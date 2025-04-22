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22 апреля 16:58ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Рэнди Браун — Николас Далби, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет потенциально яркий поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между ямайцем Рэнди Брауном и датчанином Николасом Далби. Кто окажется сильнее и наступит ли досрочная развязка?

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Статистика

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Браун

 

Далби

Ямайка

Страна

Дания

34

Возраст

40

25

Бои

31

19 (7 / 5 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (7 / 4 / 12)

6 (2 / 2 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (0 / 0 / 5)

0

Ничьи

1

0

Без результата

2

190,5

Рост (см)

178

198

Размах рук (см)

189

115,5

Размах ног (см)

109

Рэнди Браун

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В 15-летнем возрасте начал заниматься боксом, позднее перешел в смешанные единоборства и получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2015-м стал чемпионом Ring of Combat в полусреднем весе и после двух успешных защит перешел в UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал 13 побед при шести поражениях. В последнем поединке в декабре раздельным решением судей уступил Брайану Баттлу.

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Николас Далби

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В детстве занимался карате, после чего перешел в смешанные единоборства. На профессиональном уровне выступает с 2010 года. В 2013-м завоевал чемпионский пояс Cage Warriors в полусреднем весе, который один раз защитил, после чего подписал контракт с UFC. Спустя четыре года вернулся в Cage Warriors, вскоре выиграл там временный титул в полусреднем дивизионе. В 2019 году вновь перешел в UFC, с тех пор одержал шесть побед при двух поражениях и одном поединке без результата. В последнем поединке в июне уступил Ринату Фахретдинову раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БраунаПобеда ДалбиТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,442,883,251,32

Прогноз на бой

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Далби уже 40 лет, а он всё ещё в полном порядке. Датчанин остается очень жестким и неуступчивым бойцом, делающим ставку на работу в стойке. Главная проблема — выносливость, так как его стиль забирает много сил и энергии, а их запасы с возрастом в любом случае угасают.  

Браун же умеет и работать на долгой дистанции, и агрессивно взрываться. Часто в стойке ему помогают внушительные габариты, но и в партере он довольно конкурентоспособен, тем более на фоне Далби. 

Но всё же разница в котировках кажется несколько завышенной. Да и вообще ставить на исход не решимся. Пожалуй, актуальнее здесь заиграть полный бой, так как оба соперника весьма стойкие, а Далби вовсе ни разу не проигрывал досрочно.

Полный кард, где смотреть бой Браун Далби

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Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Шоу стартует в воскресенье, 27 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Браун — Далби стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Мэтт Шнелл (США) — Джимми Флик (США). Наилегчайший вес;
  • Эван Элдер (США) — Гаудж Янг (США). Легкий вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Джон Кастанеда (США). Полулегкий вес;
  • Д'Амон Блэкшир (США) — Хеили Алатенг (Китай). Легчайший вес;
  • Малколм Веллмейкер (США) — Кэмерон Саайман (ЮАР). Легчайший вес;
  • Жаклин Аморим (Бразилия) — Полиана Виана (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Тимоти Куамба (США) — Роберто Ромеро (Мексика). Полулегкий вес;
  • Челси Чендлер (США) — Джозелин Эдвардс (Панама). Женский легчайший вес.

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