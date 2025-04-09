Боруссия Дортмунд — ПСЖ, 13 декабря: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Чтобы выйти в плей-офф, не оглядываясь на результат параллельной встречи между «Миланом» и «Ньюкаслом», «ПСЖ» нужна победа. И похоже, что сейчас это очень возможно, ведь «Боруссия» поймала локальный кризис и не может выиграть уже три матча подряд при двух поражениях кряду. Но мы для перестраховки выберем более аккуратный вариант - 2Х + ТБ (1,5). Такой тотал сыграл в прошлой очной встрече команд, а также в восьми последних матчах у «Боруссии» и в 12 - у «ПСЖ».