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16 мая 11:40ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Канада — Словакия, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

«Кленовые листья» пока идут без потерь
Александр Бокулёв

В субботу, 17 мая, сборная Канады проведет пятый матч на чемпионате мира по хоккею 2025 года. Сумеет ли титулованная сборная обыграть словаков в основное время и сохранить стопроцентный промежуточный результат?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Канада

17.05.2025, Сб

21:20 МСК

Словакия

П1 - 1,14

Х - 9,50

П2 - 14,00

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, пятый тур

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Канада

18

2

3

88-51

Словакия

3

2

18

51-88

Последние игры сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2025Канада

5:1

Австрия

Чемпионат мира

13.05.2025Канада

5:0

Франция

Чемпионат мира

11.05.2025Латвия

1:7

Канада

Чемпионат мира

10.05.2025Словения

0:4

Канада

Чемпионат мира

06.05.2025Венгрия

0:6

Канада

Товарищеский матч

Последние игры сборной Словакии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2025Словакия

2:1

Франция

Чемпионат мира

12.05.2025Австрия

3:2 Б

Словакия

Чемпионат мира

11.05.2025Словакия

3:1

Словения

Чемпионат мира

09.05.2025Швеция

5:0

Словакия

Чемпионат мира

03.05.2025Словакия

8:1

Франция

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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Положение после 15 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

4

4000

21-2

12

2. Швеция

4

4000

17-3

12

3. Финляндия

4

2110

16-7

8

4. Словакия

4

2011

7-10

7

5. Латвия

4

2020

10-16

6

6. Австрия

4

0120

7-13

2

7. Франция

4

0031

5-15

1

8. Словения

4

0030

4-21

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Чехия

4

3100

20-8

11

2. Швейцария

4

3001

17-8

10

3. Германия

4

3010

16-9

9

4. США

4

2110

17-8

8

5. Казахстан

4

1030

6-14

3

6. Дания

4

1030

9-18

3

7. Венгрия

4

1030

6-20

3

8. Норвегия

4

0030

9-15

0

Прогноз на матч

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В сборной Словакии сменился главный тренер примерно за две недели до старта чемпионата мира. И на самом турнире команда предстала коллективом с явным потолком. Пока словаки обыграли аутсайдеров (Словения, Франция), взяли очко в матче с равным соперником (Австрия), а также без шансов уступили топу (Швеция). Похоже, что на нынешнем турнире от этой команды не стоит ждать громких сенсаций, на которые она была способна в лучшие годы.

Следовательно, и в предстоящей встреч сборная Канады потеряет очки только при каких-то форс-мажорах или дикой недооценки оппонентов и потери концентрации. Но последнее «кленовым листьям» вряд ли грозит, когда в их составе столь именитые и авторитетные лидеры, как Сидни Кросби и Натан Маккиннон. Спустя рукава команда точно не действует и явно держит всё под контролем в каждом матче.

С учетом классной реализации большинства и лишь двух пропущенных шайб за четыре прошлых встречи играем минусовую фору через сборную Канады.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть встречу Канада Словакия на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Канады

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Вратари: Дилан Гаранд («Нью-Йорк Рейнджерс»), Марк-Андре Флёри («Миннесота»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»);

Защитники: Райкер Эванс, Брэндон Монтур (оба — «Сиэтл Кракен»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия Флайерз»), Ноа Добсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Маккензи Уигар («Калгари Флеймз»), Джаред Сперджен («Миннесота Уайлд»), Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);

Нападающие: Трэвис Конечны, Тайсон Форстер (оба — «Филадельфия Флайерз»), Адам Фантилли, Кент Джонсон (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Барретт Хэйтон («Юта»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Уилл Кайлли («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Райан О’Райлли («Нэшвилл Предаторз»), Филлип Дано («Лос-Анджелес Кингз»), Брэйден Шенн («Сент-Луис Блюз»);

Главный тренер: Дин Эвасон.

Сборная Словакии

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Вратари: Самуэл Главай («Миннесота Уайлд»), Адам Гуска («Лугано»), Патрик Рыбар («Куньлунь Ред Стар»);

Защитники: Патрик Кох («Тршинец»), Давид Романак («Списска Нова Вес»), Михал Бено («Зволен»), Андрей Гольян («Слован»), Марио Грман («Адмирал»), Михал Иван («Либерец»), Самуэл Княжко («Коламбус Блю Джекетс»), Давид Мудрак («Маунфилд»), Райен Петровицки («Либерец»), Мислав Росандич («Кошице»);

Нападающие: Сэмюэль Гонзек («Калгари Флеймз»), Патрик Грегорчак («Тршинец»), Далибор Дворски («Спрингфилд Тандербердс»), Матей Каслик, Роберт Лантоши (оба «Ческе-Будеёвице»), Михал Криштоф («Лангау Тайгерз»), Милош Роман («Тршинец»), Адам Сикора («Нью-Йорк Рейнджерс»), Матуш Сукель, Максим Чайкович (оба «Литвинов»), Самуэль Такач («Слован»), Мартин Фашко-Рудаш («Либерец»), Мартин Хромяк («Лос-Анджелес Кингз»), Себастьян Цедерле («Нитра»).

Главный тренер: Владимир Орсаг.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Словакии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 9,50 и 14,00 соответственно. Выигрыш Канады идет за 1,14.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных