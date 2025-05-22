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20 мая 6:52ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Чехия — США, прогноз на 20 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

У действующих чемпионов пока лучшая результативность
Александр Бокулёв

В последнем туре группы В на чемпионате мира 2025 года по хоккею встретятся признанные гранды — Чехия и США. Сумеют ли американцы нанести действующим обладателям титула первое поражение?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Чехия

20.05.2025, Вт

17:20 МСК

США

П1 - 2,65

Х - 4,30

П2 - 2,25

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, седьмой тур

Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Чехия

14

1

11

76-73

США

11

1

14

73-76

Последние игры сборной Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025Германия

0:5

Чехия

Чемпионат мира

17.05.2025Чехия

8:1

Казахстан

Чемпионат мира

15.05.2025Чехия

6:1

Венгрия

Чемпионат мира

12.05.2025Чехия

7:2

Дания

Чемпионат мира

11.05.2025Норвегия

1:2

Чехия

Чемпионат мира

Последние игры сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025Казахстан

1:6

США

Чемпионат мира

17.05.2025США

6:3

Германия

Чемпионат мира

14.05.2025США

6:5 ОТ

Норвегия

Чемпионат мира

12.05.2025США

0:3

Швейцария

Чемпионат мира

11.05.2025США

6:0

Венгрия

Чемпионат мира

Место в турнирной таблице

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Положение после 19 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Швеция

6

6000

25-3

18

2. Канада

6

5001

29-4

16

3. Финляндия

6

3210

20-9

13

4. Латвия

6

3030

16-19

9

5. Австрия

6

1220

15-17

7

6. Словакия

6

2031

8-22

7

7. Словения

7

1060

9-29

4

8. Франция

7

0061

8-27

1

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Чехия

6

5100

33-9

17

2. Швейцария

6

5001

30-8

16

3. США

6

4110

29-12

14

4. Дания

6

3030

23-23

9

5. Германия

6

3030

19-20

9

6. Норвегия

7

1051

13-24

4

7. Венгрия

7

1060

8-39

3

8. Казахстан

6

1050

8-28

3

Прогноз на матч

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При победе в основное время американцы обойдут чехов за счет успеха в личной встрече. Действующим чемпионам нужен обратный результат для гарантированной первой позиции в группе. В контексте турнирных раскладов и сетки плей-офф мотивация понятна, так что соперники вряд ли будут всерьез экономить силы.

Матч обещает быть довольно зрелищным и конкурентным. Сборная США на нынешнем турнире эпизодами демонстрирует фестивальный хоккей, но периодически просто бросает играть. Чехи в этом смысле более стабильны и организованы. Но есть большие сомнения в том, что их оборона будет безошибочна на фоне заряженного нападения американцев, чей атакующий потенциал явно один из лучших на турнире.

Полагаем, в этой встрече стоит рассмотреть линию на тотал. Чехи ведь тоже поймали кураж и почувствовали вкус результативного хоккея в прошлых матчах. Более того, пока это самая забивающая команда на турнире. Играем ТБ (5) с возможностью возврата.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Смотреть встречу Чехия США на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Чехии

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Вратари: Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Калгари Флеймз»);

Защитники: Филип Пирохта («Млада Болеслав»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Якуб Крейчик («Спарта»), Томаш Кундратек («Тршинец»), Иржи Тихачек («Кярпят»), Либор Хайек («Пардубице»), Давид Шпачек («Миннесота Уайлд»), Давид Спачек («Айова Уайлд»);

Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Петр Кодытек (ХИФК), Даниэль Возенилек («Цуг»), Матей Странски, Филип Задина (оба — «Давос»), Якуб Лауко, Давид Пастрняк (оба — «Бостон Брюинз»), Яхим Конделик, Роман Червенка, Лукаш Седлак (все — «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Михал Шпачек («Спарта»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Адам Клапка («Калгари Флеймз»);

Главный тренер: Радим Рулик.

Сборная США

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Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);

Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)

Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс») Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун (оба — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);

Главный тренер: Райан Варсофски.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все три исхода основного времени. Поставить на победу Чехии можно с коэффициентом 2,65, на ничью — 4,30, на выигрыш США — 2,25.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных