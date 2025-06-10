Бразилия - Парагвай, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Непривычно видеть сборную Бразилии только четвертой в южноамериканской зоне отбора ЧМ-2026. В том числе и поэтому в команде произошла замена тренера в разгар квалификации. Моментального эффекта приход великого Анчелотти не дал: в дебютном матче итальянского Мистера на уровне сборных «пентакампеоны» довольствовались нулевой ничьей в Эквадоре, выгодной скорее сопернику, чем им самим. Понятно, что от домашней игры с Парагваем самая большая страна своего континента ждет только победы.

Гость Рио-де-Жанейро очень непрост. Свежая победа над Уругваем и третья позиция в таблице это лишний раз подтверждают. Особенно сильно команда играет дома - пять побед подряд говорят сами за себя. В числе жертв парагвайцев оказались и аргентинцы с бразильцами.

За 15 туров отбора сборная Парагвая пропустила всего девять мячей, так что помучиться с ней бразильцам и дома придется. Вариант с тотал меньше 2.5 тут выглядит вполне реалистичным.