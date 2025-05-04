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1 мая 10:44ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Динамо Москва — Трактор, прогноз на 2 мая: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Столичная команда вновь начала серию с двух поражений
Александр Бокулёв

Челябинский «Трактор» выиграл два первых матча в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Теперь противостояние переезжает в столицу. Сумеют ли «бело-голубые» сократить отставание?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

02.05.2025, Пт

17:00 МСК

«Трактор» (Челябинск)

П1 - 2,10

Х - 4,20

П2 - 3,10

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/2 финала

Стадион: «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» (Москва, Россия)

Счет в серии: 0-2

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»37227192-171
«Трактор»27237171-192

Последние пять игр «Динамо М»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.04.2025«Трактор»

3:2

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

28.04.2025«Трактор»

4:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

22.04.2025«Ак Барс»

1:6

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

20.04.2025«Динамо» (Москва)

4:3

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

18.04.2025«Ак Барс»

2:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Трактора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.04.2025«Трактор»

3:2

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

28.04.2025«Трактор»

4:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

20.04.2025«Трактор»

3:1

«Динамо» (Минск)

Кубок Гагарина

18.04.2025«Динамо» (Минск)

2:3

«Трактор»

Кубок Гагарина

16.04.2025«Динамо» (Минск)

8:0

«Трактор»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/2 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа). Счет в серии: 1-1

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва). Счет в серии: 2-0

Прогноз на матч

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Как и предполагали, в этой серии прослеживается результативный тренд — минимум пять шайб за игру. А в третьем матче динамовцам придется выжимать из себя максимум и даже больше в атакующей фазе, чтобы сократить общее отставание. Да и домашние трибуны будут гнать вперёд.

Рискнём предположить, что в таких обстоятельствах столичная команда отметится минимум тремя голами. Тем более что проблем с бросками в створ нет — в обоих прошлых матчах с «Трактором» у динамовцев их было по 31.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Динамо» (Москва) — «Трактор» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо»: нет

«Трактор»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 3,10, ничья идет за 4,20, выигрыш «Динамо» — за 2,10.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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