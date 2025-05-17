Канада — Словакия, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

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В субботу, 17 мая, сборная Канады проведет пятый матч на чемпионате мира по хоккею 2025 года. Сумеет ли титулованная сборная обыграть словаков в основное время и сохранить стопроцентный промежуточный результат?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, пятый тур
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Канада
18
2
3
88-51
|Словакия
3
2
18
51-88
Последние игры сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2025
|Канада
5:1
Австрия
Чемпионат мира
|13.05.2025
|Канада
5:0
Франция
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Латвия
1:7
Канада
Чемпионат мира
|10.05.2025
|Словения
0:4
Канада
Чемпионат мира
|06.05.2025
|Венгрия
0:6
Канада
Товарищеский матч
Последние игры сборной Словакии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2025
|Словакия
2:1
Франция
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Австрия
3:2 Б
Словакия
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Словакия
3:1
Словения
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Швеция
5:0
Словакия
Чемпионат мира
|03.05.2025
|Словакия
8:1
Франция
Товарищеский матч
Положение после 15 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
4
|4
|0
|0
|0
21-2
12
|2. Швеция
4
|4
|0
|0
|0
17-3
12
|3. Финляндия
4
|2
|1
|1
|0
16-7
8
|4. Словакия
4
|2
|0
|1
|1
7-10
7
|5. Латвия
4
|2
|0
|2
|0
10-16
6
|6. Австрия
4
|0
|1
|2
|0
7-13
2
|7. Франция
4
|0
|0
|3
|1
5-15
1
|8. Словения
4
|0
|0
|3
|0
4-21
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Чехия
4
|3
|1
|0
|0
20-8
11
|2. Швейцария
4
|3
|0
|0
|1
17-8
10
|3. Германия
4
|3
|0
|1
|0
16-9
9
|4. США
4
|2
|1
|1
|0
17-8
8
|5. Казахстан
4
|1
|0
|3
|0
6-14
3
|6. Дания
4
|1
|0
|3
|0
9-18
3
|7. Венгрия
4
|1
|0
|3
|0
6-20
3
|8. Норвегия
4
|0
|0
|3
|0
9-15
0
В сборной Словакии сменился главный тренер примерно за две недели до старта чемпионата мира. И на самом турнире команда предстала коллективом с явным потолком. Пока словаки обыграли аутсайдеров (Словения, Франция), взяли очко в матче с равным соперником (Австрия), а также без шансов уступили топу (Швеция). Похоже, что на нынешнем турнире от этой команды не стоит ждать громких сенсаций, на которые она была способна в лучшие годы.
Следовательно, и в предстоящей встреч сборная Канады потеряет очки только при каких-то форс-мажорах или дикой недооценки оппонентов и потери концентрации. Но последнее «кленовым листьям» вряд ли грозит, когда в их составе столь именитые и авторитетные лидеры, как Сидни Кросби и Натан Маккиннон. Спустя рукава команда точно не действует и явно держит всё под контролем в каждом матче.
С учетом классной реализации большинства и лишь двух пропущенных шайб за четыре прошлых встречи играем минусовую фору через сборную Канады.
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Смотреть встречу Канада — Словакия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
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Вратари: Дилан Гаранд («Нью-Йорк Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);
Защитники: Райкер Эванс, Брэндон Монтур (оба — «Сиэтл Кракен»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия Флайерз»), Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Маккензи Уигар («Калгари Флеймз»), Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»), Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);
Нападающие: Трэвис Конечны, Тайсон Форстер (оба — «Филадельфия Флайерз»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Барретт Хэйтон («Юта»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Уилл Кайлли («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Райан О’Райлли («Нэшвилл Предаторз»), Филлип Дано («Лос-Анджелес Кингз»), Брэйден Шенн («Сент-Луис Блюз»);
Главный тренер: Дин Эвасон.
Вратари: Самуэл Главай («Миннесота Уайлд»), Адам Гуска («Лугано»), Патрик Рыбар («Куньлунь Ред Стар»);
Защитники: Патрик Кох («Тршинец»), Давид Романак («Списска Нова Вес»), Михал Бено («Зволен»), Андрей Гольян («Слован»), Марио Грман («Адмирал»), Михал Иван («Либерец»), Самуэл Княжко («Коламбус Блю Джекетс»), Давид Мудрак («Маунфилд»), Райен Петровицки («Либерец»), Мислав Росандич («Кошице»);
Нападающие: Сэмюэль Гонзек («Калгари Флеймз»), Патрик Грегорчак («Тршинец»), Далибор Дворски («Спрингфилд Тандербердс»), Матей Каслик, Роберт Лантоши (оба — «Ческе-Будеёвице»), Михал Криштоф («Лангау Тайгерз»), Милош Роман («Тршинец»), Адам Сикора («Нью-Йорк Рейнджерс»), Матуш Сукель, Максим Чайкович (оба — «Литвинов»), Самуэль Такач («Слован»), Мартин Фашко-Рудаш («Либерец»), Мартин Хромяк («Лос-Анджелес Кингз»), Себастьян Цедерле («Нитра»).
Главный тренер: Владимир Орсаг.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Словакии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 9,50 и 14,00 соответственно. Выигрыш Канады идет за 1,14.
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