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12 июня 9:19ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Ботафого - Сиэтл Саундерс, 16 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

У бразильцев большие проблемы в обороне
Валентин Васильев

В первый игровой день клубного чемпионата мира по футболу действующий обладатель Кубка Либертадорес встретится с победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2022 года. Анализируем шансы «Ботафого» и «Сиэтла»  на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ботафого» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

16.06.2025, Пн

05:00 МСК

«Сиэтл Саундерс» (США)
 

П1 - 1.82

Х - 3.85

П2 - 4.10

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа B, 1-й тур

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл)

Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

Последние пять игр «Ботафого»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.06.2025«Ботафого»

3:2

«Сеара»

Чемпионат Бразилии

01.06.2025«Сантос»

0:1

«Ботафого»

Чемпионат Бразилии

28.05.2025«Ботафого»

1:0

«Универсидад де Чили»

Кубок Либертадорес

23.05.2025«Капитал»

1:0

«Ботафого»

Кубок Бразилии

19.05.2025«Фламенго»

0:0

«Ботафого»

Чемпионат Бразилии

Последние пять игр «Сиэтла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.06.2025«Ванкувер»

3:0

«Сиэтл»

МЛС

02.06.2025«Сиэтл»

2:3

«Миннесота»

МЛС

29.05.2025«Сиэтл»

1:0

«Сан-Диего»

МЛС

24.05.2024«Сиэтл»

1:0

«Даллас»

МЛС

18.05.2025«Портленд»

1:1

«Сиэтл»

МЛС

Прогноз на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»

Турнирная таблица

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Группа B

КомандаИВНПМО
Ботафого00000-00
ПСЖ00000-00
Атлетико00000-00
Сиэтл Саундерс00000-00

Прогноз на матч

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По всей видимости, в одной группе сразу с двумя европейскими топами, «ПСЖ» и «Атлетико», представителям Южной и Северной Америки придется довольствоваться борьбой за утешительное третье место. В топе фаворитов КЧМ-2025 французы занимают второе место, испанцы - седьмое. Если так, то уже игра первого тура превращается для «Ботафого» с «Сиэтлом» в своего рода финал. Победитель, вероятно, и финиширует сразу за грандами из Старого Света.

Преимущество «Сиэтла» перед бразильцами очевидно - это родное поле и поддержка своих трибун. Естественно, на глазах у своих болельщиков парни Брайана Шметцера постараются показать все, на что способны. Есть и еще один фактор в пользу «Саундерс» - обилие травм среди защитников соперника. При таких вводных есть смысл подумать о ставке на обмен голами. PARI удвоит ее номинал, если она сыграет.

Составы команд

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Потери

«Ботафого»: Марсал, Баштуш, Мартинс, Хуго, Линк, Джеффиньо, Куибано (все - травмы)

«Сиэтл»: Ки Хи Ким, Арриола, Моррис, Андраде (все - травмы)

Бонусы на матч

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Трансляции

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Этот, как и все остальные матчи клубного ЧМ, можно посмотреть на платформе Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Несмотря на фактор поля, аналитики считают бразильцев фаворитами встречи в Сиэтле. Вероятность победы «Ботафого» оценена котировкой 1.82. Коэффициент на успех сохозяев турнира в два с половиной раза выше - 4.10. При ничьей PARI умножит сумму удачной ставки на 3.85.

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