Канада — Словакия, прогноз на 17 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

В сборной Словакии сменился главный тренер примерно за две недели до старта чемпионата мира. И на самом турнире команда предстала коллективом с явным потолком. Пока словаки обыграли аутсайдеров (Словения, Франция), взяли очко в матче с равным соперником (Австрия), а также без шансов уступили топу (Швеция). Похоже, что на нынешнем турнире от этой команды не стоит ждать громких сенсаций, на которые она была способна в лучшие годы.

Следовательно, и в предстоящей встреч сборная Канады потеряет очки только при каких-то форс-мажорах или дикой недооценки оппонентов и потери концентрации. Но последнее «кленовым листьям» вряд ли грозит, когда в их составе столь именитые и авторитетные лидеры, как Сидни Кросби и Натан Маккиннон. Спустя рукава команда точно не действует и явно держит всё под контролем в каждом матче.

С учетом классной реализации большинства и лишь двух пропущенных шайб за четыре прошлых встречи играем минусовую фору через сборную Канады.