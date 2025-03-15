Валдо Кортес-Акоста — Райан Спэнн, 16 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой и американцем Райаном Спэнном. Сумеет ли представитель США победно дебютировать в новом для себя дивизионе?
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Кортес-Акоста
Спэнн
Доминиканская Республика
Страна
США
33
Возраст
33
13
Бои
32
12 (5 / 1 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (6 / 13 / 3)
1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
10 (4 / 3 / 3)
12
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
—
193
Рост (см)
195,5
178
Размах рук (см)
200,5
110,5
Размах ног (см)
115,5
В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Был чемпионом LFA в тяжелом весе, бился в Bellator, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл пять боев и уступил в одном. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в мае единогласным решением судей одолел Робелиса Деспанье.
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Начал заниматься боевым искусствами в раннем детстве, владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Завоевывал пояс Hero FC в среднем весе, уступал в титульных боях Legacy FC в этой же и в полутяжелой категориях. В 2018 году выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал семь побед при пяти поражениях. В последнем поединке в октябре удушающим приемом в первом раунде одолел Овинса Сен-Прю.
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Интересный поединок в контексте габаритов. Спэнн только дебютирует в тяжелом весе, тогда Кортес-Акоста — один из самых массивных представителей этого дивизиона. Потенциально это может дать американцу преимущество в скорости, вот только доминиканец хорошо умеет компенсировать свою относительную медлительность. Кортес-Акоста не гонится за зрелищными финишами, несмотря на высокий нокаутирующий потенциал. Он не стесняется работать вторым номером и на контратаках, в целом чаще действуя в рациональном формате.
Спэнн выглядит более хаотичным бойцом. У него крепкий удар, но главные козыри кроются, пожалуй, в партере. Однако тут и большой вопрос, насколько американец готов регулярно оформлять тейкдауны в тяжелом дивизионе. Кажется высокой вероятность того, что все его попытки будут разбиваться о массивного соперника, который в свою очередь переработает оппонента в стойке.
Экстремально быстрого финиша в этом противостоянии не ждем. Кортес-Акоста, повторимся, не форсирует события, а Спэнну наверняка понадобится время для адаптации. Ставим на то, что поединок перевалит за экватор.
Турнир UFC Fight Night 254 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 15 марта, в 23:00 по московскому времени. Бой Кортес-Акоста — Спэнн стоит ожидать около 01:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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