Динамо Москва — Трактор, прогноз на 2 мая: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Как и предполагали, в этой серии прослеживается результативный тренд — минимум пять шайб за игру. А в третьем матче динамовцам придется выжимать из себя максимум и даже больше в атакующей фазе, чтобы сократить общее отставание. Да и домашние трибуны будут гнать вперёд.

Рискнём предположить, что в таких обстоятельствах столичная команда отметится минимум тремя голами. Тем более что проблем с бросками в створ нет — в обоих прошлых матчах с «Трактором» у динамовцев их было по 31.