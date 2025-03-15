Валдо Кортес-Акоста — Райан Спэнн, 16 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Интересный поединок в контексте габаритов. Спэнн только дебютирует в тяжелом весе, тогда Кортес-Акоста — один из самых массивных представителей этого дивизиона. Потенциально это может дать американцу преимущество в скорости, вот только доминиканец хорошо умеет компенсировать свою относительную медлительность. Кортес-Акоста не гонится за зрелищными финишами, несмотря на высокий нокаутирующий потенциал. Он не стесняется работать вторым номером и на контратаках, в целом чаще действуя в рациональном формате.

Спэнн выглядит более хаотичным бойцом. У него крепкий удар, но главные козыри кроются, пожалуй, в партере. Однако тут и большой вопрос, насколько американец готов регулярно оформлять тейкдауны в тяжелом дивизионе. Кажется высокой вероятность того, что все его попытки будут разбиваться о массивного соперника, который в свою очередь переработает оппонента в стойке.

Экстремально быстрого финиша в этом противостоянии не ждем. Кортес-Акоста, повторимся, не форсирует события, а Спэнну наверняка понадобится время для адаптации. Ставим на то, что поединок перевалит за экватор.