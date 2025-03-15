Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 марта 14:37ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Валдо Кортес-Акоста — Райан Спэнн, 16 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Американец дебютирует в тяжелом весе
Александр Бокулёв
Источник: ufcnewsalerts
Источник: ufcnewsalerts

В предварительном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой и американцем Райаном Спэнном. Сумеет ли представитель США победно дебютировать в новом для себя дивизионе?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Кортес-Акоста

 

Спэнн

Доминиканская Республика

Страна

США

33

Возраст

33

13

Бои

32

12 (5 / 1 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (6 / 13 / 3)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

10 (4 / 3 / 3)

12

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

193

Рост (см)

195,5

178

Размах рук (см)

200,5

110,5

Размах ног (см)

115,5

Валдо Кортес-Акоста

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Был чемпионом LFA в тяжелом весе, бился в Bellator, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл пять боев и уступил в одном. Идет на серии из трех побед. В последнем поединке в мае единогласным решением судей одолел Робелиса Деспанье.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Райан Спэнн

Свернуть

Начал заниматься боевым искусствами в раннем детстве, владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Завоевывал пояс Hero FC в среднем весе, уступал в титульных боях Legacy FC в этой же и в полутяжелой категориях. В 2018 году выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал семь побед при пяти поражениях. В последнем поединке в октябре удушающим приемом в первом раунде одолел Овинса Сен-Прю.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа Кортеса-АкостыПобеда СпэннаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,572,471,532,40

Прогноз на бой

Свернуть

Интересный поединок в контексте габаритов. Спэнн только дебютирует в тяжелом весе, тогда Кортес-Акоста — один из самых массивных представителей этого дивизиона. Потенциально это может дать американцу преимущество в скорости, вот только доминиканец хорошо умеет компенсировать свою относительную медлительность. Кортес-Акоста не гонится за зрелищными финишами, несмотря на высокий нокаутирующий потенциал. Он не стесняется работать вторым номером и на контратаках, в целом чаще действуя в рациональном формате.

Спэнн выглядит более хаотичным бойцом. У него крепкий удар, но главные козыри кроются, пожалуй, в партере. Однако тут и большой вопрос, насколько американец готов регулярно оформлять тейкдауны в тяжелом дивизионе. Кажется высокой вероятность того, что все его попытки будут разбиваться о массивного соперника, который в свою очередь переработает оппонента в стойке.

Экстремально быстрого финиша в этом противостоянии не ждем. Кортес-Акоста, повторимся, не форсирует события, а Спэнну наверняка понадобится время для адаптации. Ставим на то, что поединок перевалит за экватор.

Полный кард, где смотреть бой Кортес-Акоста Спэнн

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 254 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 15 марта, в 23:00 по московскому времени. Бой Кортес-Акоста Спэнн стоит ожидать около 01:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) — Райан Спэнн (США). Тяжелый вес;
  • Суянг Ю (Республика Корея) — Эйджей Каннингем (США). Легчайший вес;
  • Карлос Вера (Эквадор) — Джозиас Мусаса (ДР Конго). Легчайший вес;
  • Стефани Лучиано (Бразилия) — Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес;
  • Даниэль Барес (Испания) — Андре Лима (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Джозиане Нуньес (Бразилия) — Присцила Качоэйра (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Юнейси Дюбен (Венесуэла) — Карли Джудис (США). Женский наилегчайший вес.
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров