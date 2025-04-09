Боруссия Дортмунд — ПСЖ, 13 декабря: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Партнерский проект
Дортмундская «Боруссия» досрочно обеспечила себе выход из «группы смерти» в плей-офф Лиги чемпионов. А вот «Пари Сен-Жермен» эту задачу еще не выполнил. Удастся ли французскому гранду забрать вторую путевку в 1/8 финала?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
13.12.2023, Ср
23:00 МСК
«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)
|П1 - 3,85
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа F, 6-й тур
Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)
Судьи: Гленн Нюберг (главный арбитр), Махбод Бейги, Андреас Сёдерквист (ассистенты), Адам Ладебек (резервный). Все - Швеция
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|1
|2
|2
|3-6
|«ПСЖ»
|2
|2
|1
|6-3
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.12.2023
|«Боруссия Д»
2:3
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|06.12.2023
|«Штутгарт»
2:0
«Боруссия Д»
Кубок Германии
|03.12.2023
|«Байер»
1:1
«Боруссия Д»
Бундеслига
|28.11.2023
|«Милан»
1:3
«Боруссия Д»
Лига чемпионов
|25.11.2023
|«Боруссия Д»
4:2
«Боруссия М»
Бундеслига
Последние пять игр «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.12.2023
|«ПСЖ»
2:1
«Нант»
Лига 1
|03.12.2023
|«Гавр»
0:2
«ПСЖ»
Лига 1
|28.11.2023
|«ПСЖ»
1:1
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|24.11.2023
|«ПСЖ»
5:2
«Монако»
Лига 1
|11.11.2023
|«Реймс»
0:3
«ПСЖ»
Лига 1
Перед заключительным туром на вторую путевку в плей-офф из группы F претендуют все команды, кроме уже вышедшей в 1/8 финала «Боруссии».
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|2. ПСЖ
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|3. Ньюкасл
|5
|1
|2
|2
|5-5
|5
|4. Милан
|5
|1
|2
|2
|3-7
|5
Чтобы выйти в плей-офф, не оглядываясь на результат параллельной встречи между «Миланом» и «Ньюкаслом», «ПСЖ» нужна победа. И похоже, что сейчас это очень возможно, ведь «Боруссия» поймала локальный кризис и не может выиграть уже три матча подряд при двух поражениях кряду. Но мы для перестраховки выберем более аккуратный вариант - 2Х + ТБ (1,5). Такой тотал сыграл в прошлой очной встрече команд, а также в восьми последних матчах у «Боруссии» и в 12 - у «ПСЖ».
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В прямом эфире встречу «Боруссии» и «ПСЖ» покажет кабельный телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции - в 22:45 по Москве.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 1»
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|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Боруссия»: Дюранвилль, Нмеча, Мукоко, Рюэрсон, Забитцер, Вольф (все - травмы)
«ПСЖ»: Мендеш, Кимпембе, Рико, Навас, Летелье (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «ПСЖ»:
|Позиция
|«Боруссия Д»
|«ПСЖ»
|Вратарь
|1. Кобель
|99. Доннарумма
|Защитник
|24. Менье
|2. Хакими
|Защитник
|4. Шлоттербек
|37. Шкриньяр
|Защитник
|15. Хуммельс
|5. Маркиньос
|Защитник
|5. Бенсебайни
|21. Эрнандес
|Полузащитник
|23. Джан
|17. Витинья
|Полузащитник
|11. Ройс
|4. Угарте
|Полузащитник
|6. Озджан
|33. Заир-Эмери
|Нападающий
|19. Брандт
|10. Дембеле
|Нападающий
|21. Мален
|7. Мбаппе
|Нападающий
|14. Фюллькруг
|23. Коло-Муани
|Главный тренер
|Эдин Терзич
|Луис Энрике
Победа «ПСЖ» идет в PARI с коэффициентом 1,85. На выигрыш «Боруссии» можно поставить с еще более высоким коэффициентом 3,85, а на ничью - за 4,15.
Букмекеры ожидают довольно конкурентную встречу, но считают гостей явными фаворитами.
Бесплатно смотреть игру можно будет на ресурсах некоторых букмекерских контор.
В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.
Наша ставка выиграла, матч завершился со счетом 1:1. У «ПСЖ» отличился Заир-Эмери (56 минута), у «Боруссии» - Адейеми (51).
Партнерский проект