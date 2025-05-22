Чехия — США, прогноз на 20 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

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В последнем туре группы В на чемпионате мира 2025 года по хоккею встретятся признанные гранды — Чехия и США. Сумеют ли американцы нанести действующим обладателям титула первое поражение?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа B, седьмой тур
Стадион: «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Чехия
14
1
11
76-73
|США
11
1
14
73-76
Последние игры сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2025
|Германия
0:5
Чехия
Чемпионат мира
|17.05.2025
|Чехия
8:1
Казахстан
Чемпионат мира
|15.05.2025
|Чехия
6:1
Венгрия
Чемпионат мира
|12.05.2025
|Чехия
7:2
Дания
Чемпионат мира
|11.05.2025
|Норвегия
1:2
Чехия
Чемпионат мира
Последние игры сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|Казахстан
1:6
США
Чемпионат мира
|17.05.2025
|США
6:3
Германия
Чемпионат мира
|14.05.2025
|США
6:5 ОТ
Норвегия
Чемпионат мира
|12.05.2025
|США
0:3
Швейцария
Чемпионат мира
|11.05.2025
|США
6:0
Венгрия
Чемпионат мира
Положение после 19 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Швеция
6
|6
|0
|0
|0
25-3
18
|2. Канада
6
|5
|0
|0
|1
29-4
16
|3. Финляндия
6
|3
|2
|1
|0
20-9
13
|4. Латвия
6
|3
|0
|3
|0
16-19
9
|5. Австрия
6
|1
|2
|2
|0
15-17
7
|6. Словакия
6
|2
|0
|3
|1
8-22
7
|7. Словения
7
|1
|0
|6
|0
9-29
4
|8. Франция
7
|0
|0
|6
|1
8-27
1
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Чехия
6
|5
|1
|0
|0
33-9
17
|2. Швейцария
6
|5
|0
|0
|1
30-8
16
|3. США
6
|4
|1
|1
|0
29-12
14
|4. Дания
6
|3
|0
|3
|0
23-23
9
|5. Германия
6
|3
|0
|3
|0
19-20
9
|6. Норвегия
7
|1
|0
|5
|1
13-24
4
|7. Венгрия
7
|1
|0
|6
|0
8-39
3
|8. Казахстан
6
|1
|0
|5
|0
8-28
3
При победе в основное время американцы обойдут чехов за счет успеха в личной встрече. Действующим чемпионам нужен обратный результат для гарантированной первой позиции в группе. В контексте турнирных раскладов и сетки плей-офф мотивация понятна, так что соперники вряд ли будут всерьез экономить силы.
Матч обещает быть довольно зрелищным и конкурентным. Сборная США на нынешнем турнире эпизодами демонстрирует фестивальный хоккей, но периодически просто бросает играть. Чехи в этом смысле более стабильны и организованы. Но есть большие сомнения в том, что их оборона будет безошибочна на фоне заряженного нападения американцев, чей атакующий потенциал явно один из лучших на турнире.
Полагаем, в этой встрече стоит рассмотреть линию на тотал. Чехи ведь тоже поймали кураж и почувствовали вкус результативного хоккея в прошлых матчах. Более того, пока это самая забивающая команда на турнире. Играем ТБ (5) с возможностью возврата.
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Смотреть встречу Чехия — США на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
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Вратари: Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Калгари Флеймз»);
Защитники: Филип Пирохта («Млада Болеслав»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Якуб Крейчик («Спарта»), Томаш Кундратек («Тршинец»), Иржи Тихачек («Кярпят»), Либор Хайек («Пардубице»), Давид Шпачек («Миннесота Уайлд»), Давид Спачек («Айова Уайлд»);
Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Петр Кодытек (ХИФК), Даниэль Возенилек («Цуг»), Матей Странски, Филип Задина (оба — «Давос»), Якуб Лауко, Давид Пастрняк (оба — «Бостон Брюинз»), Яхим Конделик, Роман Червенка, Лукаш Седлак (все — «Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Михал Шпачек («Спарта»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Адам Клапка («Калгари Флеймз»);
Главный тренер: Радим Рулик.
Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джо Даккорд («Сиэтл Кракен»);
Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буюм («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхокс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон Лакомб («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)
Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс») Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл МакКэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер, Джош Доун (оба — «Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэттью Бенирс, Майкл Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»);
Главный тренер: Райан Варсофски.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все три исхода основного времени. Поставить на победу Чехии можно с коэффициентом 2,65, на ничью — 4,30, на выигрыш США — 2,25.
Партнерский проект