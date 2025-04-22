Рэнди Браун — Николас Далби, 27 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет потенциально яркий поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между ямайцем Рэнди Брауном и датчанином Николасом Далби. Кто окажется сильнее и наступит ли досрочная развязка?
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Браун
Далби
Ямайка
Страна
Дания
34
Возраст
40
25
Бои
31
19 (7 / 5 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (7 / 4 / 12)
6 (2 / 2 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (0 / 0 / 5)
0
Ничьи
1
0
Без результата
2
190,5
Рост (см)
178
198
Размах рук (см)
189
115,5
Размах ног (см)
109
В 15-летнем возрасте начал заниматься боксом, позднее перешел в смешанные единоборства и получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2015-м стал чемпионом Ring of Combat в полусреднем весе и после двух успешных защит перешел в UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал 13 побед при шести поражениях. В последнем поединке в декабре раздельным решением судей уступил Брайану Баттлу.
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В детстве занимался карате, после чего перешел в смешанные единоборства. На профессиональном уровне выступает с 2010 года. В 2013-м завоевал чемпионский пояс Cage Warriors в полусреднем весе, который один раз защитил, после чего подписал контракт с UFC. Спустя четыре года вернулся в Cage Warriors, вскоре выиграл там временный титул в полусреднем дивизионе. В 2019 году вновь перешел в UFC, с тех пор одержал шесть побед при двух поражениях и одном поединке без результата. В последнем поединке в июне уступил Ринату Фахретдинову раздельным решением судей.
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Далби уже 40 лет, а он всё ещё в полном порядке. Датчанин остается очень жестким и неуступчивым бойцом, делающим ставку на работу в стойке. Главная проблема — выносливость, так как его стиль забирает много сил и энергии, а их запасы с возрастом в любом случае угасают.
Браун же умеет и работать на долгой дистанции, и агрессивно взрываться. Часто в стойке ему помогают внушительные габариты, но и в партере он довольно конкурентоспособен, тем более на фоне Далби.
Но всё же разница в котировках кажется несколько завышенной. Да и вообще ставить на исход не решимся. Пожалуй, актуальнее здесь заиграть полный бой, так как оба соперника весьма стойкие, а Далби вовсе ни разу не проигрывал досрочно.
Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «T-Mobile Center» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Шоу стартует в воскресенье, 27 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Браун — Далби стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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