Ботафого - Сиэтл Саундерс, 16 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В первый игровой день клубного чемпионата мира по футболу действующий обладатель Кубка Либертадорес встретится с победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2022 года. Анализируем шансы «Ботафого» и «Сиэтла» на успех.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа B, 1-й тур
Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл)
Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»
История матчей:
Ранее команды не встречались.
Последние пять игр «Ботафого»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.06.2025
|«Ботафого»
3:2
«Сеара»
Чемпионат Бразилии
|01.06.2025
|«Сантос»
0:1
«Ботафого»
Чемпионат Бразилии
|28.05.2025
|«Ботафого»
1:0
«Универсидад де Чили»
Кубок Либертадорес
|23.05.2025
|«Капитал»
1:0
«Ботафого»
Кубок Бразилии
|19.05.2025
|«Фламенго»
0:0
«Ботафого»
Чемпионат Бразилии
Последние пять игр «Сиэтла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.06.2025
|«Ванкувер»
3:0
«Сиэтл»
МЛС
|02.06.2025
|«Сиэтл»
2:3
«Миннесота»
МЛС
|29.05.2025
|«Сиэтл»
1:0
«Сан-Диего»
МЛС
|24.05.2024
|«Сиэтл»
1:0
«Даллас»
МЛС
|18.05.2025
|«Портленд»
1:1
«Сиэтл»
МЛС
Прогноз на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
По всей видимости, в одной группе сразу с двумя европейскими топами, «ПСЖ» и «Атлетико», представителям Южной и Северной Америки придется довольствоваться борьбой за утешительное третье место. В топе фаворитов КЧМ-2025 французы занимают второе место, испанцы - седьмое. Если так, то уже игра первого тура превращается для «Ботафого» с «Сиэтлом» в своего рода финал. Победитель, вероятно, и финиширует сразу за грандами из Старого Света.
Преимущество «Сиэтла» перед бразильцами очевидно - это родное поле и поддержка своих трибун. Естественно, на глазах у своих болельщиков парни Брайана Шметцера постараются показать все, на что способны. Есть и еще один фактор в пользу «Саундерс» - обилие травм среди защитников соперника. При таких вводных есть смысл подумать о ставке на обмен голами. PARI удвоит ее номинал, если она сыграет.
Потери
«Ботафого»: Марсал, Баштуш, Мартинс, Хуго, Линк, Джеффиньо, Куибано (все - травмы)
«Сиэтл»: Ки Хи Ким, Арриола, Моррис, Андраде (все - травмы)
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Несмотря на фактор поля, аналитики считают бразильцев фаворитами встречи в Сиэтле. Вероятность победы «Ботафого» оценена котировкой 1.82. Коэффициент на успех сохозяев турнира в два с половиной раза выше - 4.10. При ничьей PARI умножит сумму удачной ставки на 3.85.
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