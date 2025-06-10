Бразилия - Парагвай, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Легендарный Карло Анчелотти не сумел стартовать в сборной Бразилии с победы. Теперь его ждет первый домашний матч во главе «селесао». Игра с Парагваем обещает быть не менее нервной и изнурительной для бразильцев, чем эквадорский выезд.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 16-й тур
Стадион: «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бразилия
|50
|22
|12
|123-68
|Парагвай
|12
|22
|50
|68-123
Последние пять игр сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
06.06.2025
Эквадор
0:0
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
26.03.2025
Аргентина
4:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Бразилия
2:1
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Бразилия
1:1
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Венесуэла
1:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Парагвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Парагвай
2:0
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
26.03.2025
Колумбия
2:2
Парагвай
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Парагвай
1:0
Чили
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Боливия
2:2
Парагвай
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Парагвай
2:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
После 15 туров соперники расположились по соседству в таблице и могут поменяться местами в случае победы Бразилии.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|15
|11
|1
|3
|27-8
|34
|2. Эквадор
|15
|7
|6
|2
|13-5
|24
|3. Парагвай
|15
|6
|6
|3
|13-9
|24
|4. Бразилия
|15
|6
|4
|5
|20-16
|22
|5. Уругвай
|15
|5
|6
|4
|17-12
|21
|6. Колумбия
|15
|5
|6
|4
|18-14
|21
|7. Венесуэла
|15
|4
|6
|5
|15-17
|18
|8. Боливия
|15
|4
|2
|9
|14-32
|14
|9. Перу
|15
|2
|5
|8
|6-17
|11
|10. Чили
|15
|2
|4
|9
|9-22
|10
* Со сборной Эквадора сняты три очка.
Непривычно видеть сборную Бразилии только четвертой в южноамериканской зоне отбора ЧМ-2026. В том числе и поэтому в команде произошла замена тренера в разгар квалификации. Моментального эффекта приход великого Анчелотти не дал: в дебютном матче итальянского Мистера на уровне сборных «пентакампеоны» довольствовались нулевой ничьей в Эквадоре, выгодной скорее сопернику, чем им самим. Понятно, что от домашней игры с Парагваем самая большая страна своего континента ждет только победы.
Гость Рио-де-Жанейро очень непрост. Свежая победа над Уругваем и третья позиция в таблице это лишний раз подтверждают. Особенно сильно команда играет дома - пять побед подряд говорят сами за себя. В числе жертв парагвайцев оказались и аргентинцы с бразильцами.
За 15 туров отбора сборная Парагвая пропустила всего девять мячей, так что помучиться с ней бразильцам и дома придется. Вариант с тотал меньше 2.5 тут выглядит вполне реалистичным.
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БК FONBET установила коэффициент 1.43 на победу Бразилии и 8.50 - на Парагвай. Ничья в конторе котируется за 4.20.
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Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа Бразилии со счетом 1:0 или 2:0. Оба варианта сулят беттору шестикратный выигрыш за соответствующую ставку.
Все трансляции квалификации ЧМ-2026 доступны на онлайн-кинотеатре Okko.
Неймар уже два года находится вне сборной Бразилии. Звезда «Реала» - на месте и готов к игре. Все вызванные на матч тренерами исполнители здоровы и могут выйти на поле легендарной «Мараканы».