерквист (ассистенты), Адам Ладебек (резервный). Все - Швеция

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»1223-6
«ПСЖ»2216-3

Последние пять игр «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.12.2023«Боруссия Д»

2:3

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

06.12.2023«Штутгарт»

2:0

«Боруссия Д»

Кубок Германии

03.12.2023«Байер»

1:1

«Боруссия Д»

Бундеслига

28.11.2023«Милан»

1:3

«Боруссия Д»

Лига чемпионов

25.11.2023«Боруссия Д»

4:2

«Боруссия М»

Бундеслига

Последние пять игр «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.12.2023«ПСЖ»

2:1

«Нант»

Лига 1

03.12.2023«Гавр»

0:2

«ПСЖ»

Лига 1

28.11.2023«ПСЖ»

1:1

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

24.11.2023«ПСЖ»

5:2

«Монако»

Лига 1

11.11.2023«Реймс»

0:3

«ПСЖ»

Лига 1

Место в турнирной таблице

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Перед заключительным туром на вторую путевку в плей-офф из группы F претендуют все команды, кроме уже вышедшей в 1/8 финала «Боруссии». 

КомандаИВНПМО
1. Боруссия Д53116-310
2. ПСЖ52128-77
3. Ньюкасл51225-55
4. Милан51223-75

Прогноз на матч

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Чтобы выйти в плей-офф, не оглядываясь на результат параллельной встречи между «Миланом» и «Ньюкаслом», «ПСЖ» нужна победа. И похоже, что сейчас это очень возможно, ведь «Боруссия» поймала локальный кризис и не может выиграть уже три матча подряд при двух поражениях кряду. Но мы для перестраховки выберем более аккуратный вариант - 2Х + ТБ (1,5). Такой тотал сыграл в прошлой очной встрече команд, а также в восьми последних матчах у «Боруссии» и в 12 - у «ПСЖ».

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Боруссии» и «ПСЖ» покажет кабельный телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции - в 22:45 по Москве.

ВещательТип трансляцииУсловия
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«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
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Составы команд

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Потери

«Боруссия»: Дюранвилль, Нмеча, Мукоко, Рюэрсон, Забитцер, Вольф (все - травмы)

«ПСЖ»: Мендеш, Кимпембе, Рико, Навас, Летелье (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «ПСЖ»:

Позиция«Боруссия Д»«ПСЖ»
Вратарь1. Кобель99. Доннарумма
Защитник24. Менье2. Хакими
Защитник4. Шлоттербек37. Шкриньяр
Защитник15. Хуммельс5. Маркиньос
Защитник5. Бенсебайни21. Эрнандес
Полузащитник23. Джан17. Витинья
Полузащитник 11. Ройс4. Угарте
Полузащитник6. Озджан33. Заир-Эмери
Нападающий19. Брандт10. Дембеле
Нападающий21. Мален7. Мбаппе
Нападающий14. Фюллькруг23. Коло-Муани
Главный тренерЭдин ТерзичЛуис Энрике

Коэффициенты букмекеров

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Победа «ПСЖ» идет в PARI с коэффициентом 1,85. На выигрыш «Боруссии» можно поставить с еще более высоким коэффициентом 3,85, а на ничью - за 4,15.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Боруссия Д» – «ПСЖ»?

Букмекеры ожидают довольно конкурентную встречу, но считают гостей явными фаворитами.

Где смотреть бесплатно матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»?

Бесплатно смотреть игру можно будет на ресурсах некоторых букмекерских контор.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла, матч завершился со счетом 1:1. У «ПСЖ» отличился Заир-Эмери (56 минута), у «Боруссии» - Адейеми (51).

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