Ботафого - Сиэтл Саундерс, 16 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

По всей видимости, в одной группе сразу с двумя европейскими топами, «ПСЖ» и «Атлетико», представителям Южной и Северной Америки придется довольствоваться борьбой за утешительное третье место. В топе фаворитов КЧМ-2025 французы занимают второе место, испанцы - седьмое. Если так, то уже игра первого тура превращается для «Ботафого» с «Сиэтлом» в своего рода финал. Победитель, вероятно, и финиширует сразу за грандами из Старого Света.

Преимущество «Сиэтла» перед бразильцами очевидно - это родное поле и поддержка своих трибун. Естественно, на глазах у своих болельщиков парни Брайана Шметцера постараются показать все, на что способны. Есть и еще один фактор в пользу «Саундерс» - обилие травм среди защитников соперника. При таких вводных есть смысл подумать о ставке на обмен голами. PARI удвоит ее номинал, если она сыграет.