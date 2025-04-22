Рэнди Браун — Николас Далби, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Далби уже 40 лет, а он всё ещё в полном порядке. Датчанин остается очень жестким и неуступчивым бойцом, делающим ставку на работу в стойке. Главная проблема — выносливость, так как его стиль забирает много сил и энергии, а их запасы с возрастом в любом случае угасают.

Браун же умеет и работать на долгой дистанции, и агрессивно взрываться. Часто в стойке ему помогают внушительные габариты, но и в партере он довольно конкурентоспособен, тем более на фоне Далби.

Но всё же разница в котировках кажется несколько завышенной. Да и вообще ставить на исход не решимся. Пожалуй, актуальнее здесь заиграть полный бой, так как оба соперника весьма стойкие, а Далби вовсе ни разу не проигрывал досрочно.