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9 июня 8:03ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Бразилия - Парагвай, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Домашняя премьера Карло Анчелотти в сборной Бразилии
Валентин Васильев

Легендарный Карло Анчелотти не сумел стартовать в сборной Бразилии с победы. Теперь его ждет первый домашний матч во главе «селесао». Игра с Парагваем обещает быть не менее нервной и изнурительной для бразильцев, чем эквадорский выезд.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Бразилия
Место в рейтинге ФИФА: 5

11.06.2025, Ср

03:45 МСК

Парагвай
Место в рейтинге ФИФА: 48

П1 - 1.43

Х - 4.20

П2 - 8.50

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 16-й тур

Стадион: «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бразилия 502212123-68
Парагвай12225068-123

Последние пять игр сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025

Эквадор

0:0

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

26.03.2025

Аргентина

4:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Бразилия

2:1

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Бразилия

1:1

Уругвай 

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024Венесуэла

1:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Парагвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2025Парагвай

2:0

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

26.03.2025

Колумбия 

2:2

Парагвай

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Парагвай

1:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Боливия

2:2

Парагвай

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024Парагвай

2:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

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После 15 туров соперники расположились по соседству в таблице и могут поменяться местами в случае победы Бразилии.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина15111327-834
2. Эквадор1576213-524
3. Парагвай1566313-924
4. Бразилия1564520-1622
5. Уругвай1556417-1221
6. Колумбия1556418-1421
7. Венесуэла1546515-1718
8. Боливия1542914-3214
9. Перу152586-1711
10. Чили152499-2210

* Со сборной Эквадора сняты три очка.

Прогноз на матч

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Непривычно видеть сборную Бразилии только четвертой в южноамериканской зоне отбора ЧМ-2026. В том числе и поэтому в команде произошла замена тренера в разгар квалификации. Моментального эффекта приход великого Анчелотти не дал: в дебютном матче итальянского Мистера на уровне сборных «пентакампеоны» довольствовались нулевой ничьей в Эквадоре, выгодной скорее сопернику, чем им самим. Понятно, что от домашней игры с Парагваем самая большая страна своего континента ждет только победы. 

Гость Рио-де-Жанейро очень непрост. Свежая победа над Уругваем и третья позиция в таблице это лишний раз подтверждают. Особенно сильно команда играет дома - пять побед подряд говорят сами за себя. В числе жертв парагвайцев оказались и аргентинцы с бразильцами.

За 15 туров отбора сборная Парагвая пропустила всего девять мячей, так что помучиться с ней бразильцам и дома придется. Вариант с тотал меньше 2.5 тут выглядит вполне реалистичным.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляция из Рио-де-Жанейро запланирована на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
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Коэффициенты букмекеров

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БК FONBET установила коэффициент 1.43 на победу Бразилии и 8.50 - на Парагвай. Ничья в конторе котируется за 4.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Бразилия - Парагвай?

Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи  является сухая победа Бразилии со счетом 1:0 или 2:0. Оба варианта сулят беттору шестикратный выигрыш за соответствующую ставку.

Где бесплатно смотреть матч Бразилия - Парагвай?

Все трансляции квалификации ЧМ-2026 доступны на онлайн-кинотеатре Okko.

Будут ли играть Винисиус и Неймар?

Неймар уже два года находится вне сборной Бразилии. Звезда «Реала» - на месте и готов к игре. Все вызванные на матч тренерами исполнители здоровы и могут выйти на поле легендарной «Мараканы».

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