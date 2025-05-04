Динамо Москва — Трактор, прогноз на 2 мая: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Партнерский проект
Челябинский «Трактор» выиграл два первых матча в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Теперь противостояние переезжает в столицу. Сумеют ли «бело-голубые» сократить отставание?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/2 финала
Стадион: «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» (Москва, Россия)
Счет в серии: 0-2
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|37
|2
|27
|192-171
|«Трактор»
|27
|2
|37
|171-192
Последние пять игр «Динамо М»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.04.2025
|«Трактор»
3:2
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|28.04.2025
|«Трактор»
4:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|22.04.2025
|«Ак Барс»
1:6
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|20.04.2025
|«Динамо» (Москва)
4:3
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|18.04.2025
|«Ак Барс»
2:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.04.2025
|«Трактор»
3:2
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|28.04.2025
|«Трактор»
4:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|20.04.2025
|«Трактор»
3:1
«Динамо» (Минск)
Кубок Гагарина
|18.04.2025
|«Динамо» (Минск)
2:3
«Трактор»
Кубок Гагарина
|16.04.2025
|«Динамо» (Минск)
8:0
«Трактор»
Кубок Гагарина
1/2 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа). Счет в серии: 1-1
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва). Счет в серии: 2-0
Как и предполагали, в этой серии прослеживается результативный тренд — минимум пять шайб за игру. А в третьем матче динамовцам придется выжимать из себя максимум и даже больше в атакующей фазе, чтобы сократить общее отставание. Да и домашние трибуны будут гнать вперёд.
Рискнём предположить, что в таких обстоятельствах столичная команда отметится минимум тремя голами. Тем более что проблем с бросками в створ нет — в обоих прошлых матчах с «Трактором» у динамовцев их было по 31.
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Прямая видеотрансляция встречи «Динамо» (Москва) — «Трактор» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: нет
«Трактор»: нет
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 3,10, ничья идет за 4,20, выигрыш «Динамо» — за 2,10.
Партнерский проект