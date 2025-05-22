Чехия — США, прогноз на 20 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

При победе в основное время американцы обойдут чехов за счет успеха в личной встрече. Действующим чемпионам нужен обратный результат для гарантированной первой позиции в группе. В контексте турнирных раскладов и сетки плей-офф мотивация понятна, так что соперники вряд ли будут всерьез экономить силы.

Матч обещает быть довольно зрелищным и конкурентным. Сборная США на нынешнем турнире эпизодами демонстрирует фестивальный хоккей, но периодически просто бросает играть. Чехи в этом смысле более стабильны и организованы. Но есть большие сомнения в том, что их оборона будет безошибочна на фоне заряженного нападения американцев, чей атакующий потенциал явно один из лучших на турнире.

Полагаем, в этой встрече стоит рассмотреть линию на тотал. Чехи ведь тоже поймали кураж и почувствовали вкус результативного хоккея в прошлых матчах. Более того, пока это самая забивающая команда на турнире. Играем ТБ (5) с возможностью возврата.